Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем і порадив відмовитися від відвідування церкви: "Молитва сильна і вдома"

Президент Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем і порадив провести свято вдома - "заради власного ж здоров'я і здоров'я рідних дивитися богослужіння по телебаченню і в соцмережах, а не відвідувати церкви".

Про це йдеться в повідомленні президента в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Багатство українців – у розмаїтті. Україна стала домом для понад ста національностей. У нас проживають носії різних мов, представники самобутніх культур і різних релігійних конфесій. Сьогодні віряни західного обряду відзначають Великдень. Це свято символізує утвердження життя, яке є найбільшою цінністю для кожного цивілізованого суспільства. Це привід провести час з рідними та обмінятися позитивними емоціями, що допомагають нам долати найрізноманітніші життєві виклики. А їх вистачає. Пандемія, яка вже понад рік впливає на наше життя обмеженнями, від якої не можна втекти, і досі є викликом для всіх нас", - зазначив президент.

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Він підкреслив, що це другий Великдень, який українці мусять провести вдома і "заради власного ж здоров’я та здоров’я рідних дивитися богослужіння по телебаченню та в соцмережах, а не відвідувати церкви.".

"Пам’ятайте: молитва сильна і вдома. І цей новий виклик – випробування, з якого ми обов’язково вийдемо сильнішими. Це час, щоб на мить зупинитися і згадати про важливість спілкування та взаємної підтримки. А ще – розуміння між людьми, поваги та прийняття нового, викликів та інакшості. І йдеться не лише про святкові дні. З наших щоденних установок формуються пріоритети. Зрештою, і цінності, які визначають настрій суспільства, його прагнення та акценти у планах на майбутнє. З нагоди Великодня бажаю вірянам західного обряду добробуту, здоров’я та віри, яка справджується і робить життя в розмаїтій Україні комфортнішим", - підсумував президент.

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