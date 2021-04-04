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Новини Довибори в Раду
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Довибори в Раду на Прикарпатті: опрацьовано 100% протоколів, Вірастюк - 31,25%, Шевченко - 29,69%, Кошулинський - 28,86%, - ЦВК

ЦВК опрацювала 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу №87 в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ЦВК.

За результатами підрахунку голосів виборців Вірастюк - на першому місці (31,25%). На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце за представником Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Русланом Кошулинським (28,86%).

Довибори в Раду на Прикарпатті: опрацьовано 100% протоколів, Вірастюк - 31,25%, Шевченко - 29,69%, Кошулинський - 28,86%, - ЦВК 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довибори в Раду: на третій дільниці в Івано-Франківській області вибори визнані недійсними, - "ЧЕСНО". ВIДЕО

Вірастюк Василь (75) вибори (6704) ЦВК (1177) Кошулинський Руслан (43) Івано-Франківська область (952) Шевченко Олександр Леонідович (97) дострокові вибори (128)


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Топ коментарі
+65
"Бандеріський край" ... іспанський стид і позор . Зе осел ваш вибір !!!!
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04.04.2021 08:50
+37
Бред какой-то ! Оказывается всё Прикарпаье и все Карпаты ждали, когда к ним прийдёт Вырастюк. Какая "Свобода" ? Какой Кошулинский? СН - это наше будущее !
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04.04.2021 08:43
+36
Вирастюк политик.Анекдот
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04.04.2021 08:46
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Так от тепер треба другий тур..ну щоб хтось набрав 50% + 1 голос
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04.04.2021 12:11 Відповісти
А чем он лучше или хуже Валуева, одного поля ягоды клоуны шуты парикмаХЕРЫ, и это Надежда зелохов. Какое позорище, никогда не будет прощения вам вумным долбодятлам.
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04.04.2021 12:21 Відповісти
Принцип отбора мудрого нарИда - чем попроще, тем популярнее... На следующих выборах, наверное, будут конкурировать сторож с дворником и, постепенно, дойдёт до животных, типа - козёл против барана...
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04.04.2021 12:30 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼😀
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04.04.2021 13:00 Відповісти
Ага, щас. Козлы и бараны уже в ВР. Присмотрись к слуге урода, там все такие.
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04.04.2021 13:06 Відповісти
Слушая песню Трофимова - всегда представлял рашу. После 19-го года - Украина 100%. https://www.youtube.com/watch?v=GACslNJH6Ws
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04.04.2021 12:47 Відповісти
У Оруела є книга ,,Колгосп тварин" (Скотоферма)
Рекомендую цю книгу зробити настільною 73%виборцям!!
І хай туди добавлять ,,1984" та О. Генрі ,,Королі і капуста".
Корисно почитати, йдучи на вибори. А то довибиралися, вже до ручки !
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04.04.2021 12:59 Відповісти
А ти впевнений, що 73% вміють читати?
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04.04.2021 19:41 Відповісти
40% населения имеет высшее образование ...но как раз не все ходят на выборы ..
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04.04.2021 23:49 Відповісти
Васыль, тебя, как чемпиона мира уважала вся Украина. А теперь ты вступил в ЗЕленое дерьмо. Вася, это клеймо на всю жизнь. Беги от них, а то тебе в след люди будут плевать.
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04.04.2021 13:04 Відповісти
был человек,а стал зеленое дерьмо
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04.04.2021 13:15 Відповісти
Ганьба Івано-Франківщині.

