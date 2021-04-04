"Зеленський забув накласти санкції на 5 контрабандистів із керівництва "Слуги народу", - Дубінський

5 відомих контрабандистів, які мають відношення до Зе-команди, так і не потрапили до списку санкцій РНБО.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" раніше виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Після кожного п'ятничного засідання РНБО я шкодую тільки про одне - що у нас не сім п'ятниць на тижні", - процитував Дубінський повідомлення Зеленського в Instagramе.

"Мабуть, його сценаристи вже працюють над серіалом "Чорні п'ятниці президента Зеленського". Що ж, спеціально для нашого трудоголіка і серіального монарха, що так полюбив "чорні п'ятниці":

Топ - 5 членів Зе-команди, "випадково і абсолютно незаслужено забутих" під час складання списку санкцій контрабандистів:

1. Сергій "Дипломат" Бадяк - куратор Львівської області на президентських і парламентських виборах.

2. Віталій Булюк - куратор Херсонської області на президентських і парламентських виборах.

3. Сергій Трегубенко - куратор Миколаївської області на президентських і парламентських виборах.

4. Вадим Слюсарєв (група Павлюк-Слюсарєв-Трегубенко) - куратор Харківської області на президентських і парламентських виборах.

5. Ілля Павлюк - куратор Чернівецької області на президентських і парламентських виборах ", - перераховує Дубінський.

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"Про скромних героїв Партії "Слуга Аферистів і Шахраїв "замовте слово) Думай-Те, Ваша президентська величність!" - додав він.

Як повідомлялося, президент Зеленський заявив, що проти "топових" контрабандистів України запроваджено персональні санкції.

Пізніше був оприлюднений список топ-10 контрабандистів, проти яких запровадили санкції.

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