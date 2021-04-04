УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
18 793 53

Головний лікар харківської лікарні помер через ускладнення після важкої форми коронавірусу

Головний лікар харківської лікарні помер через ускладнення після важкої форми коронавірусу

Сьогодні, 4 квітня, головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус помер через ускладнення від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

Повідомляється, що в жовтні 2020 року Борис Володимирович захворів на коронавірус у важкій формі, що загострило його хронічні захворювання, зокрема цукровий діабет, від чого 4 квітня він помер.

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов висловив співчуття рідним померлого.

Дивіться також: Про підтверджені факти невиплати надбавок працюючим із ковідними хворими медикам будемо повідомляти в правоохоронні органи, - Степанов. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) смерть (6812) Харків (5842) лікарі (1298) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Буковель рулит. Разнесли заразу по всей Украине зебилоиды. А бубочка с Ленкой едут жопы греть...Это ваше счастье зебилы
показати весь коментар
04.04.2021 16:04 Відповісти
+13
Этому врачу 70 лет. Заболел ковидом в октябре 20г. Тяжело перенёс. Потом слёг опять от обострения с диабетом застарелым. Начинал он в этой клинике рядовым хирургом с 1978г. Там и проработал всю жизнь. Стал глав-врачом. Младший сын учится тоже на врача. На таких и держалась та медицина и эта. Знают его в Харькове многие. Светлая память доктору.
показати весь коментар
04.04.2021 16:59 Відповісти
+4
Сегодня получил положительный результат, завтра пойду к врачу. И думаю - а оно ему надо? Да и мне, по большому счету, тоже, исключительно ради больничного, ведь реального лечения не существует. Вообще, мне кажется, в этой ситуации врачей, работающих с ковидными больными, нужно приравнивать к УБД.
показати весь коментар
04.04.2021 16:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А сейчас кто-то умирает не от осложнений коронавируса?
Странно, что в статистике смерти от коронавируса составляют меньше 1% всех смертей.
показати весь коментар
04.04.2021 16:00 Відповісти
вирус зникає як новічок.
показати весь коментар
04.04.2021 16:26 Відповісти
Да.
показати весь коментар
04.04.2021 18:20 Відповісти
Врачам вообще все приносят, самые свежие вирусы, самые антибиотикостойкие бактерии,всего много и разнообразно, болеют они , ессно, чаще обычных граждан.С врачами лучше всего не иметь контактов до конца жизни и умирать ночью и без мук
показати весь коментар
04.04.2021 16:04 Відповісти
по такой логике врачи не жили бы дольше 30 лет
показати весь коментар
04.04.2021 16:06 Відповісти
ДА, ТАК И ЕСТЬ
Официальная статистика утверждает: продолжительность жизни врачей в среднем на пятнадцать лет короче, чем у пациентов. Казалось бы, люди, вооруженные самыми современными знаниями о том, как сберечь здоровье, должны жить дольше остальных, но в реальности все оказалось в точности до наоборот.Продолжительность жизни врачей, по данным ВОЗ, составляет в среднем 54 года.У нас ,ясен перец, не США, то есть живут еще меньше, лет 30
показати весь коментар
04.04.2021 17:01 Відповісти
Вы преувеличиваете.

"Продолжительность жизни врачей, по данным ВОЗ, составляет в среднем 54 года"

Это с учетом стран 3,4-го мира?

У нас очень много пожилых врачей, хотя многих в 2020 году уволили.
показати весь коментар
04.04.2021 17:14 Відповісти
Мы как раз и есть страна 3-4 мира, скорее 4-го.
показати весь коментар
04.04.2021 18:16 Відповісти
вы видете много пожилых врачей, а много погибших не видите, вот и кажется что они много живут. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE Системати́ческая оши́бка вы́жившего в чистом виде
показати весь коментар
04.04.2021 18:24 Відповісти
Я Вас не видел. Значит, Вы умерли.
показати весь коментар
04.04.2021 18:26 Відповісти
да, для обычного человека то, что он не видит, то не существует
показати весь коментар
04.04.2021 19:07 Відповісти
Интересные у тебя взгляды. Но они антинаучны.
показати весь коментар
04.04.2021 19:41 Відповісти
Буржуазная лженаука
показати весь коментар
04.04.2021 21:05 Відповісти
Буковель рулит. Разнесли заразу по всей Украине зебилоиды. А бубочка с Ленкой едут жопы греть...Это ваше счастье зебилы
показати весь коментар
04.04.2021 16:04 Відповісти
хм..да ***... вирус это фейк и выдумки врачей...сумно ...Соболезнование...
показати весь коментар
04.04.2021 16:09 Відповісти
твой вариант что у людей в больнице с легкими?
показати весь коментар
04.04.2021 16:28 Відповісти
Пневмония.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia

