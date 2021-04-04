Україна виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО, - Таран подякував країнам Альянсу за підтримку

Міністр оборони України Андрій Таран подякував Північноатлантичному Альянсу (НАТО) і державам-членам за всебічну підтримку, яку вони надають Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Міноборони.

"Хочу висловити нашу щиру вдячність НАТО та її державам-членам за всебічну підтримку, що надається Україні, для зміцнення нашого оборонного потенціалу та вдосконалення оперативних спроможностей Збройних Сил України. За останні сім років Україна твердо відстоює не лише власну незалежність, а й безпеку та стабільність Європи, виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що сьогодні курс України на повноправне членство в НАТО залишається нашим стратегічним пріоритетом та закріплений у Конституції України.

"Навесні 2021-го року ми знову переконуємося у безальтернативності вибору європейської та євроатлантичної інтеграції, розуміємо цінність безпеки та цивілізованої співпраці з країнами, які є стабільними, передбачуваними і демократичними партнерами", - сказано в інформації.

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Він зазначив, що Альянс був нашим надійним партнером з питань безпеки з моменту здобуття Україною незалежності. "Наші відносини базуються на спільних інтересах та цінностях".

Також наголошується, що особливо актуальні і важливі для країни є питання проблематики колективної безпеки. "І статус ЕОР, зокрема, відкриває перед нами можливість розширеної участі в плануванні та проведенні навчань НАТО, включно з тими, які відбуваються в рамках статті 5 Вашингтонського договору".

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Міністр підкреслив, що для членства в НАТО необхідно реформувати суспільство і економіку, організувати армію. "Процес вступу до Альянсу — прозорий. У НАТО вступають не країни і не уряди, а демократичні суспільства і національна згода, детермінована новою свідомістю і свідомим вибором. Адже Альянс нікого не примушує до вступу. Бажання ввійти до НАТО є особистою справою кожної держави", - важає він.

На думку Тарана, Євроатлантичний вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими країнами світу, надає можливості безпекового та економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин. Це — найкращий спосіб реалізації наших національних інтересів.

"Наші євроатлантичні перспективи сьогодні залежать тільки від нас. У євроатлантичному інтеграційному процесі кожної країни настає момент, коли із зовнішньополітичного питання він перетворюється на низку конкретних і досить складних завдань політики внутрішньої", -сказано в повідомленні.

"На перший план виходять абсолютно технічні потреби, наприклад імплементація сотень нормативних актів, щоб правила, за якими функціонує державний оборонний сектор, політика та економіка, були такими ж, як у Північноатлантичному Альянсі. Тому рішенням розширеної колегії Міністерства оборони України, яка відбулась у грудні минулого року, 2021-й рік оголошено роком Євроатлантичної трансформації", - сказав Таран.

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"Впровадження стандартів НАТО є дорожньою картою розвитку наших структур, оскільки стандарти Альянсу є найкращими стандартами військової сфери, і ми беремо саме їх для реалізації внутрішніх реформ.

Для отримання Плану дій щодо членства в НАТО або набуття членства нашої держави в НАТО зроблено чимало, але попереду ще дуже багато кропіткої праці. Ми розраховуємо на ще більш інтенсивний етап наших відносин з Альянсом. Нам потрібна потужна підтримка для виконання завдань порядку денного нашої держави відповідно до наших планів та програм з НАТО", - підсумував він.