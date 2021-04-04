УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 023 14

Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима

Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима

Учора, 3 квітня, в районі населеного пункту Шуми Донецької області в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув Сергій Олексійович Сулима, 1980 року народження, житель Луцька, головний сержант, військовослужбовець 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" мер Луцька Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

Про дату і час прощання з загиблим буде повідомлено додатково.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вчора, 3 квітня в результаті підриву на невідомому пристрої під селищем Шуми загинув військовослужбовець.

Також читайте: Бойовий медик 10-ї ОГШБр Світлана Земліна врятувала 2 поранених під час снайперського обстрілу під Шумами

Зазначимо, що пресслужба Волинської ОДА повідомляє про загибель в зоні ООС ще одного бійця, родом з Волині - Андрія Горлатого.

"На жаль, за останні два дні у зоні ООС під час проходження служби загинули два бійці, родом з Волині - Сергій Сулима та Андрій Горлатий.

Сергій Олександрович Сулима, 1980 р.н. - військовослужбовець загинув учора, 3 квітня. Родом із м. Луцьк, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на контракт. Неодружений. На Волині проживають мати та сестра.

Андрій Васильович Горлатий, 1976 р.н., молодший сержант, ст.механік-водій загинув сьогодні, 4 квітня. До призову на контракт у січні 2018 року проживав у м.Луцьк. Розлучений, ростуть два сини - Максим і Павло. В Луцьку ще проживають мати та сестра.

За яких обставин загинув воїн, не повідомляється. Нині інформація про його загибель від штабу ООС не надходила.

Підкреслюється, що ховати бійців, ймовірно, будуть на Волині. Однак дата ще не відома.

вибух (4588) смерть (6812) втрати (4530) Осока Ян (1495) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима - Цензор.НЕТ 2219
показати весь коментар
04.04.2021 15:23 Відповісти
+18
Сум і страшний біль...
показати весь коментар
04.04.2021 15:11 Відповісти
+17
Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима - Цензор.НЕТ 8958Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима - Цензор.НЕТ 2397

...ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
показати весь коментар
04.04.2021 15:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
10-й ОГШБр она что там самая крайняя бригада...
показати весь коментар
04.04.2021 15:00 Відповісти
Вона в Шумах стоіть...
показати весь коментар
04.04.2021 16:28 Відповісти
Сум і страшний біль...
показати весь коментар
04.04.2021 15:11 Відповісти
Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима - Цензор.НЕТ 2219
показати весь коментар
04.04.2021 15:23 Відповісти
Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима - Цензор.НЕТ 8958Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима - Цензор.НЕТ 2397

...ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
показати весь коментар
04.04.2021 15:24 Відповісти
Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима - Цензор.НЕТ 797
показати весь коментар
04.04.2021 15:53 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима - Цензор.НЕТ 9474
показати весь коментар
04.04.2021 16:11 Відповісти
Де фото Героя? Слава Герою!
показати весь коментар
04.04.2021 16:30 Відповісти
Зе-мир запряцює лише на таких умовах: за одного вбитого українського війсьвого буде вбито будь якого з партії слуга народу.
показати весь коментар
04.04.2021 16:52 Відповісти
Зато членограй на отдыхе .
показати весь коментар
04.04.2021 17:17 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
показати весь коментар
04.04.2021 19:41 Відповісти
Герої не вмирають
показати весь коментар
04.04.2021 21:58 Відповісти
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть катам росіі !!
показати весь коментар
05.04.2021 00:03 Відповісти
Вічна Пам"ять і Слава полеглому за Україну Воїну...
показати весь коментар
05.04.2021 10:14 Відповісти
 
 