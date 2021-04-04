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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: в "червоній" зоні залишаються Київ і 10 областей, у 22 регіонах перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: в

Станом на 4 квітня в Києві та 21 області України перевищена норма госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні - 10 областей і місто Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, в "червону" зону потрапили: Житомирська, Закарпатська, Київська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області та місто Київ.

У помаранчевій зоні: Черкаська, Хмельницька, Харківська, Тернопільська, Рівненська, Полтавська, Луганська, Кіровоградська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Волинська та Вінницька області.

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І тільки Херсонська область, як і раніше, залишається в "жовтій" зоні.

Рівень госпіталізацій перевищено в Києві, в Київській, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Епідзонування України: в червоній зоні залишаються Київ і 10 областей, у 22 регіонах перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ 01

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксовано 13 738 нових випадків COVID-19. 258 осіб померли, понад 5,5 тис. госпіталізовано.

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Ще на початку казали носіть маски, мийте руки. Та довбодятлам це не доходить. Гуляють ватагами, обнімаються-цілуються і море по коліно.
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04.04.2021 14:28
+1
Коронавирус ударил с новой силой. Люди умирают дома, но почти все «забили» на карантин.. Волонтеры и медики бьют тревогу и сообщают, что в госпитали не берут даже тяжелых пациентов, ведь их просто некуда класть.(с)
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04.04.2021 14:19
+1
Расскажи это врачами, работающими на скорой и в инфекционных отделениях, узнаешь много нового и интересного о себе и своих близких родственниках, может даже направление получишь. К психиатру точно, а то и к травматологу.
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04.04.2021 15:12
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У нас зона ще помаранчева. Дивно.
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04.04.2021 14:11 Відповісти
не хочуть закривати країну, тому жонглюють з даними. кроче, фількіна грамота.
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04.04.2021 14:17 Відповісти
Коронавирус ударил с новой силой. Люди умирают дома, но почти все «забили» на карантин.. Волонтеры и медики бьют тревогу и сообщают, что в госпитали не берут даже тяжелых пациентов, ведь их просто некуда класть.(с)
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04.04.2021 14:19 Відповісти
Ще на початку казали носіть маски, мийте руки. Та довбодятлам це не доходить. Гуляють ватагами, обнімаються-цілуються і море по коліно.
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04.04.2021 14:28 Відповісти
Один врач из США говорил - Вирус сам не переносится, его разносят люди !!! Оденьте маски и походите в них постоянно 1-2 месяца - и вы о вирусе забудете..
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04.04.2021 14:39 Відповісти
Україна потрапила до першої п'ятірки країн за кількістю померлих від COVID-19
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04.04.2021 14:38 Відповісти
Антиковідники та антимасочники, як ви там у масках ще задихаєтесь чи вже ніт?
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05.04.2021 02:15 Відповісти
Мій перший коментар не особисто до Вас, а до тих, чиї ніки називати огидно та вони ще й одразу на Раду Форумчан біжать у пріприжку.
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05.04.2021 02:19 Відповісти
Чергова порція степановської лапші. Ще з рік-другий народ походить в намордниках, а потім свідків "епідемії", в яку вже давно майже ніхто не вірить, почнуть бити, причому ногами
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04.04.2021 14:48 Відповісти
Расскажи это врачами, работающими на скорой и в инфекционных отделениях, узнаешь много нового и интересного о себе и своих близких родственниках, может даже направление получишь. К психиатру точно, а то и к травматологу.
показати весь коментар
04.04.2021 15:12 Відповісти
 
 