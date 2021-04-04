УКР
ОБСЄ фіксує збільшення обстрілів на Донбасі у понад 10 разів, - звіт місії

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі у понад 10 разів. Загалом у зонах розмежування стався 1021 обстріл, зокрема майже 500 вибухів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 3 квітня.

Зазначається, що в Донецькій області місія зафіксувала 594 порушення режиму припинення вогню, зокрема 453 вибухи. У попередньому звітному періоді (2 квітня) в регіоні зафіксували 225 таких випадків.

У Луганській області співробітники організації зафіксували 427 порушень режиму припинення вогню, зокрема 58 вибухів. За попередню добу тут зафіксовано 31 випадок обстрілу і вибухів.

"СММ продовжила моніторинг ділянок розведення у районі Станиці Луганської, Золотого і Петрівського", - зазначили в ОБСЄ.

В організації зауважили, що під час моніторингу співробітники місії відвідали два пункти перетину кордону, які непідконтрольні українському уряду, і вивчили обстановку на територіях поблизу кордону з РФ у Донецькій області. Інших подробиць в ОБСЄ не наводять. Також у СММ звернули увагу на обмеження свободи пересувань місії в зоні конфлікту.

Читайте також: Кулеба закликав главу ОБСЄ Лінде відкрити додаткові патрульні бази вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону

Автор: 

ОБСЄ (3524) Донбас (22359) перемир’я (1004)
+14
ОБСЕ фиксирует увеличение обстрелов на Донбассе более чем в 10 раз, - отчет миссии - Цензор.НЕТ 6513
04.04.2021 17:25 Відповісти
+11
Ну да. А величайший говнокомандующий с перепугу забежал аж в Катар. Вместо разрешить отвекту по полной.
04.04.2021 17:24 Відповісти
+8
Це не підстава вважати перемир"я порушенним !!! ))))
04.04.2021 17:24 Відповісти
Це не підстава вважати перемир"я порушенним !!! ))))
04.04.2021 17:24 Відповісти
ОБСЕ фиксирует увеличение обстрелов на Донбассе более чем в 10 раз, - отчет миссии - Цензор.НЕТ 6513
04.04.2021 17:25 Відповісти
Фактично почалась друга російсько-українська війна. Потрібно вводити воєнний стан і закривати кордони з росією, розривати дипломатичні відносини і проводити мобілізацію.
04.04.2021 17:59 Відповісти
Ну вот на таких вот это все и рассчитано. Таблетки забыл принять, воин диванный? Прими и попустит.
04.04.2021 18:01 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform



Сепарские "СМИ" показали видео ночного обстрела Луганска артиллерией ВСУ. Посмотрели с удовольствием. Жаль, что видео это 2015 года, из той жизни, где мы давали сдачи.
04.04.2021 18:24 Відповісти
Ну да. А величайший говнокомандующий с перепугу забежал аж в Катар. Вместо разрешить отвекту по полной.
04.04.2021 17:24 Відповісти
Ніякі артобстріли не зірвуть зелене перемир"я !!!))
04.04.2021 17:28 Відповісти
Купите уже наконец пару ядерных боеголовок, зебилы.
04.04.2021 17:34 Відповісти
обсе которое умело считать до 10 раз. остальное у них известно просто как "больше" )
04.04.2021 17:39 Відповісти
а две зеленомордые сучки сейчас на пляже...
04.04.2021 17:41 Відповісти
ОБСЄ фіксує збільшення обстрілів на Донбасі у понад 10 разів, - звіт місії - Цензор.НЕТ 4928
04.04.2021 17:57 Відповісти
ахренеть, это ж своя территория, тут ******* надо все 7 лет!!!
04.04.2021 17:59 Відповісти
Ну не скотиняка ж?
04.04.2021 18:16 Відповісти
///
Стали известны имена двух военнослужащих, погибших за последние два дня на Донбассе. 3 апреля в зоне ООС погиб главный сержант горно-штурмового взвода Сергей Сулима. День 4 апреля принес новые потери - погиб младший сержант Андрей Горлатый. Об этом сообщила Волынская облгосадминистрация.
Оба погибших бойца родом с Волыни, здесь по всей видимости состоятся и похороны.
40-летний Сергей Сулима родом из Луцка, но в последние годы проживал в Ивано-Франковской области. На Волыни у погибшего бойца остались мать и сестра.
44-летний младший сержант Андрей Горлатый подписал контракт с ВСУ и служил старшим механиком-водителем. В Луцке у военного остались мать и сестра, а также два сына Максим и Павел.
04.04.2021 18:16 Відповісти
ОБСЄ фіксує збільшення обстрілів на Донбасі у понад 10 разів, - звіт місії - Цензор.НЕТ 444
04.04.2021 18:38 Відповісти
закрыть все кпп с оккупированной территорией
04.04.2021 21:24 Відповісти
 
 