Довибори в Раду: Шевченко збирається оскаржити результати перерахунку голосів у суді

Кандидат в народні депутати на довиборах до Верховної Ради на окрузі №87 від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко має намір оскаржити результати перерахунку голосів в суді і зараз готує судові позови.

Про це Шевченко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Друзі! Окружний адміністративний суд Івано-Франківська відмовив у задоволенні позову кандидата в народні депутати Олександра Шевченка до Надвірнянської ОВК. Суд ухвалив, що рішення перерахунку голосів щодо дільниці № 261029 (Микуличин) є законним. А отже, все що відбувалось на ваших очах, теж, на думку Феміди, відбувалось законно. Наша команда готує апеляцію на це рішення. Боротьба триває! Попереду ще зо два десятки дільниць", - написав Шевченко.

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Як повідомлялося, ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу станом на 7:00. За результатами підрахунку голосів виборців Вірастюк - на першому місці (31,25%). На другому місці - представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце за представником Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Русланом Кошулинським (28,86%).

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