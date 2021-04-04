За вчора в Україні вакциновано проти коронавірусу менше 4 тис. осіб, у двох областях - жодного щеплення, - МОЗ
За минулу добу, 3 квітня 3 919 осіб було щеплено проти COVID-19 в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
При цьому наголошується, що 290 566 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії в Україні, з них отримали 1 дозу - 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини.
Зараз вакцинація проти коронавірусу в Україні здійснюється препаратом AstraZeneca індійського виробництва (CoviShield).
За даними МОЗу, вчора до вакцинації було залучено 58 мобільних бригад з імунізації і 153 прищепних пункти.
Зазначимо, що згідно з оприлюдненими даними, найбільше щеплень проти коронавірусу за вчора зробили в Києві - 720.Водночас в Київській і Херсонській областях 3 квітня не зроблено жодної вакцинації.
Як повідомлялося, за 2 квітня 18 814 осіб було щеплено від COVID-19 в Україні.
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Чи й досі виродки намагаються колоти людей якимось сумнівним шмурдяком?
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku#_blank
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200142-stepanov-planuemo-vlitku-vijti-na-57-miljoniv-seplen-somisaca.html
У них більше планів, ніж вакцини)
Добрий дилер у зеленої шобли!
"
Наразі медицина точно не знає, яка вакцина кому краще підійде.
Крім того у різних виробників різна ефективнисть. Це вже краще, аби побочок менше.
ще і якась наволоч лайкнула той бред. А ну так Меркавка антиковідниця
Але весь світ вже плюється від тієї "астразенеки". І тим паче на Україну взагалі завезли індійський шмурдяк виготовлений по технології цієї "астразенеки".