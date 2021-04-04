Кабмін схвалив основні показники держоборонзамовлення на 2021-2023 рр. із урахуванням результатів, обговорюваних у РНБО, - Уруський

2 квітня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні схвалив основні показники держоборонзамовлення на 2021, 2022 і 2023 роки.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

"На виконання Рішення РНБО України "Про основні показники державного оборонного замовлення (ДОЗ) на 2021 рік та 2022, 2023 роки" від 30 березня 2021 року №132/2021, в п’ятницю - 2 квітня, на позачерговому засіданні уряд схвалив основні показники ДОЗ на зазначені роки.

Вони доопрацьовані з урахуванням результатів обговорення під час нещодавнього засідання РНБО. Зокрема, передбачено фінансування ДОЗ на 2021 рік у повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету. Серед пріоритетних проєктів, зокрема, - розвиток ракетного озброєння, яке фінансуватиметься за рахунок загального фонду державного бюджету.

Також варто додати, що у цьому році ДОЗ буде виконуватися вже в умовах введення в дію нового Закону України "Про оборонні закупівлі", імплементація якого майже завершена", - підсумував Уруський.

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