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Новини Агресія Росії проти України
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ЗСУ стали справжнім щитом Європи. Вступ України в НАТО зміцнить не тільки нашу країну, а й Альянс, - Хомчак

ЗСУ стали справжнім щитом Європи. Вступ України в НАТО зміцнить не тільки нашу країну, а й Альянс, - Хомчак

Світ після Другої світової війни прагнув до миру і стабільності. Саме з цією метою 4 квітня 1949-го був створений військово-політичний блок - Організація Північноатлантичного договору.

Про це йдеться в заяві головнокомандувача Збройними Силами України генерал-полковника Руслана Хомчака з нагоди дня створення Організації Північноатлантичного договору, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

У заяві Хомчак нагадує, що в лютому 2014 року вперше з повоєнних часів міжнародно визнані кордони в Європі були порушені. Російська федерація тимчасово окупувала та спробувала незаконно анексувати Крим і Севастополь, окупувала частину території суверенної держави і розв’язала криваву війну.

Це не тільки об’єднало українців у спротиві підступному загарбнику, але й переконало у необхідності вступу до Північноатлантичного альянсу", -зазначає він.

За словами Хомчака, сьогодні Збройні Сили України активно співпрацюють з НАТО за усіма ключовими напрямами оборонної реформи.

Ми ефективно використовуємо доступні для держав-партнерів механізми та інструменти співробітництва, яке поглибилося з отриманням нашою країною статусу партнера з розширених можливостей. Такий статус, крім України, мають Австралія, Грузія, Йорданія, Фінляндія і Швеція. Ми працюємо над наповненням цього формату відносин практичним змістом", - підкреслює Хомчак.

Також читайте: Хомчак поінформував голову комітету начальників штабів ЗС США Міллі про поточну безпекову ситуацію в Україні

Він зазначає, що основними напрямами взаємодії є активізація військового діалогу на стратегічному рівні, співпраця з Альянсом у Чорноморському регіоні, інтенсифікація колективних заходів підготовки військ (сил), у тому числі участь у навчаннях НАТО за тематикою статті 5 Північноатлантичного договору, обмін інформацію, а також розширення представництва в багатонаціональних органах військового управління НАТО.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що  у 2021 році військовослужбовці Збройних Сил України візьмуть участь у п’ятнадцяти багатонаціональних навчаннях за межами країни та дев’яти на нашій території. Ми продовжуємо участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом НАТО в Косово та Афганістані, також розглядається питання приєднання до операцій (місій) в Іраку та "Морський охоронець" у Середземному морі.

"Така співпраця носить мирний характер, працює на зміцнення обороноздатності України та всебічно сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства в Альянсі.

Вступ нашої держави до НАТО зміцнить не тільки Україну – він так само посилить Організацію Північноатлантичного договору. За останні роки Збройні Сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна – активним контриб’ютором євроатлантичної безпеки", - підсумував він.

Також читайте: Пєсков про війська РФ біля кордонів з Україною: Це не має нікого турбувати, вони не становлять жодної загрози

