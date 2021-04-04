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"Зеленський забув накласти санкції на 5 контрабандистів із керівництва "Слуги народу", - Дубінський

5 відомих контрабандистів, які мають відношення до Зе-команди, так і не потрапили до списку санкцій РНБО.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" раніше виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Після кожного п'ятничного засідання РНБО я шкодую тільки про одне - що у нас не сім п'ятниць на тижні", - процитував Дубінський повідомлення Зеленського в Instagramе.

"Мабуть, його сценаристи вже працюють над серіалом "Чорні п'ятниці президента Зеленського". Що ж, спеціально для нашого трудоголіка і серіального монарха, що так полюбив "чорні п'ятниці":

Топ - 5 членів Зе-команди, "випадково і абсолютно незаслужено забутих" під час складання  списку санкцій контрабандистів:

1. Сергій "Дипломат" Бадяк - куратор Львівської області на президентських і парламентських виборах.

2. Віталій Булюк - куратор Херсонської області на президентських і парламентських виборах.

3. Сергій Трегубенко - куратор Миколаївської області на президентських і парламентських виборах.

4. Вадим Слюсарєв (група Павлюк-Слюсарєв-Трегубенко) - куратор Харківської області на президентських і парламентських виборах.

5. Ілля Павлюк - куратор Чернівецької області на президентських і парламентських виборах ", - перераховує Дубінський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу перетворилися на партію аферистів і шахраїв", - Дубінський. ВIДЕО

"Про скромних героїв Партії  "Слуга Аферистів і Шахраїв "замовте слово) Думай-Те, Ваша президентська величність!" - додав він.

Як повідомлялося, президент Зеленський заявив, що проти "топових" контрабандистів України запроваджено персональні санкції.

Пізніше був оприлюднений список топ-10 контрабандистів, проти яких запровадили санкції.

Читайте также: На месте президента собрал бы силовиков и спросил, почему эти ребята до сих пор на свободе, - Сакварелидзе о санкциях против контрабандистов

контрабанда (1823) РНБО (2285) Слуга народу (2814) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+57
Дубинский стал правдолюбом)))
Вот что делает отрыв от корыта с человеком
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04.04.2021 09:01
+51
Вчера Березовец на своем ютуб канале сравнивал пресс-релизы результатов телефонных переговоров Байдена и зелупенфраера. Оказалось, что 70% того, что опубликовала мендельша о переговорах - откровенный писдешь. Кому там еще не хватало доказательств, что зеленая шобла - это галимые писдоболы?!
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04.04.2021 09:01
+37
после того, как мендельша сказала-пукнула шо Байден восхитился преЗЕ....я даже стал сомневаться с Байденом ли оно хрипело...уж не пранкеры ли ему серенаду пели ))))))
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04.04.2021 09:12
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косюк - куратор всей украинской куратины )
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04.04.2021 08:58 Відповісти
які можуть бути санкції проти власних громадян?!!
зелелні зовсім іпанулися!
проти власних громадян, які порушують закон, повинні бути кримінальні справи!!!!
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04.04.2021 10:20 Відповісти
Это называется и рыбку съесть и на х ……Шут 🤢🤡, думает , что «не дурачек какой-то» ? Но вся его бурная деятельность и нашим и вашим , усидеть на двух стульях !
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04.04.2021 10:46 Відповісти
це все показуха на лоха, імітація діяльності, а в резултаті буде величезний пшик, але потім, у цьому звинуватять "корумпований" суд, на який він теж накладе санкції, потім адвокати, бо бачиш но заважають і отримаємо повну узурпацію влади, або просто руйнацію всієї державної системи.
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04.04.2021 11:41 Відповісти
а дубина откуда гавкает? На чей насест уселся?
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04.04.2021 15:01 Відповісти
Це свої на них не можна бо можуть в пику дати!!!
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04.04.2021 08:59 Відповісти
наложил... но санкциями это не назовешь...
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04.04.2021 09:00 Відповісти
Это больше похоже на рекет
Занесут бабло, снимут санкции
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04.04.2021 09:02 Відповісти
это больше похоже на борьбу с конкурентами... занос не важен, важны потоки...
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04.04.2021 09:06 Відповісти
Дубинский стал правдолюбом)))
Вот что делает отрыв от корыта с человеком
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04.04.2021 09:01 Відповісти
был чмом и остался чмом... не утешайте себя.
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04.04.2021 09:05 Відповісти
а обиженное чмо открывшее собачий рот выглядит еще ублюдочнее (даже если говорит правду, которую скрывал до того, пока не оторвали от корыта)
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04.04.2021 09:09 Відповісти
Особенно когда знаешь что он сам недавно скрывал эту правду .
Но он пользуется «правдой» не для совершения справедливости, а для грязной мести, для личных амбиций
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04.04.2021 09:12 Відповісти
классно Вы сказали - пользуется "правдой" !!! и не для справедливости а для мести !!!
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04.04.2021 09:15 Відповісти
Вітаю! І знову таки прохання підтвердити підписку, бо Цензор на смартфоні - ризик тицьнути не туди і випадково відписатися

