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Кабмін схвалив основні показники держоборонзамовлення на 2021-2023 рр. із урахуванням результатів, обговорюваних у РНБО, - Уруський

Кабмін схвалив основні показники держоборонзамовлення на 2021-2023 рр. із урахуванням результатів, обговорюваних у РНБО, - Уруський

2 квітня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні схвалив основні показники держоборонзамовлення на 2021, 2022 і 2023 роки.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує  Цензор.НЕТ.

"На виконання Рішення РНБО України "Про основні показники державного оборонного замовлення (ДОЗ) на 2021 рік та 2022, 2023 роки" від 30 березня 2021 року №132/2021, в п’ятницю - 2 квітня, на позачерговому засіданні уряд схвалив основні показники ДОЗ на зазначені роки.

Вони доопрацьовані з урахуванням результатів обговорення під час нещодавнього засідання РНБО. Зокрема, передбачено фінансування ДОЗ на 2021 рік у повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету. Серед пріоритетних проєктів, зокрема, - розвиток ракетного озброєння, яке фінансуватиметься за рахунок загального фонду державного бюджету.

Також варто додати, що у цьому році ДОЗ буде виконуватися вже в умовах введення в дію нового Закону України "Про оборонні закупівлі", імплементація якого майже завершена", - підсумував Уруський.

Також читайте: Данілов: У Держоборонзамовлення цього року набагато більше іноземного озброєння, ніж роком раніше

Кабмін (14109) оборона (4799) Уруський Олег (159) Держоборонзамовлення (62)


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Топ коментарі
+4
Виробництво нового ракетного озброєння заморозили (бо ним займався ненависний ЗЕвладою Пастор), а тепер схопились.
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04.04.2021 11:56
+4
Нехай змінить своє прізвище на Нєрусскій.
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04.04.2021 11:58
+4
я так понимаю, в оборонзаказе красной строкой - новые выкройки для генеральських мундиров и эполеты с позолотой. А Вильха, Нептун, и прочие корсары - то такэ
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04.04.2021 12:06
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ну всё за ракеты - забыть
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04.04.2021 11:51 Відповісти
Залежно які. Може це про космічні ракети? Декілька днів тому вони щось там за польоти в космос приймали.
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04.04.2021 11:55 Відповісти
это оборонка там другие цели
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04.04.2021 11:56 Відповісти
Скоріше за все зелені цього не знають.
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04.04.2021 11:59 Відповісти
Виробництво нового ракетного озброєння заморозили (бо ним займався ненависний ЗЕвладою Пастор), а тепер схопились.
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04.04.2021 11:56 Відповісти
ну да получим нептуны по цене 1нептун-5гарпунов
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04.04.2021 11:57 Відповісти
Нехай змінить своє прізвище на Нєрусскій.
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04.04.2021 11:58 Відповісти
я так понимаю, в оборонзаказе красной строкой - новые выкройки для генеральських мундиров и эполеты с позолотой. А Вильха, Нептун, и прочие корсары - то такэ
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04.04.2021 12:06 Відповісти
24-26 марта на полигоне "Алибей" прошли ракетные стрельбы.. и тишина.. ни одной новости..
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04.04.2021 12:11 Відповісти
Председатель комитета начальников штабов США Марк Милли выписал пилюлей Руслану Хомчаку,дело пошло,жару в огонь добавили глава Пентагона Ллойд Остин и глава Госдепа Блинкенко,а потом за дело взялся сам Джо Байденко,это те кто засветился,а есть еще те омериканцы,кто никогда не светится....
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04.04.2021 12:14 Відповісти
Лучше бы в штабе НАТО или Пентагоне обсуждали наш гособоронзаказ. А то ермак с бубочкой напланируют. Кстати, копия протокола заседания РНБО уже лягла на стол в кремле или ермак уже пипец какой патриот Украины?
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04.04.2021 12:24 Відповісти
"2 апреля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании одобрил основные показатели Гособоронзаказа на 2021, 2022 и 2023 годы..." на дворе был "не май месяц"...Источник: https://censor.net/ru/n3257511
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04.04.2021 14:46 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/chym-voiuvaty-budemo-rakhmanin-pro-cherhovyi-zryv-oboronnoho-zamovlennia-241022.html Чим воювати будемо? Сергій Рахманін, нардеп від "Голосу", про черговий зрив оборонного замовлення. Виявляється, проєкт ДОЗ на 2021 рік досі не надали на розгляд профільного комітету ВР.
Оборонне замовлення у 2021 році від загрозою зриву, як і в минулому році, адже профільний комітет парламенту досі не отримав документ на свій розгляд. Про це в ефірі ток-шоу "Політклуб з Віталієм Портниковим" на https://www.5.ua/ "5 каналі" сказав депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.
"Є людина на прізвище Зеленський. Ця людина, відповідно до Конституції, є президентом, гарантом Конституції, гарантом територіальної цілісності, головою Ради національної безпеки і оборони і головнокомандувачем. Перерізання стрічок, "Велике будівництво", боротьба з бідністю та інші ласощі - все це не його, він може цим займатися у вільний від роботи час. У нього насправді є два функціонали - безпека і міжнародні відносини", - зауважив він.
"Тепер про РНБО, яке він очолює, і яке існує не тільки, аби продукувати рішення про контрабанду та видобувачів надрів. Є така штука, називається "державне оборонне замовлення" - це те, чим стріляють, воюють, їздять", - додав депутат.
Рахманін зазначив, що не може обговорювати подробиці ДОЗ 2020 року через державну таємницю, але його зрив є фактом. "Можу просто сказати - державне оборонне замовлення 2020 року - зірване. Воно не виконане. На жаль, у подробиці вдаватися не можу, просто повірте мені на слово", - сказав політик.
"Що стосується ДОЗ на 2021 рік - підзаконка на 21-й рік досі повністю не написана, хоча мала бути написана ще торік. І це не дозволяє запроваджувати закон "Про оборонні закупівлі". Президент як голова РНБО погрожував відповідним міністерствам, але нічого не зроблено. Але навіть це не найгірше. Торік ДОЗ зайшов на погодження в профільний парламентський комітет, членом якого я є, в першій половині березня, і вважалося, що це запізно. Тому що ДОЗ розписаний на 12 місяців, і кожен місяць має певний етап. І тільки після погодження нашого йде Кабмін, і тільки після цього Мінфін починає проплати, і щоб гроші ці потрапляли хоча б у квітні, а не в жовтні, як торік, - треба, щоб ДОЗ заходив раніше", - пояснив депутат.
На його думку, з такими темпами підготовки та виконання оборонного замовлення Україна до війни не готова. "Зайшов до нас ДОЗ? Вже квітень на дворі, а він ще не погоджений. Радбез позавчора, якщо не помиляюся, ще тільки погодив основні параметри. Процедура погодження ДОЗ триватиме ще довго. Війна завтра - чим воювати будемо?", - наголосив Рахманін.

https://www.youtube.com/watch?v=I1uk3U4N9fk&feature=emb_logo Дивіться повний запис програми "Політклуб з Віталієм Портниковим"
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04.04.2021 15:51 Відповісти
на разработку сколько-нибудь нормального БПЛА из бюджета за 7 лет выделили ровно НОЛЬ
Луч за свои деньги разрабатывает
Антонов уже давно забил на разработку - так как на НИОКР турчинов порошенко денег из бюджета не выделили
и т.д. разрабатывают за свои отдельные мелкие фирмы...
по итогу через 7 лет НОЛЬ своих нормальных БПЛА
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04.04.2021 17:16 Відповісти
 
 