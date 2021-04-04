ЗСУ стали справжнім щитом Європи. Вступ України в НАТО зміцнить не тільки нашу країну, а й Альянс, - Хомчак
Світ після Другої світової війни прагнув до миру і стабільності. Саме з цією метою 4 квітня 1949-го був створений військово-політичний блок - Організація Північноатлантичного договору.
Про це йдеться в заяві головнокомандувача Збройними Силами України генерал-полковника Руслана Хомчака з нагоди дня створення Організації Північноатлантичного договору, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
У заяві Хомчак нагадує, що в лютому 2014 року вперше з повоєнних часів міжнародно визнані кордони в Європі були порушені. Російська федерація тимчасово окупувала та спробувала незаконно анексувати Крим і Севастополь, окупувала частину території суверенної держави і розв’язала криваву війну.
Це не тільки об’єднало українців у спротиві підступному загарбнику, але й переконало у необхідності вступу до Північноатлантичного альянсу", -зазначає він.
За словами Хомчака, сьогодні Збройні Сили України активно співпрацюють з НАТО за усіма ключовими напрямами оборонної реформи.
Ми ефективно використовуємо доступні для держав-партнерів механізми та інструменти співробітництва, яке поглибилося з отриманням нашою країною статусу партнера з розширених можливостей. Такий статус, крім України, мають Австралія, Грузія, Йорданія, Фінляндія і Швеція. Ми працюємо над наповненням цього формату відносин практичним змістом", - підкреслює Хомчак.
Він зазначає, що основними напрямами взаємодії є активізація військового діалогу на стратегічному рівні, співпраця з Альянсом у Чорноморському регіоні, інтенсифікація колективних заходів підготовки військ (сил), у тому числі участь у навчаннях НАТО за тематикою статті 5 Північноатлантичного договору, обмін інформацію, а також розширення представництва в багатонаціональних органах військового управління НАТО.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що у 2021 році військовослужбовці Збройних Сил України візьмуть участь у п’ятнадцяти багатонаціональних навчаннях за межами країни та дев’яти на нашій території. Ми продовжуємо участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом НАТО в Косово та Афганістані, також розглядається питання приєднання до операцій (місій) в Іраку та "Морський охоронець" у Середземному морі.
"Така співпраця носить мирний характер, працює на зміцнення обороноздатності України та всебічно сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства в Альянсі.
Вступ нашої держави до НАТО зміцнить не тільки Україну – він так само посилить Організацію Північноатлантичного договору. За останні роки Збройні Сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна – активним контриб’ютором євроатлантичної безпеки", - підсумував він.
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Ибо тот менталитет "правь и воруй" ещё не скоро уйдет. Страна меняется с низу и ещё много времени надо чтобы мыслить по другому. Лично меня радует, что Украина -это уже ментально не Россия.
Надо делать ,а не просить.
Например французы сильно с Гитлером воевали!
Запад все семь лет тупо не верил в происходящее на Востоке Украины.
Некоторые политологи говорят, что совсем недавно часть Западных политиков стала прозревать.
Это Порошенко с Зеленским не давят на США, как могли бы. Но вот экс-посол Украины в США и он же экс-зам министра иностранных дел, Алексей (не путать с Валерием, тоже бывшим послом) Чалый утверждает, что вопрос НЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ядерного оружия, для США САМЫЙ КЛЮЧЕВОЙ, с 1949-го года!!! А Будапештский меморандум, как на фундаменте, лежит как раз на Международном договоре о нераспространении ЯО!!!
Алексей Чалый открыто заявляет, что на этой теме, мы с США можем говорить на равных, так как это их болевая точка.
Похоже в США УСЛЫШАЛИ Украину. И похоже. что мы можем оказаться сегодня для США не менее важными, чем Япония или Израиль.
В 2008-м, чтобы остановить танки кацапенСС в 40 км от Тбилиси, в Чёрное море СРОЧНО вошли два фрегата США, а в аэропорту Тбилиси сел штатовский транспортный самолет, с гуманитарным грузом и США прямо предупредили тогда Кремль, что гибель лишь одного их военнослужащего будет расценен, как нападение на США.
Не обязательно воевать с РФ, достаточно встать боевыми кораблями НАТО, на пути транспортных кораблей РФ, в случае их попытки высадить десант на нашем побережье - не рискнут кацапы, им бабло от СП-2 возвращать надо, а не полный пакет санкций получить.
Восстанавливать ядерный статус не хотим ? Ну большинство населения , как и вы пан Курви не хочет также .Затратно , договоримся с агрессором и т.д Значит это раз
Недавно провалили голосование по двум очень важным законам про ,,Оборот оружия в Украине " .Я не в курсе как голосовала фракция ,,Батькивщины" по этим законам , врать не стану .Но это два и ситуацию поправить уже невозможно в принципе ведь на подготовку этих законопроектов ушли десятилетия !
