Офіс президента збрехав - Зеленський вилетів у Катар за державний кошт на день раніше погрітися на сонечку Перської затоки, - нардеп Ар'єв
Народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв заявив про те, що літак із президентом Володимиром Зеленським вже вилетів у Катар, тоді як на офіційному сайті сказано, що візит почнеться тільки завтра.
Як передає Цензор.НЕТ, про це нардеп написав у фейсбуці.
"Я довго не писав окремо про зовнішньополітичну діяльність президентського офісу. Але те, що відбулось сьогодні, виходить за всі межі пристойності. Раніше про планові візити президента України адміністрація повідомляла заздалегідь. Сьогодні на сайті ОП з‘явилося повідомлення про візит Зеленського в Катар 5 квітня, тобто завтра. Ну тягне його в ті краї: як не Оман, то Емірати, як не Емірати, то Катар. Але! Літак Зеленського (перший борт) вилетів туди вже сьогодні вранці. О 10:27! Тобто Офіс президента збрехав, а сам президент вилетів за державний кошт на день раніше погрітися на сонечку Перської затоки, так виходить?! І повідомлення про візит на сайті ОП з‘явилося, коли літак був у повітрі!" - зазначив Ар'єв.
"Увесь світ говорить і пише про загрозу наступу РФ, наші західні партнери приводять свої війська в боєготовність, а наш верховний головнокомандувач летить у теплі краї, ще й планує собі день відпочинку", - резюмував нардеп.
Елисеев тогда работал над подготовкой ассоциации с ЕС, но боту это неведомо))) и не зраду разгоняет, а дает анализ деятельности/бездеятельности шмаркли.
Або раніше летить, або затримується потім.
І в Канаді на Ніагару попхалося, і в Парижі зайве було, і в Японії ...
Зате зе-виборці не натішаться, що їхній блазень мандрує за державні гроші.
Переробилося, блін.
Нагадаю, Порошенко за час президентства посивів, мішки під очима були (після квітня 2019 - посвіжів, відійшов. То вже після хвороби осунувся). А в цього морда лиснить, від*їлося ... =всьо - зашибісь=. Ні тобі переживань, ні нервів ...
ну а арьев нехай про себя думает, чем он там занимается за наш счёт, постики брехливые выкладывает.