За добу в Україні зафіксовано 13 738 нових випадків COVID-19, 258 осіб померло, понад 5,5 тис. госпіталізовано
13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 4 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 504 дитини і 216 медпрацівників.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу, за даними Степанова:
-госпіталізовано – 5 545 осіб;
-летальних випадків – 258;
-одужало – 4 657 осіб;
-здійснено тестувань за добу – 75 538 (зокрема методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 197).
За весь час пандемії в Україні:
-захворіло – 1 745 709 осіб;
-одужало – 1 347 193 особи;
-летальних випадків – 34 333;
-проведено ПЛР-тестувань – 8 334 111.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.
Як повідомлялося, на ранок 3 квітня в Україні було зафіксовано 20 341 новий випадок COVID-19 - рекорд від початку пандемії.
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До лета 2021 года около 80% населения Украины переболеет коронавирусом, то есть будет получен базовый иммунитет. Это значит, что в дальнейшем просто не будет необходимости в таких жестких ограничительных мерах, как карантин и локдаун.