Офіс президента збрехав - Зеленський вилетів у Катар за державний кошт на день раніше погрітися на сонечку Перської затоки, - нардеп Ар'єв

Народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв заявив про те, що літак із президентом Володимиром Зеленським вже вилетів у Катар, тоді як на офіційному сайті сказано, що візит почнеться тільки завтра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це нардеп написав у фейсбуці.

"Я довго не писав окремо про зовнішньополітичну діяльність президентського офісу. Але те, що відбулось сьогодні, виходить за всі межі пристойності. Раніше про планові візити президента України адміністрація повідомляла заздалегідь. Сьогодні на сайті ОП з‘явилося повідомлення про візит Зеленського в Катар 5 квітня, тобто завтра. Ну тягне його в ті краї: як не Оман, то Емірати, як не Емірати, то Катар. Але! Літак Зеленського (перший борт) вилетів туди вже сьогодні вранці. О 10:27! Тобто Офіс президента збрехав, а сам президент вилетів за державний кошт на день раніше погрітися на сонечку Перської затоки, так виходить?! І повідомлення про візит на сайті ОП з‘явилося, коли літак був у повітрі!" - зазначив Ар'єв.

Читайте також: 5 квітня Зеленський здійснить офіційний візит до Катару

"Увесь світ говорить і пише про загрозу наступу РФ, наші західні партнери приводять свої війська в боєготовність, а наш верховний головнокомандувач летить у теплі краї, ще й планує собі день відпочинку", - резюмував нардеп.

Читайте також: Обговорюватимуться питання експорту сільгосппродукції в Катар й інвестиції в газову галузь України, - Милованов про візит Зеленського

Осталось только выяснить, чей самолет вылетел туда сегодня из Москвы. И солнышко Персидского залива тут абсолютно не при чем.
04.04.2021 16:15
04.04.2021 16:32
04.04.2021 16:21
І як ця інформація вплине на той факт, що Зеленський корумпована нікчема?
04.04.2021 21:30
А это не факт--это брехня!
Елисеев тогда работал над подготовкой ассоциации с ЕС, но боту это неведомо))) и не зраду разгоняет, а дает анализ деятельности/бездеятельности шмаркли.
04.04.2021 21:50
Это, наверно, был повтор обвинений марьяны безмозглой в адрес Елисеева .Быстро слуги урода распространяют фейки
05.04.2021 00:28
https://www.youtube.com/watch?v=y7FqHIRHOgc Зеленский сбежал в Катар на фоне эскалации
04.04.2021 22:06
К чему бы ещё можно было доколупаться?
04.04.2021 22:18
Та ничего страшного. К пятнице привезет газ по 50 и на заседании РНБО наложит санкции на МВФ за то что не дает денег. Офшоры! Липецкаяфабрика! Мальдивы! Абырвалг!
05.04.2021 00:19
Шо, зебил, бубочку обидели?
05.04.2021 00:29
Офіс президента збрехав - Зеленський вилетів у Катар за державний кошт на день раніше погрітися на сонечку Перської затоки, - нардеп Ар'єв - Цензор.НЕТ 2260
05.04.2021 00:32
Так воно завжди так робить.
Або раніше летить, або затримується потім.
І в Канаді на Ніагару попхалося, і в Парижі зайве було, і в Японії ...
Зате зе-виборці не натішаться, що їхній блазень мандрує за державні гроші.
Переробилося, блін.
Нагадаю, Порошенко за час президентства посивів, мішки під очима були (після квітня 2019 - посвіжів, відійшов. То вже після хвороби осунувся). А в цього морда лиснить, від*їлося ... =всьо - зашибісь=. Ні тобі переживань, ні нервів ...
05.04.2021 02:05
Офіс президента збрехав - Зеленський вилетів у Катар за державний кошт на день раніше погрітися на сонечку Перської затоки, - нардеп Ар'єв - Цензор.НЕТ 1968
05.04.2021 02:20
так он должен не знаю душ принять в туалет сходить поспать и так далее в порядок себя...или прилететь и вонючим лазить по катарам..с трапа самолета...с нечишеными зубами и трусами))
05.04.2021 02:21
Молодец Зе, всё правильно сделал, вылетел на день раньше, акклиматизируется, выспится, завтра важные встречи.
ну а арьев нехай про себя думает, чем он там занимается за наш счёт, постики брехливые выкладывает.
05.04.2021 03:48
Виконує бажання депутатки Ганни Коленсник "пора валить". Тільки кожен по-своєму. Найсвітліший за кошт держави і зубожілого наріду драпанув в Катар, на всяк випадок, а то кацапи можуть ракетами шарахнуть по Києву. Армію залишив одну, в той час коли загарбники і російські нацисти стягують армію нападу до наших кордонів зо всіх боків. Думали, що уклоніст буде захищати державу?
05.04.2021 07:52
Йому ж іще з Патрушевим треба зустрітися, відзвітувати. От і довелося раніше вилетіти, щоб усе встигнути.
05.04.2021 08:09
Во разошелся Найвеличніший, мы ещё Эмиратские инвестиции не освоили, а он уже за катарскими полетел ))))
05.04.2021 10:05
Видать зеленский просто лучше нас знает, кто - на самом деле - руководит УКраиной... Но что не он так это точно. . Но арьевский петя, меж тем, тоже улетал на мАльдивы тайком.. под чужим именем... Да - на частном самолёте. Но приказ о замещении его на посту главкома он не издал..Выходит во время войны ВСУ 8 дней были без командующего! Кто пете гарантировал, что путенненападёт ? Или он с х""м договорился об отпуске ..мол "жму руку, обнимаю"
05.04.2021 11:15
Да он просто устал....жаль что не смертельно.
05.04.2021 13:29
