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Новини Коронавірус і карантин
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Виробництво вакцини AstraZeneca зупинено на одному із заводів у США, - The New York Times

Виробництво вакцини AstraZeneca зупинено на одному із заводів у США, - The New York Times

Влада США ухвалила рішення відмовитися від виробництва вакцини проти коронавірусу британо-шведською компанією AstraZeneca на заводі Emergent Biosolutions в Балтіморі.

Тепер підприємство повністю перейде під контроль Johnson & Johnson. Про це повідомляє газета The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Таке рішення було прийнято після того, як на цьому заводі були зіпсовані 15 мільйонів доз COVID-вакцини компанії Johnson&Johnson через випадкове змішування компонентів двох різних препаратів.

У виданні пояснили, чому саме ця компанія залишилася на потужностях Emergent Biosolutions.

По-перше, вакцина J&J є однокомпонентною, по-друге, вона раніше, ніж AstraZeneca, отримала схвалення від Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США.

Нагадаємо, раніше низка країн ЄС заявила, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

Також читайте: За вчора в Україні вакциновано проти коронавірусу менше 4 тис. осіб, у двох областях - жодного щеплення, - МОЗ

карантин (18172) США (23105) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+6
15 миллионов доз БРАКА.. на утилизацию . А у нас бы пошло за милую душу, если за 60% от первоначальной цены предложили.
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04.04.2021 12:48
+5
Зіпсовано 15 млн. доз..........Невже це ті дози що степашка планує завезти на Україну?!
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04.04.2021 12:55
+5
Вуйку дурний, Шевченко писав тоді про Вкраїну, як географічну область, а не країну.
А про кастрюлі ти знову проколовся. Це улюблена забавка ольгінцов.
Ось за ті проколи тобі мало то, що не заплатять за два дні, але єщьо і вичтут. З подальшим звільненням, як профнепригодного.
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04.04.2021 14:40
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15 миллионов доз БРАКА.. на утилизацию . А у нас бы пошло за милую душу, если за 60% от первоначальной цены предложили.
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04.04.2021 12:48 Відповісти
и даже если бы за 160%...
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04.04.2021 14:22 Відповісти
У производителя тромбозы начались...
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04.04.2021 12:50 Відповісти
риторичне питання, чи індійська копія цього гівна краща?
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04.04.2021 12:53 Відповісти
Звичайно краща. AstraZeneca "працює", а індійська копія - ні.
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04.04.2021 13:30 Відповісти
Зіпсовано 15 млн. доз..........Невже це ті дози що степашка планує завезти на Україну?!
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04.04.2021 12:55 Відповісти
Кацапе, пракол. Українець ніколи не напише НА Україну. Ольгінци на цьому й проколюються.
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04.04.2021 13:30 Відповісти
Дехто соплі витирає рукавом, в кастрюлях скаче чи ще якось зходить з розуму........
Не вважаю за потрібне уподаблюватись ублюдкам.
Для мене авторитет Т.Г.Шевченко який писав "на Вкраїні милій", а не якісь там "фаріони" з "ніцоями".
Зрозуміло?
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04.04.2021 14:14 Відповісти
Вуйку дурний, Шевченко писав тоді про Вкраїну, як географічну область, а не країну.
А про кастрюлі ти знову проколовся. Це улюблена забавка ольгінцов.
Ось за ті проколи тобі мало то, що не заплатять за два дні, але єщьо і вичтут. З подальшим звільненням, як профнепригодного.
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04.04.2021 14:40 Відповісти
КЛИЧКО ВИНЕН У СМЕРТЯХ КИЯН ВІД ВИРУСА Covid-19!
https://drive.google.com/file/d/13-7kHW-QLBI_lzFDhtJccLD4dRKQz8k7/view?usp=sharing
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04.04.2021 12:55 Відповісти
Зачем об этом так загадочно ?? Ну,нельзя в одном месте производить две разных вакцины...Вероятность ошибки велика и подтвердилась. Правильно решили оставить там одну.
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04.04.2021 12:58 Відповісти
почему нельзя? думаю они производились не на одной линии... и разливались не поочередно... ибо даже визуально - "тара" возможно одна но наклейка и герметичный колпачок - разные... не говоря о содержимом...(т.е. дополнительные мощности для поступления и смешивания двух компонентов)
вот почему перепутали??? это загадка... скорее не просто так...тем более миллионы доз...
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04.04.2021 13:32 Відповісти
Производство вакцины AstraZeneca остановлено на одном из заводов в США_________ ну и как это прокомментируют наши? все таки "кака" и есть кака!
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04.04.2021 13:12 Відповісти
Причина остановки не в этом в данном случае. Причина остановки чисто техническая ошибка при производстве. Короче производственный брак. Ну а из двух вакцин Штаты естественно выбирают свою. Тем более что у Джонсон и Джонсон кажись один раз нужно вакцинироваться. Повторной вакцинации она не требует. Ну и температурные режимы хранения кажись также компромисные.
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04.04.2021 14:52 Відповісти
Тю, це точно Степанов купив ці зіпсовані вакцини - на днях хвалився.
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04.04.2021 13:18 Відповісти
В США уже к 17 января от вакцины скончалось 55 человек. Но все говорят об АстраЗЕ!неке. Это заговор.

