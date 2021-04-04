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Новини Агресія Росії проти України
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Стурбовані зростанням кількості порушень перемир'я на Донбасі, - спільна заява МЗС Німеччини та Франції

Стурбовані зростанням кількості порушень перемир'я на Донбасі, - спільна заява МЗС Німеччини та Франції

Міністерства закордонних справ Німеччини і Франції стурбовані випадками порушення перемир'я на сході України і спостерігають за ситуацією.

Про це йдеться в спільній заяві МЗС двох країн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Німеччина і Франція стурбовані зростанням кількості порушень перемир'я після того, як ситуація на сході України з липня 2020 була стабілізована", - йдеться в заяві.

Зазначається, що Берлін і Париж "спостерігають за ситуацією" і вітають продовження мандата місії спостерігачів ОБСЄ.

Берлін і Париж наголошують на необхідності дотримання територіальної цілісності України і продовжать вести переговори в "нормандському форматі".

Також дивіться: "Один осколок дістали, два так і не знайшли", - поранений через ворожий обстріл Красногорівки мирний житель. ВIДЕО

Німеччина (7397) Франція (3082) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+19
Якого ступеню обєспокоєнность?
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04.04.2021 09:59
+10
Яке ще в дідька занепокоєння?
А де стурбованість, ґа?
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04.04.2021 10:13
+9
Срать на их словесное беспокойство! Иное дело действия Байдена. А то уже есть исторический прецедент, когда в 1937 году Чемберлен и Даладье выражали обеспокоенность и пытались решить проблемы путем дипломатических контактов. Что Минск, что Мюнхен, сущность одна.
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04.04.2021 10:04
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Якого ступеню обєспокоєнность?
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04.04.2021 09:59 Відповісти
И как у вас и у 🤢🤡 «не дурачка какого-то» язык поворачивается ,убийства , расстрелы и подрывы называть «перемирием «?
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04.04.2021 10:21 Відповісти
Про загрозу ескалації війни між росією та Україною...

По перше - росії ніколи і ні в чому не можна вірити. І Не можна їй вірити ніякій державі світу...

Як і не можна, вірити, попри постійні заяви Путіна і Пєскова, що концентрація військ росії на кордоні з Україною в самій росії та Білорусі - то лише планові навчання, після яких "ЧОМУСЬ" росія НЕ ВИВЕЛА своїх військ з регіонів навчання... мотивуючи нібито необхідністю зміцнення безпеки своїх рубежів... Від кого? від України епохи ЗЕ?

А як відомо - всі війни, де росія грала роль нападника, чи подразника, провокатора завжди починалися з концентрації її військ на кордонах плацдармів - які вона планувала до захоплення... Пригадайте початок 2-ї світової війни, Грузію, Чечню- так і нинішню ситуацію на кордоні з Україною...

А на саме небажання Росії підтвердити прихильність режиму припинення вогню" - у кремлі відповіли, що "Києву нема про що турбуватися".

Але ж росія недоговороздатна - згадайте Гельсінські Угоди, Будапештський меморандум, Великий договір про дружбу росії з Україною, що російських "зелених чоловічків" в Криму немає.... та хоча б запевнення Путіна на останньому засіданні в нормандському формату про повне припинення вогню на фронті...

Але чому в цьому питанні першим подзвонив Байден Зеленському,... коли той сидів і розглядав свого пупа, очікуючи поки " трупи ворога пропливуть по річці"? - Бо ЗЕ не керівник, а якщо й керівник, то не України а корупційних схем в ній....Бо Байден сильніше турбується про Україну, ніж клоунський недопалок ЗЕ... Бо Байден, на відміну від ЗЕ, не лише людина слова, але і його дотримання... Тобто - як людина і як політик = ПОРЯДНИЙ!

Тому Байден загрозу Україні сприйняв серйозно, враховуючи саме те, що Путіну перед парламентськими виборами потрібна, хоча б маленька, але перемога... Тим більше, що ситуація в самій росії у Путіна - одна з найгірших і окрім війни іншого засобу впливу на свій електорат (для підняття духу) в нього просто немає... - Економічна ситуація важка , бандитська боротьба з власним народом за людські права... а тут ще й повний прокол з власною вакциною - народ після вакцинації нею - мре, як мухи, а держави, що використовують інші вакцини отримують певні успіхи, а Ізраїль навіть заявив, що поборов пандемію...

А чому ж Путін не ризикнув "отримати маленьку перемогу" над однією з країн Прибалтики? В них і територія менша, ніж в України, і населення менше від тієї частини українців, які здатні її захищати, та й військова потуга - слабша від української, та й Путін мав би повний контроль за балтійським узбережжям....?

