Обговорюватимуться питання експорту сільгосппродукції в Катар й інвестиції в газову галузь України, - Милованов про візит Зеленського

Під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Катар українська сторона має намір обговорити низку економічних, енергетичних та сільськогосподарських проєктів спільного співробітництва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Інтерфакс-Україна повідомив позаштатний радник глави Офісу президента України Тимофій Милованов.

"Під час візиту в Катар обговорюватимуться питання продовольчої безпеки, експорту в Катар і в регіон через Катар продукції сільського господарства, спільні інвестиції в розвідку видобутку газу в Україні, а також постачання скрапленого газу з Катару, інвестиції і концесійні проєкти в інфраструктурі, енергетиці, агро- та інших галузях, інвестиції в українські стартапи, участь у приватизації в Україні, а також питання допомоги з безпекою на чемпіонаті з футболу в Катарі, ситуація з COVID, співпраця щодо кібербезпеки", - розповів Милованов.

За його словами, спільні з Катаром проєкти "дозволять збільшити інвестиції в Україні, створити додаткові робочі місця, наростити міжнародну торгівлю і посилити позиції на міжнародних ринках".

Милованов додав, що "Катар є для України довгостроковим стратегічним партнером, а візит Глави Української держави дасть змогу окреслити основні пріоритети цього партнерства".

5 квітня Зеленський здійснить офіційний візит до Катару

+24
04.04.2021 15:22 Відповісти
+22
население Катара - чуть больше чем полтора миллиона человек - он шо всех нас считает дебилами - какая сельхозпродукция? - сколько можно врать
04.04.2021 15:18 Відповісти
+20
А также средства, спрятанные в офшорных банках Катара?
04.04.2021 15:15 Відповісти
а бабу на хрена взял ?
04.04.2021 15:15 Відповісти
А как его потом в Израйль пустят. Вроде, кто к арабам ездит тех в Израйль не пускают?
04.04.2021 15:22 Відповісти
это касается только ирана, к остальным муслам можно......
04.04.2021 15:29 Відповісти
Нет такого.
В Израиле есть запрет для граждан посещать некоторые страны и территории.
04.04.2021 15:32 Відповісти
Так я сильно интересуюсь за список и Вову. После его визитов по Катарам и Оманам, пустят его в землю оту обетованную или таки пустят но за дорого?
04.04.2021 16:04 Відповісти
там море а Бубочка море любит Ленка тоже почти что Дубай както совпало наверное что зимой его за госбюджет тянет на море Оман Катар ну и еще Катар славится сотрудниками спецслужб уже давно например и Зе туда тянет наверное отчитаться вот например выдержки некоторые (Вчера власти Катара официально признали факт ареста двух сотрудников российских спецслужб по обвинению в убийстве бывшего президента Ичкерии Зелимхана Яндарбиева. МИД России убежден, что они стали жертвой провокации. Между тем независимо от результатов расследования уже сейчас очевидно, что инцидент в Катаре стал крупнейшим за последнее время проколом российских спецслужб
04.04.2021 15:27 Відповісти
04.04.2021 15:15 Відповісти
А вопросы зашкаливания корупции в Украине - будут обсуждать ?
04.04.2021 15:35 Відповісти
04.04.2021 15:39 Відповісти
04.04.2021 15:17 Відповісти
04.04.2021 15:22 Відповісти
І коментувати його слова не варто.
04.04.2021 20:14 Відповісти
в Катаре будет отчет за Оман?
04.04.2021 15:18 Відповісти
Знову ж- якого фіга ********** економікою займається? Потрібно слідкувати, які літаки із кацапії чи Білорусії туди прилетять.
04.04.2021 15:18 Відповісти
Дай угадаю, опять инвестиций на 3 ярда ?
04.04.2021 15:18 Відповісти
04.04.2021 15:18 Відповісти
бананы апельсины
04.04.2021 15:21 Відповісти
они голодают
04.04.2021 15:25 Відповісти
Не побоюсь сказать вам правду, - таки да, считает. И вы знаете, судя по результатам выборов на Франковщине, он даже таки прав.
04.04.2021 16:01 Відповісти
Подальше от раши , Катар ничего не делает , что бы со временем Прищучить . А только бизнес и ничего Личного .Обоюдно Хорошо.
04.04.2021 15:19 Відповісти
Зря султан Катара так рискует, ведь может так всё кончиться как и в Омане. Или игра стоит свеч, ЗЕ привезёт всё "честно украденное" в банк Катара?
04.04.2021 15:24 Відповісти
Два ЗеДебила - это сила
04.04.2021 15:25 Відповісти
После лавины инвестиций из Давоса, Омана и Эмиратов,
Украину накроет лавина инвестиций из Катара (с)

