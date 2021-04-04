"Зеленський забув накласти санкції на 5 контрабандистів із керівництва "Слуги народу", - Дубінський
5 відомих контрабандистів, які мають відношення до Зе-команди, так і не потрапили до списку санкцій РНБО.
Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" раніше виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубинський, інформує Цензор.НЕТ.
"Після кожного п'ятничного засідання РНБО я шкодую тільки про одне - що у нас не сім п'ятниць на тижні", - процитував Дубінський повідомлення Зеленського в Instagramе.
"Мабуть, його сценаристи вже працюють над серіалом "Чорні п'ятниці президента Зеленського". Що ж, спеціально для нашого трудоголіка і серіального монарха, що так полюбив "чорні п'ятниці":
Топ - 5 членів Зе-команди, "випадково і абсолютно незаслужено забутих" під час складання списку санкцій контрабандистів:
1. Сергій "Дипломат" Бадяк - куратор Львівської області на президентських і парламентських виборах.
2. Віталій Булюк - куратор Херсонської області на президентських і парламентських виборах.
3. Сергій Трегубенко - куратор Миколаївської області на президентських і парламентських виборах.
4. Вадим Слюсарєв (група Павлюк-Слюсарєв-Трегубенко) - куратор Харківської області на президентських і парламентських виборах.
5. Ілля Павлюк - куратор Чернівецької області на президентських і парламентських виборах ", - перераховує Дубінський.
"Про скромних героїв Партії "Слуга Аферистів і Шахраїв "замовте слово) Думай-Те, Ваша президентська величність!" - додав він.
Як повідомлялося, президент Зеленський заявив, що проти "топових" контрабандистів України запроваджено персональні санкції.
Пізніше був оприлюднений список топ-10 контрабандистів, проти яких запровадили санкції.
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зелелні зовсім іпанулися!
проти власних громадян, які порушують закон, повинні бути кримінальні справи!!!!
Занесут бабло, снимут санкции
Вот что делает отрыв от корыта с человеком
Но он пользуется «правдой» не для совершения справедливости, а для грязной мести, для личных амбиций
(хоча тицьнути не туди це взагалі небезпечно, може і Зеленський народитися)
но из дубинской псятины такой враг моего врага шо аж не знаешь куда его послать...
предатель не может считаться врагом моего врага - ибо предавший не первый раз на этом не остановиться никогда ! и потом...стоит только зеленым поманить его кусочком лакомым или денежкой в конвертике как оно откажется от своих слов и будет ссать в глаза тем кто поверил....
продажная ***** просто пока мечется между желанием и возможностями - и поэтому открыло свою смердящую пасть...которая была закрыта, когда оно там было и ему ото все нравилось !!!
или оно так и не поняло,что пинают за то,чтобы закрыл свой собачий рот.
Очень интересный список тех контрабандистов, которые не попали в "санкционный список", опубликовало "Зеркало недели". Надо полагать, эти люди теперь - основа "бизнеса" Баканова-Наумова. Или Зеленского? Вот есть ощущение, что все-таки однокласснички и прочие "друзья" Зеленского тупо разводят разговорами о борьбе с коррупцией. И, что самое обидное, они - набивают карманы, а его используют чисто как болвана в польском преферансе. И даже не отстегивают. А сидеть то придется в первую очередь Зеленскому. Несправедливо.
Такое предположение https://ord-ua.com/2021/04/03/kto-zaplatil-bakanovu-chtoby-ne-popast-v-sankcionnyj-spisok/ высказал Сергей Никонов в статье для «ОРД».
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B0-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81.html Вова, а где в твоем списке контрабандистов Илья Павлюк, по кличке «Курятник»?
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE.html «Введены ли санкции против Павлюка - контрабандиста и спонсора «Слуг народа», и введены ли санкции против СБУ за «крышевание» контрабанды?»
Итак, список.
1. Собственник "Премиум-пакета", о котором так https://plinskiy.media/articles/115349/kormushka-dlya-sbu-kak-kum-bakanova-zarabatyvaet-na-kontrabande-apple много знают в СБУ и лично глава ВБ СБУ господин Наумов - Акст Александр (гражданин Германии).
2. Полуситок Владимир (Львов)
Бывший таможенник, был заместителем начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями - начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных Львовской таможни, сейчас бизнесмен.
Бывший начальник Галицкой таможни Владимир Цабак https://zaxid.net/za_obshukami_u_mene_stoyat_kontrabandisti_n1495983 говорил о Полуситке как о контрабандисте.
