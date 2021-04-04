Обговорюватимуться питання експорту сільгосппродукції в Катар й інвестиції в газову галузь України, - Милованов про візит Зеленського
Під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Катар українська сторона має намір обговорити низку економічних, енергетичних та сільськогосподарських проєктів спільного співробітництва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Інтерфакс-Україна повідомив позаштатний радник глави Офісу президента України Тимофій Милованов.
"Під час візиту в Катар обговорюватимуться питання продовольчої безпеки, експорту в Катар і в регіон через Катар продукції сільського господарства, спільні інвестиції в розвідку видобутку газу в Україні, а також постачання скрапленого газу з Катару, інвестиції і концесійні проєкти в інфраструктурі, енергетиці, агро- та інших галузях, інвестиції в українські стартапи, участь у приватизації в Україні, а також питання допомоги з безпекою на чемпіонаті з футболу в Катарі, ситуація з COVID, співпраця щодо кібербезпеки", - розповів Милованов.
За його словами, спільні з Катаром проєкти "дозволять збільшити інвестиції в Україні, створити додаткові робочі місця, наростити міжнародну торгівлю і посилити позиції на міжнародних ринках".
Милованов додав, що "Катар є для України довгостроковим стратегічним партнером, а візит Глави Української держави дасть змогу окреслити основні пріоритети цього партнерства".
В Израиле есть запрет для граждан посещать некоторые страны и территории.
Украину накроет лавина инвестиций из Катара (с)
А он шо, в чём-то из перечисленного разбирается? Ну, будет сидеть, улыбаться и говорить общие фразы о дружбе и сотрудничестве. Ну, может Лену какой-нибудь шейх по попе погладит. Так для этого не нужно было пи...вать на другой край земли.
нет,****,деньги надо палить на гнусавого наркошу
Да еще зачем? Заниматься экономическими вопросами.
Но ведь это не функции президента: Конституция, оборона и безопасность страны, внешняя политика.
Где здесь экономика - торговля сельхоз продукцией?
напевно зебіл, або призибілене чмо.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&bih=767&biw=1382&hl=uk&sxsrf=ALeKk022Drh5rLPHisAziGjynxPhTGv2UA:1617539681308&q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLM0L9YyS0m20s9JTU9MroxPTixKscrJT04syczPiy8uAdLFJZnJiTnxRanpIKGC_ILSHLDsIlbZC7subLjYBMQNChf2AqnGC1sv7AbivRf2XuwHAM66UjlkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiC2fTwzOTvAhUSmRQKHWh7A60Q6BMoADAkegQIIRAC Населення : 2,832 мільйона (2019) http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators Світовий банк Київська обл.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&bih=767&biw=1382&hl=uk&sxsrf=ALeKk00MfaO1Nzy6TcjbGzAAUkQMYTCKiQ:1617539796671&q=%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMowjzfXMktJttLPSU1PTK6MT04sSrHKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SChgvyC0hyw7CJWowu7Luy4OP3CpouNF3uA7A0KF_Zd2Hhh94UNQIGmiz0KF_aCmBe2AoW2Atl7L_YDADhUjDZ6AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiQhvanzeTvAhWR5OAKHeKlDAYQ6BMoADAkegQIHhAC Населення : 1,781 мільйона (1 вер. 2020)***
Про який експорт с/г продукції може йти мова - нелякані ідіоти?
насколько я помню где то в 20-х числах марта кулеба в интервью рассказывал что гарант собирался в турне (скорее вояж) по странам Дальнего востока и Юго-Восточной Азии а именно Япония, Китай. Сингапур, Малайзия и т.д. а тут почему то катар? ты же уже был тех краях? не понимаю задумки ермака......
Инвестиции, говорите? Инвестиции - это хорошо. Но прежде, чем говорить о новых, кто-нибудь из ОПУ отчитался бы о старых.
На фоне того, что в прошлом году зафиксирован самый крупный годовой отток из Украины иностранных инвестиций за последние 20 лет ($868 млн дол), просто хочется спросить на ушко у Зеленского: "Вова, дорогой, а ты берега не попутал? Где обещанные $2 млрд. инвестиций из Омана и $3 млрд. - из ОАЭ? Где они, Вова?" Озвученные цифры взяты не с потолка - вы легко можете их найти в отчётах Офиса президента по итогам визитов Зе в эти страны. Цифры вы найдёте, а вот обещанных денег - нет. Очередной пшик - как и всё остальное...
Изложенное заставляет более, чем скептически относиться к очередному визиту гаранта (непременно с женой!) к тёплому морю - новые наряды выгулять, на пляже позагорать и самолёт за деньги налогоплательщиков поэксплуатировать.
А в Украине в это время пик эпидемии и сотни российских танков у самой границы. Но не царское это дело такими "мелочами" заниматься - правда, Вова?
https://spektrnews.in.ua/news/gde-cheki-vova---oleg-sharp/113057#gsc.tab=0 Олег Шарп