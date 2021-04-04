Україна стурбована новинами з Йорданії й повністю підтримує короля Абдаллу II, - Офіс президента про спробу держперевороту

У Йорданії здійснюється спроба державного перевороту з метою повалення короля Абдалли II. Україна стурбована цією подією.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожні новини з Йорданії. Повністю підтримуємо Короля Абдаллу. Впевнені, що він гарантує стабільність, безпеку та розвиток держави. З нетерпінням чекаємо на деталі подій та бажаємо народу Йорданії миру і процвітання", - випливає з повідомлення.

Напередодні, 3 квітня, арабські ЗМІ і The Washington Post з посиланням на джерела повідомили про затримання понад 20 високопоставлених чиновників Йорданії, в тому числі представників королівської сім'ї. За їхньою інформацією, затримання відбулися в рамках розслідування передбачуваної змови з метою повалення короля. Вранці 4 квітня колишній наслідний принц Йорданії Хамза бен Хусейн повідомив, що перебуває під домашнім арештом.

Раніше також свою підтримку і солідарність з королем Йорданії висловили США, ОАЕ, Саудівська Аравія, Кувейт, Бахрейн, Катар, Єгипет, Ліван, Ірак, Рада співробітництва арабських держав Перської затоки і Ліга арабських держав.

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