Each year, pneumonia affects about 450 million people globally (7% of the population) and results in about 4 million deaths.
показати весь коментар
04.04.2021 17:15 Відповісти
Плюс сердечно-сосудистые - одышки, отеки легких и т.п.
показати весь коментар
04.04.2021 17:31 Відповісти
Как что !? - Ковид..а ты что скажешь?прАстой грипп !?
показати весь коментар
04.04.2021 17:24 Відповісти
Менкус -69 лет .Главврач больницы,где организовано ковидное отделение.Медперсоналу и врачам- ковидникам не платят 3 ставки и переработку за работу с ковидными больными.Жаба давит власти города и области.Ватное кубло.
показати весь коментар
04.04.2021 16:19 Відповісти
Зато " слуги не народа" получают официально 35 000 плюс конверт с 20 000 долларов от главных воров бюджета Ахметова и Коломойского за то что "правильно" голосуют за нужные им законы.
показати весь коментар
04.04.2021 16:36 Відповісти
Сегодня получил положительный результат, завтра пойду к врачу. И думаю - а оно ему надо? Да и мне, по большому счету, тоже, исключительно ради больничного, ведь реального лечения не существует. Вообще, мне кажется, в этой ситуации врачей, работающих с ковидными больными, нужно приравнивать к УБД.
показати весь коментар
04.04.2021 16:38 Відповісти
Держись !