(хоча тицьнути не туди це взагалі небезпечно, може і Зеленський народитися)
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04.04.2021 09:48 Відповісти
вже!
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04.04.2021 09:55 Відповісти
Дуже дякую!
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04.04.2021 10:15 Відповісти
Так держать ! Враг моего врага , мой друг ! Вам , значит нравится ,когда гнида зелёная и дальше в глаза с…т?
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05.04.2021 08:40 Відповісти
может я что-то не понял..
но из дубинской псятины такой враг моего врага шо аж не знаешь куда его послать...
предатель не может считаться врагом моего врага - ибо предавший не первый раз на этом не остановиться никогда ! и потом...стоит только зеленым поманить его кусочком лакомым или денежкой в конвертике как оно откажется от своих слов и будет ссать в глаза тем кто поверил....
продажная ***** просто пока мечется между желанием и возможностями - и поэтому открыло свою смердящую пасть...которая была закрыта, когда оно там было и ему ото все нравилось !!!
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05.04.2021 10:03 Відповісти
обиженое жидятко, от кормушки убрали
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04.04.2021 09:14 Відповісти
а из профффсоюза исключили,матпомощь в конвертах дают ?
или оно так и не поняло,что пинают за то,чтобы закрыл свой собачий рот.
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04.04.2021 09:45 Відповісти
Дубинский молодец.Любой вынос правды наверх приближает срок нормальной жизни - как в 148 странах мира из 150-ти.
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04.04.2021 09:18 Відповісти
дубінскій - тупий жлоб
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04.04.2021 10:21 Відповісти
Дубинскй стал жабой а земрази это гадюка...
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04.04.2021 09:49 Відповісти
Какая же прелесть эта брошенная и отлученная от сиськи говорящая жопа! Теперь есть еще один "большой патриот" и "обличитель ЗЕвласти". Действительно, самый страшный свидетель - бывшая жена. Теперь "недоструганный бурутино папы Бени" будет постоянно сдавать вчерашних братков.
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04.04.2021 10:00 Відповісти
ти ця метафору сам вигадав?
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04.04.2021 20:32 Відповісти
Вчера Березовец на своем ютуб канале сравнивал пресс-релизы результатов телефонных переговоров Байдена и зелупенфраера. Оказалось, что 70% того, что опубликовала мендельша о переговорах - откровенный писдешь. Кому там еще не хватало доказательств, что зеленая шобла - это галимые писдоболы?!
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04.04.2021 09:01 Відповісти
после того, как мендельша сказала-пукнула шо Байден восхитился преЗЕ....я даже стал сомневаться с Байденом ли оно хрипело...уж не пранкеры ли ему серенаду пели ))))))
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04.04.2021 09:12 Відповісти
Это уже в конец офигевшее зелёное чмо -кто ещё официально подделывал переговоры с президентами других стран,кроме пуйловской шоблы...
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04.04.2021 09:38 Відповісти
зескот заходить в кампанію взаємопоказів. Згодиться для майбутнього слідства незалежними слідчими органами.
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04.04.2021 09:03 Відповісти
Про санкції проти тупої собачої пащі - дубінеску не забули... і це тішить.
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04.04.2021 09:04 Відповісти
вЫ *****, бобров контрабандистов не трогайте они за зЕ нигаласавле
"Зеленский забыл наложить санкции на 5 контрабандистов из руководства "Слуги народа" - Дубинский - Цензор.НЕТ 9311
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04.04.2021 09:07 Відповісти
Прям СДД
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04.04.2021 09:10 Відповісти
Це як "шпіони" та "розвідники". Якщо це "наші", то це "спонсори", якщо "чужі", то це "контрабандисти".
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04.04.2021 09:11 Відповісти
жги ешшо! давай-давай ! (не забывай только что ты сам в том дерьме по вуха)
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04.04.2021 09:13 Відповісти
Не удивлюсь ежели собачий рот сольётся в экстазе с Шарийкой! И будут правду матку рубать
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04.04.2021 09:13 Відповісти
иопанный обиженный собачий рот
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04.04.2021 09:15 Відповісти
ТСР+бакан=2ТСР
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04.04.2021 09:17 Відповісти
ОПГ СН по всей стране расползлось
