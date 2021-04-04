18 793 53
Головний лікар харківської лікарні помер через ускладнення після важкої форми коронавірусу
Сьогодні, 4 квітня, головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус помер через ускладнення від коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.
Повідомляється, що в жовтні 2020 року Борис Володимирович захворів на коронавірус у важкій формі, що загострило його хронічні захворювання, зокрема цукровий діабет, від чого 4 квітня він помер.
Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов висловив співчуття рідним померлого.
Топ коментарі
+15 Alex Firman
показати весь коментар04.04.2021 16:04 Відповісти Посилання
+13 Борис Дородный #441572
показати весь коментар04.04.2021 16:59 Відповісти Посилання
+4 Ласкавий звір
показати весь коментар04.04.2021 16:38 Відповісти Посилання
Странно, что в статистике смерти от коронавируса составляют меньше 1% всех смертей.
Официальная статистика утверждает: продолжительность жизни врачей в среднем на пятнадцать лет короче, чем у пациентов. Казалось бы, люди, вооруженные самыми современными знаниями о том, как сберечь здоровье, должны жить дольше остальных, но в реальности все оказалось в точности до наоборот.Продолжительность жизни врачей, по данным ВОЗ, составляет в среднем 54 года.У нас ,ясен перец, не США, то есть живут еще меньше, лет 30
"Продолжительность жизни врачей, по данным ВОЗ, составляет в среднем 54 года"
Это с учетом стран 3,4-го мира?
У нас очень много пожилых врачей, хотя многих в 2020 году уволили.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia
Each year, pneumonia affects about 450 million people globally (7% of the population) and results in about 4 million deaths.
Побольше ешь свежих (не термически обработанных) овощей и фруктов - ощелачивай организм . В щелочной среде вирусы и бактерии гибнут, сок лимонный или любые цитрусовые( БЕЗ САХАРА) тоже хорошо ощелачивают хоть они и кислые . Про сладенькое - забудь. Сахар , яйца, мясо, рыба, любая молочка - эта та среда , где размножаются бактерии и вирусы и закисляется организм .
Пей зелёный чай с имбирем + куркума+ Чуть-чуть чёрного перца.
Спасение утопающих..., короче надо брать всё в свои руки и спасаться , не падай духом.
Желаю скорейшего выздоровления ! 😊
Сходил вчера к этому "лекарю". Он меня трижды спрашивал - какого лешего я поперся делать тест. Видимо, у них сдельная оплата за направления на тесты. Либо же заинтересованность, чтобы тесты делались в гос. лабораториях, а я же сдавал в частной. Т.е. не здоровье пациента на первом месте, а чисто финансовые вопросы.
Мені допомогло.