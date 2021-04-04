Кабмін схвалив основні показники держоборонзамовлення на 2021-2023 рр. із урахуванням результатів, обговорюваних у РНБО, - Уруський
2 квітня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні схвалив основні показники держоборонзамовлення на 2021, 2022 і 2023 роки.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.
"На виконання Рішення РНБО України "Про основні показники державного оборонного замовлення (ДОЗ) на 2021 рік та 2022, 2023 роки" від 30 березня 2021 року №132/2021, в п’ятницю - 2 квітня, на позачерговому засіданні уряд схвалив основні показники ДОЗ на зазначені роки.
Вони доопрацьовані з урахуванням результатів обговорення під час нещодавнього засідання РНБО. Зокрема, передбачено фінансування ДОЗ на 2021 рік у повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету. Серед пріоритетних проєктів, зокрема, - розвиток ракетного озброєння, яке фінансуватиметься за рахунок загального фонду державного бюджету.
Також варто додати, що у цьому році ДОЗ буде виконуватися вже в умовах введення в дію нового Закону України "Про оборонні закупівлі", імплементація якого майже завершена", - підсумував Уруський.
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Оборонне замовлення у 2021 році від загрозою зриву, як і в минулому році, адже профільний комітет парламенту досі не отримав документ на свій розгляд. Про це в ефірі ток-шоу "Політклуб з Віталієм Портниковим" на https://www.5.ua/ "5 каналі" сказав депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.
"Є людина на прізвище Зеленський. Ця людина, відповідно до Конституції, є президентом, гарантом Конституції, гарантом територіальної цілісності, головою Ради національної безпеки і оборони і головнокомандувачем. Перерізання стрічок, "Велике будівництво", боротьба з бідністю та інші ласощі - все це не його, він може цим займатися у вільний від роботи час. У нього насправді є два функціонали - безпека і міжнародні відносини", - зауважив він.
"Тепер про РНБО, яке він очолює, і яке існує не тільки, аби продукувати рішення про контрабанду та видобувачів надрів. Є така штука, називається "державне оборонне замовлення" - це те, чим стріляють, воюють, їздять", - додав депутат.
Рахманін зазначив, що не може обговорювати подробиці ДОЗ 2020 року через державну таємницю, але його зрив є фактом. "Можу просто сказати - державне оборонне замовлення 2020 року - зірване. Воно не виконане. На жаль, у подробиці вдаватися не можу, просто повірте мені на слово", - сказав політик.
"Що стосується ДОЗ на 2021 рік - підзаконка на 21-й рік досі повністю не написана, хоча мала бути написана ще торік. І це не дозволяє запроваджувати закон "Про оборонні закупівлі". Президент як голова РНБО погрожував відповідним міністерствам, але нічого не зроблено. Але навіть це не найгірше. Торік ДОЗ зайшов на погодження в профільний парламентський комітет, членом якого я є, в першій половині березня, і вважалося, що це запізно. Тому що ДОЗ розписаний на 12 місяців, і кожен місяць має певний етап. І тільки після погодження нашого йде Кабмін, і тільки після цього Мінфін починає проплати, і щоб гроші ці потрапляли хоча б у квітні, а не в жовтні, як торік, - треба, щоб ДОЗ заходив раніше", - пояснив депутат.
На його думку, з такими темпами підготовки та виконання оборонного замовлення Україна до війни не готова. "Зайшов до нас ДОЗ? Вже квітень на дворі, а він ще не погоджений. Радбез позавчора, якщо не помиляюся, ще тільки погодив основні параметри. Процедура погодження ДОЗ триватиме ще довго. Війна завтра - чим воювати будемо?", - наголосив Рахманін.
https://www.youtube.com/watch?v=I1uk3U4N9fk&feature=emb_logo Дивіться повний запис програми "Політклуб з Віталієм Портниковим"
Луч за свои деньги разрабатывает
Антонов уже давно забил на разработку - так как на НИОКР турчинов порошенко денег из бюджета не выделили
и т.д. разрабатывают за свои отдельные мелкие фирмы...
по итогу через 7 лет НОЛЬ своих нормальных БПЛА