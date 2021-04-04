Став відомий список тих, чиї імена розглядалися, але не потрапили в топ 10 контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції, - ЗМІ

Вихідні списки контрабандистів для засідання РНБО готувала СБУ. Потім ці списки обговорювали на Банковій і в результаті членам РНБО була представлена на затвердження вже відома десятка. Водночас низка імен не потрапила в список тих, проти кого рішенням РНБО запроваджуються санкції.

Сьогодні видання ZN.UA оприлюднило імена тих, хто міг, але не потрапив до переліку подсанкціонних контрабандистів, інформує Цензор.НЕТ.

Хто ж "загубився"?

1. Власник "Преміум-пакету", про який так багато знають в СБУ і особисто глава СБ СБУ пан Наумов - Акст Олександр (громадянин Німеччини).

2. Полуситок Володимир (Львів)

Колишній митник, був заступником начальника оперативного управлінняу боротьбі з контрабандою та митними правопорушеннями - начальник відділу провадження у справах про порушення митних Львівської митниці, зараз бізнесмен.

Колишній начальник Галицької митниці Володимир Цабак говорив про Полуситка як про контрабандиста.

3. Табунщик Руслан (Одеса)

Колишній одеський міліціонер, заступник начальника управління у боротьбі з торгівлею людьми. Був депутатом облради від "Батьківщини". У 2018 йому спалили два будинки. Місцеві видання "Думська" і "Депо. Одеса" писали про його причетність до обналу та контрабанди.

4. Сердюк Сергій (Одеса)

Колишній співробітник Генпрокуратури, фігурував у справі про крадіжку 37 танкерів з порту Одеси. Про причетність Сердюка до контрабанди говорив тодішній керівник ДПС Мирослав Продан.

5. Бабич Максим (Одеса)

Бізнесмен, згадується в журналістському розслідування Плинського про контрабанду в порту Одеси. Після оприлюднення потрапив під санкції десятки винен пляшку Шефіру.

6. Семенцов Ростислав (Одеса)

Брат ексначальника Департаменту захисту економіки Нацполіціі Одеської області Семенцова Олексія - нині депутата облради від "Слуги народу". Про "роботу" братів в Одеському порту докладно писав Юрій Бутусов.

7. Фальківський Валерій (Одеса)

Бізнесмен, колишній начальник відділу митного оформлення №3 митного поста "Одеса-вантажний". При звільненні не здав службове посвідчення.

8. Слюсарєв Вадим (Харків)

Колишній харківський прикордонник, колишній радник Сергія Трофімова з ОП, формував списки кандидатів від "Слуги народу" на виборах до Верховної Ради. У розслідуванні "Схем" згадується справа про контрабанду сигарет, де фігурувало його фірма

9. Олександр Черепинський (Харків)

Бізнесмен, згадується в розслідуваннях проєкту "Наші гроші" про сумнівні закупівлі в аеропортах.

10. Романенко Геннадій (Київ)

Колишній митник, згадується в розслідуванні "Бігус Інфо", депутат Василевська-Смаглюк писала про його обшуки ДБР у справі про контрабанду.

Як повідомлялося, президент Зеленський заявив, що проти "топових" контрабандистів України запроваджено персональні санкції.

Пізніше був оприлюднений список топ 10 контрабандистів, проти яких запровадили санкції.