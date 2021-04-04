За вчора в Україні вакциновано проти коронавірусу менше 4 тис. осіб, у двох областях - жодного щеплення, - МОЗ

За минулу добу, 3 квітня 3 919 осіб було щеплено проти COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

При цьому наголошується, що 290 566 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії в Україні, з них отримали 1 дозу - 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини.

Зараз вакцинація проти коронавірусу в Україні здійснюється препаратом AstraZeneca індійського виробництва (CoviShield).

За даними МОЗу, вчора до вакцинації було залучено 58 мобільних бригад з імунізації і 153 прищепних пункти.

Зазначимо, що згідно з оприлюдненими даними, найбільше щеплень проти коронавірусу за вчора зробили в Києві - 720.Водночас в Київській і Херсонській областях 3 квітня не зроблено жодної вакцинації.

Як повідомлялося, за 2 квітня 18 814 осіб було щеплено від COVID-19 в Україні.

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