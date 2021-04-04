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Довибори в Раду на Прикарпатті: опрацьовано 100% протоколів, Вірастюк - 31,25%, Шевченко - 29,69%, Кошулинський - 28,86%, - ЦВК
ЦВК опрацювала 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу №87 в Івано-Франківській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ЦВК.
За результатами підрахунку голосів виборців Вірастюк - на першому місці (31,25%). На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце за представником Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Русланом Кошулинським (28,86%).
Топ коментарі
+65 Татьяна Ежова
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+37 Vladimir Soukhov
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+36 Senator S #201477
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Рекомендую цю книгу зробити настільною 73%виборцям!!
І хай туди добавлять ,,1984" та О. Генрі ,,Королі і капуста".
Корисно почитати, йдучи на вибори. А то довибиралися, вже до ручки !
були дюди, стали - бидло !
Один Віталька вже є...
надалі продуктом політики, а не спорту. А він Зе смраду відмитись неможливо ...
Як потім внукам розказувати що лідер твоєї партії реальний КЛОУН
https://twitter.com/den_kazansky
Денис Казанський
@den_kazansky
·https://twitter.com/den_kazansky/status/1378644186245779457 3 ч
Спостерігаючи за тим, як «Слуги» правдами та неправдами вигризли (намалювали?) перемогу на Франківщині, хочеться запитати, а що заважало так само підтримати свого кандидата на Донеччині? Там де переміг прихільник ДНР та громадянин РФ Аксьонов?
Ты нам, друзьям, поможешь,
Ведь ты к чиновникам любым
Дорогу нам проложишь!
Придем к чиновнику гурьбой
И скажем: «Мы от Васи!»
Встряхнет чиновник головой
И запоет от счастья!
И даст нам путь к любым деньгам,
(Как имя-то всесильно!),
Так царствуй ты на радость нам
Наш друг большой, Василий!
Вот именно - "обработаны"
ВЫ ОШИБЛИСЬ!
Уверен, по такому же сценарию.
Ще один будяк, на зеленському пустирі...
Как быстро забыли РОЛЬ Кошулинского во время Революции достоинства и о проведенной сессии ВС , взявшего на себя роль спикера с проведением выбора и.о. президента...
1.Зеленский
2.Порошенко
3.Бойко
4.Тимошенко
5.Смешко
6.Гройсман
7.Разумков
Здесь все кроме Смешко евреи. Я не пойму, мы в Украине живем или в Израиле. Всем надо думать за кого голосовать.
С учетом того, что задача технологии опросов не информирование людей, а формирование их предпочтений, вангую, что на одном из следующих этапов на 5 место подтянется (его подтянут) кто-то из 6 или 7 места (вероятнее всего, что Разумков), а за ним "подтянется" и другой. И шесть мест будет комплект.
Та рєшали від слуг на чолі з Колею Оболонським приїхали туди і все швидко порішали. Це вам не тітушки часів Януковоща, це поважна братія слуг в законі. Нема питань. Якщо хтось не бачив, як це було, https://www.youtube.com/watch?v=SOhJFVtRrwE можна переглянути... Та питання в іншому, НАВІЩО слугам в законі людина, яка окрім як легко тягати вагони, більше нічого не вміє. Як виявилось, в ВР для слуг потрібна саме така людина. Чому? Дуже несподівана відповідь. Якщо подивитесь відео про це, то все стане зрозумілим. https://www.youtube.com/watch?v=EyQE1Lr9b2s&t=737s Вельми цікава арифметика! Тепер стало зрозумілим нащо слугам потрібен в ВР Вірастюк. 😅🤣😁
П.С. Як колись казав класик марксизму-бандитизму: "Важливо не як голосують, а як підраховують".
либо клован'бабадакаль себе рейтинги покупаеть ...