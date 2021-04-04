Епідзонування України: в "червоній" зоні залишаються Київ і 10 областей, у 22 регіонах перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 4 квітня в Києві та 21 області України перевищена норма госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні - 10 областей і місто Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, в "червону" зону потрапили: Житомирська, Закарпатська, Київська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області та місто Київ.

У помаранчевій зоні: Черкаська, Хмельницька, Харківська, Тернопільська, Рівненська, Полтавська, Луганська, Кіровоградська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Волинська та Вінницька області.

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І тільки Херсонська область, як і раніше, залишається в "жовтій" зоні.

Рівень госпіталізацій перевищено в Києві, в Київській, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксовано 13 738 нових випадків COVID-19. 258 осіб померли, понад 5,5 тис. госпіталізовано.