УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9722 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
833 5

Від початку доби 4 квітня порушень перемир'я на Донбасі не фіксувалося, - штаб ООС

Від початку доби 4 квітня порушень перемир'я на Донбасі не фіксувалося, - штаб ООС

Упродовж поточної доби, 4 квітня, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Попри відносну тишу українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації і її найманців.

СММ ОБСЄ не раз фіксувала переміщення великої кількості озброєння російсько-окупаційних військ у безпосередній близькості від лінії розмежування.

Одночасне нарощування пропаганди Російської Федерації, на регіональному та міжнародному рівнях, призводить до штучного нарощування соціальної напруги в регіоні з одночасним поширенням масиву фейкової інформації про ескалацію ситуації з боку Збройних сил України.

Дивіться також: На позиції ЗСУ з боку терористів прилетів дитячий літак, начинений вибухівкою, - штаб ООС. ФОТО

Почастішали випадки, коли патрулям СММ ОБСЄ забороняли проїзд через блокпост збройних формувань Російської Федерації. 2 квітня на блокпосту російсько-окупаційних військ, поблизу Олександрівки, патрулю СММ заборонили проїзд без догляду автомобілів. Представники ОБСЄ змушені були повернутися на непідконтрольну уряду України територію в Донецьк.

БПЛА СММ знову зазнавали впливу перешкод сигналу GPS унаслідок глушіння під час виконання запланованих польотів уздовж усієї лінії розмежування.

Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цих порушень українською стороною СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЄ".

Читайте також: Двох військовослужбовців і одного цивільного поранено в зоні ООС, від початку доби - 14 порушень режиму "тиші"

Автор: 

Донбас (22359) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
можно бы договориться шоб ВВС перебазировались в Румынию и Болгарию. это было бы как участие НАТО по отражению агрессии.
и да, я чет такое написал как будто у Микрона и Меркель есть то шо высрал Путин шо присутствует у дедушек......
не, ну если атакуют, то ВВС наши сразу под нож уйдут, плюс ракетные части, ну и ПВО тоже.
Путин похоже Поехавший.
показати весь коментар
04.04.2021 18:47 Відповісти
///
Стали известны имена двух военнослужащих, погибших за последние два дня на Донбассе. 3 апреля в зоне ООС погиб главный сержант горно-штурмового взвода Сергей Сулима. День 4 апреля принес новые потери - погиб младший сержант Андрей Горлатый. Об этом сообщила Волынская облгосадминистрация.
Оба погибших бойца родом с Волыни, здесь по всей видимости состоятся и похороны.
40-летний Сергей Сулима родом из Луцка, но в последние годы проживал в Ивано-Франковской области. На Волыни у погибшего бойца остались мать и сестра.
44-летний младший сержант Андрей Горлатый подписал контракт с ВСУ и служил старшим механиком-водителем. В Луцке у военного остались мать и сестра, а также два сына Максим и Павел.
показати весь коментар
04.04.2021 18:48 Відповісти
Свежо предание,да верится с трудом !!!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 18:49 Відповісти
4 квітня до Дніпра із зони бойових дій на Донбасі залізничним транспортом евакуювали п'ятьох українських військових. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської облради Тетяна Губа.
показати весь коментар
05.04.2021 01:06 Відповісти
всё равно зрада.
показати весь коментар
05.04.2021 03:49 Відповісти
 
 