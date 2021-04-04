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Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем і порадив відмовитися від відвідування церкви: "Молитва сильна і вдома"

Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем і порадив відмовитися від відвідування церкви:

Президент Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем і порадив провести свято вдома - "заради власного ж здоров'я і здоров'я рідних дивитися богослужіння по телебаченню і в соцмережах, а не відвідувати церкви".

Про це йдеться в повідомленні президента в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Багатство українців – у розмаїтті. Україна стала домом для понад ста національностей. У нас проживають носії різних мов, представники самобутніх культур і різних релігійних конфесій. Сьогодні віряни західного обряду відзначають Великдень. Це свято символізує утвердження життя, яке є найбільшою цінністю для кожного цивілізованого суспільства. Це привід провести час з рідними та обмінятися позитивними емоціями, що допомагають нам долати найрізноманітніші життєві виклики. А їх вистачає. Пандемія, яка вже понад рік впливає на наше життя обмеженнями, від якої не можна втекти, і досі є викликом для всіх нас", - зазначив президент.

Також читайте: Онлайн-богослужіння на Великдень дивилися понад 9 млн українців, - "слуга народу" Ткаченко

Він підкреслив, що це другий Великдень, який українці мусять провести вдома і "заради власного ж здоров’я та здоров’я рідних дивитися богослужіння по телебаченню та в соцмережах, а не відвідувати церкви.".

"Пам’ятайте: молитва сильна і вдома. І цей новий виклик – випробування, з якого ми обов’язково вийдемо сильнішими. Це час, щоб на мить зупинитися і згадати про важливість спілкування та взаємної підтримки. А ще – розуміння між людьми, поваги та прийняття нового, викликів та інакшості. І йдеться не лише про святкові дні. З наших щоденних установок формуються пріоритети. Зрештою, і цінності, які визначають настрій суспільства, його прагнення та акценти у планах на майбутнє. З нагоди Великодня бажаю вірянам західного обряду добробуту, здоров’я та віри, яка справджується і робить життя в розмаїтій Україні комфортнішим", - підсумував президент.

Також читайте: Зеленський подякував українцям, які святкували Великдень вдома: "Ваш вчинок доводить - ми є зрілими і відповідальними громадянами". ВIДЕО

Зеленський Володимир (23998) католики (26) Великдень (361) привітання (733)


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Топ коментарі
+11
Звісно. Церква ж не "Буковель"...
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04.04.2021 11:41
+6
Христос Воскрес!
Так вітають з Великоднем нормальні люди.

А дебіли-совки досі розповідають про "сто національностей" у країні, де 90% українці...
У нас в Японії теж такі "сто національностей", але жодній нормальній людині не приходить в голову обмежувати права основної нації, за рахунок отої "різноманітності"...

Господи, забери цього барана і усіх його посіпак з поста нашого президента...
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04.04.2021 11:57
+5
для тих, хто святкує саме в цей День... :
Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой и посоветовал отказаться от посещения церкви: "Молитва сильна и дома" - Цензор.НЕТ 2958

...
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04.04.2021 12:10
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Звісно. Церква ж не "Буковель"...
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04.04.2021 11:41 Відповісти
заражають.ся шо в буку, шо в капищі. та й то в буку свіже повітря, а в капищі дихають одний й тим же
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04.04.2021 12:31 Відповісти
хло повернуте на релігійних святах, бо завтра Пасха нєрусскава міра

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1378384247711526916 4 ч
Машка *****тая с*езжает с темы. А ещё вчера утром Песков пугал опасностью конфликта.

https://twitter.com/AnnaMalls ALM https://twitter.com/AnnaMalls @AnnaMalls
Ну съезжать то они съезжают, а слухи ходят, что на 4 утра все основное действо запланировано

https://twitter.com/kh_larissa Ева Евина https://twitter.com/kh_larissa @kh_larissa https://twitter.com/kh_larissa/status/1378423249957179398 1 ч
На 4-15. И главное, не проспать. Заведите будильник.
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04.04.2021 11:43 Відповісти
І шо, ***** вже напало?
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04.04.2021 11:49 Відповісти
до речі щось не так(за ЗС РФ), бо навіть Антиколорадос занепокоївся.

