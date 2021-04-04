Стурбовані зростанням кількості порушень перемир'я на Донбасі, - спільна заява МЗС Німеччини та Франції

Міністерства закордонних справ Німеччини і Франції стурбовані випадками порушення перемир'я на сході України і спостерігають за ситуацією.

Про це йдеться в спільній заяві МЗС двох країн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Німеччина і Франція стурбовані зростанням кількості порушень перемир'я після того, як ситуація на сході України з липня 2020 була стабілізована", - йдеться в заяві.

Зазначається, що Берлін і Париж "спостерігають за ситуацією" і вітають продовження мандата місії спостерігачів ОБСЄ.

Берлін і Париж наголошують на необхідності дотримання територіальної цілісності України і продовжать вести переговори в "нормандському форматі".

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