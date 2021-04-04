Виробництво вакцини AstraZeneca зупинено на одному із заводів у США, - The New York Times

Влада США ухвалила рішення відмовитися від виробництва вакцини проти коронавірусу британо-шведською компанією AstraZeneca на заводі Emergent Biosolutions в Балтіморі.

Тепер підприємство повністю перейде під контроль Johnson & Johnson. Про це повідомляє газета The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Таке рішення було прийнято після того, як на цьому заводі були зіпсовані 15 мільйонів доз COVID-вакцини компанії Johnson&Johnson через випадкове змішування компонентів двох різних препаратів.

У виданні пояснили, чому саме ця компанія залишилася на потужностях Emergent Biosolutions.

По-перше, вакцина J&J є однокомпонентною, по-друге, вона раніше, ніж AstraZeneca, отримала схвалення від Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США.

Нагадаємо, раніше низка країн ЄС заявила, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

Також читайте: За вчора в Україні вакциновано проти коронавірусу менше 4 тис. осіб, у двох областях - жодного щеплення, - МОЗ