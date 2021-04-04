Офіс президента збрехав - Зеленський вилетів у Катар за державний кошт на день раніше погрітися на сонечку Перської затоки, - нардеп Ар'єв

Народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв заявив про те, що літак із президентом Володимиром Зеленським вже вилетів у Катар, тоді як на офіційному сайті сказано, що візит почнеться тільки завтра.

про це нардеп написав у фейсбуці.

"Я довго не писав окремо про зовнішньополітичну діяльність президентського офісу. Але те, що відбулось сьогодні, виходить за всі межі пристойності. Раніше про планові візити президента України адміністрація повідомляла заздалегідь. Сьогодні на сайті ОП з‘явилося повідомлення про візит Зеленського в Катар 5 квітня, тобто завтра. Ну тягне його в ті краї: як не Оман, то Емірати, як не Емірати, то Катар. Але! Літак Зеленського (перший борт) вилетів туди вже сьогодні вранці. О 10:27! Тобто Офіс президента збрехав, а сам президент вилетів за державний кошт на день раніше погрітися на сонечку Перської затоки, так виходить?! І повідомлення про візит на сайті ОП з‘явилося, коли літак був у повітрі!" - зазначив Ар'єв.

"Увесь світ говорить і пише про загрозу наступу РФ, наші західні партнери приводять свої війська в боєготовність, а наш верховний головнокомандувач летить у теплі краї, ще й планує собі день відпочинку", - резюмував нардеп.