були дюди, стали - бидло !
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04.04.2021 13:18 Відповісти
були люди
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04.04.2021 14:14 Відповісти
Вірастюк і куди ти поліз?
Один Віталька вже є...
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04.04.2021 13:31 Відповісти
Віталька відносно незалежний, а Васько холуйський квартальний наймит.
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04.04.2021 16:06 Відповісти
Зе клоунам головне щоб ім я було гучніше, а так перетравлять і Вірастюка і буде він
надалі продуктом політики, а не спорту. А він Зе смраду відмитись неможливо ...
Як потім внукам розказувати що лідер твоєї партії реальний КЛОУН
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04.04.2021 13:36 Відповісти
Чому люди голосують за ...НІЩО? Івано-Франківськ,край видатних українців: вчених,патріотичних цивілізованих світових гуманітаріїв,видатних письменників,борців за свободу України, а в котре обирають,мяко кажучи, не тих,кого потрібно в цей час. Ми вже надивились на цих "слуг" і негативних епітетів вичерпано для їх характеристики. Невже прохання "Думати" таке непристойне і таке непонятне? Невже Два роки згаянаних в економічне запустіння та зведення рівня Державності на нульовий рівень- це є позитив і досягнення для розширення цього, ними-слугами- влаштованого,антидержавного ГАРМИДЕРА? Може і не всі там такі як Гео Лерос,але значна подавляюча більшість,як Арахамія,Бужанський,Дубинський,Колісник і ще близько 200 з лишком осіб. І це ФАКТ,який не сховаєш. Продовжуємо готувати країну до...
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04.04.2021 13:45 Відповісти
ПОХОЖЕ ЩО НЕ ЛЮДИ ПРОГОЛОСУВАЛИ А КОЛЯ КИЇВСЬКИЙ ПОРАХУВАВ.
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04.04.2021 15:10 Відповісти
Ще одного клоуна в раду! Десант слуг урода зробив свою справу.
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04.04.2021 13:47 Відповісти
Благодаря совместным и эффективным действиям СБУ и партии "Слуга народа" была предотвращена попытка избирателей повлиять на результаты довыборов в ВР.
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04.04.2021 14:57 Відповісти
Шевченко, не здавайся, піди і дай в морду Вірастюку... чи може Колі Котлеті.
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04.04.2021 14:11 Відповісти
Меня продолжает поражать логика и интеллект нашего избирателя ... Возможно Вирастюк и хороший парень, для каких то спортивных шоу, глупых соревнований по надрыву своих пупков. Но это его дело, что он будет делать в ВР?!!! ???! Почему, по идее, интеллектуальный законодательный орган государства превращают в балаган, шапито ..., при этом за наши деньги налогоплательщиков. Когда наш гегемон поймёт, кто должен быть в ВР и кого туда необходимо избирать. Я перестал поддерживать уважаемого мною Смешко Игоря Петровича (далеко не ровня подавляющему большинству прошлых и сегодняшних "слуг"), когда на прошлых выборах узнал, что одни из главных в его команде оказалось поющее семейство моих ровесников, престарелых Билоножек!. Кому то они нравятся как певцы, душевно поют ... и что, это повод быть избранным в ВР, а дальше что?! Не время сейчас шутов и клоунов, не время. Сегодня цена вопроса - УКРАИНА, а избиратель продолжает принимать решения "по приколу".
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04.04.2021 15:06 Відповісти
Ну, то правда. Краще обирати олігархів, типу Порошенка.
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04.04.2021 17:23 Відповісти
Трамп олигарх? тебе пох что на троне пархатое чмо, с израильской и рашкинской ксивой на кармане?
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04.04.2021 17:47 Відповісти
А що, Порошено не врятував Україну в час небезпеки?
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04.04.2021 20:53 Відповісти
Порошенко не врятував Україну в час небезпеки.
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04.04.2021 23:07 Відповісти
На Мальдівах рятував.
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05.04.2021 01:17 Відповісти
"Україно,Україно,подивись на себе! В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе!" (с)
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04.04.2021 15:28 Відповісти
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky

