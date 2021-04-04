Партія "Слуга народу" закликає правоохоронців дати оцінку порушенням на 87-му окрузі в Прикарпатті, - Корнієнко

Політична партія "Слуга народу" закликає правоохоронні органи провести неупереджене розслідування правопорушень на виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області під час довиборів до Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" голова політсили Олександр Корнієнко.

"Партія "Слуга народу" вимагатиме чесного і неупередженого розслідування всіх численних кримінальних проваджень у 87-му окрузі", - заявив Корнієнко.

Він наголосив, що опоненти "Слуги народу" під час виборчої кампанії на 87-му окрузі намагалися застосувати "найбрудніші технології: скупку голосів, каруселі, махінації з виборчими списками, а потім для легалізації цього організовували хаос в окружній виборчій комісії і фактично заблокували встановлення підсумків голосування".

За словами Корнієнка, принципова позиція довірених осіб кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка дозволила відправити 20 дільниць на перерахунок. "Перерахунок показав реальну ситуацію: день голосування і підрахунок на дільницях минули з великою кількістю процедурних порушень, частина з яких тягне на цілком конкретні статті Кримінального кодексу для голів та членів ДВК. Голосування на дільницях визнавали недійсними через відсутність контрольних листів, що може свідчити про махінації зі скриньками і через порушення зі списками для голосування на дому. Це може бути показником вкидання бюлетенів. Члени та голови ДВК "підвозили" із собою документацію, якої не вистачало, тоді як вона мала бути в мішках на ОВК", - пояснив Корнієнко.

Голова партії "Слуга народу" зазначив, що перерахунок голосів показав спробу повної фальсифікації з боку опонента. "Зараз відхилено вже 6 із 19 позовів про скасування перерахунку дільниць. Це свідчить про слабку юридичну позицію нашого опонента, яку він неодноразово доповнює гучними вигуками в ОВК", - звернув увагу Корнієнко.

Він також наголосив, що в ситуації щодо сфальсифікованих протоколів, яку подають як "історію зі зниклими бюлетенями", мають розбиратися не "диванні експерти", а необхідно дати чітку відповідь суспільству: чи існували такі бюлетені і за кого були ці голоси, чи були маніпуляції з перекладанням бюлетенів або переписуванням протоколів, що відбувалося на дільницях і на їхньому шляху в ОВК, і зрештою, відбувалося щоночі в ОВК, як і під час двох перших днів.

"Питань більше, ніж відповідей, і правоохоронці мають обов'язково дати на них відповідь", - додав Корнієнко.

Як повідомлялося, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