Производство вакцины AstraZeneca остановлено на одном из заводов в США, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9518
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04.04.2021 13:18 Відповісти
Кацапе, від твого Спутник ніхто не виживе.
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04.04.2021 13:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LxHdzGDazXg
это вам ответ.
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04.04.2021 13:36 Відповісти
Интересно, что британские ученые не могут ответить на вопрос, почему Астра вызывает тромбоз. Очень странно.
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04.04.2021 13:54 Відповісти
коцапы втихаря что-то нехорошее подмешивают...очевидно же...
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04.04.2021 14:24 Відповісти
не думаю, что у них до такой степени длинные руки
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04.04.2021 18:49 Відповісти
Ніде і ніким не доведений звязок виникнення тромбозу саме внаслідок ін"єкції. Кажуть про можливі 30 випадків, наприклакд, у Великій Британії. На 18 мільйоніву доз вакцини, кажуть про 30 можливих випадки тромбозу. Це приблизно один випадок на 450 тис. ін"єкцій. Такий відсоток ризику, власно мене, влаштовує. І тому я за вакцинування АЗ. У кого є альтернатива - то його справа. Але в Україні абсолютна більшість населення такої можливості не має і найближчим час мати не буде. А тим часом ми весь час читаємо про нові "рекорди" Квіду в Україні. Ще раз повторю. Один сумнівний випадок трамбозу на 450 тис. людей... Про, що ми тут говоримо?
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04.04.2021 15:14 Відповісти
В Украине привили кажись тысяч только 20 и уже были две смерти от тромбоза. Так что ну его на фиг такую рулетку...
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04.04.2021 17:29 Відповісти
Нічого дивного. Завод ДиД буде виробляти вакцину своєї фірми. Дивно, що це не відбулося раніше. Цікаво інше. За вчорашній день в Україні здійснено менше 4 тис. ін"єкцій. З такими показниками ми будемо проводити повне вакцинування більше 20 років. Кому це потрібно? Кому потрібен зрив вакцинування в Україні? Ніж споричатися, краще йдіть і робіть собі вакцинацію. Поки у світі йде війна за ринки збуду вакцин, кількість інфікованих збільшується. У нас ситуація вже схожа на катастрофічну. А якісь чмошники призивають населення чекати мани небесної, доки їх не заберуть в реанімацію.
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04.04.2021 14:23 Відповісти
Для всех тупиц,ставящих под сомнение эффективность Астразенека.На пропагандонском евроньюсе бегающая строка, - в Великобоитании за последние сутки скончались 10 ( !!! ) человек! А ведь недавно там погибали по 1500 человек в день! Так,я спрашиваю холопов с балалайками,которые лаяли против данной вакцины -эффективна АстраЗенека или нет?
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04.04.2021 19:18 Відповісти
И тишина...
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05.04.2021 13:14 Відповісти
 
 