На окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту переміг Вірастюк

На окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.

Про це повідомляє сайт Центральної виборчої комісії, інформує Цензор.НЕТ.

ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу станом на 7:00.

За результатами підрахунку голосів виборців Вірастюк - на першому місці (31,25%). На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце за представником Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Русланом Кошулинським (28,86%).

Разом з тим, Громадянська мережа "Опора" повідомляє про розбіжності в голосах за кандидата Шевченка на шести виборчих дільницях.

"№261029 (299 голосів при перерахунку, 402 - в протоколі), 260028 (79 голосів при перерахунку, 172 - в протоколі), №260025 (105 голосів при перерахунку, 150 - в протоколі), №260536 (315 голосів при перерахунку, 431 - в протоколі), №260019 (97 голосів при перерахунку, 144 - в протоколі), №261030 (277 голосів при перерахунку, 377 - в протоколі) ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про визнання голосування недійсним на п'яти дільницях, зокрема, на №260028, №260025, №261030, №261027 та №260515.

"Зараз перерахунок на деяких дільницях оскаржується в суді, тому будемо стежити за рішеннями судів", - підсумували в "Опорі".

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