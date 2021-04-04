Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима

Учора, 3 квітня, в районі населеного пункту Шуми Донецької області в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув Сергій Олексійович Сулима, 1980 року народження, житель Луцька, головний сержант, військовослужбовець 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" мер Луцька Ігор Поліщук

Про дату і час прощання з загиблим буде повідомлено додатково.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вчора, 3 квітня в результаті підриву на невідомому пристрої під селищем Шуми загинув військовослужбовець.

Зазначимо, що пресслужба Волинської ОДА повідомляє про загибель в зоні ООС ще одного бійця, родом з Волині - Андрія Горлатого.

"На жаль, за останні два дні у зоні ООС під час проходження служби загинули два бійці, родом з Волині - Сергій Сулима та Андрій Горлатий.

Сергій Олександрович Сулима, 1980 р.н. - військовослужбовець загинув учора, 3 квітня. Родом із м. Луцьк, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на контракт. Неодружений. На Волині проживають мати та сестра.

Андрій Васильович Горлатий, 1976 р.н., молодший сержант, ст.механік-водій загинув сьогодні, 4 квітня. До призову на контракт у січні 2018 року проживав у м.Луцьк. Розлучений, ростуть два сини - Максим і Павло. В Луцьку ще проживають мати та сестра.

За яких обставин загинув воїн, не повідомляється. Нині інформація про його загибель від штабу ООС не надходила.

Підкреслюється, що ховати бійців, ймовірно, будуть на Волині. Однак дата ще не відома.