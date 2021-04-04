ОБСЄ фіксує збільшення обстрілів на Донбасі у понад 10 разів, - звіт місії

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі у понад 10 разів. Загалом у зонах розмежування стався 1021 обстріл, зокрема майже 500 вибухів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 3 квітня.

Зазначається, що в Донецькій області місія зафіксувала 594 порушення режиму припинення вогню, зокрема 453 вибухи. У попередньому звітному періоді (2 квітня) в регіоні зафіксували 225 таких випадків.

У Луганській області співробітники організації зафіксували 427 порушень режиму припинення вогню, зокрема 58 вибухів. За попередню добу тут зафіксовано 31 випадок обстрілу і вибухів.

"СММ продовжила моніторинг ділянок розведення у районі Станиці Луганської, Золотого і Петрівського", - зазначили в ОБСЄ.

В організації зауважили, що під час моніторингу співробітники місії відвідали два пункти перетину кордону, які непідконтрольні українському уряду, і вивчили обстановку на територіях поблизу кордону з РФ у Донецькій області. Інших подробиць в ОБСЄ не наводять. Також у СММ звернули увагу на обмеження свободи пересувань місії в зоні конфлікту.

