Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про національний план вакцинації проти коронавірусу
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 2 квітня 2021 року "Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.
"Згідно з рішенням РНБО, Кабінет Міністрів України у семиденний термін має забезпечити розробку та затвердження Національного плану вакцинації проти COVID-19 з урахуванням найкращого міжнародного досвіду. Зокрема, має бути встановлено мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень, визначено джерела та терміни постачання вакцин для профілактики коронавірусної хвороби, осіб, відповідальних за реалізацію плану, кінцевою метою якого є охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до коронавірусу", - наголошується в повідомленні.
В інформації зазначається, що Кабмін має активізувати переговори з виробниками вакцин проти COVID-19, а також щодо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації кампанії з вакцинації в Україні. Крім того, Міністерство охорони здоров'я має вжити невідкладних та дієвих заходів щодо постачання в Україну в максимально стислі терміни необхідної кількості вакцин для специфічної профілактики коронавірусної хвороби та забезпечення доступу населення до вакцинації; забезпечити проведення ефективної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо вакцинації серед населення.
"Рішення також передбачає, що Міністерство закордонних справ має вжити невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо постачання в Україну вакцин проти COVID-19", - наголошується в повідомленні.
Это почти все известные на сегодня хронические болезни и их осложнения (хронические заболевания печени и почек, сахарный диабет, инфаркты и инсульты в анамнезе, первичные и вторичные иммунодефициты, аутоиммунные заболевания, астма и ХОБЛ, метаболический синдром, атопия, экзема, миоакрдиты, перикардиты, ИБС, эпилепсия, заболевания кроветворных органов).
Поскольку пациент не всегда знает о наличии этих заболеваний, т.к. они могут развиваться на начальной стадии незаметно (сахарный диабет, болезни печени, почек, органов кроветворения), то ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВАКЦИНАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. Врач проведет осмотр пациента, соберет анамнез, выявит жалобы на текущее состояние и на основе этих данных направит на специфические и общие анализы. Например, если доктор подозревает у пациента хроническое токсическое поражение печени, то назначает специфические анализы на билирубин, его фракции и печеночные ферменты.
Общие анализы включают клинический анализ крови с лейкоформулой и СОЭ, клинический анализ мочи и биохимическое исследование сыворотки крови.
Они являются универсальным методом выявления заболеваний, т.к. любое изменение в организме отражается на составе крови и мочи.
На основании данных диагностики и осмотра врач дает заключение о том, возможна ли вакцинация от коронавируса.
Про захист населення від інфекційних хвороб
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 29, ст. 228)
Стаття 12. Профілактичні щеплення
Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та ЗОБОВ'ЯЗАНІ надати об'єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та ПРО МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.
Профілактичні щеплення проводяться ПІСЛЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ОСОБИ В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ У НЕЇ ВІДПОВІДНИХ МЕДИЧНИХ ПРОТИПОКАЗАНЬ.
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.
А во-вторых, себе вы можете не делать анализов. Ваше право сыграть в "русскую рулетку"
Ну и в плане перехода на личности,дедуля.Нехрен дерьмить оппонента.Научись понимать,что написано.Тоесть на утверждение,что для такого правильного вашего подхода нет времени и ресурсов проще плюнуть в собеседника.
Вы хоть раз держали в руках Инструкцию к вакцине?
В любой инструкции к вакцине указаны противопоказания к ней!
Для этого ее испытывают в несколько этапов и выписывают потом в инструкцию противопоказания.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про лікарські засоби
Розділ III
ВИРОБНИЦТВО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Стаття 12. Маркування лікарських засобів
До кожного лікарського засобу, що реалізується, додається ІНСТРУКЦІЯ про застосування лікарського засобу, яка повинна містити:
назву лікарського засобу; загальну характеристику (хімічну назву, основні фізико-хімічні властивості, склад); відомості про фармакологічні властивості; показання для застосування; ПРОТИПОКАЗАННЯ;
взаємодію з іншими лікарськими засобами; способи застосування та дози; ПОБІЧНУ ДІЮ; ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ; форми випуску; умови та строки зберігання; умови відпуску.
……
Противопоказания к применению
гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ- вакцинацию проводят после нормализации температуры;
беременность;
период грудного вскармливания;
возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)
Противопоказания для введения компонента II
тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°С и т.д.) на введение компонента I вакцины.
С осторожностью
При хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца), первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и ХОБЛ, у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями, атопией, экземой.
Места, где проводится вакцинация, должны быть оснащены средствами противошоковой терапии в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1079н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке").
В день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен врачом: обязательным является общий осмотр и измерение температуры тела, в случае если температура превышает 37°С, вакцинацию не проводят.
https://www.vidal.ru/drugs/gam-covid-vac#contra
……
Інструкція к вакцине – Роспотребнадзор  (Єпивакорона)
www.rospotrebnadzor.ru › files › news
1.
Инструкция подготовлена на основании ограниченного объема клинических данных по применению препарата и будет дополняться по мере поступления ...
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9B%D0%9F-006504[2020]_0%20(1).pdf
Также в документе были указаны противопоказания к применению вакцины
Среди них
гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или лекарства, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Кроме того вакцинация противопоказана беременным и людям до 18 лет.
В Минздраве отмечали, что из-за отсутствия полной информации о возможных побочных эффектах вакцинация может представлять опасность для тех, кто страдает от аутоиммунных заболеваний или онкологии.
Однако в список противопоказаний такие болезни включать не стали.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/600e4b1a9a7947d966fd61e9
2. Что следует знать перед тем, как вы получите вакцину AstraZeneca от COVID-19
Вакцина противопоказана в следующих случаях: - если у вас аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты данной вакцины (которые перечислены в разделе 6). Предостережения и меры предосторожности Перед введением вакцины AstraZeneca от COVID-19 проконсультируйтесь со своим врачом, аптекарем или медсестрой,
если: -
у вас когда-либо возникала тяжелая аллергическая реакция после введения любой другой вакцины или после того, как вам в прошлом вводили вакцину AstraZeneca от COVID-19; - вы когда-нибудь теряли сознание во время любой инъекционной процедуры; 2 - у вас тяжелая инфекция с высокой температурой (выше 38°C). Тем не менее, вакцинацию можно провести, если у вас умеренно повышенная температура или инфекция верхних дыхательных путей, например, простуда; - у вас часто бывают кровотечения или часто образуются синяки, или если вы принимаете антикоагулянты (для предотвращения образования тромбов); - ваша иммунная система не работает должным образом (иммунодефицит) или вы принимаете лекарства, ослабляющие иммунную систему (например, высокие дозы кортикостероидов, иммунодепрессанты или лекарства от рака). Если вы не уверены, что у вас нет перечисленных выше противопоказаний, прежде чем делать прививку, проконсультируйтесь со своим врачом, аптекарем или медсестрой.
Как и в случае с любой другой вакциной, двух-дозовый курс вакцинации AstraZeneca от COVID-19 может не полностью защитить всех, кому его введут.
Неизвестно, как долго вы будете защищены. В настоящее время есть ограниченные данные об эффективности вакцины AstraZeneca от COVID-19 у лиц в возрасте 55 лет и старше.
https://www.zva.gov.lv/sites/default/files/inline-files/PIL_37919_RUS_AstraZeneca_1.pdf