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04.04.2021 09:18 Відповісти
Більше вражає мерзотність вчинку Дубінського. І не тому, що він перелічив прізвища потенційних злочинців, наближених до СН. А в тому, що зробив це після ганебного вигнання з фракції. Тобто, принциповість цього "правдоруба" визначається місцем сидіння.
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04.04.2021 09:23 Відповісти
А где он был Раньше , - Его все устраивало . Когда платил Коломойський , - То печатал и говорил как Принтер про Майдан , - Фейкомет Блин. А когда заплатили россияне то переметнулся в другое Стойло .Правда Патриота и Правда Предателя две большие Разницы.
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04.04.2021 09:24 Відповісти
Кто и сколько заплатил Баканову, чтобы не попасть в санкционный список контрабандистов? 4 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83-%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8b.html#respond Комментарии: 0
"Зеленский забыл наложить санкции на 5 контрабандистов из руководства "Слуги народа" - Дубинский - Цензор.НЕТ 8255Очень интересный список тех контрабандистов, которые не попали в "санкционный список", опубликовало "Зеркало недели". Надо полагать, эти люди теперь - основа "бизнеса" Баканова-Наумова. Или Зеленского? Вот есть ощущение, что все-таки однокласснички и прочие "друзья" Зеленского тупо разводят разговорами о борьбе с коррупцией. И, что самое обидное, они - набивают карманы, а его используют чисто как болвана в польском преферансе. И даже не отстегивают. А сидеть то придется в первую очередь Зеленскому. Несправедливо.
Такое предположение https://ord-ua.com/2021/04/03/kto-zaplatil-bakanovu-chtoby-ne-popast-v-sankcionnyj-spisok/ высказал Сергей Никонов в статье для «ОРД».
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B0-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81.html Вова, а где в твоем списке контрабандистов Илья Павлюк, по кличке «Курятник»?
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE.html «Введены ли санкции против Павлюка - контрабандиста и спонсора «Слуг народа», и введены ли санкции против СБУ за «крышевание» контрабанды?»
Итак, список.
1. Собственник "Премиум-пакета", о котором так https://plinskiy.media/articles/115349/kormushka-dlya-sbu-kak-kum-bakanova-zarabatyvaet-na-kontrabande-apple много знают в СБУ и лично глава ВБ СБУ господин Наумов - Акст Александр (гражданин Германии).
2. Полуситок Владимир (Львов)
Бывший таможенник, был заместителем начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями - начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных Львовской таможни, сейчас бизнесмен.
Бывший начальник Галицкой таможни Владимир Цабак https://zaxid.net/za_obshukami_u_mene_stoyat_kontrabandisti_n1495983 говорил о Полуситке как о контрабандисте.
3. Табунщик Руслан (Одесса)
Бывший одесский милиционер, зам начальника управления по борьбе с торговлей людьми. Был депутатом облсовета от "Батькивщины". В 2018 ему сожгли два дома. Местные издания https://dumskaya.net/news/odesskiy-deputat-i-eks-militcioner-lishilsya-dvu-085521/ "Думская" и https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/skandalniy-kolishniy-militsioner-ruslan-tabunshchik-stav-deputatom-13112015114100 "Депо. Одесса" писали о его причастности к обналу и контрабанде.
4. Сердюк Сергей (Одесса)
Бывший сотрудник Генпрокуратуры, фигурировал в деле о краже 37 танкеров из порта Одессы. О причастности Сердюка к контрабанде https://interfax.com.ua/news/economic/526291.html говорил тогдашний руководитель ГФС Мирослав Продан.
5. Бабич Максим (Одесса)
Бизнесмен, упоминается в журналистском https://youtu.be/BT3vI8we8Hs расследования Плинского о контрабанде в порту Одессы. После обнародования попавшей под санкции десятки должен пляшку Шефиру.
6. Семенцов Ростислав (Одесса)
Брат экс-начальник Департамента защиты экономики Нацполиции Одесской области Семенцова Алексея - ныне депутата облсовета от "Слуги народа". О "работе" братьев в Одесском порту подробно https://censor.net/ru/resonance/3151893/v_cheyi_karman_padayut_tamojennye_plateji.
7. Фальковский Валерий (Одесса)
Бизнесмен, бывший начальник отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса-грузовой". При увольнении http://od.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/robota-z-personalom/informatsiya/informatsiya-pro/print-186408.html не сдал служебное удостоверение .
8. Слюсарев Вадим (Харьков)
Бывший харьковский пограничник, бывший советник Сергея Трофимова из ОП, формировал списки кандидатов от "Слуги народа" на выборах в Верховную Раду. В https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30093380.html расследовании "Схем" упоминается дело о контрабанде сигарет, где фигурировала его фирма.
