Партія "Слуга народу" закликає правоохоронців дати оцінку порушенням на 87-му окрузі в Прикарпатті, - Корнієнко

Партія

Політична партія "Слуга народу" закликає правоохоронні органи провести неупереджене розслідування правопорушень на виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області під час довиборів до Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" голова політсили Олександр Корнієнко.

"Партія "Слуга народу" вимагатиме чесного і неупередженого розслідування всіх численних кримінальних проваджень у 87-му окрузі", - заявив Корнієнко.

Він наголосив, що опоненти "Слуги народу" під час виборчої кампанії на 87-му окрузі намагалися застосувати "найбрудніші технології: скупку голосів, каруселі, махінації з виборчими списками, а потім для легалізації цього організовували хаос в окружній виборчій комісії і фактично заблокували встановлення підсумків голосування".

Читайте також: На окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту переміг Вірастюк

За словами Корнієнка, принципова позиція довірених осіб кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка дозволила відправити 20 дільниць на перерахунок. "Перерахунок показав реальну ситуацію: день голосування і підрахунок на дільницях минули з великою кількістю процедурних порушень, частина з яких тягне на цілком конкретні статті Кримінального кодексу для голів та членів ДВК. Голосування на дільницях визнавали недійсними через відсутність контрольних листів, що може свідчити про махінації зі скриньками і через порушення зі списками для голосування на дому. Це може бути показником вкидання бюлетенів. Члени та голови ДВК "підвозили" із собою документацію, якої не вистачало, тоді як вона мала бути в мішках на ОВК", - пояснив Корнієнко.

Читайте також: "Свобода" закликає провести перевибори на окрузі №87 в Івано-Франківській області, - Тягнибок

Голова партії "Слуга народу" зазначив, що перерахунок голосів показав спробу повної фальсифікації з боку опонента. "Зараз відхилено вже 6 із 19 позовів про скасування перерахунку дільниць. Це свідчить про слабку юридичну позицію нашого опонента, яку він неодноразово доповнює гучними вигуками в ОВК", - звернув увагу Корнієнко.

Він також наголосив, що в ситуації щодо сфальсифікованих протоколів, яку подають як "історію зі зниклими бюлетенями", мають розбиратися не "диванні експерти", а необхідно дати чітку відповідь суспільству: чи існували такі бюлетені і за кого були ці голоси, чи були маніпуляції з перекладанням бюлетенів або переписуванням протоколів, що відбувалося на дільницях і на їхньому шляху в ОВК, і зрештою, відбувалося щоночі в ОВК, як і під час двох перших днів.

"Питань більше, ніж відповідей, і правоохоронці мають обов'язково дати на них відповідь", - додав Корнієнко.

Читайте також: Довибори в Раду на Прикарпатті: опрацьовано 100% протоколів, Вірастюк - 31,25%, Шевченко - 29,69%, Кошулинський - 28,86%, - ЦВК

Як повідомлялося, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Читайте також: Довибори в Раду: Шевченко збирається оскаржити результати перерахунку голосів у суді

Кошулинський Руслан (43) Івано-Франківська область (979) Шевченко Олександр Леонідович (97) дострокові вибори (128) Корнієнко Олександр (666) Вірастюк Роман (3)
+18
Вибори на 87 окр.-це репетиція будь-яких наступних виборів Зе-влади.Рейтинг, який летить вниз спонукає владу не до реформ, а до опанування виборчих схем Януковича. Але Янукович зі своїми схемами помилився з країною. І тому зараз у Ростові. ПомИляться і його велюрові послідовники
показати весь коментар
04.04.2021 18:52
+13
Это вы про себя? Отменили результаты на тех участках, где выигрывал конкурент, и протащили своего.
показати весь коментар
04.04.2021 18:54
+9
Злодій голосніше за всіх волає -тримай злодія !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 19:26
показати весь коментар
04.04.2021 18:48
нападение - наилучшая защита !!
показати весь коментар
04.04.2021 19:03
Злодій голосніше за всіх волає -тримай злодія !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 19:26
ЯКБИ ВЕСЬ ЧАС НЕ БРЕХАЛИ МОЖНА БУЛО ПОВІРИТЬ, А ТАК ПОХОЖЕ НЕ НА ВИБОР А ФЕЙК ВІД ТЗВ БОГАТИРЯ ВІД ЗЕЛЕНИХ.
показати весь коментар
04.04.2021 20:16
У першу чергу колі -гумовій бабі.
показати весь коментар
04.04.2021 18:49
Вибори на 87 окр.-це репетиція будь-яких наступних виборів Зе-влади.Рейтинг, який летить вниз спонукає владу не до реформ, а до опанування виборчих схем Януковича. Але Янукович зі своїми схемами помилився з країною. І тому зараз у Ростові. ПомИляться і його велюрові послідовники
показати весь коментар
04.04.2021 18:52
Следующих очередных выборов не будет.
показати весь коментар
04.04.2021 18:55
На превеликим жаль, так.
Достатньо мати свої виборчі комісії на всіх рівнях і свій спецназ для охорони цих комісій - то намалюють, захистять і затвердять будь-які цифри
показати весь коментар
04.04.2021 21:26
Это вы про себя? Отменили результаты на тех участках, где выигрывал конкурент, и протащили своего.
показати весь коментар
04.04.2021 18:54
Ну і скількі порушників виявлено ??? І яким чином їх буде покарано ???))
показати весь коментар
04.04.2021 18:55
"Президент хочет, чтобы нарушители были".
показати весь коментар
04.04.2021 18:57
Порушники завжди були. але жоден з них реально не був покараний !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 19:00
Я тебе про дешевые пиарные призывы.
показати весь коментар
04.04.2021 19:21
Ляльковий балаган,це імітація життя і всі дії зеленої плісняви ,це імітація,тобто дешевий піар,або понти голімиє !!!))))
показати весь коментар
04.04.2021 19:31
Всё хуже - страну скатывают только к ручному управлению.
показати весь коментар
04.04.2021 19:44
Україну врятує лише зовнішнє керування !!! Питання лише в тому ,хто буде керувати ,який шлях обируть українці-євроінтеграційний чи назад в Московію !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 19:48
Так зараз як раз і зовнішнє !
показати весь коментар
04.04.2021 21:04
Зелена пліснява ,це лялькі кремлівського балагана !!!))))
показати весь коментар
04.04.2021 21:07
Не зовсім!! Стан України швидше нагадує часи правління Кучми ,однією дупою на двох стільцях !!! І до Московіі прагнут і дядка Сема побоюються !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 21:21
нам(уманчанам) можно ще про одну столицю згадати.
показати весь коментар
04.04.2021 21:48
Ай вей !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 21:53
Відпрацьовуються методи проведення майбутніх,великих, виборів !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 18:57
репетиция так сказать !!!
шоубиз без репетиции не может
показати весь коментар
04.04.2021 19:04
неналежне зберігання виборчої документації, викрадення бюлетенів, що проголосували - це також підстава для відкриття кримінальних справ. Але уроди про цю частину криміналу нагадувати поліції не хочуть. Можливо, не бажають і тому, що в такому криміналі бкз поліції не обійтись: бюлетній та інша документація мала бути під охороною.

