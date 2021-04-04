Став відомий список тих, чиї імена розглядалися, але не потрапили в топ 10 контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції, - ЗМІ
Вихідні списки контрабандистів для засідання РНБО готувала СБУ. Потім ці списки обговорювали на Банковій і в результаті членам РНБО була представлена на затвердження вже відома десятка. Водночас низка імен не потрапила в список тих, проти кого рішенням РНБО запроваджуються санкції.
Сьогодні видання ZN.UA оприлюднило імена тих, хто міг, але не потрапив до переліку подсанкціонних контрабандистів, інформує Цензор.НЕТ.
Хто ж "загубився"?
1. Власник "Преміум-пакету", про який так багато знають в СБУ і особисто глава СБ СБУ пан Наумов - Акст Олександр (громадянин Німеччини).
2. Полуситок Володимир (Львів)
Колишній митник, був заступником начальника оперативного управлінняу боротьбі з контрабандою та митними правопорушеннями - начальник відділу провадження у справах про порушення митних Львівської митниці, зараз бізнесмен.
Колишній начальник Галицької митниці Володимир Цабак говорив про Полуситка як про контрабандиста.
3. Табунщик Руслан (Одеса)
Колишній одеський міліціонер, заступник начальника управління у боротьбі з торгівлею людьми. Був депутатом облради від "Батьківщини". У 2018 йому спалили два будинки. Місцеві видання "Думська" і "Депо. Одеса" писали про його причетність до обналу та контрабанди.
4. Сердюк Сергій (Одеса)
Колишній співробітник Генпрокуратури, фігурував у справі про крадіжку 37 танкерів з порту Одеси. Про причетність Сердюка до контрабанди говорив тодішній керівник ДПС Мирослав Продан.
5. Бабич Максим (Одеса)
Бізнесмен, згадується в журналістському розслідування Плинського про контрабанду в порту Одеси. Після оприлюднення потрапив під санкції десятки винен пляшку Шефіру.
6. Семенцов Ростислав (Одеса)
Брат ексначальника Департаменту захисту економіки Нацполіціі Одеської області Семенцова Олексія - нині депутата облради від "Слуги народу". Про "роботу" братів в Одеському порту докладно писав Юрій Бутусов.
7. Фальківський Валерій (Одеса)
Бізнесмен, колишній начальник відділу митного оформлення №3 митного поста "Одеса-вантажний". При звільненні не здав службове посвідчення.
8. Слюсарєв Вадим (Харків)
Колишній харківський прикордонник, колишній радник Сергія Трофімова з ОП, формував списки кандидатів від "Слуги народу" на виборах до Верховної Ради. У розслідуванні "Схем" згадується справа про контрабанду сигарет, де фігурувало його фірма
9. Олександр Черепинський (Харків)
Бізнесмен, згадується в розслідуваннях проєкту "Наші гроші" про сумнівні закупівлі в аеропортах.
10. Романенко Геннадій (Київ)
Колишній митник, згадується в розслідуванні "Бігус Інфо", депутат Василевська-Смаглюк писала про його обшуки ДБР у справі про контрабанду.
Як повідомлялося, президент Зеленський заявив, що проти "топових" контрабандистів України запроваджено персональні санкції.
Пізніше був оприлюднений список топ 10 контрабандистів, проти яких запровадили санкції.
Попередили своїх, щоб завчасно підготувалися до санкцій)
Перетворили всю Країну на знімальний майданчик серіальних епізодів, пліснява зелена. Правовими методами не вміють, то йдуть по "беспрєдєлу"
сергій іванов.
вадим слюсарев "слуга наріда"- "король контрабанди", "... https://censor.net/ru/resonance/3256336/kogda_vvedut_sanktsii_i_deportiruyut_chlena_politsoveta_slugi_naroda_vadima_slyusareva_kotoryyi_desyatki"
ганна колеснік " слуга наріда"- "пора валіть із етой страни"- близька родичка іванова і бізнеспартнерка слюсарева.
"Сейчас народный депутат Украины Анна Колесник состоит в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики."