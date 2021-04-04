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Ще одну смерть від COVID-19 зафіксовано у ЗСУ. 48 нових випадків захворювання за добу, 8 осіб госпіталізовано

Ще одну смерть від COVID-19 зафіксовано у ЗСУ. 48 нових випадків захворювання за добу, 8 осіб госпіталізовано

У Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу зареєстровано 48 нових випадків COVID-19, з них 8 осіб госпіталізовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє командування Медсен ВСУ.

"За минулу добу зареєстровано 48 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 8 осіб", - наголошується в повідомленні.

Станом на 10.00 4 квітня в ЗСУ COVID-19 хворіють 2972 ​​людини. З нами ще один летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Всього за час пандемії одужали 19 047 осіб, летальних випадків 66. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) пепребуває 970  осіб.

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Також повідомляється, що від початку кампанії з вакцинації в ЗСУ 26 895 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 2 542 військових медики. За минулу добу від COVID-19 щеплено 250 осіб.

карантин (18172) ЗСУ (7598) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зебабуин все смерти воинов списывает на коронавирус.
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04.04.2021 12:50 Відповісти
 
 