Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем і порадив відмовитися від відвідування церкви: "Молитва сильна і вдома"
Президент Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем і порадив провести свято вдома - "заради власного ж здоров'я і здоров'я рідних дивитися богослужіння по телебаченню і в соцмережах, а не відвідувати церкви".
Про це йдеться в повідомленні президента в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Багатство українців – у розмаїтті. Україна стала домом для понад ста національностей. У нас проживають носії різних мов, представники самобутніх культур і різних релігійних конфесій. Сьогодні віряни західного обряду відзначають Великдень. Це свято символізує утвердження життя, яке є найбільшою цінністю для кожного цивілізованого суспільства. Це привід провести час з рідними та обмінятися позитивними емоціями, що допомагають нам долати найрізноманітніші життєві виклики. А їх вистачає. Пандемія, яка вже понад рік впливає на наше життя обмеженнями, від якої не можна втекти, і досі є викликом для всіх нас", - зазначив президент.
Він підкреслив, що це другий Великдень, який українці мусять провести вдома і "заради власного ж здоров’я та здоров’я рідних дивитися богослужіння по телебаченню та в соцмережах, а не відвідувати церкви.".
"Пам’ятайте: молитва сильна і вдома. І цей новий виклик – випробування, з якого ми обов’язково вийдемо сильнішими. Це час, щоб на мить зупинитися і згадати про важливість спілкування та взаємної підтримки. А ще – розуміння між людьми, поваги та прийняття нового, викликів та інакшості. І йдеться не лише про святкові дні. З наших щоденних установок формуються пріоритети. Зрештою, і цінності, які визначають настрій суспільства, його прагнення та акценти у планах на майбутнє. З нагоди Великодня бажаю вірянам західного обряду добробуту, здоров’я та віри, яка справджується і робить життя в розмаїтій Україні комфортнішим", - підсумував президент.
Будь ласка, зачекайте...
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https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1378384247711526916 4 ч
Машка *****тая с*езжает с темы. А ещё вчера утром Песков пугал опасностью конфликта.
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Ну съезжать то они съезжают, а слухи ходят, что на 4 утра все основное действо запланировано
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На 4-15. И главное, не проспать. Заведите будильник.
ше питання - у тебе теж знизу сайта сторінки = підтвердити куки пише?
може то шо мене недавно забанили - вискочила ця маячня?
я б скрін зробив, але впадлу шукати як робити і т.д.
Это да. Но есть и особенности. Например, телевидение, шоу-бизнес, Раду и правительство населяют, главным образом, пейсатые украинцы. Та и булавой, раз за разом, машут обрезанные козаки.
Думаю, що зараз нагадування про комунізм і революцію 1917-го року також ********* антисемітизмом, адже ідеологами комунізму були євреї. Та і взагалі вимовляти і вживати слово "єврей" зараз небажано і неполіткоректно, бо таки воно має якийсь прихований, антисемітський присмак.
А щодо фашизму... Український фашизм, це коли Президент - єврей, Прем'єр - єврей, а в опозиції Рабіновічь.
Так вітають з Великоднем нормальні люди.
А дебіли-совки досі розповідають про "сто національностей" у країні, де 90% українці...
У нас в Японії теж такі "сто національностей", але жодній нормальній людині не приходить в голову обмежувати права основної нації, за рахунок отої "різноманітності"...
Господи, забери цього барана і усіх його посіпак з поста нашого президента...
Хах, ну так и дураку понятно шо идя в лес ночью - никакой дурак не возьмет Пиплию и мощи коровы, ой, святого, а возьмет ружье и фонарь.
простая аксиома, которой вопли верунов глушатся наглухо, т.к. никто не враг себе.
слава Аллаху шо есть кириллица, которой мона это написать.
кстати, среди христоедов - уважаю протестантов. но это никому не интересно.
ибо "написано" шоп во всем полагаться на Яхве, вот вы посм. шо получилось когда чума в Европе была.... полагались.... и обосрались. еще одно доказательство шо все эти выдумки - чепуха для бизнеса и стрижки стада простачков, которые верят в газообразных летающих евреев
300 мільйонів років тому.
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ОТ ЧАСИ НАСТАЛИ - КЛОУНИ ВЧАТЬ ЛЮДЕЙ МОЛИТИСЬ
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Будь-яка етнічна група, котра категорично відмовляється асимілюватися - це міна сповільненої дії. З часом вони будуть нас убивати. Наполеон називав це "держава в державі".