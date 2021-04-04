Від COVID-19 за добу 3 квітня в Києві померли 40 осіб, видужали - 68, виявили 552 нові випадки, - Кличко
За вчорашню добу, 3 квітня, в Києві виявили 552 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (всього від початку пандемії - 167 210).
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, серед захворілих 331 жінок, у віці від 18 до 99 років, 200 чоловіків, у віці від 18 до 92 років, 10 дівчаток від 2 до 17 років і 11 хлопчиків від 12 днів до 14 років.
Крім того, за добу зафіксували 40 летальних випадків від вірусу (всього від початку пандемії 3585 померлих).
Також 69 пацієнтів були госпіталізовані з діагнозом COVID-19, а 573 людини госпіталізовані з підозрою на COVID-19 і пневмонії.
Водночас 68 осіб побороли коронавірус (всього 107 552 видужали від початку пандемії).
Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому (136), Дніпровському (123) і Деснянському (91) районах Києва.
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