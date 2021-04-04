"Свобода" закликає провести перевибори на окрузі №87 в Івано-Франківській області, - Тягнибок
Всеукраїнське об'єднання "Свобода" закликає до проведення перевиборів на окрузі №87 в Івано-Франківській області в зв'язку з масовими порушеннями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі заявив лідер політсили Олег Тягнибок.
"Брудна виборча кампанія опонентів не надала їм остаточної перемоги. Ставленики олігархів Шевченко і Вірастюк, незважаючи на мільйонні ресурси, підкуп виборців, кампанію очорнення та численні порушення виборчого законодавства на дільницях, не змогли отримати перемогу.
Для отримання потрібного їхнім господарям результату вони вдалися до застосування адмінресурсу і прямого тиску народних депутатів партії "Слуга народу" та партії "За майбутнє" на членів окружної виборчої комісії", - зазначив він.
Тягнибок продовжив: "Все це повернуло українців у часи режиму Януковича, але навіть тоді на Прикарпатті не було такого виборчого свавілля.
Сьогодні вся Україна стала свідком відпрацювання сценарію проведення наступних парламентських виборів з метою закріплення зеленої антиукраїнської влади.
Враховуючи викладене, результати довиборів до Верховної Ради України на 87-му окрузі не визнаємо і вимагаємо провести перевибори, а винних у фальсифікації та зриві волевиявлення громади Прикарпаття — притягнути до відповідальності згідно з чинним законодавством.
Українці не повинні бути ошуканими. Суспільство має побачити справедливість щодо брудних спроб олігархів купити довіру українців і привласнити волевиявлення громадян", - резюмував лідер "Свободи".
Як повідомлялося, ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу станом на 7:00.
За результатами підрахунку голосів виборців Вірастюк - на першому місці (31,25%). На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце за представником Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Русланом Кошулинським (28,86%).
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Олег Ярославич, ну я последний шо подумает шо Василь Анатольевич, или как там его - злой, а не очень добрый.
да, если бы голосовал, то за Руслана Батьковича.
а так - ну да, ресурс власти наверное сыграл на флейте в пользу чувака с символичной фамилией. или с какого табора Шевченко то?
"Дайош превибори на нашій, богом дані землі!"
Під@р - ну,що візьмеш?
В цій же Івано-франківщні на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р. дві третини виборців, підтримали ВО «Свобода», що дозволило їй сформувати однопартійну більшість у міській раді. Фракції також сформують також проукраїнська «Європейська Солідарність» і нейтральна «Батьківщина». А чинний міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків ВО."Свобода "переміг на місцевих виборах за нього проголосували понад 84% виборців.
42 місця в міській раді будуть розподілені між партіями наступним чином:
ВО «Свобода» (66,67%) - 28;
«Європейська Солідарність» (23,81%) - 10;
«Батьківщина» (9,52%) - 4.
А вся решта кандидатів в тому числі і різні слуги але не українського народу а кремля, вони навіть не змогли подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр і в міськраді їх гарантовано не буде. І виродки від антиукраїнських сил капітулянти Слуги видно кремля і бандити "майбаха" навіть не попали в міськраду а тут їх представників выбирают в і так антиукраїнську ЗРаду, як таке диво може бути?