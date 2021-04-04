Виробництво вакцини AstraZeneca зупинено на одному із заводів у США, - The New York Times
Влада США ухвалила рішення відмовитися від виробництва вакцини проти коронавірусу британо-шведською компанією AstraZeneca на заводі Emergent Biosolutions в Балтіморі.
Тепер підприємство повністю перейде під контроль Johnson & Johnson. Про це повідомляє газета The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Таке рішення було прийнято після того, як на цьому заводі були зіпсовані 15 мільйонів доз COVID-вакцини компанії Johnson&Johnson через випадкове змішування компонентів двох різних препаратів.
У виданні пояснили, чому саме ця компанія залишилася на потужностях Emergent Biosolutions.
По-перше, вакцина J&J є однокомпонентною, по-друге, вона раніше, ніж AstraZeneca, отримала схвалення від Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США.
Нагадаємо, раніше низка країн ЄС заявила, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.
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Не вважаю за потрібне уподаблюватись ублюдкам.
Для мене авторитет Т.Г.Шевченко який писав "на Вкраїні милій", а не якісь там "фаріони" з "ніцоями".
Зрозуміло?
А про кастрюлі ти знову проколовся. Це улюблена забавка ольгінцов.
Ось за ті проколи тобі мало то, що не заплатять за два дні, але єщьо і вичтут. З подальшим звільненням, як профнепригодного.
https://drive.google.com/file/d/13-7kHW-QLBI_lzFDhtJccLD4dRKQz8k7/view?usp=sharing
вот почему перепутали??? это загадка... скорее не просто так...тем более миллионы доз...
это вам ответ.