Україна виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО, - Таран подякував країнам Альянсу за підтримку
Міністр оборони України Андрій Таран подякував Північноатлантичному Альянсу (НАТО) і державам-членам за всебічну підтримку, яку вони надають Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Міноборони.
"Хочу висловити нашу щиру вдячність НАТО та її державам-членам за всебічну підтримку, що надається Україні, для зміцнення нашого оборонного потенціалу та вдосконалення оперативних спроможностей Збройних Сил України. За останні сім років Україна твердо відстоює не лише власну незалежність, а й безпеку та стабільність Європи, виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО", - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що сьогодні курс України на повноправне членство в НАТО залишається нашим стратегічним пріоритетом та закріплений у Конституції України.
"Навесні 2021-го року ми знову переконуємося у безальтернативності вибору європейської та євроатлантичної інтеграції, розуміємо цінність безпеки та цивілізованої співпраці з країнами, які є стабільними, передбачуваними і демократичними партнерами", - сказано в інформації.
Він зазначив, що Альянс був нашим надійним партнером з питань безпеки з моменту здобуття Україною незалежності. "Наші відносини базуються на спільних інтересах та цінностях".
Також наголошується, що особливо актуальні і важливі для країни є питання проблематики колективної безпеки. "І статус ЕОР, зокрема, відкриває перед нами можливість розширеної участі в плануванні та проведенні навчань НАТО, включно з тими, які відбуваються в рамках статті 5 Вашингтонського договору".
Міністр підкреслив, що для членства в НАТО необхідно реформувати суспільство і економіку, організувати армію. "Процес вступу до Альянсу — прозорий. У НАТО вступають не країни і не уряди, а демократичні суспільства і національна згода, детермінована новою свідомістю і свідомим вибором. Адже Альянс нікого не примушує до вступу. Бажання ввійти до НАТО є особистою справою кожної держави", - важає він.
На думку Тарана, Євроатлантичний вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими країнами світу, надає можливості безпекового та економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин. Це — найкращий спосіб реалізації наших національних інтересів.
"Наші євроатлантичні перспективи сьогодні залежать тільки від нас. У євроатлантичному інтеграційному процесі кожної країни настає момент, коли із зовнішньополітичного питання він перетворюється на низку конкретних і досить складних завдань політики внутрішньої", -сказано в повідомленні.
"На перший план виходять абсолютно технічні потреби, наприклад імплементація сотень нормативних актів, щоб правила, за якими функціонує державний оборонний сектор, політика та економіка, були такими ж, як у Північноатлантичному Альянсі. Тому рішенням розширеної колегії Міністерства оборони України, яка відбулась у грудні минулого року, 2021-й рік оголошено роком Євроатлантичної трансформації", - сказав Таран.
"Впровадження стандартів НАТО є дорожньою картою розвитку наших структур, оскільки стандарти Альянсу є найкращими стандартами військової сфери, і ми беремо саме їх для реалізації внутрішніх реформ.
Для отримання Плану дій щодо членства в НАТО або набуття членства нашої держави в НАТО зроблено чимало, але попереду ще дуже багато кропіткої праці. Ми розраховуємо на ще більш інтенсивний етап наших відносин з Альянсом. Нам потрібна потужна підтримка для виконання завдань порядку денного нашої держави відповідно до наших планів та програм з НАТО", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
я писал с 2014 года, что эволюционная концепция Украины в системе европейских наций, выражается в двух словах: "форпост Украина" - именно на Украине лежит миссия защиты границы Европейского и цивилизованного мира от экспансии бесноватого "русского мира"..
"могущество" кацапни сильно преувеличено роспропагандой, дружок!
- российское говно против даже и близко против того же Гриппина, или ЗСУ Гепард или Леклерка или против Дельфина или против Еврофайтера или не говори бреда. завалят мясом? ну так Китай для этого надо, что последнему - наПутина не уперлось
вот и хватает шоб как минимум микрон обосрался, а Меркел оборудовала свой смехотворный(см. фото) дом типа "дача" системами фильтрации, да и то зря.
министр у нас блин - полный ноль, че там он сказал за МВФ? недавно то
Специ з Великобританії, які прибувають вчити українських вояків, самі вчаться в українців.
Хоча ця влада, дійсно, нічого не робить для захисту України, окрім ля-ля.
Україна є заноза в дупі імперії, заноза яка прискорює смерть імперії.