Корабли то встанут но уже после того как х.йло отожмет территории как это было в 2014 году .Еще раз повторюсь что х.йло не то что было в 2008 году и Западу жертвы среди их граждан НЕ нужны . И корабли станут , типа , чтобы защитить границу НАТО а вовсе не для защиты Украины . Украине Запад дипломатично предложит договориться с отморозком ,, где то по середине"
Я в санкции уже вообще слишком не верю .Полный пакет следовало бы вводить еще в далеком 2014 году за нарушение всех мыслимых и немыслимых соглашений , договоров и пр. НО агрессору все сошло с рук и более того Запад быстро нашел пути обхода своих же собственных санкций что привело к быстрой эскалации агрессии против Украины
Я не против ядерного оружия. Просто так уж получилось, что я ЗНАЮ, что нужно для этого.
Если коротко, то напомню еще раз. Допустим Украина имеет сегодня 100 ядерных зарядов. Но Путину Украина не нужна и он наносит УПРЕЖДАЮЩИЙ ядерный удар и по нашим городам и по ВСЕМ нашим средствам доставки ядерного оружия.
Теперь ответь-те мне на простой вопрос - а помогло, в данном примере, наличие ядерного оружия Украине?
Так вот для создания системы, при которой Украина ГАРАНТИРОВАННО успеет нажать свои "кнопки" и нанести ОТВЕТНЫЙ ядерный удар по РФ, вот для этого нужно лет так с десять и денег гораздо больше. чем на создание 100 ядерных боеприпасов. Ну так мы эти 10 лет, без помощи Запада, просто не продержимся, тогда зачем дразнить созданием ЯО США????
Они даже Армии не доверяют . Барыга хотел превратить армию в ЧОП страны-рошении которую он строил тут, а Комик ее просто похоже боится.
Давайте опустимся на землю грешную сколько отрядов теробороны мы можем выставить в случае чего ? С оружием наготове , организованных , обученных и слаженных. Ответ -ноль .
Сколько комплексов ОТРК мы можем выставить против регулярных войск агрессора ?Ответ -единицы против сотен у противника .
То же самое можно сказать и про авиацию , средства срзо и т. д
Остро не хватает средств птрк и боеприпасов
А про помощь Запада я уже описал выше .Нет ну какая то помощь будет конечно ,НО она будет не основополагающей а скорее психологической
Я по аналогии. В конце 19-го века изобрели пулемёт Полторы тысячи британцев перебили за час, в Африке, тридцати тысячную армию африканцев. А потом изобрели броневик и танк, которым этот пулемет до одного места.
К чему это я? Да к тому, что ядерному оружию уже 76 лет. Надо изобретать что-то новое, что не попадает под санкции. Например чисто ВОДОРОДНАЯ бомба, с нейтронным инициатором, без использования урана, как в ТЕРМОЯДЕРНОЙ бомбе. Взрыв мощнейший, но нет радиоактивного заражения.
посмотрите
Может нужно разместить какие то силы США на Востоке спрашивает ведущий ? Я бы хотел этого , но к сожалению это НЕ возможно отвечает Мэттью Брайза . Он ссылается на дипломатические проблемы , но за всем этим четко прослеживается их основная задача .Они НЕ собираются жертвовать своими гражданами и дорогостоящими военными ресурсами ради нас . То что они согласны нам предоставить в случае обострения на Востоке мы видели в течение последних семи лет, ничего более серьезного нам не дадут . А идеи патриотизма и национализма правящая кучмовская осовеченная и окацапленная ,,элита.. похоронила похоже окончательно .
Наши войска хорошо окопались, и не в одну линию обороны.
РФ не имеет минимум трёх кратного преимущества в л/, а их авиацию быстро "приземлят" не только наши средства ПВО, но и американцы, по примеру Ливии, могут объявить небо Украины, "Зоной, свободной от полетов воздушных суден" и для этого вполне хватит фрегатов ПВО НАТО в Чёрном море.
ТОУ-1 и ТОУ-2, у них очень много. Это ПТРК, которые были ДО Джавелинов. И их надо утилизировать. На сколько известно, тысячи этих ПТРК давно подготовлены Пентагоном, на складах, для быстрой переброски транспортными самолетами в Украину. Ранее не давали по нескольким причинам, и в том числе, чтобы не было эскалации боевых действий.
Ну и Стингеры, которые до сих пор хорошо валят штурмовые самолеты и вертолеты производства РФ...
США прекратили полеты советской боевой авиации в небе над оккупированным Афганистаном, просто снабдив маджахедов Стингерами. И всё - не стало воздушного господства.
Успокойтесь, Хомчак не из тупых генералов и уж точно не предатель, как Муженко.