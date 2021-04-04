Обговорюватимуться питання експорту сільгосппродукції в Катар й інвестиції в газову галузь України, - Милованов про візит Зеленського

Під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Катар українська сторона має намір обговорити низку економічних, енергетичних та сільськогосподарських проєктів спільного співробітництва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Інтерфакс-Україна повідомив позаштатний радник глави Офісу президента України Тимофій Милованов.

"Під час візиту в Катар обговорюватимуться питання продовольчої безпеки, експорту в Катар і в регіон через Катар продукції сільського господарства, спільні інвестиції в розвідку видобутку газу в Україні, а також постачання скрапленого газу з Катару, інвестиції і концесійні проєкти в інфраструктурі, енергетиці, агро- та інших галузях, інвестиції в українські стартапи, участь у приватизації в Україні, а також питання допомоги з безпекою на чемпіонаті з футболу в Катарі, ситуація з COVID, співпраця щодо кібербезпеки", - розповів Милованов.

За його словами, спільні з Катаром проєкти "дозволять збільшити інвестиції в Україні, створити додаткові робочі місця, наростити міжнародну торгівлю і посилити позиції на міжнародних ринках".

Милованов додав, що "Катар є для України довгостроковим стратегічним партнером, а візит Глави Української держави дасть змогу окреслити основні пріоритети цього партнерства".