9. Александр Черепинский (Харьков)
Бизнесмен, http://zp.nashigroshi.org/2020/04/22/diial-nist-aeroportu-za-nyzkoiu-epizodiv-teper-pereviriaie-shche-y-politsiia/ упоминается в расследованиях https://nashigroshi.org/2019/11/26/al-tkom-iz-kharkiv-ianamy-na-***********-vyhrav-mayzhe-mil-iard-na-aeroport-vinnytsi/ проекта "Наші гроші" о сомнительных https://nashigroshi.org/2019/01/28/barna-z-druhoi-sproby-viddav-otochenniu-hranovs-koho-43-mil-****-na-remont-aerodromu/ закупках в аэропортах .
10. Романенко Геннадий (Киев)
Бывший таможенник, упоминается в расследовании https://bihus.info/eks-topi-mitnici-okupuvali-derzhavnu-bazu-vidpochinku-pid-kievom/ "Бигус Инфо" , депутат Василевская-Смаглюк https://24tv.ua/ru/gbr-provelo-obyski-jeks-tamozhennika-gennadija-romanenko-chto_n1471502 писала о его обыске ГБР по делу о контрабанде."
Хороший список. Интересно, сколько стоило в него попасть?
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81.html Десятка Зеленского. Кто есть кто в списке топ-10 контрабандистов Украины по версии СНБО
Зеленскому можно очень легко проверить, не обманывают ли его подчиненные в их отчаянной "борьбе" с коррупцией. Нужно просто поручить посчитать все те миллионы, которые, якобы СБУ вернула в бюджет. И сверить цифры с поступлениями на единый казначейский счет. И с нынешними санкциями тоже.
Сколько там Баканов говорил страна теряет? 300 миллиардов в год? Отлично. Контрабандистов санкционировали. Значит уже через месяц на казначейском счету должно появиться 25 миллиардов гривен. Ждем-с.
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04.04.2021 09:26 Відповісти
З мисака в пику))
👍
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04.04.2021 10:01 Відповісти
Дубинский ,а "мама" любит строгий режим и тюремный харч?
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04.04.2021 09:37 Відповісти
"Зеленський забув накласти санкції на 5 контрабандистів із керівництва" Слуги народу "- Дубінський - Цензор.НЕТ 4464
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04.04.2021 09:40 Відповісти
Яке ж воно страшне та брехливе!
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04.04.2021 10:01 Відповісти
І, нажаль, не одиноке в цій команді (якщо це можна назвати командою) "реформаторів".
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04.04.2021 10:21 Відповісти
Так этой идиотке только с членами и работать, потому что нормальные люди ее посылают.
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04.04.2021 10:04 Відповісти
Вчить їх -грі на роялі ? .
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04.04.2021 10:25 Відповісти
Да хай трындит -чем больше дна про зекретина тем лучше
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04.04.2021 09:41 Відповісти
найлютіший ворог це сvчка, яку кинули.
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04.04.2021 09:54 Відповісти
Расползается змеиное кубло...
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04.04.2021 09:54 Відповісти
Пропустим на время Зелю. Остановимся на "непримиримом борце" с контрабандой и коррупцией пане Дубинском.. Смешно право слово.
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04.04.2021 09:56 Відповісти
А шо там тупой собачий рот Дуба, ты не кукарекаешь о своем хозяине, Бене?
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04.04.2021 10:05 Відповісти
Давай собачий рот . Топи зелених ..!! .
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04.04.2021 10:24 Відповісти
"Зеленський забув накласти санкції на 5 контрабандистів із керівництва" Слуги народу "- Дубінський - Цензор.НЕТ 6118"Зеленський забув накласти санкції на 5 контрабандистів із керівництва" Слуги народу "- Дубінський - Цензор.НЕТ 6118"Зеленський забув накласти санкції на 5 контрабандистів із керівництва" Слуги народу "- Дубінський - Цензор.НЕТ 3674 СНБО накладывает санкции
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04.04.2021 10:28 Відповісти
"зе-біл забіл наложіть" - так, наче, правильніше
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04.04.2021 10:31 Відповісти
Ось що санкції животворящі з людиною роблять!!!
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04.04.2021 10:32 Відповісти
При Порошенко такого не было, на таможне был идеальный порядок. Из партии БПП могут подтвердить.
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04.04.2021 10:51 Відповісти
"Зеленський забув накласти санкції на 5 контрабандистів із керівництва "Слуги народу", - Дубінський - Цензор.НЕТ 5790
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04.04.2021 11:21 Відповісти
К зачистке таможни - большие вопросы. Ведь кураторы основных схем в «черные списки» СНБО так и не попали.

