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Довибори в Раду: Шевченко збирається оскаржити результати перерахунку голосів у суді

Довибори в Раду: Шевченко збирається оскаржити результати перерахунку голосів у суді

Кандидат в народні депутати на довиборах до Верховної Ради на окрузі №87 від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко має намір оскаржити результати перерахунку голосів в суді і зараз готує судові позови.

Про це Шевченко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Друзі! Окружний адміністративний суд Івано-Франківська відмовив у задоволенні позову кандидата в народні депутати Олександра Шевченка до Надвірнянської ОВК. Суд ухвалив, що рішення перерахунку голосів щодо дільниці № 261029 (Микуличин) є законним. А отже, все що відбувалось на ваших очах, теж, на думку Феміди, відбувалось законно. Наша команда готує апеляцію на це рішення. Боротьба триває! Попереду ще зо два десятки дільниць", - написав Шевченко.

Також читайте: На окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту переміг Вірастюк

Як повідомлялося, ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу станом на 7:00. За результатами підрахунку голосів виборців Вірастюк - на першому місці (31,25%). На другому місці - представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце за представником Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Русланом Кошулинським (28,86%).

Також читайте: На четвертій дільниці в Івано-Франківській області вибори визнані недійсними, - "ОПОРА"

ВР (15004) вибори (6704) позов (493) суд (11703) Івано-Франківська область (952) Шевченко Олександр Леонідович (97) дострокові вибори (128)


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Топ коментарі
+3
Зелень чубиться між собою.
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04.04.2021 11:28
+3
Щуряча метушня триває !!!!))))
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04.04.2021 11:29
+3
Вася , це великогабаритний клован,з зеленого балагана !!!)))
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04.04.2021 11:31
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Гадюка, давай!
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04.04.2021 11:28 Відповісти
різанина між слугами і каломойськими шавками радує...
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04.04.2021 11:31 Відповісти
Тепер подивимось під ким судова гілка влади )))
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04.04.2021 12:15 Відповісти
может еще в общество сексуальных реформ обратится.-белое черным все равно не станет
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04.04.2021 14:58 Відповісти
Жаба, съев пару сотен бюллетеней, победила абсолютно честно в этой гнойной борьбе?
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04.04.2021 15:06 Відповісти
Зелень чубиться між собою.
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04.04.2021 11:28 Відповісти
Щуряча метушня триває !!!!))))
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04.04.2021 11:29 Відповісти
Вася , це великогабаритний клован,з зеленого балагана !!!)))
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04.04.2021 11:31 Відповісти
достали эти рожи - клеят на биг(лл)бордах и забывают после этого удалять.
тем более деятель этот как минимум коллега некоего Аль Капоне.(налоги ка, заплати ка)
ясно шо жаль шо Кошулинский обосрался, но жаль и то что Вирастюк тоже запачкался.
Шевченко - уходи
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04.04.2021 11:33 Відповісти
Такий собі Трампик!
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04.04.2021 11:36 Відповісти
Давайте 100 раз будем пересчитывать голоса, пока Шевченко не выиграет.
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04.04.2021 11:55 Відповісти
Шевченко шавчик Коломойского.
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04.04.2021 11:56 Відповісти
Йой! А шо сі далі буде?
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04.04.2021 12:00 Відповісти
ця знахабніла потвора в буцигарні повинна сидіти а не у верховній раді-
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04.04.2021 12:07 Відповісти
Справу треба відкривати по факту нестачі бюлетенів, а чи може приписки і наказувати тих хто це робить. Інакше ніколи не буде порядку на дільницях.А також судити тих голів і членів комісій які самовільно залишають роботу і створюють напругу. Адже в жеку навіть прибиральниця має посадову інструкцію і несе відповідальність за невиконання.
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04.04.2021 14:48 Відповісти
 
 