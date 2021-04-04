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Новини Коронавірус і карантин
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Від COVID-19 за добу 3 квітня в Києві померли 40 осіб, видужали - 68, виявили 552 нові випадки, - Кличко

Від COVID-19 за добу 3 квітня в Києві померли 40 осіб, видужали - 68, виявили 552 нові випадки, - Кличко

За вчорашню добу, 3 квітня, в Києві виявили 552 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (всього від початку пандемії - 167 210).

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує  Цензор.НЕТ.

За його даними, серед захворілих 331 жінок, у віці від 18 до 99 років, 200 чоловіків, у віці від 18 до 92 років, 10 дівчаток від 2 до 17 років і 11 хлопчиків від 12 днів до 14 років.

Крім того, за добу зафіксували 40 летальних випадків від вірусу (всього від початку пандемії 3585 померлих).

Також 69 пацієнтів були госпіталізовані з діагнозом COVID-19, а 573 людини госпіталізовані з підозрою на COVID-19 і пневмонії.

Водночас 68 осіб побороли коронавірус (всього 107 552 видужали від початку пандемії).

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому (136), Дніпровському (123) і Деснянському (91) районах Києва.

Також читайте: За вчора в Україні вакциновано проти коронавірусу менше 4 тис. осіб, у двох областях - жодного щеплення, - МОЗ

карантин (18172) Київ (19542) Кличко Віталій (3519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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От COVID-19 за сутки 3 апреля в Киеве умерли 40 человек, выздоровели - 68, выявили 552 новых случая, - Кличко - Цензор.НЕТ 6936
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04.04.2021 12:11 Відповісти
Боролись то как с вирусом,я думал победили,а оказалось,как обычно,деньги с...идили))
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04.04.2021 12:29 Відповісти
21 января президент Аргентины Альберто Фернандез сделал себе прививку вакциной Спутник-V.

3 апреля президент Аргентины Альберто Фернандез сообщил, что у него коронавирус. Президент и все кто с ним общался последние 48 часов, помещены на самоизоляцию.

ВСЁ!😎😀
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04.04.2021 12:34 Відповісти
https://strana.ua/articles/special/325913-otel-11-mirrors-podpolno-puskaet-hostej-v-sport-klub-i-restorany-vo-vremja-********-v-kieve.html И никакого локдауна...
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04.04.2021 12:53 Відповісти
Это обычная смертность (демографическая) зачем врать и использовать данные не относящиеся к вопросу.
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04.04.2021 16:22 Відповісти
 
 