3. Табунщик Руслан (Одесса)
Бывший одесский милиционер, зам начальника управления по борьбе с торговлей людьми. Был депутатом облсовета от "Батькивщины". В 2018 ему сожгли два дома. Местные издания https://dumskaya.net/news/odesskiy-deputat-i-eks-militcioner-lishilsya-dvu-085521/ "Думская" и https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/skandalniy-kolishniy-militsioner-ruslan-tabunshchik-stav-deputatom-13112015114100 "Депо. Одесса" писали о его причастности к обналу и контрабанде.
4. Сердюк Сергей (Одесса)
Бывший сотрудник Генпрокуратуры, фигурировал в деле о краже 37 танкеров из порта Одессы. О причастности Сердюка к контрабанде https://interfax.com.ua/news/economic/526291.html говорил тогдашний руководитель ГФС Мирослав Продан.
5. Бабич Максим (Одесса)
Бизнесмен, упоминается в журналистском https://youtu.be/BT3vI8we8Hs расследования Плинского о контрабанде в порту Одессы. После обнародования попавшей под санкции десятки должен пляшку Шефиру.
6. Семенцов Ростислав (Одесса)
Брат экс-начальник Департамента защиты экономики Нацполиции Одесской области Семенцова Алексея - ныне депутата облсовета от "Слуги народа". О "работе" братьев в Одесском порту подробно https://censor.net/ru/resonance/3151893/v_cheyi_karman_padayut_tamojennye_plateji.
7. Фальковский Валерий (Одесса)
Бизнесмен, бывший начальник отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса-грузовой". При увольнении http://od.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/robota-z-personalom/informatsiya/informatsiya-pro/print-186408.html не сдал служебное удостоверение .
8. Слюсарев Вадим (Харьков)
Бывший харьковский пограничник, бывший советник Сергея Трофимова из ОП, формировал списки кандидатов от "Слуги народа" на выборах в Верховную Раду. В https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30093380.html расследовании "Схем" упоминается дело о контрабанде сигарет, где фигурировала его фирма.
9. Александр Черепинский (Харьков)
Бизнесмен, http://zp.nashigroshi.org/2020/04/22/diial-nist-aeroportu-za-nyzkoiu-epizodiv-teper-pereviriaie-shche-y-politsiia/ упоминается в расследованиях https://nashigroshi.org/2019/11/26/al-tkom-iz-kharkiv-ianamy-na-***********-vyhrav-mayzhe-mil-iard-na-aeroport-vinnytsi/ проекта "Наші гроші" о сомнительных https://nashigroshi.org/2019/01/28/barna-z-druhoi-sproby-viddav-otochenniu-hranovs-koho-43-mil-****-na-remont-aerodromu/ закупках в аэропортах .
10. Романенко Геннадий (Киев)
Бывший таможенник, упоминается в расследовании https://bihus.info/eks-topi-mitnici-okupuvali-derzhavnu-bazu-vidpochinku-pid-kievom/ "Бигус Инфо" , депутат Василевская-Смаглюк https://24tv.ua/ru/gbr-provelo-obyski-jeks-tamozhennika-gennadija-romanenko-chto_n1471502 писала о его обыске ГБР по делу о контрабанде."
Хороший список. Интересно, сколько стоило в него попасть?
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81.html Десятка Зеленского. Кто есть кто в списке топ-10 контрабандистов Украины по версии СНБО
Зеленскому можно очень легко проверить, не обманывают ли его подчиненные в их отчаянной "борьбе" с коррупцией. Нужно просто поручить посчитать все те миллионы, которые, якобы СБУ вернула в бюджет. И сверить цифры с поступлениями на единый казначейский счет. И с нынешними санкциями тоже.
Сколько там Баканов говорил страна теряет? 300 миллиардов в год? Отлично. Контрабандистов санкционировали. Значит уже через месяц на казначейском счету должно появиться 25 миллиардов гривен. Ждем-с.
👍
https://ua24ua.net/delyat-potoki-tsentralizuyut-zanosi-dlya-chego-u-zelenskogo-vzyalis-za-tamognyu-i-v-polzu-kogo-idet-zachistka/ Делят потоки, централизуют "заносы". Для чего взялись за таможню и в пользу кого зе-властью ведется зачистка
У нас попереду ще багато цікавих історій від гаварящєй дупи коломойського.