ше питання - у тебе теж знизу сайта сторінки = підтвердити куки пише?
може то шо мене недавно забанили - вискочила ця маячня?
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04.04.2021 12:13 Відповісти
Коли заходиш на сайт і ще не авторизувався, то вискакує ця муйня. Після прийняття зникає і потім не з"являється.
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04.04.2021 12:26 Відповісти
не було ніколи просто цього, може ви не виходив з акаунту шо не баччиш цієї теми.
я б скрін зробив, але впадлу шукати як робити і т.д.
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04.04.2021 12:28 Відповісти
ЦН щось змінив. Всі діла. Вже хотіли змінити форму сторінки, але тут дійняли галас і повернуи стару.
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04.04.2021 12:37 Відповісти
И тебя, бубочка, с Песахом!
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04.04.2021 11:44 Відповісти
А що, скоро https://glavcom.ua/country/society/yudeyski-svyata-stanut-derzhavnimi-v-ukrajini-jevreyska-gromada-kijeva-privitala-rishennya-zelenskogo-696146.html?fbclid=IwAR0VmAvs0zOjXC2wWsqkHSuKFCkGtt3JZH16uoDlF2j20n8f5fhpoDbz4jY юдейські свята стануть державними в Україні . В Ізраїлі Песах святкується 7 днів, а за межами Ізраїлю - 8! Ех, пагуляєм! Правда, Вуду образились, але думаю, що то буде вже на другий рік.
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04.04.2021 13:19 Відповісти
Захлопні брудного рота, нацистська свиня!
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04.04.2021 15:50 Відповісти
Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой и посоветовал отказаться от посещения церкви: "Молитва сильна и дома" - Цензор.НЕТ 9423
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04.04.2021 11:46 Відповісти
Не соромно вам, мєньдєлі?
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04.04.2021 11:47 Відповісти
"Богатство украинцев - в разнообразии. Украина стала домом для более ста национальностей.

Это да. Но есть и особенности. Например, телевидение, шоу-бизнес, Раду и правительство населяют, главным образом, пейсатые украинцы. Та и булавой, раз за разом, машут обрезанные козаки.
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04.04.2021 11:48 Відповісти
Из всей ветки тут подряд 4 злобных антисемитских поста - этот и 3 перед ним. И лайков больше чем у других. По этим признакам похоже на работу парашных тролей. Или просто не хочется верить что парашная пропаганда права насчет уровня фашизма в Украине
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04.04.2021 12:59 Відповісти
Не нервничай ты так. Всё на свете имеет свою причину. Как говорят у нас в Техасе: если у Боба проблемы со всеми, скорее всего проблема - сам Боб.
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04.04.2021 13:25 Відповісти
Таваріщі! Будьте політкоректними!
Думаю, що зараз нагадування про комунізм і революцію 1917-го року також ********* антисемітизмом, адже ідеологами комунізму були євреї. Та і взагалі вимовляти і вживати слово "єврей" зараз небажано і неполіткоректно, бо таки воно має якийсь прихований, антисемітський присмак.
А щодо фашизму... Український фашизм, це коли Президент - єврей, Прем'єр - єврей, а в опозиції Рабіновічь.
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04.04.2021 13:27 Відповісти
Якщо ти вважаеш що коли президент виконуючи свої обов'язки вітає народ зі святами головних конфесій, а йому відповідають « Не соромно вам, мєньдєлі?», то ти сам і є щирий фашист. До речи як би ти голосно заверещав коли б як завжди піідчас єврейской паски численні адекватни Українці вітали б євреїв, а вони в відповідь як ти віжжали Не соромно вам Стецькі???
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04.04.2021 15:46 Відповісти
Христос Воскрес!
Так вітають з Великоднем нормальні люди.