Генштаб ЗС (6643) НАТО (6465) ЗСУ (7592) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+15
Да. И заслуга в этом квартала95 и лично главкловуна Бубочки.
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04.04.2021 09:44
+12
Только вы зермази не имеете к этому никакого отношения. Вы больше по вертолетам для собакова...
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04.04.2021 09:46
+10
ВСУ стали настоящим щитом Европы. Вступление Украины в НАТО укрепит не только нашу страну, но и Альянс, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7776
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04.04.2021 09:57
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Чуєш фєдєраст, а як буде російською твій флаг?
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04.04.2021 10:35 Відповісти
Не переживай. Россия не рухнет , а Украина ещё не скоро будет в альянсе.
Ибо тот менталитет "правь и воруй" ещё не скоро уйдет. Страна меняется с низу и ещё много времени надо чтобы мыслить по другому. Лично меня радует, что Украина -это уже ментально не Россия.
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04.04.2021 10:47 Відповісти
Если страна действительно должна измениться снизу то вероятно придется ждать еще 100 лет пока эти ,,низы,, осознают необходимость членства в НАТО и прочих реформ приближающих нас к цивилизованному обществу
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04.04.2021 11:15 Відповісти
Хотел сказать,что она меняется снизу ,в данный момент. Верха не очень хотят меняться. Дожны быть на оборот,безсомненно.
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04.04.2021 12:04 Відповісти
От многократного повторения слова "НАТО" эффект будет точно таким же, как и от многократного повторения слова "халва".
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04.04.2021 10:45 Відповісти
Это всё выглядит как в сценке "ну возьмите меня,ну возьмите".
Надо делать ,а не просить.
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04.04.2021 10:49 Відповісти
Между прочим веский аргумент...
Например французы сильно с Гитлером воевали!
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04.04.2021 10:50 Відповісти
Воевало французское сопротивление ! НО нам даже до мотивированных французских партизан еще очень далеко
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04.04.2021 11:18 Відповісти
Та не дуже ті "пеони" й воювали, як і білоруські партизани.
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04.04.2021 12:21 Відповісти
Хомчак, а какая разница когда біли нарушені границі? Их кто только и когда не нарушал - можно сбиться со счёта.Украина всю свою историю находилась под оккупацией Тартарии и находится до сих пор.Причин этому несколько - политическое разгильдяйство украинских князьёв(гетманов), междоусобица, отсутствие конкурентноспособной военной промышленности, историческое отсутсвие регулярной армии (воюет кучка маргиналов, где вместо воинского устава - "понятия"). Когда государство слабое, а им управляют дураки, его может захватить кто угодно - турки, литва, мокша, мадяьры и прочие.
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04.04.2021 11:01 Відповісти
у воевать на3фронта- не фонтан
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04.04.2021 11:05 Відповісти
когда в стране бардак, будет и 6 фронтов.
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04.04.2021 11:16 Відповісти
Шукайте спосіб, як пошкодити газогін СП-2. Тоді оркі не полізуть, бо продавати крім газу нема чого. Та база НАТО з ядерною зброєю у нас потрібна. А тоді подивимось.
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04.04.2021 11:14 Відповісти
Первая часть правильная , зато вторая очень похожа на порохоботский бред.Никаких баз НАТО , а тем более с ЯО у нас не будет . НАТО не дураки , они прагматики .
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04.04.2021 11:21 Відповісти
НАТО -- прагматики, але не дураки, до того ж не боягузи. Їхні бази є і в південній Кореї.
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04.04.2021 12:27 Відповісти
Мы для них НЕ Южная Корея . И не Израиль . Это страны с которыми они имеют многомиллиардный товарооборот и безвизовый режим . Мы для них что то типа Либерии .К сожалению . И за восточноевропейскую , населенную осовеченным населением страну НАТО воевать не станет . Так по мелочам -спец.транспорт , медикаменты , одеяла , патрульные катера для ловли браконьеров, гражданские вертолеты для полиции но НЕ более того ....
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04.04.2021 12:42 Відповісти
Я вставлю свои 5 копеек, с вашего позволения.

