"Укрзалізниця" не обмежуватиме висадку та посадку пасажирів поїздів і електричок у Києві з 4 квітня

"Укрзалізниця" наголошує, що чинний розклад руху по Києву та області залишається без змін, а відтак жодних обмежень висадки/посадки не буде впроваджено до того, як державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не ухвалять відповідне рішення.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Це стосується як поїздів далекого прямування, так і приміських електричок до/або через Київ.

Зі свого боку, "Укрзалізниця" закликає пасажирів подорожувати лише у разі крайньої потреби та з обов’язковим дотриманням маскового режиму на вокзалах та у поїздах, аби максимально убезпечити себе, інших пасажирів та працівників залізниці, які ризикують своїм здоров’ям задля недопущення транспортного колапсу.

Також "Укрзалізниця" посилює карантинні заходи. Санітарна обробка вагонів проводиться в кожному пункті формування та обороту після кожного рейсу: виконуються сухе, вологе прибирання, дезінфекція внутрішніх приміщень вагонів, обробка поверхонь найбільшого контакту (ручки, поручні, відкидні сидіння, кнопки зливу, раковини тощо). Працівники залізничного транспорту повною мірою забезпечені засобами індивідуального захисту та антисептиками.

Нагадаємо, що транспортні обмеження запроваджуватимуться окремими рішеннями відповідних державних або регіональних комісій щодо кожного регіону, а не автоматично за фактом потрапляння регіону до офіційного переліку "червоних" зон за рішенням МОЗ. 22 березня 2021 року Кабінет Міністрів України погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних" зон. Також "Укрзалізниця" наголошує на необхідності неухильно дотримуватися всіх протиепідемічних заходів: дотримуватися соціальної дистанції, використовувати засоби індивідуального захисту та антисептики.

