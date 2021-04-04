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Новини Довибори в Раду
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"Свобода" закликає провести перевибори на окрузі №87 в Івано-Франківській області, - Тягнибок

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" закликає до проведення перевиборів на окрузі №87 в Івано-Франківській області в зв'язку з масовими порушеннями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі заявив лідер політсили Олег Тягнибок.

"Брудна виборча кампанія опонентів не надала їм остаточної перемоги. Ставленики олігархів Шевченко і Вірастюк, незважаючи на мільйонні ресурси, підкуп виборців, кампанію очорнення та численні порушення виборчого законодавства на дільницях, не змогли отримати перемогу.

Для отримання потрібного їхнім господарям результату вони вдалися до застосування адмінресурсу і прямого тиску народних депутатів партії "Слуга народу" та партії "За майбутнє" на членів окружної виборчої комісії", - зазначив він.

Тягнибок продовжив: "Все це повернуло українців у часи режиму Януковича, але навіть тоді на Прикарпатті не було такого виборчого свавілля.

Сьогодні вся Україна стала свідком відпрацювання сценарію проведення наступних парламентських виборів з метою закріплення зеленої антиукраїнської влади.

Враховуючи викладене, результати довиборів до Верховної Ради України на 87-му окрузі не визнаємо і вимагаємо провести перевибори, а винних у фальсифікації та зриві волевиявлення громади Прикарпаття — притягнути до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Українці не повинні бути ошуканими. Суспільство має побачити справедливість щодо брудних спроб олігархів купити довіру українців і привласнити волевиявлення громадян", - резюмував лідер "Свободи".

Також читайте: Довибори в Раду: Шевченко збирається оскаржити результати перерахунку голосів у суді

Як повідомлялося, ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу станом на 7:00.

За результатами підрахунку голосів виборців Вірастюк - на першому місці (31,25%). На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце за представником Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Русланом Кошулинським (28,86%).

Свобода (255) Тягнибок Олег (166) Кошулинський Руслан (43) Івано-Франківська область (952) дострокові вибори (128)


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Топ коментарі
+22
оу проснулись
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04.04.2021 11:53
+21
не для того зэбыдло подтасововало выборы под бугая чтобы их отменять
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04.04.2021 11:56
+15
Мочив "баригу", радів перемозі Зелі і вже два роки пишається, що скинув "мародера".
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04.04.2021 12:17
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04.04.2021 11:53 Відповісти
Ну если Тягнибок профинансирует.....
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04.04.2021 14:56 Відповісти
в суд подавай ..... Международный
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04.04.2021 11:53 Відповісти
не для того зэбыдло подтасововало выборы под бугая чтобы их отменять
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04.04.2021 11:56 Відповісти
А того разу вже їхали б у округ? Чи як і перед тим - сподівалися на свідомість в борців? Забудьте про свідомість. Свідомі не вибирають "по приколу".
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04.04.2021 11:57 Відповісти
Якщо не можуть зробити справедливі вибори відразу, нехай роблять по 10 разів. Хоча б виборці зрозуміють яких злодіїв вони поізбіралі собі раніше.
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04.04.2021 11:59 Відповісти
Ставленники олигархов Шевченко и Вирастюк Источник: https://censor.net/ru/n3257512\\\\\