Запад все семь лет тупо не верил в происходящее на Востоке Украины.
Некоторые политологи говорят, что совсем недавно часть Западных политиков стала прозревать.
Это Порошенко с Зеленским не давят на США, как могли бы. Но вот экс-посол Украины в США и он же экс-зам министра иностранных дел, Алексей (не путать с Валерием, тоже бывшим послом) Чалый утверждает, что вопрос НЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ядерного оружия, для США САМЫЙ КЛЮЧЕВОЙ, с 1949-го года!!! А Будапештский меморандум, как на фундаменте, лежит как раз на Международном договоре о нераспространении ЯО!!!
Алексей Чалый открыто заявляет, что на этой теме, мы с США можем говорить на равных, так как это их болевая точка.
Похоже в США УСЛЫШАЛИ Украину. И похоже. что мы можем оказаться сегодня для США не менее важными, чем Япония или Израиль.
В 2008-м, чтобы остановить танки кацапенСС в 40 км от Тбилиси, в Чёрное море СРОЧНО вошли два фрегата США, а в аэропорту Тбилиси сел штатовский транспортный самолет, с гуманитарным грузом и США прямо предупредили тогда Кремль, что гибель лишь одного их военнослужащего будет расценен, как нападение на США.
Не обязательно воевать с РФ, достаточно встать боевыми кораблями НАТО, на пути транспортных кораблей РФ, в случае их попытки высадить десант на нашем побережье - не рискнут кацапы, им бабло от СП-2 возвращать надо, а не полный пакет санкций получить.
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04.04.2021 16:42 Відповісти
Я не разделяю ваш оптимизм в данном конкретном случае . В 2008 году кацапы еще только слабо пищали на Запад и два эсминца это был серьезный аргумент , сегодня это уже не просто мало, а просто смешно и шапкозакидательство по отношению к отморозкам из за поребрика не прокатит. А самолет может легко разделить участь голландского Боинга и США НЕ пойдут на такой риск , им жертвы среди их граждан НЕ нужны . Нападение на США ? Сегодня х.йло уже не ssытся от этой мысли , оно даже где то мысленно желало бы этого . 3-я мировая ? Да ему нас рать на его быдло , ему жить то осталось не много при всем его уворованном и отжатом бабле за 20 лет ! США НЕ дураки и ЯО первые не применят , х.йло тоже его против США или НАТО НЕ применит ( кореша , семья , бабло на Западе ) , НО против нас ЗАПРОСТО ! и Запад утрется , принимайте это как данность . Почему же как данность ?
Восстанавливать ядерный статус не хотим ? Ну большинство населения , как и вы пан Курви не хочет также .Затратно , договоримся с агрессором и т.д Значит это раз
Недавно провалили голосование по двум очень важным законам про ,,Оборот оружия в Украине " .Я не в курсе как голосовала фракция ,,Батькивщины" по этим законам , врать не стану .Но это два и ситуацию поправить уже невозможно в принципе ведь на подготовку этих законопроектов ушли десятилетия !
Корабли то встанут но уже после того как х.йло отожмет территории как это было в 2014 году .Еще раз повторюсь что х.йло не то что было в 2008 году и Западу жертвы среди их граждан НЕ нужны . И корабли станут , типа , чтобы защитить границу НАТО а вовсе не для защиты Украины . Украине Запад дипломатично предложит договориться с отморозком ,, где то по середине"
Я в санкции уже вообще слишком не верю .Полный пакет следовало бы вводить еще в далеком 2014 году за нарушение всех мыслимых и немыслимых соглашений , договоров и пр. НО агрессору все сошло с рук и более того Запад быстро нашел пути обхода своих же собственных санкций что привело к быстрой эскалации агрессии против Украины
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04.04.2021 17:25 Відповісти
Ну я же ссылку на видео вам скинул. Байден, не Обама, послушайте.

