ОБСЄ фіксує збільшення обстрілів на Донбасі у понад 10 разів, - звіт місії
Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі у понад 10 разів. Загалом у зонах розмежування стався 1021 обстріл, зокрема майже 500 вибухів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 3 квітня.
Зазначається, що в Донецькій області місія зафіксувала 594 порушення режиму припинення вогню, зокрема 453 вибухи. У попередньому звітному періоді (2 квітня) в регіоні зафіксували 225 таких випадків.
У Луганській області співробітники організації зафіксували 427 порушень режиму припинення вогню, зокрема 58 вибухів. За попередню добу тут зафіксовано 31 випадок обстрілу і вибухів.
"СММ продовжила моніторинг ділянок розведення у районі Станиці Луганської, Золотого і Петрівського", - зазначили в ОБСЄ.
В організації зауважили, що під час моніторингу співробітники місії відвідали два пункти перетину кордону, які непідконтрольні українському уряду, і вивчили обстановку на територіях поблизу кордону з РФ у Донецькій області. Інших подробиць в ОБСЄ не наводять. Також у СММ звернули увагу на обмеження свободи пересувань місії в зоні конфлікту.
tZE inform
Сепарские "СМИ" показали видео ночного обстрела Луганска артиллерией ВСУ. Посмотрели с удовольствием. Жаль, что видео это 2015 года, из той жизни, где мы давали сдачи.
Стали известны имена двух военнослужащих, погибших за последние два дня на Донбассе. 3 апреля в зоне ООС погиб главный сержант горно-штурмового взвода Сергей Сулима. День 4 апреля принес новые потери - погиб младший сержант Андрей Горлатый. Об этом сообщила Волынская облгосадминистрация.
Оба погибших бойца родом с Волыни, здесь по всей видимости состоятся и похороны.
40-летний Сергей Сулима родом из Луцка, но в последние годы проживал в Ивано-Франковской области. На Волыни у погибшего бойца остались мать и сестра.
44-летний младший сержант Андрей Горлатый подписал контракт с ВСУ и служил старшим механиком-водителем. В Луцке у военного остались мать и сестра, а также два сына Максим и Павел.