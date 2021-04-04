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Україна стурбована новинами з Йорданії й повністю підтримує короля Абдаллу II, - Офіс президента про спробу держперевороту

Україна стурбована новинами з Йорданії й повністю підтримує короля Абдаллу II, - Офіс президента про спробу держперевороту

У Йорданії здійснюється спроба державного перевороту з метою повалення короля Абдалли II. Україна стурбована цією подією.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожні новини з Йорданії. Повністю підтримуємо Короля Абдаллу. Впевнені, що він гарантує стабільність, безпеку та розвиток держави. З нетерпінням чекаємо на деталі подій та бажаємо народу Йорданії миру і процвітання", - випливає з повідомлення.

Напередодні, 3 квітня, арабські ЗМІ і The Washington Post з посиланням на джерела повідомили про затримання понад 20 високопоставлених чиновників Йорданії, в тому числі представників королівської сім'ї. За їхньою інформацією, затримання відбулися в рамках розслідування передбачуваної змови з метою повалення короля. Вранці 4 квітня колишній наслідний принц Йорданії Хамза бен Хусейн повідомив, що перебуває під домашнім арештом.

Раніше також свою підтримку і солідарність з королем Йорданії висловили США, ОАЕ, Саудівська Аравія, Кувейт, Бахрейн, Катар, Єгипет, Ліван, Ірак, Рада співробітництва арабських держав Перської затоки і Ліга арабських держав.

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Йорданія (36) переворот (214) Офіс Президента (2027)


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Топ коментарі
+25
Украина в окружении путлеровских войск , часть оккупирована ,каждый день провокации , а их волнует Иордания
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04.04.2021 10:35
+23
У вислюка никаких проблем на родине, только в омане и иордане.
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04.04.2021 10:28
+20
Украина встревожена новостями из Иордании и полностью поддерживает короля Абдаллу II, - Офис президента о предпринимаемой попытке госпереворота - Цензор.НЕТ 7743
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04.04.2021 10:43
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Не умничай. В официальном украинском языке есть свои особенности. Например не "зацікавлений", а "заінтересований".
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04.04.2021 14:16 Відповісти
А ШО ГОВОРИТ ИЗРАЭЛЬ !?)
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04.04.2021 14:34 Відповісти
Израиль молчит, давая понять, что иорданские разборки его не интересуют. В отличие от администрации вислюка, которая выступила в поддержку короля Иордании товарища Абдаллы Второго против подлых заговорщиков принцев Хамзы бин Хусейна и Шарифа Хасана бин Заида и их жён. Не зря вислюк побывал в Омане, теперь большой спец по султанам, королям и принцам.
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04.04.2021 23:30 Відповісти
зеленая гнусь совсем берега потеряла
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04.04.2021 16:11 Відповісти
Готовься ЗЕ!!!

Готовься...
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04.04.2021 21:49 Відповісти
Просто наследничку надоело ждать пока папаша "копыта отбросит"!
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05.04.2021 02:13 Відповісти
правильное заявление.
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05.04.2021 03:24 Відповісти
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