Я не против ядерного оружия. Просто так уж получилось, что я ЗНАЮ, что нужно для этого.
Если коротко, то напомню еще раз. Допустим Украина имеет сегодня 100 ядерных зарядов. Но Путину Украина не нужна и он наносит УПРЕЖДАЮЩИЙ ядерный удар и по нашим городам и по ВСЕМ нашим средствам доставки ядерного оружия.
Теперь ответь-те мне на простой вопрос - а помогло, в данном примере, наличие ядерного оружия Украине?
Так вот для создания системы, при которой Украина ГАРАНТИРОВАННО успеет нажать свои "кнопки" и нанести ОТВЕТНЫЙ ядерный удар по РФ, вот для этого нужно лет так с десять и денег гораздо больше. чем на создание 100 ядерных боеприпасов. Ну так мы эти 10 лет, без помощи Запада, просто не продержимся, тогда зачем дразнить созданием ЯО США????
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04.04.2021 17:56 Відповісти
Да я уже не верю не только в то что кто то из наших политиков решится начать работы по воссозданию ядерного щита НО даже в то что кто то из них вообще доверяет собственному Народу . Они доверяют только пастухам -мусорам и бизнес партнерам-олигархам .
Они даже Армии не доверяют . Барыга хотел превратить армию в ЧОП страны-рошении которую он строил тут, а Комик ее просто похоже боится.
Давайте опустимся на землю грешную сколько отрядов теробороны мы можем выставить в случае чего ? С оружием наготове , организованных , обученных и слаженных. Ответ -ноль .
Сколько комплексов ОТРК мы можем выставить против регулярных войск агрессора ?Ответ -единицы против сотен у противника .
То же самое можно сказать и про авиацию , средства срзо и т. д
Остро не хватает средств птрк и боеприпасов
А про помощь Запада я уже описал выше .Нет ну какая то помощь будет конечно ,НО она будет не основополагающей а скорее психологической
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04.04.2021 18:22 Відповісти
Вы так и не понимаете меня, хотя я, именно вам старался это всё пояснить неоднократно.

Я по аналогии. В конце 19-го века изобрели пулемёт Полторы тысячи британцев перебили за час, в Африке, тридцати тысячную армию африканцев. А потом изобрели броневик и танк, которым этот пулемет до одного места.

К чему это я? Да к тому, что ядерному оружию уже 76 лет. Надо изобретать что-то новое, что не попадает под санкции. Например чисто ВОДОРОДНАЯ бомба, с нейтронным инициатором, без использования урана, как в ТЕРМОЯДЕРНОЙ бомбе. Взрыв мощнейший, но нет радиоактивного заражения.
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04.04.2021 20:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eUKRdqsAxp0

посмотрите
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04.04.2021 17:19 Відповісти
Первая неточность американского чиновника -,,я не думаю что у рассеи достаточно сил для вторжения в этом округе " он неосознанно или скорее всего осознанно чтобы не создавать панику , вносит неточность в данном вопросе .х.йло копирует самих американцев перед вторжением в Ирак . Ирак это его слабое место .Блестящая операция США и их союзников в Ираке и последующий парад прозападных настроений по всей Европе плюс экономический рост в ЕС породили в нем желание действовать точно также в продвижении своей имперской доктрины ,,русского мира" и в Грузии у него это вышло . К сожалению в 2014 году у него это тоже почти вышло в отношении нашей страны
Может нужно разместить какие то силы США на Востоке спрашивает ведущий ? Я бы хотел этого , но к сожалению это НЕ возможно отвечает Мэттью Брайза . Он ссылается на дипломатические проблемы , но за всем этим четко прослеживается их основная задача .Они НЕ собираются жертвовать своими гражданами и дорогостоящими военными ресурсами ради нас . То что они согласны нам предоставить в случае обострения на Востоке мы видели в течение последних семи лет, ничего более серьезного нам не дадут . А идеи патриотизма и национализма правящая кучмовская осовеченная и окацапленная ,,элита.. похоронила похоже окончательно .
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04.04.2021 17:58 Відповісти
Нет, он описал силы объективно.
Наши войска хорошо окопались, и не в одну линию обороны.
РФ не имеет минимум трёх кратного преимущества в л/, а их авиацию быстро "приземлят" не только наши средства ПВО, но и американцы, по примеру Ливии, могут объявить небо Украины, "Зоной, свободной от полетов воздушных суден" и для этого вполне хватит фрегатов ПВО НАТО в Чёрном море.

ТОУ-1 и ТОУ-2, у них очень много. Это ПТРК, которые были ДО Джавелинов. И их надо утилизировать. На сколько известно, тысячи этих ПТРК давно подготовлены Пентагоном, на складах, для быстрой переброски транспортными самолетами в Украину. Ранее не давали по нескольким причинам, и в том числе, чтобы не было эскалации боевых действий.