Бо Путін чітко усвідомлює, що країни Прибалтики - це НАТО, а Путіну НАТО - ЗОВСІМ "не по зубах"... а "маленька перемога" росії завершиться її повною поразкою!

А чому Путн спробував знову воянути з Україною? - Бо ЗЕ заглядає Путіну в усі дірки, бо на чолі відомств України він поставив, якщо не відвертий криміналітет, то "рускій мір" -точно, Армія недофінансовується і не доозброюється належним чином..,

Що й досі ЗЕ офіційно не звернувся до США з проханням надати Україні статус стратегічного партнера поза НАТО, що законодавчо -"й досі телеться" - не надає законом дозвіл розміщувати війська НАТО на нашій території, що навіть не ввів візового режиму з з росією!? Бо вже давно і всім відомо, що армії левів під командуванням баранів - приречені на поразку, а тим більше - коли баран ще й зрадливий.. в придачу...

Влада в Росії також слабка і її головний недолік це - розграбування власної держави, західні санкції за порушення росією міжнародних норм співіснування, понти і брехня - всім і у всьому...Практично "нульова" дипломатія. Путін - блискучий тактик, але й абсолютно "порожній" -як стратег...

Допомога США Україні - неоціненна, як в військовій, так і економічній та політичній сферах - за що ми їм щиро вдячні! але чим чорт не шуткує, коли Бог спить... Але Байден попередив Путіна, що той заплатить важку ціну, на випадок, якщо рипнеться... А в цивілізованого світу набір невикористаних інструментів проти кліки Путіна - набагато ширший і болючіший від інструментів використаних для цього "заспокоєння" ... і без застосування прямої військової сили...

А спокійна та врівноважена, але тверда заява Байдена про підтримку України і не залишить її в біді та наодинці з росією - думаю. ЩО витверезвляючи вплине на вибрики забіяки Путіна...

Як заявив журналістам офіційний представник закордонного відомства США Нед Прайс, в число претензій американської сторони входять «напад на демократію в 2016 і 2020 році», передбачувані хакерські атаки, повідомлення про змову Росії з талібами, агресія росії проти України і суд над опозиціонером Олексієм Навальним. З цих причин, підкреслив Прайс, відносини між країнами «знаходяться в тому стані, в якому знаходяться».

У той же час представники Держдепу заявляють, що Вашингтон прагне до стабілізації відносин з Москвою. За їх словами, «глибокі розбіжності» не означають, що у двох держав «не буде в майбутньому жодних сфер збігу інтересів».... Але для цього росія повинна спочатку звести нанівець ті загрози, які вона своєю поведінкою породила.,.

Допомога США Україні -і вчасна і неоціненна, як у військовій, так і економічній та політичній сферах - за що ми їм і щиро вдячні!

Але й народу України пора і слід продерти очі на те - хто ними " керує" і як керує...

Бо допомога США могла б бути набагато масштабнішою та вагомішою, але основною перепоною в цьому є терпимість народу пришелепкуватої нинішньої влади в Україні і невпевненість, що надана ними фінансова допомога піде на задоволення саме інтересів України, а не буде розсована по кишенях тих, хто нині називається її владою, а надана нам надсекретна зброя - не попаде в руки Путіна...
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04.04.2021 11:06 Відповісти
Європа дивиться на існування України очима кремля, і на жаль так було завжди. тому, ніяких ілюзій щодо Європи будувати не варто. Проте у нас зявився дуже могутній і впливовий союзник в лиці США завдячуючи Байдену, що дає нам можливість за найближчі 4 роки реально і капітально відмежуватися від рашки і постійних погроз з боку кремля.
Питання - чи скористається владний олімп країни цією унікальною можливістю.
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04.04.2021 10:36 Відповісти
Якою ще можливістю, коли зелений недоумок оточив себе кремлівською агентурою.
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04.04.2021 10:43 Відповісти
Байден то добре,але ... з нас самих відповідальність ніхто не знімає,тим більше,якщо вже на Олімп віслюка посадили.
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04.04.2021 11:08 Відповісти
Проте у нас зявився дуже могутній і впливовий союзник в лиці США" - это фейк.. предъявите доказательства вашему утверждению

