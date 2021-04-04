УКР
Новини
Став відомий список тих, чиї імена розглядалися, але не потрапили в топ 10 контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції, - ЗМІ

Вихідні списки контрабандистів для засідання РНБО готувала СБУ. Потім ці списки обговорювали на Банковій і в результаті членам РНБО була представлена на затвердження вже відома десятка. Водночас низка імен не потрапила в список тих, проти кого рішенням РНБО запроваджуються санкції.

Сьогодні видання ZN.UA оприлюднило імена тих, хто міг, але не потрапив до переліку подсанкціонних контрабандистів, інформує Цензор.НЕТ.

Хто ж "загубився"?

1. Власник "Преміум-пакету", про який так багато знають в СБУ і особисто глава СБ СБУ пан Наумов - Акст Олександр (громадянин Німеччини).

2. Полуситок Володимир (Львів)

Колишній митник, був заступником начальника оперативного управлінняу боротьбі з контрабандою та митними правопорушеннями - начальник відділу провадження у справах про порушення митних Львівської митниці, зараз бізнесмен.

Колишній начальник Галицької митниці Володимир Цабак говорив про Полуситка як про контрабандиста.

3. Табунщик Руслан (Одеса)

Колишній одеський міліціонер, заступник начальника управління у боротьбі з торгівлею людьми. Був депутатом облради від "Батьківщини". У 2018 йому спалили два будинки. Місцеві видання "Думська" і "Депо. Одеса" писали про його причетність до обналу та контрабанди.

Також читайте: "Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк

4. Сердюк Сергій (Одеса)

Колишній співробітник Генпрокуратури, фігурував у справі про крадіжку 37 танкерів з порту Одеси. Про причетність Сердюка до контрабанди говорив тодішній керівник ДПС Мирослав Продан.

5. Бабич Максим (Одеса)

Бізнесмен, згадується в журналістському розслідування Плинського про контрабанду в порту Одеси. Після оприлюднення потрапив під санкції десятки винен пляшку Шефіру.

6. Семенцов Ростислав (Одеса)

Брат ексначальника Департаменту захисту економіки Нацполіціі Одеської області Семенцова Олексія - нині депутата облради від "Слуги народу". Про "роботу" братів в Одеському порту докладно писав Юрій Бутусов.

7. Фальківський Валерій (Одеса)

Бізнесмен, колишній начальник відділу митного оформлення №3 митного поста "Одеса-вантажний". При звільненні не здав службове посвідчення.

8. Слюсарєв Вадим (Харків)

Колишній харківський прикордонник, колишній радник Сергія Трофімова з ОП, формував списки кандидатів від "Слуги народу" на виборах до Верховної Ради. У розслідуванні "Схем" згадується справа про контрабанду сигарет, де фігурувало його фірма

9. Олександр Черепинський (Харків)

Бізнесмен, згадується в розслідуваннях проєкту "Наші гроші" про сумнівні закупівлі в аеропортах.

10. Романенко Геннадій (Київ)

Колишній митник, згадується в розслідуванні "Бігус Інфо", депутат Василевська-Смаглюк писала про його обшуки ДБР у справі про контрабанду.

Як повідомлялося, президент Зеленський заявив, що проти "топових" контрабандистів України запроваджено персональні санкції.

Пізніше був оприлюднений список топ 10 контрабандистів, проти яких запровадили санкції.

контрабанда (1830) санкції (12561) РНБО (2325)
Боротьба з контрабандою , корупцією та організованою злочинністю - по зеленськи . .
Стал известен список тех, чьи имена рассматривались, но не попали в топ-10 контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, - СМИ - Цензор.НЕТ 1550 .
04.04.2021 11:02
+17
Зебуїни зелені, як ви вже задовбали своїми недолугими шоу!

Лише суд! Лише суд, згідно закону, на підставі незаперечних доказів має право звинувачувати людину! Лише рішення суду є підставою для покарання. Санкції РНБО можуть застосовуватись лише відносно тих, на кого не поширюється рішення наших судів!
04.04.2021 11:00
+15
Бо це не боротьба з корупцією, вюа переділ потоків і активів. Тому зелені просто прибирають конкурентів. Звісно, що своїх ніхто чіпати не буде. Це почалося не в п'ятницю. Це почалося відразу після приходу д влади зелемойських. Єрмак з братом, Татаров, Павоюк і т.п.- невже мало, щоб це зрозуміти?
04.04.2021 10:57
Сторінка 2 з 2
бздюк, то ж де імена патріотів, яких "кинув до в'язниці Порошенко"?
04.04.2021 13:14
Зеленський запровадив перегляд справ УБД ешників яких кинули за грати при потроху.Списки будуть оприлюднені.Не смерди свинарником.
04.04.2021 13:18
бздюк, сходи підмийся, якщо смердить!
04.04.2021 13:22
Спробуй пошукати навколо себе,бо крім тебе ніхто не скаржиться,і ніхто б не знав що ти смердючка якби сам не визнав.
04.04.2021 13:29
а xто протокол складає...- мабудь клятий кацап...
04.04.2021 16:41
что такое этот список контрарандистов??? Я не могу понять!!!
Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? … Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
04.04.2021 11:03
Фурса хорошо написал. Шо с этими чуваками, шо без них, все происходящее всего лишь дещевый балаган, дымавая завеса, пыль. Это не системные изменения, а новая серия сериала про Галабаротька.
04.04.2021 11:08
80% бывших мусоров и таможенников.
04.04.2021 11:12
Все ясно!

