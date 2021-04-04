ЗСУ стали справжнім щитом Європи. Вступ України в НАТО зміцнить не тільки нашу країну, а й Альянс, - Хомчак

Світ після Другої світової війни прагнув до миру і стабільності. Саме з цією метою 4 квітня 1949-го був створений військово-політичний блок - Організація Північноатлантичного договору.

Про це йдеться в заяві головнокомандувача Збройними Силами України генерал-полковника Руслана Хомчака з нагоди дня створення Організації Північноатлантичного договору, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

У заяві Хомчак нагадує, що в лютому 2014 року вперше з повоєнних часів міжнародно визнані кордони в Європі були порушені. Російська федерація тимчасово окупувала та спробувала незаконно анексувати Крим і Севастополь, окупувала частину території суверенної держави і розв’язала криваву війну.

Це не тільки об’єднало українців у спротиві підступному загарбнику, але й переконало у необхідності вступу до Північноатлантичного альянсу", -зазначає він.

За словами Хомчака, сьогодні Збройні Сили України активно співпрацюють з НАТО за усіма ключовими напрямами оборонної реформи.

Ми ефективно використовуємо доступні для держав-партнерів механізми та інструменти співробітництва, яке поглибилося з отриманням нашою країною статусу партнера з розширених можливостей. Такий статус, крім України, мають Австралія, Грузія, Йорданія, Фінляндія і Швеція. Ми працюємо над наповненням цього формату відносин практичним змістом", - підкреслює Хомчак.

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Він зазначає, що основними напрямами взаємодії є активізація військового діалогу на стратегічному рівні, співпраця з Альянсом у Чорноморському регіоні, інтенсифікація колективних заходів підготовки військ (сил), у тому числі участь у навчаннях НАТО за тематикою статті 5 Північноатлантичного договору, обмін інформацію, а також розширення представництва в багатонаціональних органах військового управління НАТО.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що у 2021 році військовослужбовці Збройних Сил України візьмуть участь у п’ятнадцяти багатонаціональних навчаннях за межами країни та дев’яти на нашій території. Ми продовжуємо участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом НАТО в Косово та Афганістані, також розглядається питання приєднання до операцій (місій) в Іраку та "Морський охоронець" у Середземному морі.

"Така співпраця носить мирний характер, працює на зміцнення обороноздатності України та всебічно сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства в Альянсі.

Вступ нашої держави до НАТО зміцнить не тільки Україну – він так само посилить Організацію Північноатлантичного договору. За останні роки Збройні Сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна – активним контриб’ютором євроатлантичної безпеки", - підсумував він.

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