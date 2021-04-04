Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про національний план вакцинації проти коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 2 квітня 2021 року "Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

"Згідно з рішенням РНБО, Кабінет Міністрів України у семиденний термін має забезпечити розробку та затвердження Національного плану вакцинації проти COVID-19 з урахуванням найкращого міжнародного досвіду. Зокрема, має бути встановлено мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень, визначено джерела та терміни постачання вакцин для профілактики коронавірусної хвороби, осіб, відповідальних за реалізацію плану, кінцевою метою якого є охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до коронавірусу", - наголошується в повідомленні.

В інформації зазначається, що Кабмін має активізувати переговори з виробниками вакцин проти COVID-19, а також щодо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації кампанії з вакцинації в Україні. Крім того, Міністерство охорони здоров'я має вжити невідкладних та дієвих заходів щодо постачання в Україну в максимально стислі терміни необхідної кількості вакцин для специфічної профілактики коронавірусної хвороби та забезпечення доступу населення до вакцинації; забезпечити проведення ефективної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо вакцинації серед населення.

"Рішення також передбачає, що Міністерство закордонних справ має вжити невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо постачання в Україну вакцин проти COVID-19", - наголошується в повідомленні.