я могу привести кучу контраргументов. Например США увеличили покупку рос нефти в 10 раз после Крыма и Донбасса и Сирии... и теперь главные покупатели.
Джавелины применялись на Донбассе ровно ноль раз
США финансируют Москву покупая РУБЛЁВЫЕ ОФЗ + в долларах под оч малый %. США потеряли много из-за падения рубля - но продолжают покупать рублёвые ОФЗ. могу ещё долго перечислять.
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04.04.2021 14:00 Відповісти
Приблизно така, як і в України подіями в Іорданії. Не більше.
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04.04.2021 11:45 Відповісти
Такое ощущение, что это было сообщение автоответчика.
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04.04.2021 11:46 Відповісти
Як завжди першого... і не останього.
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04.04.2021 22:13 Відповісти
Ну просто 🤮 от этой говорильни.
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04.04.2021 09:59 Відповісти
Срать на их словесное беспокойство! Иное дело действия Байдена. А то уже есть исторический прецедент, когда в 1937 году Чемберлен и Даладье выражали обеспокоенность и пытались решить проблемы путем дипломатических контактов. Что Минск, что Мюнхен, сущность одна.
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04.04.2021 10:04 Відповісти
А вы больше потакайте ху&лу и ещё больше обеспокоитесь
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04.04.2021 10:04 Відповісти
та это херня, не беспокойтесь, зеленский сказал, шо они так всегда делают, шоб попугать. Та сторона, враги, шо с них возьмёшь))
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04.04.2021 10:04 Відповісти
На насосній станції в окупованому Криму помітили обладнання з логотипом Siemens. ФОТОФАКТ -
https://espreso.tv/na-nasosniy-stantsii-okupovanomu-krimu-pomitili-obladnannya-skhozhe-na-produktsiyu-siemens
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04.04.2021 10:05 Відповісти
кушать то хоть могут? а то сёдня ж паска, пособеруться к обеду каждые своими фамилиями, блюд море, а разговеться по полной не получиться )
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04.04.2021 10:06 Відповісти
Навряд чи буде у них багатий стіл, бо Лука сказав шо Білорусії європейські нахлібники не потрібні і вона на буде їх карміть.
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04.04.2021 10:48 Відповісти
Ну так узбагойтесь. Все равно от вашей обеспокоенности ноль толку.
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04.04.2021 10:07 Відповісти
не сказали, що ***** - вбивця. І навіть "забули" про те, що це касапи вюють з Україною на нашій території.
Від таких заяв мало толку.
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04.04.2021 10:10 Відповісти
***** воює з Байденом на нашій території.
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04.04.2021 10:49 Відповісти
Яке ще в дідька занепокоєння?
А де стурбованість, ґа?
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04.04.2021 10:13 Відповісти
Может нужно уже прямым текстом озвучить: Вова прекрати к соседям ломится! Не прикрутишь свой пыл, будет тебе больно. А то это выглядит как будто тупой подросток укурок бросается на людей с ножом, а родители пальчиком машут и говорят "ай нельзя, ай нехорошо". А потом когда он на вас с этим "ножом" нападёт, будут удивляться! А как так вышло?! Дебилы бл...!
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04.04.2021 10:17 Відповісти
А де" глибоке занепокоєння" ?? Чи ще рано ??
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04.04.2021 10:36 Відповісти
Меркель попроси Макрона нехай він своє "занепокоєння" засуне в твоє "занепокоєння" то можливо згадаєш молодість і вийде глибоке "занепокоєння"!!!
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04.04.2021 10:36 Відповісти
Відповіли б , як Байден. А свою турботу у дупу запхайте
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04.04.2021 10:49 Відповісти
чтоб успокоится давайте возобновляйте стройку потока 2 и закупайте побольше спутника а россия на весь мир будут волать что они спасают Европу от гибели ковида а Европа неблагодарная на добро отвечает злом вводит санкциии и смеет обеспокаиваться
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04.04.2021 11:07 Відповісти
об"явили абеспакєннасть і пішли паски їсти.
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04.04.2021 11:28 Відповісти
ЇХ "стурбованість" не вяжеться з ПОБЛАЖЛИВОСТЮ ДО ПУТЛЕРА . Балакуни.
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04.04.2021 11:29 Відповісти
Не минуло і трьох днів, як лобзалися з ху.лом... і вже "стурбовані". І удвох одночасно!?
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04.04.2021 11:33 Відповісти
Это первые союзники россии!!!
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04.04.2021 11:39 Відповісти
"Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня после стабилизации ситуации на востоке Украины с июля 2020 года. Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны проявлять сдержанность и немедленную деэскалацию", - говорится в заявлении.

==== Чего-же вы такие стеснительные, публикуйте как есть .... снова - стороны
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04.04.2021 11:41 Відповісти
Глибоко стурбовані! Можна навіть сказати - ще глибше стурбовані !
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04.04.2021 11:50 Відповісти
Стурбованці.
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04.04.2021 13:34 Відповісти
Засуньте свою стурбованість собі в дупу!
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04.04.2021 13:50 Відповісти
Да всем уже насрать на их обеспокоенность. Их по-настоящему беспокоит только бизнес с паРашей.
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04.04.2021 14:36 Відповісти
...ївпатій ти коловрат... прямо аж стурбовані ?... та пішли вони в сраку... хоча вони і так там...
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04.04.2021 15:54 Відповісти
 
 