Це - окрім підкупу та інших фальсифікацій при підрахунку голосів, яким займалась беніна сторона... І за це потрібно садовити на кічу.

Це - окрім підкупу та інших фальсифікацій при підрахунку голосів, яким займалась беніна сторона... І за це потрібно садовити на кічу.
показати весь коментар
04.04.2021 18:58
Типове вікно овертона. Самі сфальсифікували вибори і самі ж вимагають справедливого розслідування. Цікава історія получається. Ну, ну українці, ви дійсно такі сліпі і довірливі?. Чи як? Я вже і не знаю хто тут є лохи?
показати весь коментар
04.04.2021 18:59
Партия "Слуга народа" призывает правоохранителей дать оценку нарушениям на 87 округе в Прикарпатье, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4427
показати весь коментар
04.04.2021 19:02
прошло 2 года. посмотри на эти тупые хари. что от них можно ждать!
Партия "Слуга народа" призывает правоохранителей дать оценку нарушениям на 87 округе в Прикарпатье, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6666
показати весь коментар
04.04.2021 19:14
а как пел паразит !как пел а оказался еще худшим дерьмом когда до корыта дорвался
"Слуга народа" Корниенко оказался певцом: в сеть попало видео с концерта

https://news.obozrevatel.com/politics/sluga-naroda-kornienko-okazalsya-pevtsom-v-set-popalo-video-s-kontserta.htm
показати весь коментар
04.04.2021 23:05
Дійсно. Варто розібратись з тим трешем, який влаштували ВАЗеленський, коля- кАьлета, бакланов і "слуги неукраїнського народу", заради вірастюка.
Партия "Слуга народа" призывает правоохранителей дать оценку нарушениям на 87 округе в Прикарпатье, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6062
показати весь коментар
04.04.2021 19:15
Реально ,жаль ,що Вася так рідко обгадився !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 19:28
Вася гидко обісрався, а бидлоелекторат?
Бидлоелекторат і на сході, і на заході...
Ось воно - "Схід і Захід разом..."
показати весь коментар
04.04.2021 19:34
Я лохторат України ,ще з виборів 1991 р. спостерігаю,реальних змін не видко,бидломаса лишилась та сама ,в тій самій кількості ,на жаль !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 19:44
Вірастюк не обісрався - він вже був обісраним:

Партия "Слуга народа" призывает правоохранителей дать оценку нарушениям на 87 округе в Прикарпатье, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6352
показати весь коментар
04.04.2021 19:41
творчество деградированых гопников для дэбильной быдломассы
показати весь коментар
04.04.2021 23:07
это похоже на то как сам на пердел и громче всех кричит " кто на пердел?"
показати весь коментар
04.04.2021 19:44
був стронгмен -а став СТРІНГМЕН!!!
показати весь коментар
04.04.2021 19:53
Выборы сфальсифицированы СН и шевченко---одни админресурсом, другой подкупом!
По-хорошему, результат Вирастюка и шевченко обнулить, их снять с выборов.
Победителем останется Кошулинский ---это, если по справедливости.
показати весь коментар
04.04.2021 20:04
По словам Корниенко, принципиальная позиция доверенных лиц кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка позволила отправить 20 участков на перерасчет.- любая принципиальная позиция не имет права отправлять на пересчет голоса избирателей ,ибо это преорегатива и решение правохранительных органов,которые должны были дать оценку и вынести свое решение о пересчете
показати весь коментар
04.04.2021 20:05
свинья
показати весь коментар
04.04.2021 20:14
"Чесне і непредвзяте розслідування". Як по справі про вбивство Шеремета?
показати весь коментар
04.04.2021 20:37
От морда наглая. Как говориться хоть сцы в глаза-скажет божья роса))) Шевченко скупил голосов больше чем скупил Вирастюк со своей командой! И набрал голосов больше. Но СН контролируючи ОВК не принимала протоколы с тех участков где победил Шевченко, а направляли их на пересчет...при этом в УИК в это время воровали из пачек бюллетени. И такими нехитрыми манипуляциями обеспечили победу Вирастюку...и еще и требуют расследования))) Несусветная наглость!
показати весь коментар
04.04.2021 20:41
Лови вора.
показати весь коментар
04.04.2021 21:43
Видрастюкия. Вот и вся оценка.
показати весь коментар
04.04.2021 21:53
 
 