Денис Казанський

@den_kazansky

·https://twitter.com/den_kazansky/status/1378644186245779457 3 ч

Спостерігаючи за тим, як «Слуги» правдами та неправдами вигризли (намалювали?) перемогу на Франківщині, хочеться запитати, а що заважало так само підтримати свого кандидата на Донеччині? Там де переміг прихільник ДНР та громадянин РФ Аксьонов?
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04.04.2021 15:46 Відповісти
так переміг їх кандидат який дав 80 % підтримки Зе на президентських ви...
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04.04.2021 18:10 Відповісти
В часи Івана Франка місцеві рогулі продавали свої голоси за сантиметри ковбаси полякам, зараз за 500гр. служкам москалів.
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04.04.2021 15:59 Відповісти
зажопье, Вирастюк будет дупататом как валуев
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04.04.2021 16:50 Відповісти
Василий! Именем своим
Ты нам, друзьям, поможешь,
Ведь ты к чиновникам любым
Дорогу нам проложишь!
Придем к чиновнику гурьбой
И скажем: «Мы от Васи!»
Встряхнет чиновник головой
И запоет от счастья!
И даст нам путь к любым деньгам,
(Как имя-то всесильно!),
Так царствуй ты на радость нам
Наш друг большой, Василий!
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04.04.2021 19:47 Відповісти
Довибори в Раду на Прикарпатті: опрацьовано 100% протоколів, Вірастюк - 31,25%, Шевченко - 29,69%, Кошулинський - 28,86%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 803
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04.04.2021 17:00 Відповісти
Від найсильнішої людини світу до бойового підараса клоунів. Вірастюк. Історія одного Васі.
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04.04.2021 17:18 Відповісти
Був Василь Вірастюк, а став васько @$%№растюк.
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04.04.2021 17:53 Відповісти
Из героев в шабес гои
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04.04.2021 18:14 Відповісти
в того дужого дурня мізгів мабуть ніколи не було..раніш поважав а зараз зустріну в харю плюну.
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04.04.2021 18:04 Відповісти
а шо ви хотіли як ця бидлота Карпати різала, куди ж бандерівці подівалися?
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04.04.2021 18:08 Відповісти
Рєшали від слуг на чолі з Колею Оболонським приїхали в округ №87 в Івано-Франківській області і все швидко порішали. Це вам не тітушки часів Януковоща, це поважна братія слуг в законі на чолі з Колею Оболонським. Нема питань. Якщо хтось не бачив, як це було, https://www.youtube.com/watch?v=SOhJFVtRrwE можна переглянути... Та питання в іншому, НАВІЩО слугам в законі людина, яка окрім як легко тягати вагони, більше нічого не вміє. Як виявилось, в ВР для слуг потрібна саме така людина. Чому? Дуже несподівана відповідь. Якщо подивитесь відео про це, то все стане зрозумілим. https://www.youtube.com/watch?v=EyQE1Lr9b2s&t=737s Вельми цікава арифметика! Тепер стало зрозумілим нащо слугам потрібен в ВР Вірастюк. 😅🤣😁
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04.04.2021 18:19 Відповісти
Однозначно що вибори сфальсифіковані. Це навіть і не пробували скривати. Але мене не перестає дивувати позиція тих моїх земляків які такої голосували за Васю. Люди де ваш розум? Невже 2 роки дурдому вас не навчили. У мене з'являється сумнів у бажанні і спроможності нашого народу стати частиною демократичного, європейського світу. З таким менталітетом ми будемо залишатися частиною постсовєтського просто. І це Прикарпаття. Ганьба. Інших слів немає.
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04.04.2021 18:33 Відповісти
Зараз іде потужна білорусизація українців.
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04.04.2021 19:46 Відповісти
був стронгмен -а став СТРІНГМЕН!!!
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04.04.2021 19:35 Відповісти
Обработаны 100% протоколов

