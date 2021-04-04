"Свобода" закликає провести перевибори на окрузі №87 в Івано-Франківській області, - Тягнибок

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" закликає до проведення перевиборів на окрузі №87 в Івано-Франківській області в зв'язку з масовими порушеннями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі заявив лідер політсили Олег Тягнибок.

"Брудна виборча кампанія опонентів не надала їм остаточної перемоги. Ставленики олігархів Шевченко і Вірастюк, незважаючи на мільйонні ресурси, підкуп виборців, кампанію очорнення та численні порушення виборчого законодавства на дільницях, не змогли отримати перемогу.



Для отримання потрібного їхнім господарям результату вони вдалися до застосування адмінресурсу і прямого тиску народних депутатів партії "Слуга народу" та партії "За майбутнє" на членів окружної виборчої комісії", - зазначив він.

Тягнибок продовжив: "Все це повернуло українців у часи режиму Януковича, але навіть тоді на Прикарпатті не було такого виборчого свавілля.



Сьогодні вся Україна стала свідком відпрацювання сценарію проведення наступних парламентських виборів з метою закріплення зеленої антиукраїнської влади.



Враховуючи викладене, результати довиборів до Верховної Ради України на 87-му окрузі не визнаємо і вимагаємо провести перевибори, а винних у фальсифікації та зриві волевиявлення громади Прикарпаття — притягнути до відповідальності згідно з чинним законодавством.



Українці не повинні бути ошуканими. Суспільство має побачити справедливість щодо брудних спроб олігархів купити довіру українців і привласнити волевиявлення громадян", - резюмував лідер "Свободи".

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Як повідомлялося, ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу станом на 7:00.

За результатами підрахунку голосів виборців Вірастюк - на першому місці (31,25%). На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце за представником Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Русланом Кошулинським (28,86%).