04.04.2021 15:25 Відповісти
масло подсолнечное в киевском атб стоит около 60 гривен 850мл, два года назад, это масло стоило меньше 30грн. Кому там еще не хватает доказательств, что голосовавшие и поддерживающие зеленского - идиоты?!
04.04.2021 15:25 Відповісти
СОСИ - Суверенный Отечественный Скрепный Интернет!!! 😂😂😂😂😂
04.04.2021 15:26 Відповісти
Бубочка бздо боится премьеры фильма, того и здрыстнуть решил. Чмошник херов, гопота
04.04.2021 15:29 Відповісти
картина называеться "вовик и муслы".....
показати весь коментар
А когда премьера?
04.04.2021 16:02 Відповісти
"Во время визита в Катар будут обсуждаться вопросы продовольственной безопасности, экспорта в Катар и в регион через Катар продукции сельского хозяйства, совместные инвестиции в разведку добычи газа в Украине, а также поставки сжиженного газа из Катара, инвестиции и концессионные проекты в инфраструктуре, энергетике, агро и других отраслях, инвестиции в украинские стартапы, участие в приватизации в Украине, а также вопросы помощи с безопасностью на чемпионате по футболу в Катаре, ситуация с COVID, сотрудничеству в направлении кибербезопасности", - сообщил Милованов.

А он шо, в чём-то из перечисленного разбирается? Ну, будет сидеть, улыбаться и говорить общие фразы о дружбе и сотрудничестве. Ну, может Лену какой-нибудь шейх по попе погладит. Так для этого не нужно было пи...вать на другой край земли.
04.04.2021 15:30 Відповісти
а министра какого-нибудь не хватит для переговоров?
нет,****,деньги надо палить на гнусавого наркошу
04.04.2021 15:31 Відповісти
Там посол чи навіть представник якоїсь компанії, наприклад, "Курочки Рябої" в змозі вирішити питання експорту продукції.Населення КАтару трохи більше населення Сумської області. Але який керівник, такі і масштаби його діяльності.
04.04.2021 20:21 Відповісти
Враг к воротам нашей страны, а президент - быстрей подальше от страны.
Да еще зачем? Заниматься экономическими вопросами.
Но ведь это не функции президента: Конституция, оборона и безопасность страны, внешняя политика.
Где здесь экономика - торговля сельхоз продукцией?
04.04.2021 15:34 Відповісти
а що він знає про це?
04.04.2021 15:40 Відповісти
я тоже удивился.... по экономике - пусть Шмыг едет! в море покупаться чувак решил, наверное семью возьмёт.... пока мы налогоплательщики будем от локдауна париться....
04.04.2021 15:41 Відповісти
"Ну, может Лену какой-нибудь шейх по попе погладит". Ты бы такое погладил ?
04.04.2021 15:37 Відповісти
Колись тут одно чмо писало що ця чмошиця на його погляд - красуня...
напевно зебіл, або призибілене чмо.
04.04.2021 15:44 Відповісти
Беня правий: дебіл. Сам признався був.
04.04.2021 15:38 Відповісти
Катар -