Побольше ешь свежих (не термически обработанных) овощей и фруктов - ощелачивай организм . В щелочной среде вирусы и бактерии гибнут, сок лимонный или любые цитрусовые( БЕЗ САХАРА) тоже хорошо ощелачивают хоть они и кислые . Про сладенькое - забудь. Сахар , яйца, мясо, рыба, любая молочка - эта та среда , где размножаются бактерии и вирусы и закисляется организм .
Пей зелёный чай с имбирем + куркума+ Чуть-чуть чёрного перца.
Спасение утопающих..., короче надо брать всё в свои руки и спасаться , не падай духом.
Желаю скорейшего выздоровления ! 😊
показати весь коментар
04.04.2021 17:06 Відповісти
внутри человека буферная среда-сколько не ешь щелочи, пе-аш не изменяется
показати весь коментар
04.04.2021 18:19 Відповісти
Вы ошибаетесь .
показати весь коментар
05.04.2021 00:37 Відповісти
не ошибаюсь, просто вас ето не касаецца, у вас все по-другому, сьели содьі ,остановился желудок, сьели кислотьі-полезла накить с внутренней поверхности мочепроводов
показати весь коментар
05.04.2021 05:06 Відповісти
Мы на разные темы разговариваем , вам это не понять ...
показати весь коментар
05.04.2021 10:20 Відповісти
Спасибо за пожелания и совет!
Сходил вчера к этому "лекарю". Он меня трижды спрашивал - какого лешего я поперся делать тест. Видимо, у них сдельная оплата за направления на тесты. Либо же заинтересованность, чтобы тесты делались в гос. лабораториях, а я же сдавал в частной. Т.е. не здоровье пациента на первом месте, а чисто финансовые вопросы.
показати весь коментар
06.04.2021 12:10 Відповісти
Лекарства есть при первых признаках.На стадии воспаления лёгких ситуация резко ухудшается из-за невозможности лёгких усваивать кислород.У меня уже переболели трое больных за 65 лет.В Павлограде,Беларуси и теперь в Харькове в областной лежит с глубоким поражением лёгких ковидом.Лежит второй день,а болеет уже 17 й день.Первый ПЦР- отрицательный( я вмешался).Сделали повторный,но я уверен и он будет отрицательным,остается только постковидное поражение лёгких.Заразили детки.Они контактировали и со мной и моими близкими,но никто не заболел ,мы пили профилактику.Хотя я -пузатый и мне уже почти 70.
показати весь коментар
04.04.2021 17:39 Відповісти
Какую профилактику пили?
показати весь коментар
04.04.2021 23:34 Відповісти
Треба було їхати не в лікарню, а в Катар. Треба вчитися у президента.
показати весь коментар
04.04.2021 16:39 Відповісти
Идите посмотрите, продавцы , предприниматели всяких рынков непродовольственных и других как бастовать под обл. и рай. администрациями, как умирают люди. И ноют: не за что жить, что кушать (красная рыба не зубам), а сами, суки, дома строят , бедненькие. Идите посмотрите как люди пачками умирают. Бардак и срач сами разводят ,еще и в Европу хотят гандоны...
показати весь коментар
04.04.2021 16:53 Відповісти
И что теперь не работать (а значит и не есть ничего), пока люди не станут бессмертными? Что ты несешь, притрушенный?
показати весь коментар
04.04.2021 17:16 Відповісти
В кого ти купуєш промтовари?
показати весь коментар
04.04.2021 17:32 Відповісти
Этому врачу 70 лет. Заболел ковидом в октябре 20г. Тяжело перенёс. Потом слёг опять от обострения с диабетом застарелым. Начинал он в этой клинике рядовым хирургом с 1978г. Там и проработал всю жизнь. Стал глав-врачом. Младший сын учится тоже на врача. На таких и держалась та медицина и эта. Знают его в Харькове многие. Светлая память доктору.
показати весь коментар
04.04.2021 16:59 Відповісти
Ще не так давно діабетики помирали, не дочекавшись якоїсь інфекції в дуже молодому віці - 20+, 70 років - це поважний вік для такої хвороби.
показати весь коментар
04.04.2021 17:36 Відповісти
Вообще в особой зоне риска от ковида лёгочники, те кто наблюдаются в пульманологии и фтизиатрии и конечно кардиология у кого. Сам испытал это в сентябре 20г. Ковидная пневмония проходит от скрытно и потом резко оттёк лёгких, не успевают с палаты до реанимации дотащить на этаж выше или ниже к кислороду. А концентраторы просто облегчают дыхание чуть улучшая и фильтруя воздух. Если шум не сильно мешает можно и спать с ним.Эта дрянь ещё покосит много.
показати весь коментар
04.04.2021 17:49 Відповісти
Отек легких, жидкость в легких сердце дает, и с вирусом это никак не связано. У кого есть время и 100 тыщ с гаком на протезирование, тот еще протянет. Легочники тоже разные бывают, кого-то излишек кислорода просто убьет.
показати весь коментар
04.04.2021 18:02 Відповісти
Имелось мною в виду что вирус сильно ослабляет человека после выздоровления даже. Я первые три недели дома ели ходил, за стенки держался, сильно прибаливало в левом лёгком, сильно хотелось всё время горячий душ принимать, вроде чуть помогало--хотя 68 лет тоже имело значение и кардиология в том числе. Любая хроническая давняя болезнь может в такой момент и закопать---случаев всё больше будет.
показати весь коментар
04.04.2021 18:10 Відповісти
То він помер від діабету, а не від вірусу. Треба правильно вказувати.
показати весь коментар
04.04.2021 18:07 Відповісти
на "чистому" діабеты без Ковіда"він би помер через 40 років.
показати весь коментар
04.04.2021 19:09 Відповісти
140.
показати весь коментар
04.04.2021 19:41 Відповісти
Ага, а от СПИДА так и вообще никто еще не умер, значит он тоже не опасный?
показати весь коментар
05.04.2021 02:07 Відповісти
СПІД хвороба від якої помирають. Як і атипова пневмонія яка викликана коронавірусомі надмірноюімунною реакцією організма (так завна цитокінова буря) такі хворі чомусь серед тих, хто має зайву вагу, тиск, цукор. тощо.
показати весь коментар
05.04.2021 02:21 Відповісти
От СПИДА не умирают, умирают от различных болезней с которыми не справляется организм человека из-за разрушенного или ослабленного иммунитета, а вот причиной этого и есть ВИЧ-СПИД.
показати весь коментар
05.04.2021 02:48 Відповісти
Від "чистого" ковіда можуть і не вмерти, а від відмови внутрішніх органів, судини яких забиті наслідками вірусу - ще й як вмирають. "Відкладена смерть". Згущується кров і в судинах утворюбться тромби. Треба вже розуміти.
показати весь коментар
05.04.2021 08:22 Відповісти
це наслідки не вірусу, а "лікування" . Хоча всім відомо, що грип лікують лише симптоматично в нас відразу починали терапію хз чим, і до цього безладу має бути багато запитань. Я не кажу, що коронавіруса немає. Я кажу що внаслідок величезної реклами, оголошеної липової пандемії люди, які хворіють знаходяться під навіюванням і багато з них вмирає саме від цього страху. Для 99,9 % умовно здорових людей ковід не становить смертельної загрози.
показати весь коментар
05.04.2021 14:15 Відповісти
Я вам скажу писаки....село та сільське господарство працює. Ніхто про них і не згадує. Пора і нам лопати брати.....
показати весь коментар
04.04.2021 21:39 Відповісти
Сейчас набегут идиоты рассказывать, что короновирус не опасен, а врач умер о старости, просто это совпало с короновирусом.
показати весь коментар
05.04.2021 02:08 Відповісти
Меркава вже тут, а інші антиковідники мабуть захворіли на коронавірус та всрались з переляку, що він таки існує.
показати весь коментар
05.04.2021 02:58 Відповісти
Так. Із власного досвіду знаю, що при ковіді треба рухатись. Відчуваєш що важко дихати - зроби зарядку, попрацюй. Розжени кров по тілу. Просто вийти і посидіти в парку на лавці не допоможе - стає ГІРШЕ. І спати бажано на животі. І малину пити.
Мені допомогло.
показати весь коментар
05.04.2021 08:03 Відповісти
 
 