Вот именно - "обработаны"
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04.04.2021 19:46 Відповісти
Многие думали что после обсирона с выбором власти из клоунов народ поумнел.
ВЫ ОШИБЛИСЬ!
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04.04.2021 20:02 Відповісти
Предполагайте, как пройдут президентские выборы.))
Уверен, по такому же сценарию.
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04.04.2021 21:17 Відповісти
Кто-то ВЕРИТ в такие результаты??
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04.04.2021 21:28 Відповісти
То, что Вирастюк попёрся в депутаты, понять можно, - он думает о своём финансовом благополучии. Вопрос в другом, - о чём думают голосовавшие за него люди ? Они вообще в состоянии думать ?
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04.04.2021 22:15 Відповісти
був Вася і не стало Васі...
Ще один будяк, на зеленському пустирі...
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04.04.2021 23:06 Відповісти
Прикмета: ПЕСики зайшлися в несамовитому гавканні - значить в Україні в цей день відбулися позитивні події.
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04.04.2021 23:11 Відповісти
Собакам потрібно вити , а не гавкати по Україні після таких результатів довиборів, що на Сході, що на Заході держави поки що!
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05.04.2021 08:00 Відповісти
Ганьба Вірастюку.
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05.04.2021 02:50 Відповісти
Молодец Вирастюк. Честная достойная победа.
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05.04.2021 03:00 Відповісти
Поразительно короткая память у ...( здесь не лестное определение) !!!
Как быстро забыли РОЛЬ Кошулинского во время Революции достоинства и о проведенной сессии ВС , взявшего на себя роль спикера с проведением выбора и.о. президента...
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05.04.2021 05:56 Відповісти
По опросам "Рейтинга" за 26.03, такой порядок рейтингов в президенты:
1.Зеленский
2.Порошенко
3.Бойко
4.Тимошенко
5.Смешко
6.Гройсман
7.Разумков
Здесь все кроме Смешко евреи. Я не пойму, мы в Украине живем или в Израиле. Всем надо думать за кого голосовать.
С учетом того, что задача технологии опросов не информирование людей, а формирование их предпочтений, вангую, что на одном из следующих этапов на 5 место подтянется (его подтянут) кто-то из 6 или 7 места (вероятнее всего, что Разумков), а за ним "подтянется" и другой. И шесть мест будет комплект.
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05.04.2021 06:01 Відповісти
Из перечисленных особ чисто внешне Смешко больше всех похож на еврея. Лысого еврея с КГБ-истским душком! Но, отрабатывай, спаситель Украины!
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05.04.2021 07:56 Відповісти
Каждый комментарий, в котором к фамилии Смешко прилепливают кгб, не заслуживает никакого уважения. Так как Смешко никогда в КГБ не был. Он военный (а это совсем другое чем кгб) и доктор технических наук. Но, отрабатывай спасатель олигарха.
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05.04.2021 10:51 Відповісти
Мне на*сать на твое неуважение! Еще хуже для него , если он не КГБ-ист! Ваенный генерал , лысый , значит Д.Т.Н. и обвешанный жестью от шеи до яиц, т. е. наградами, полученными в мирное время! К ому он нужен, кроме семьи, благодаря своей большой пенсии?
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05.04.2021 16:35 Відповісти
Ну и даешь. Он ДТН не потому что лысый. Читай биографии. Он был самым молодым ДТН в области кибернетики при СССР. Занимался управлением боевых ракет. Умнейший человек. Это не то, что наши юристы и экономисты при власти. У наших тупых юристов - закон как дышло, куда и повернул туда и вышло. Работу наших тупых экономистов тоже не видно. Экономически Украина на последнем месте в Европе (имею ввиду доход на душу населения). Кстати в Смешко еще и юридическое образование. Но я не говорю, что Смешко без недостатков. Но кроме него больше голосовать не за кого вообще. Отрабатывай на олигархов.
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05.04.2021 18:48 Відповісти
И еще. Даже по тому как Смешко говорит, умным людям очевидно, что он на две головы выше по уму чем порох, тимоха и подобные. Он умный и патриотичный, а они хитрые, корыстные. Не говоря уже о ЗЕ, тягнибоках, яценюках и подобных. Но отрабатывай на олигархов.
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05.04.2021 18:59 Відповісти
эту страну спасают 25% и Божья милость...................................................................................
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05.04.2021 06:06 Відповісти
Й знову наші люди наступають на ті самі граблі ...Кличко, Зеленський....тепер Вирастюк. Show must go on!
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05.04.2021 09:04 Відповісти
Кошулинський ще до приїзду рєшал від слуг на чолі з Колею Оболонським в округ №87 в Івано-Франківській області заявляв про брутальні фальсифікації і наполягав на перевиборах...
Та рєшали від слуг на чолі з Колею Оболонським приїхали туди і все швидко порішали. Це вам не тітушки часів Януковоща, це поважна братія слуг в законі. Нема питань. Якщо хтось не бачив, як це було, https://www.youtube.com/watch?v=SOhJFVtRrwE можна переглянути... Та питання в іншому, НАВІЩО слугам в законі людина, яка окрім як легко тягати вагони, більше нічого не вміє. Як виявилось, в ВР для слуг потрібна саме така людина. Чому? Дуже несподівана відповідь. Якщо подивитесь відео про це, то все стане зрозумілим. https://www.youtube.com/watch?v=EyQE1Lr9b2s&t=737s Вельми цікава арифметика! Тепер стало зрозумілим нащо слугам потрібен в ВР Вірастюк. 😅🤣😁
П.С. Як колись казав класик марксизму-бандитизму: "Важливо не як голосують, а як підраховують".
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05.04.2021 09:53 Відповісти
Прикарпаття, в деяких моментах, має різко негативну роль. Коли Кучма йшов на другий термін, я думав, що він ніколи не пройде. Великий патріот і дисидент Левко Лук'яненко пропонував голосувати за Марчука. Але Прикарпаття 90% проголосували за Кучму і провели його на 2-й термін. В результаті 2-го терміна Кучми створена олігархія, а після Кучми вже самі олігархи все більше доривались до влади. І зараз "розквіт" олігархії.
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05.04.2021 10:54 Відповісти
шота, судя по коментам, в Украине либо не любят Васьятку,
либо клован'бабадакаль себе рейтинги покупаеть ...
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05.04.2021 11:59 Відповісти
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