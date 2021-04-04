Довибори в Раду на Прикарпатті: опрацьовано 100% протоколів, Вірастюк - 31,25%, Шевченко - 29,69%, Кошулинський - 28,86%, - ЦВК

ЦВК опрацювала 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу №87 в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ЦВК.

За результатами підрахунку голосів виборців Вірастюк - на першому місці (31,25%). На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце за представником Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Русланом Кошулинським (28,86%).

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