Ну и Стингеры, которые до сих пор хорошо валят штурмовые самолеты и вертолеты производства РФ...
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04.04.2021 20:33 Відповісти
Сложно будет воинствующему меньшинству защищать Украину, имея гнилой тыл в виде 73% зебилов.
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04.04.2021 11:27 Відповісти
Не мечтай о прошлом, оно уже развеялось, как дьім. Від тих 73% лишилося 13% ))
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04.04.2021 12:30 Відповісти
То есть когда воинствующее меньшинство защищало Украину в 2014 году, имея гнилой тыл в виде 54 % вадинтуров тебя это вполне даже устраивало, а сейчас вдруг 16 % оставшихся ,,истинно верующих ,, в життя по-новому неожиданно прозрело
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04.04.2021 12:35 Відповісти
Да устраивало. Тогда начиналась война. Там не было "какая разница". Там не было зеленых скоморохов - видосиков, танцующих с голой жопой перед кацапами. Пока 95 квартал заглядывал в глазки убийцам, они убивали Украинцев, буквально в ста метрах. Тогда не было столько гнили. И считаю пороха ОЧЕНЬ виноватым, что не дал придавить сегодняшнюю гниль (портновых, татаровых, ермаков ................, повылезавшую при нынешних засранцах.
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05.04.2021 00:16 Відповісти
Молодець, Хомчак! Правильно розумієш! Тепер залишилось щось реальне зробити для вступу в НАТО і ми будемо там. Працюй-те, панове!
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04.04.2021 11:54 Відповісти
Пан Хомчак, каким щитом и перед кем, создается впечатление, что вы не знаете истинного положения ВС и не в состоянии оценить ее боевую готовность и тем обманываете руководство страны и главное народ Украины. Сделайте хотя бы по простому, нанесите на карту (если она есть) группировку противника, его численность и вооружение, напротив нанесите группировку ВС Украины, его численный состав , вооружение и главное коэффициент боеготовности техники и слаженность б\расчетов. Получив выводы, вы может протрезвеете и прекратите врать.
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04.04.2021 12:41 Відповісти
В такой ситуации логично было бы пойти тем же путем что пошли давным -давно Швейцария а затем и наши соседи страны Балтии .НО маразм депутатов -совков и откровенный саботаж в лице полицейского лобби во главе с бонабаковым свел все на нет . Осталось только и надеяться на НАТО , которое придет, защитит и покарает кацапа-агрессора
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04.04.2021 12:47 Відповісти
Может вам еще и содержание сов секретных пакетов, которые хранят в сейфе, для такого случая?

США прекратили полеты советской боевой авиации в небе над оккупированным Афганистаном, просто снабдив маджахедов Стингерами. И всё - не стало воздушного господства.

Успокойтесь, Хомчак не из тупых генералов и уж точно не предатель, как Муженко.
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04.04.2021 16:46 Відповісти
Елка ряженая.
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04.04.2021 14:23 Відповісти
ЗСУ стали справжнім щитом Європи. Вступ України в НАТО зміцнить не тільки нашу країну, а й Альянс, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5048
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04.04.2021 14:39 Відповісти
ЗСУ стали справжнім щитом Європи. Вступ України в НАТО зміцнить не тільки нашу країну, а й Альянс, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5707ШВИДШЕ Б! В БРАТНЮ РОДИНУ НАТО !!!
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04.04.2021 15:26 Відповісти
Неужели в Мин.Обороны и Ген.Штабе закончились высоколиквидные активы и стало нечего хомячить. Или Хомчак нафантазировал себе, что сможет хомячить из Брюсселя? Брюссельский Manneken Pis (нидерл., кстати, ссыкает поблизости от штаб-квартиры НАТО) в рот Хомчаку нассыкает - ото и всё, шо Хомчак сумеет там нахомячить.
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04.04.2021 16:23 Відповісти
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