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&bih=767&biw=1382&hl=uk&sxsrf=ALeKk022Drh5rLPHisAziGjynxPhTGv2UA:1617539681308&q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLM0L9YyS0m20s9JTU9MroxPTixKscrJT04syczPiy8uAdLFJZnJiTnxRanpIKGC_ILSHLDsIlbZC7subLjYBMQNChf2AqnGC1sv7AbivRf2XuwHAM66UjlkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiC2fTwzOTvAhUSmRQKHWh7A60Q6BMoADAkegQIIRAC Населення : 2,832 мільйона (2019) http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators Світовий банк Київська обл.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&bih=767&biw=1382&hl=uk&sxsrf=ALeKk00MfaO1Nzy6TcjbGzAAUkQMYTCKiQ:1617539796671&q=%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMowjzfXMktJttLPSU1PTK6MT04sSrHKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SChgvyC0hyw7CJWowu7Luy4OP3CpouNF3uA7A0KF_Zd2Hhh94UNQIGmiz0KF_aCmBe2AoW2Atl7L_YDADhUjDZ6AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiQhvanzeTvAhWR5OAKHeKlDAYQ6BMoADAkegQIHhAC Населення : 1,781 мільйона (1 вер. 2020)***
Про який експорт с/г продукції може йти мова - нелякані ідіоти?
04.04.2021 15:38 Відповісти
Там Оман недалеко, а в Омані найкращі банки- не задають питання звідки стільки готівки.
04.04.2021 16:06 Відповісти
шо то вы молодой человек зачастили в эти оманы катары и другие саудитские страны? шо вас туда так подозрительно тянет? деньги в банках? или дешёвое золото для супруги??? какие такие гос дела могут быть с этими султанатами? и главное все это за счёт налогоплатильшиков Украины! уже же ездил туда и где ощутимые результаты? погреть кости итв море покупаться за наш счёт?
насколько я помню где то в 20-х числах марта кулеба в интервью рассказывал что гарант собирался в турне (скорее вояж) по странам Дальнего востока и Юго-Восточной Азии а именно Япония, Китай. Сингапур, Малайзия и т.д. а тут почему то катар? ты же уже был тех краях? не понимаю задумки ермака......
04.04.2021 15:39 Відповісти
Будут/ Милованов пророк хороший, правильный, пророк светлого будущего: Наиболее вероятный сценарий - это постепенное усиление гривни, - Милованов / "Мы на грани экономического прорыва", - Милованов/ Рынок земли сделает украинцев (ешё) более счастливыми и богатыми, - Милованов.
04.04.2021 15:40 Відповісти
...ДурноВанов
04.04.2021 15:42 Відповісти
милованова в гаранты.....!!!!! ура! слава милованову!
04.04.2021 15:43 Відповісти
тут недавно Кива жабу предлагал.... но зелёная мля....
04.04.2021 15:44 Відповісти
Він одного разу не помилився, коли визнав, що він дебіл.
04.04.2021 16:05 Відповісти
Не представляю, что в какой-то еще стране в период, когда враг стянул войска к границе, президент едет договариваться о продаже картошки.
04.04.2021 15:53 Відповісти
Оманський віслючок втомився, пора в теплі краї з Лєнкою на 3 дні за держрахунок. Лафа
04.04.2021 16:03 Відповісти
А куди йому ще їхати,кому він потрібен,хто йому руку подасть?!
04.04.2021 16:06 Відповісти
У нас же уже нет государственного сельского хозяйства. ЗЕ подрабатывает менеджером по продажам на частных трейдеров?
04.04.2021 16:23 Відповісти
це обкурився і таки збрехав
04.04.2021 16:36 Відповісти
Брехню высасывают прямо из пальца нисколько не стесняясь.
04.04.2021 18:55 Відповісти
Товарищ Мендель озвучивает правду и только правду о деяниях наимудрейшего, величайшего лидера современности,а брехню только злобные порохоботы толкают..
04.04.2021 19:19 Відповісти
Милованов написал пост о пребывании Зеленского в Катаре. Пишет, мол, гарант уже поговорил с принимающей стороной о чемпионате мира по футболу (должен пройти в этой стране в 2022 году), а ещё об инвестициях и приватизации.
Инвестиции, говорите? Инвестиции - это хорошо. Но прежде, чем говорить о новых, кто-нибудь из ОПУ отчитался бы о старых.
На фоне того, что в прошлом году зафиксирован самый крупный годовой отток из Украины иностранных инвестиций за последние 20 лет ($868 млн дол), просто хочется спросить на ушко у Зеленского: "Вова, дорогой, а ты берега не попутал? Где обещанные $2 млрд. инвестиций из Омана и $3 млрд. - из ОАЭ? Где они, Вова?" Озвученные цифры взяты не с потолка - вы легко можете их найти в отчётах Офиса президента по итогам визитов Зе в эти страны. Цифры вы найдёте, а вот обещанных денег - нет. Очередной пшик - как и всё остальное...
Изложенное заставляет более, чем скептически относиться к очередному визиту гаранта (непременно с женой!) к тёплому морю - новые наряды выгулять, на пляже позагорать и самолёт за деньги налогоплательщиков поэксплуатировать.
А в Украине в это время пик эпидемии и сотни российских танков у самой границы. Но не царское это дело такими "мелочами" заниматься - правда, Вова?﻿

https://spektrnews.in.ua/news/gde-cheki-vova---oleg-sharp/113057#gsc.tab=0 Олег Шарп
04.04.2021 20:07 Відповісти
Він фізіологічно відрізняється від декого, на Мальдіви не поїхав.
04.04.2021 20:25 Відповісти
як вын туди поїде? там зараз дуже багато українців... ще втоплять.
05.04.2021 10:27 Відповісти
04.04.2021 20:20 Відповісти
Катар. Населення......1890000 шт.
04.04.2021 21:41 Відповісти
всё правиьно.
05.04.2021 03:42 Відповісти
 
 