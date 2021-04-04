Від початку доби 4 квітня порушень перемир'я на Донбасі не фіксувалося, - штаб ООС

Упродовж поточної доби, 4 квітня, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Попри відносну тишу українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації і її найманців.

СММ ОБСЄ не раз фіксувала переміщення великої кількості озброєння російсько-окупаційних військ у безпосередній близькості від лінії розмежування.

Одночасне нарощування пропаганди Російської Федерації, на регіональному та міжнародному рівнях, призводить до штучного нарощування соціальної напруги в регіоні з одночасним поширенням масиву фейкової інформації про ескалацію ситуації з боку Збройних сил України.

Почастішали випадки, коли патрулям СММ ОБСЄ забороняли проїзд через блокпост збройних формувань Російської Федерації. 2 квітня на блокпосту російсько-окупаційних військ, поблизу Олександрівки, патрулю СММ заборонили проїзд без догляду автомобілів. Представники ОБСЄ змушені були повернутися на непідконтрольну уряду України територію в Донецьк.

БПЛА СММ знову зазнавали впливу перешкод сигналу GPS унаслідок глушіння під час виконання запланованих польотів уздовж усієї лінії розмежування.

Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цих порушень українською стороною СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЄ".