Олег Ярославич, ну я последний шо подумает шо Василь Анатольевич, или как там его - злой, а не очень добрый.
да, если бы голосовал, то за Руслана Батьковича.
а так - ну да, ресурс власти наверное сыграл на флейте в пользу чувака с символичной фамилией. или с какого табора Шевченко то?
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04.04.2021 11:59 Відповісти
А где был тягныбакс всю эту неделю? Почему молчал о фактах фальсификации выборов зелеными мародерами?!
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04.04.2021 12:00 Відповісти
А де був ще березні-квітні 2019 року, коли тільки почала сходити "зелень"?
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04.04.2021 12:05 Відповісти
Мочив "баригу", радів перемозі Зелі і вже два роки пишається, що скинув "мародера".
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04.04.2021 12:17 Відповісти
Значит хороший человек! Буду голосовать за них.
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04.04.2021 12:47 Відповісти
Тягнибок може пишатись собою, за нього вже готові голосувати Иваноффьі.
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04.04.2021 13:19 Відповісти
Там, де й останні 6 років.
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04.04.2021 12:18 Відповісти
Тягнибок, надо валить из этой страны)
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04.04.2021 12:00 Відповісти
До ечі, для свідомих в борців на майбутнє: якщо вам захочеться їсти, чи лікуватися від наслідків КОВІДу, або потрібен буде кисневий концентратори (я знаю, як це його шукати), чи робота, щб прогодувати сім'ю, звертайтеся до Вірастюка. Він привезе вам на гастролі будь-яке шоу і ви забудете про проблему. Якщо вас почує і зрозуміє, про що ви.
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04.04.2021 12:03 Відповісти
А які штучне дихання й непрямий масаж серця зробить у разі потреби...
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04.04.2021 12:07 Відповісти
Та ну, він же з ЗЕ "професіонально товкли тему" вакцинації напередодні виборів.
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04.04.2021 12:08 Відповісти
тягныбык из-за таких как вы зелень пришла к власти.после Майдана у вас были колосальные возможности которые вы розменялм на фантики и разные блага.
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04.04.2021 12:03 Відповісти
Ну це не лише Тягнибока стосується і партіі "Свобода", але і НФ разом з БПП.
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04.04.2021 12:11 Відповісти
Зебіли https://censor.net/ru/user/483638, https://censor.net/ru/user/46406, https://censor.net/ru/user/128317, https://censor.net/ru/user/327417 та https://censor.net/ru/user/456964 люто шукають винних в перемозі їхнього клована та їх же слуг уродів.
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04.04.2021 13:37 Відповісти
У упоротого порохобота зебилы все, кто не поддерживает Сонцесяйного кнура. Что лишний раз доказывает, что ни о какой поддержке Свободы от мародера и его партии речи быть не могло. Они только нанесли вред Руслану Кошулинському. Причем умышленно
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04.04.2021 14:41 Відповісти
Роздуплився... А може треба було раніше дупою ворушити? Провести своїх людей до ДВК, організувати спостерігачів... І не тих, що лише за гроші, а тих, що не дадуть крутити-мутити. Не вірю, що за бажання не змогли б знайти 117 ідейних місцевих у члени ДВК і ще 234 з усієї України на спостерігачів
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04.04.2021 12:05 Відповісти
О, тягныбык проснулась!
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04.04.2021 12:09 Відповісти
Кацапы у ворот железный кулак собирают, а эти ... кормушку делят. МАЛАЦЦЫ!!!
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04.04.2021 12:13 Відповісти
Реакция Свободи дуже схожа на злив, мабуть хто заробив, Свобода дискредитована повністю це політичний труп
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04.04.2021 12:18 Відповісти
З таким керівництвом!. Тепер, як і завжди, він "вимагає".
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04.04.2021 12:36 Відповісти
О-о-о тягнибік намалювалось..........
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04.04.2021 12:23 Відповісти
о лизало рыговское вылезло!
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04.04.2021 12:27 Відповісти
Я думав тігнибок помер давно.... Ожив, свят, свят!
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04.04.2021 12:34 Відповісти
А звідкиля виплив цей "політичний діяч" ? Що канали для продажу Медведчуку закінчилися?
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04.04.2021 12:34 Відповісти
Вискочив як Пилип з конопель.
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04.04.2021 13:22 Відповісти
Бабла в Швободи явно більше чим в Вірастюка, тим більше після того як канал продали Медведчуку і обілечування ригіоналів після революції гідності!
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04.04.2021 12:37 Відповісти
Бабла в Швободи явно більше чим в Вірастюка, тим більше після того як канал продали Медведчуку і обілечування ригіоналів після революції гідності!
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04.04.2021 12:38 Відповісти
уберите кабинки. Тогда человек не сможет сфотографировать или заменить бюллетень. С действующими правилами невозможно провести честных выборов
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04.04.2021 12:45 Відповісти
абизатильна
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04.04.2021 13:01 Відповісти
От этих призывов толку, как от оркестра на Титанике. Нужно было, фиксировать все нарушения, начиная с использования админресурса зе- говном и оканчивая подкупом и вбросами или наоборот выемками бюллетеней и подавать в суды, в полицию, максимально разглашать схемы мухлежа. А так - это все это похоже на наличие договорняка , когда размеры благодарности не имеют границ в пределах разумного.
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04.04.2021 13:05 Відповісти
А воно і не хотілося. Це ж працювати треба було, а не чекати доти поки "яблуко впаде на голову" як Ньютону.
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04.04.2021 13:21 Відповісти
Тактика выдавливания результата по 87 избирательному округу на довыборах в Верховную Раду стала предельно ясна. Результаты в избирательных участках где проигрывает кандидат от "Слуги народа" Вирастюк объявляются недействительными. Запущен весь админресурс, все рычаги давления, включая прямое вмешательство в работы избирательных комиссий со стороны группы поддержки возглавляемой Николаем Тищенко. (с)
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04.04.2021 13:14 Відповісти
Здалеку схоже, що вас просто нагло обдурили. Підтасували бюлетні і обрали кого хотіли, а не кого обрали.
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04.04.2021 13:23 Відповісти
Який позор ! Через Тягнибока і колєгів - Свобода в Прикарпатті не може виграти вибори !!! Це 3.14здець. І воно дальше щось там ще заявляє і керує...
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04.04.2021 13:33 Відповісти
И Свободу порохня дружно обгавкала
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04.04.2021 14:43 Відповісти
честные выборы закончились в Украине ровно в тот момент, когда чучма впервые стал ************. больше выборов в Украине не было. только "выборы".
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04.04.2021 14:43 Відповісти
"Товариство" вийшло із підпілля, "соснуло" грошей у Бєні і забилось у припадку:
"Дайош превибори на нашій, богом дані землі!"
Під@р - ну,що візьмеш?
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04.04.2021 15:01 Відповісти
-
В цій же Івано-франківщні на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р. дві третини виборців, підтримали ВО «Свобода», що дозволило їй сформувати однопартійну більшість у міській раді. Фракції також сформують також проукраїнська «Європейська Солідарність» і нейтральна «Батьківщина». А чинний міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків ВО."Свобода "переміг на місцевих виборах за нього проголосували понад 84% виборців.
42 місця в міській раді будуть розподілені між партіями наступним чином:
ВО «Свобода» (66,67%) - 28;
«Європейська Солідарність» (23,81%) - 10;
«Батьківщина» (9,52%) - 4.
А вся решта кандидатів в тому числі і різні слуги але не українського народу а кремля, вони навіть не змогли подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр і в міськраді їх гарантовано не буде. І виродки від антиукраїнських сил капітулянти Слуги видно кремля і бандити "майбаха" навіть не попали в міськраду а тут їх представників выбирают в і так антиукраїнську ЗРаду, як таке диво може бути?
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04.04.2021 15:09 Відповісти
Тягнибок та Пупс це сором і ганьба партії "Свобода". Ці два продажні покидьки і шістки Льовочкіна (66% голосувань в ВР синхронно з ПР) знаславили і дискредитували в очах свідомих громадян і себе і партію. Партія має назавжди позбавитись від цих корумпованих та кримінальних піджидків. Доки вони там "керують" "Свобода" буде поза парламентом.
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05.04.2021 03:47 Відповісти
 
 