Попередили своїх, щоб завчасно підготувалися до санкцій)
04.04.2021 11:14
Бидлота за нагайкою завжди скучає, незалежно за сталінською чи німецькою.
04.04.2021 22:32
Или этот процесс продолжится и будет доведен до логического конца, или их всех благополучно восстановят судебными решениями - только работы добавится судам, адвокатам, посредникам... Расходы "пострадавшим" и доходы участникам и посредникам - сводникам... - закон сообщающихся сосудов... Очередное перераспределение, смена КРЫШИ от попЄрЄдніків и их сателитов, до СН-Крыши...!?
04.04.2021 11:14
там логический конец - это посадить на потоки своих людей, чтоб чужие не мешали
04.04.2021 12:03
Зеленский сказал, что жалеет что в неделе не " семь пятниц" ( имея в виду заседания СНБО), а уж мы как жалеем... Главное что бы хотя бы раз в неделю ( бог с ним) в список добавляли по 10 новых фамилий... и так из раза в раз. Понятно что это мизер ( ну типа как скорость нашей вакцинации) но хоть что то было бы...Но боюсь что это было лишь просто одноразовая акция, пусть и в виде " показательной порки" ( с непонятно еще пока каким результатами). Мы и раньше видели ( при предыдущей власти) " аресты прямо в зале Рады", "операции с вертолетами" по захвату коррупционеров.. НУ И ШО... и ДЕ... ( " ворон ворону глаз не выклюет" не кто не отменял)
04.04.2021 11:15
А в чем конкретный смысл этого действа?
04.04.2021 11:34
Есть знакомые лица
04.04.2021 11:21
Все ясно. Тих, що заносять кеш на утримання ОП та слуг наріда не зачіпили.
Перетворили всю Країну на знімальний майданчик серіальних епізодів, пліснява зелена. Правовими методами не вміють, то йдуть по "беспрєдєлу"
04.04.2021 11:33
баканв+йєрмак = патриотизм в кубі? Чекаємо на христоБотєвське кіно.
04.04.2021 11:34
Все як завжди! Друзям- все, а ворогам- Закон.
04.04.2021 11:34
почему Вы ожидаете, что будет по другому ?
04.04.2021 11:53
Уже не ожидаю.
04.04.2021 12:30
в общем, помогли своим ослабить конкурентов
04.04.2021 11:40
Які санкції? Вони взагалі сидіти мають. Зебільне шоу...
04.04.2021 11:40
Главное правило любого расследования, преследования или санкций - не выйти в результате на себя!
04.04.2021 11:42
Одесити відкупились...
04.04.2021 12:00
Це ж свої. https://chronicles.pro/ru/money/privatizatsiya-kharkovskoj-tamozhni-v-litsakh
сергій іванов.
вадим слюсарев "слуга наріда"- "король контрабанди", "... https://censor.net/ru/resonance/3256336/kogda_vvedut_sanktsii_i_deportiruyut_chlena_politsoveta_slugi_naroda_vadima_slyusareva_kotoryyi_desyatki"
ганна колеснік " слуга наріда"- "пора валіть із етой страни"- близька родичка іванова і бізнеспартнерка слюсарева.
"Сейчас народный депутат Украины Анна Колесник состоит в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики."
Став відомий список тих, чиї імена розглядалися, але не потрапили в топ-10 контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2252
04.04.2021 12:15
За каденцию Зеленского - это третье перетряхивание таможенной службы. Уволили 100 таможенников. За что? Есть материалы - подавайте в суд, или новые места, новые откаты ? (с)
04.04.2021 13:16
ИХ НЕОБХОДИМО ЛИКВИДИРОВАТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ДЕНЬГИ !!! А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО ЛИКВИДИРОВАТЬ ИХ ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ, ЧТОБЫ ЭТИ ВЫРОДКИ ВЫРОДИЛИСЬ !!!
04.04.2021 14:36
СМЕРТЬ ИХ ДЕТЯМ !!!
04.04.2021 14:38
В Законе нет статьи о санкциях за контрабанду Помню,что лет 50 тому назад,Козодоев Геннадий Петрович(ну и "Лёлик" с "Шефом") за эту самую контрабанду сроки в места не столь отдалённые получили("Лёлик" тогда изрёк:"Сядем усе!")А здесь санкции Это,мабуть,впервые в мире "наши" придумали? Автора этой гениальной идеи-в студию! Думаю страна должна знать таких "героев"
04.04.2021 14:39
Инфошум без доказив.
04.04.2021 15:09
Не пойму какие могут быть санкции, если их в тюрьму садить надо?
04.04.2021 18:19
Павлюк прибирає конкурентів!
04.04.2021 19:21
https://www.facebook.com/photo?fbid=136131931850576&set=a.100205885443181 Після вчорашнього засідання
04.04.2021 21:29 Відповісти
Голобородько разбушевался. Теперь он может не только послать МВФ в жопу, а даже наложить на МВФ санкции!
04.04.2021 23:47 Відповісти
до них ещё очередь дойдёт.
05.04.2021 03:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 