Пам'ятаєте всі ці розмови? І не тільки сам Володимир Зеленський про це говорив. Ми чули це від багатьох інших українських політиків. Я думаю, що їм зараз може бути соромно за те, що вони діяли і робили. Ми чули це від багатьох наших громадян, прихильників Володимира Зеленського. Я думаю, що їм має бути соромно за той туман, який у них був в голові. Я сподіваюся, що у великої частини з них цей туман вже розсіявся.
Виявилося, все ж таки, що ще 2019 року було очевидним будь-якій людині, яка сповна розуму: війна на Донбасі не закінчується не тому, що цього не хотів Петро Порошенко чи інші українські керівники, чи тому що керівництво України було зацікавлено в продовженні цієї війни, а тому що закінчення цієї війни не хоче і не буде хотіти президент Російської Федерації Володимир Путін і ця війна ще буде продовжуватися довгий час. Метою Путіна, за словами Віталія Портникова, є поневолення України, перетворення України на сферу впливу Росії.
І тому, через два тури після першого туру останніх президентських виборів ми можемо сказати своїм співвітчизникам, що вони помилялися щодо уявлення, що війну можна закінчити, якщо змінити українського президента. Що ми з вами знаходимося в країні, що воює, і такою є наша доля на дуже довгий час. Що багато хто з тих, хто дивиться цю програму, не побачить в своєму житті закінчення російсько-української війни. Це та реальність, з якою ми маємо жити, яка має бути зрозуміла кожному, хто збирається жити на українській землі упродовж наступних десятиріч.
Віталій Портников, телеведучий, публіцист і громадський діяч,
https://espreso.tv/vibortsyam-zelenskogo-mae-buti-soromno-za-toy-tuman-yakiy-buv-u-nikh-v-golovi-portnikov заявив 3 квітня 2021 року в етері щотижневої програми "Суботній політклуб" на Еспресо.TV
Оборонне замовлення у 2021 році від загрозою зриву, як і в минулому році, адже профільний комітет парламенту досі не отримав документ на свій розгляд. Про це в ефірі ток-шоу "Політклуб з Віталієм Портниковим" на https://www.5.ua/ "5 каналі" сказав депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.
"Є людина на прізвище Зеленський. Ця людина, відповідно до Конституції, є президентом, гарантом Конституції, гарантом територіальної цілісності, головою Ради національної безпеки і оборони і головнокомандувачем. Перерізання стрічок, "Велике будівництво", боротьба з бідністю та інші ласощі - все це не його, він може цим займатися у вільний від роботи час. У нього насправді є два функціонали - безпека і міжнародні відносини", - зауважив він.
"Тепер про РНБО, яке він очолює, і яке існує не тільки, аби продукувати рішення про контрабанду та видобувачів надрів. Є така штука, називається "державне оборонне замовлення" - це те, чим стріляють, воюють, їздять", - додав депутат.
Рахманін зазначив, що не може обговорювати подробиці ДОЗ 2020 року через державну таємницю, але його зрив є фактом.
"Можу просто сказати - державне оборонне замовлення 2020 року - зірване. Воно не виконане. На жаль, у подробиці вдаватися не можу, просто повірте мені на слово", - сказав політик.
"Що стосується ДОЗ на 2021 рік - підзаконка на 21-й рік досі повністю не написана, хоча мала бути написана ще торік. І це не дозволяє запроваджувати закон "Про оборонні закупівлі". Президент як голова РНБО погрожував відповідним міністерствам, але нічого не зроблено. Але навіть це не найгірше. Торік ДОЗ зайшов на погодження в профільний парламентський комітет, членом якого я є, в першій половині березня, і вважалося, що це запізно. Тому що ДОЗ розписаний на 12 місяців, і кожен місяць має певний етап. І тільки після погодження нашого йде Кабмін, і тільки після цього Мінфін починає проплати, і щоб гроші ці потрапляли хоча б у квітні, а не в жовтні, як торік, - треба, щоб ДОЗ заходив раніше", - пояснив депутат.
На його думку, з такими темпами підготовки та виконання оборонного замовлення Україна до війни не готова.
"Зайшов до нас ДОЗ? Вже квітень на дворі, а він ще не погоджений. Радбез позавчора, якщо не помиляюся, ще тільки погодив основні параметри. Процедура погодження ДОЗ триватиме ще довго. Війна завтра - чим воювати будемо?", - наголосив Рахманін.
https://www.youtube.com/watch?v=I1uk3U4N9fk&feature=emb_logo Дивіться повний запис програми "Політклуб з Віталієм Портниковим"