А дебіли-совки досі розповідають про "сто національностей" у країні, де 90% українці...
У нас в Японії теж такі "сто національностей", але жодній нормальній людині не приходить в голову обмежувати права основної нації, за рахунок отої "різноманітності"...

Господи, забери цього барана і усіх його посіпак з поста нашого президента...
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04.04.2021 11:57 Відповісти
А соплеменников с "кучками" поздравлял ?
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04.04.2021 12:01 Відповісти
правильные кучки еще впереди ))) с 26 апреля (как всегда приходолит и заветрит))))
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04.04.2021 12:05 Відповісти
Христос Воскрес!
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04.04.2021 12:05 Відповісти
Слава Республике! Наполеон победил!
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04.04.2021 12:10 Відповісти
"Помните: молитва сильна и дома. Источник: https://censor.net/ru/n3257510\\\\\\\\

Хах, ну так и дураку понятно шо идя в лес ночью - никакой дурак не возьмет Пиплию и мощи коровы, ой, святого, а возьмет ружье и фонарь.
простая аксиома, которой вопли верунов глушатся наглухо, т.к. никто не враг себе.
слава Аллаху шо есть кириллица, которой мона это написать.
кстати, среди христоедов - уважаю протестантов. но это никому не интересно.
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04.04.2021 12:09 Відповісти
На Бога надейся, а сам не плошай.
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04.04.2021 12:15 Відповісти
ни разу не думаю. если есть "вера", то она либо безусловна, либо "верующий" ..... ну, в плохом смысле
ибо "написано" шоп во всем полагаться на Яхве, вот вы посм. шо получилось когда чума в Европе была.... полагались.... и обосрались. еще одно доказательство шо все эти выдумки - чепуха для бизнеса и стрижки стада простачков, которые верят в газообразных летающих евреев
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04.04.2021 12:20 Відповісти
Правильно! Таку надскладну математичну штуку, як ДНК, придумала первісна амеба
300 мільйонів років тому.
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04.04.2021 14:35 Відповісти
ну да, вполне более реально чем верить в газообразного дедушку, который сам не знает - сидит ли на "тверди", или таки не ж..ппе
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04.04.2021 14:41 Відповісти
для тих, хто святкує саме в цей День... :
Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой и посоветовал отказаться от посещения церкви: "Молитва сильна и дома" - Цензор.НЕТ 2958

...
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04.04.2021 12:10 Відповісти
Христос Воскрес! а "праваславним" попам горіти в аду...
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04.04.2021 12:38 Відповісти
Priecīgas Lieldienas, God påske, с Пасхой, и те самие крепкие яйца вам.
Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем і порадив відмовитися від відвідування церкви: "Молитва сильна і вдома" - Цензор.НЕТ 5257
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04.04.2021 12:45 Відповісти
"Помните: молитва сильна и дома. И этот новый вызов - испытание, из которого мы обязательно выйдем сильнее. Это время, чтобы на мгновение остановиться и вспомнить о важности общения и взаимной поддержки. Источник: https://censor.net/ru/n3257510

ОТ ЧАСИ НАСТАЛИ - КЛОУНИ ВЧАТЬ ЛЮДЕЙ МОЛИТИСЬ
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04.04.2021 13:41 Відповісти
Цікаве відео про Пасху з давніх часів - https://www.youtube.com/watch?v=I0hN5CxNZN8
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04.04.2021 13:48 Відповісти
...посоветовал отказаться от посещения церкви. В синагогу - можно!
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04.04.2021 14:07 Відповісти
"Багатство українців - у розмаїтті. Україна стала домом для понад ста національностей".

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Будь-яка етнічна група, котра категорично відмовляється асимілюватися - це міна сповільненої дії. З часом вони будуть нас убивати. Наполеон називав це "держава в державі".
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04.04.2021 14:26 Відповісти
православие головного мозга сильнее любых призывов и любой логики.
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04.04.2021 14:45 Відповісти
Хорошее поздравление.
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05.04.2021 03:26 Відповісти
 
 