https://ua24ua.net/delyat-potoki-tsentralizuyut-zanosi-dlya-chego-u-zelenskogo-vzyalis-za-tamognyu-i-v-polzu-kogo-idet-zachistka/ Делят потоки, централизуют "заносы". Для чего взялись за таможню и в пользу кого зе-властью ведется зачистка
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04.04.2021 11:49 Відповісти
Що на це скаже пан преЗедент? Це просто боротьба за сфери впливу, витиснення конкурентів, чи реальна боротьба з корупцією і контрабандою? Ась?
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04.04.2021 11:58 Відповісти
почему Дурбинский молчал о преступной деятельности зеленского и слуг народа когда был в их партии сам?
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04.04.2021 12:20 Відповісти
"Собачий рот" загавкал о справедливости ? Просто его отимели куда могли , а "хозяину" не до него , своих проблем выше крыши .Редкой души гандон .
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04.04.2021 14:39 Відповісти
ТОГДА ИХ МОЖНО ПРОСТО УБИТЬ !) НЕТУ ТЕЛА - НЕТУ ДЕЛА !)
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04.04.2021 14:41 Відповісти
Ну если зелёный придурок посчитал людей контрабандистами то почему они не сидят?
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04.04.2021 17:28 Відповісти
"Чума на оба ваших дома!" (с)
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04.04.2021 20:32 Відповісти
о, борец за правду нарисовался..., нет страшнее мести брошенного журналиста..., он вам еще покажет..., а может и нам покажет...
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04.04.2021 21:27 Відповісти
Шура! Пілітє гірі! Пілітє!

У нас попереду ще багато цікавих історій від гаварящєй дупи коломойського.
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05.04.2021 03:15 Відповісти
брошеная жена (дубинский) обиделась и теперь копается в семейном грязном белье
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05.04.2021 06:27 Відповісти
 
 