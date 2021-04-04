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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зафіксовано 13 738 нових випадків COVID-19, 258 осіб померло, понад 5,5 тис. госпіталізовано

За добу в Україні зафіксовано 13 738 нових випадків COVID-19, 258 осіб померло, понад 5,5 тис. госпіталізовано

13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 4 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 504 дитини і 216 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу, за даними Степанова:

-госпіталізовано – 5 545 осіб;

-летальних випадків – 258;

-одужало – 4 657 осіб;

-здійснено тестувань за добу – 75 538 (зокрема методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 197).

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 1 745 709 осіб;

-одужало – 1 347 193 особи;

-летальних випадків – 34 333;

-проведено ПЛР-тестувань – 8 334 111.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.

Також читайте: У світі відбувається справжня війна за вакцини, вихід один - почати виробляти свою. Ми маємо на це піти, - Степанов

Як повідомлялося, на ранок 3 квітня в Україні було зафіксовано 20 341 новий випадок COVID-19 - рекорд від початку пандемії.

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Тобто , сцикун гнусавий н той світ загнав вже деякі називають цифру в 60 000,людей, а зєбіли йому діферамби співають!
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04.04.2021 08:22
+5
ну вы поняли!)))))
За сутки в Украине зафиксированы 13 738 новых случаев COVID-19. 258 человек умерли, свыше 5,5 тыс. госпитализированы - Цензор.НЕТ 8333
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04.04.2021 08:33
+5
кавид тожЫ чилавек. ему нада аттдахнуть, как и 73 % зебилов аттдахнуть ат вайны, ат карантина и ат Порошенко...
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04.04.2021 08:42
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навіщо така "статистика", коли не тестують?
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04.04.2021 08:19 Відповісти
ну вы поняли!)))))
За сутки в Украине зафиксированы 13 738 новых случаев COVID-19. 258 человек умерли, свыше 5,5 тыс. госпитализированы - Цензор.НЕТ 8333
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04.04.2021 08:33 Відповісти
Мама Римма,прости за неосторожность...
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04.04.2021 09:29 Відповісти
...родиться...
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04.04.2021 09:31 Відповісти
+ по все гланды()))
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04.04.2021 09:46 Відповісти
...)))...
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04.04.2021 09:44 Відповісти
Тобто , сцикун гнусавий н той світ загнав вже деякі називають цифру в 60 000,людей, а зєбіли йому діферамби співають!
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04.04.2021 08:22 Відповісти
Διθύραμβος) - особливий вид давньогрецької лірики. Первісно культова пісня на честь Діоніса. У переносному значенні дифірамб - перебільшена похвала; вживається також у вислові «співати дифірамби».
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04.04.2021 08:40 Відповісти
як казав таваріщ сралін смерть міліонов - статістіка... тобто навіть якшо буде помирати по косарю в день, то шоб згинув міліон - на це понадобиться 3 рочки...
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04.04.2021 08:45 Відповісти
салупаленин нервно курит в...хз где)))
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04.04.2021 09:37 Відповісти
ага, лично загнал. хотя...(звонит Трампу) - а зато он смешной такой!!!11, но не гой!!111
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04.04.2021 19:01 Відповісти
Какая удивительная статистика. Оказывается по выходным умирает чуть ли не в два раза меньше! А если не посчитали, то куда деваются эти неучтённые смерти, если в понедельник будет опять 400 в среднем.
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04.04.2021 08:36 Відповісти
кавид тожЫ чилавек. ему нада аттдахнуть, как и 73 % зебилов аттдахнуть ат вайны, ат карантина и ат Порошенко...
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04.04.2021 08:42 Відповісти
тестов не делают, а во вторых - тетты то ждут не один день.... ну и - а кому не побоку? я вот лично не боюсь вируса так как не заболел.. пока шо
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04.04.2021 19:02 Відповісти
https://glavred.info/opinions/kogda-dlya-koronavirusa-v-ukraine-zakonchitsya-goryuchiy-material-10260938.html Конец близко: когда в Украине закончится коронавирусный кошмар
До лета 2021 года около 80% населения Украины переболеет коронавирусом, то есть будет получен базовый иммунитет. Это значит, что в дальнейшем просто не будет необходимости в таких жестких ограничительных мерах, как карантин и локдаун.
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04.04.2021 08:45 Відповісти
Хочется конечно верить, НО... В прошлом году говорили , что к лету вирус станет как грипп и будет напоминать легкую простуду. В итоге имеем все более тяжелые формы заболевания и резкий рост зараженных.
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04.04.2021 09:05 Відповісти
А нет роста заражённых. Есть только рост количества тестирования. И уменьшение его на выходных. Уже весьма продолжительное время доля обнаруженных больных примерно одинаковая от общего количества тестов.
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04.04.2021 10:45 Відповісти
Нехай паралельно інші віруси шукають, там десь 200 видів, чи так не можна, бо паніка згасне?
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04.04.2021 10:32 Відповісти
есть два пути к коллективному иммунитету. максимум вакцинации или максимум переболевших с естественным отбором. второй, эволюционный путь, признан более быстрым и экономичным, позволяющим пустить вакцинные деньги на барахло внукам. ему отдано предпочтение.
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04.04.2021 08:56 Відповісти
в реальности даже 1 путь - второй. Т.к. вакцина действует ограниченное время. Вроде 0,5-1 год, а дальше организм снова перестает нужный комплекс антител вырабатывать. Т.е. примерно как от гриппа сезонного прививка - каждый год надо колоть. Так что все равно все этой дрянью переболеют. Просто не все выздоровеют, к сожалению
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13.04.2021 11:52 Відповісти
За добу в Україні зафіксовано 13 738 нових випадків COVID-19, 258 осіб померло, понад 5,5 тис. госпіталізовано - Цензор.НЕТ 4518
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04.04.2021 09:25 Відповісти
https://covid19.rnbo.gov.ua. За 03.2021 нових випадків 20341.
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04.04.2021 10:01 Відповісти
Перестаньте тестироваться, и барановирус исчезнет.
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04.04.2021 10:34 Відповісти
Так обычные сопли перетекли в намордники, с которых во все стороны летят налипшие вирусы, вызывая повторные заражения, потом в брехливые тесты и лживые фуфловакцины
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04.04.2021 10:54 Відповісти
вот вам кто стоит за Ковидом, в один момент кацапская агресия и Ковид объеденились)) счас ещё 95-квартал подтянется
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04.04.2021 22:34 Відповісти
 
 