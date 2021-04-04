УКР
Мешканка Харківщини майже пів року ховала в сараї тіло мертвонародженої дитини, - поліція

Мешканка Харківщини майже пів року ховала в сараї тіло мертвонародженої дитини, - поліція

На Харківщині слідчі розслідують обставини смерті немовляти. За попередніми даними, мешканка селища Коротич народила мертву дитину і майже пів року зберігала її тіло в сараї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, 3 квітня о 17:11 до оператора служби "102" зателефонував 44-річний житель селища Коротич Харківської області в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік повідомив про те, що 2 квітня його співмешканка нібито на городі власного домоволодіння поховала свою дитину.

За адресою виїжджало керівництво відділення, слідчо-оперативна група та інші поліцейські відділу поліції №2 Харківського РУП №1.

Під час виїзду на місце події поліцейські встановили, що 34-річна громадянка в жовтні 2020 року народила за місцем проживання мертву дівчинку і після пологів заховала її тіло в сараї у дворі домоволодіння. Співмешканцю, який тоді перебував на заробітках у Києві, жінка розповіла, що залишила новонароджену дитину в лікарні.

Читайте також: Мати викинула новонароджену дитину в туалет на вокзалі, - поліція Харківщини

2 квітня між співмешканцями, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, виник конфлікт, під час якого жінка повідомила, що дитина померла, і віддала чоловікові пакунок із нібито тілом дитини. Того ж дня близько 10:30 заявник власноруч на городі на території домоволодіння поховав тіло немовляти.

Під час огляду двору домоволодіння і розкопок працівники поліції виявили тіло новонародженої дитини.

Відомо, що жінка під час вагітності на обліку у лікаря-гінеколога не перебувала, про пологи і смерть дитини нікому не повідомляла. Виховує ще двох малолітніх дітей.

Тіло немовляти направлено в морг.

Дивіться також: Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО. КАРТА

Слідчими відділу поліції №3 Харківського РУП №1 відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією статті - до 5 років позбавлення волі. Наразі всі обставини події з'ясовуються.

+5
Радіти тут однозначно нема чому, згоден. Але дізнаватися таке про українців - це зовсім гнидко...
04.04.2021 19:55 Відповісти
+3
Нажаль, друже, післяпологовий психоз - штука, котра не шкодує ані польок, ані німок, ані українок. Будемо сподіватися, що йдеться про самицю лаптєнога звичайного.
показати весь коментар
04.04.2021 19:45 Відповісти
+2
Сподіваюся, це кацапка або "рома"...
Не хочеться дізнаватися такі новини про расових українців.
показати весь коментар
04.04.2021 19:01 Відповісти
Алкоголизм, наркота и отсутствие дурдомов не жалеет таких женщин. Человек с большой буквы, в любом психологическом состоянии такое не сделает, это отбросы.
показати весь коментар
04.04.2021 19:48 Відповісти
Це не завжди так. Нажаль.
Фокус тут у тому, що після пологів у жіночому організмі відбувається божевільний викид гормонів. Як правило, це не має серйозних наслідків. Проте часом трапляються і винятки, коли "гормональний перекос" б'є жінку по центральній нервовій системі з жахливими наслідками. Якихось закономірностей тут не виявлено, тому важкі наслідки непрогнозовані. Єдине, що можна і потрібно робити у таких ситуаціях - рідним і близьким оточити молоду матір увагою і турботою. І ні на мить не забувати, що такі штуки можливі попри їхню малоімовірність.
показати весь коментар
04.04.2021 20:04 Відповісти
а до пологів? вона не перебувала на обліку і не збиралась перебувати. алкоголізм, нажаль, не має меж і кордонів.
показати весь коментар
04.04.2021 20:56 Відповісти
Таких алко-самиць потрібно стерилізувати. Щоб москалів не плодили.
показати весь коментар
04.04.2021 21:05 Відповісти
Тварье не имеет национальности. И не вижу причины радоваться, если бы она была русской или цыганкой.
показати весь коментар
04.04.2021 19:45 Відповісти
Те, що людина живе в Україні не означає, що вона - українець. В нас живе дуже багато кацапні.
показати весь коментар
04.04.2021 21:13 Відповісти
Факт.
показати весь коментар
04.04.2021 21:24 Відповісти
Украинец -это инопланетянин что ли? Такой же человек как и все, с человеческой сущностью...
показати весь коментар
04.04.2021 23:18 Відповісти
аваковские братки для того форму и надели, чтобы украинцев было поменьше ....
показати весь коментар
05.04.2021 09:04 Відповісти
Следователями отдела полиции № 3 Харьковского РУП № 1 сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы

А это вообще что такое, чем она отличается от дегенерата с монтировкой, который проломит голову за ради 20 гривен и поедет на 15 лет?....Точнее с моральной стороны она хуже этого вора, который на фоне такой личности прям церковный служитель.
показати весь коментар
04.04.2021 20:05 Відповісти
"полицейские установили, что 34-летняя гражданка в октябре 2020 года родила по месту жительства мертвую девочку"
показати весь коментар
04.04.2021 20:36 Відповісти
Они установили то, что она им сказала. А какой родилась девочка, уже решит экспертиза. В любом случае она скрыла свою беременность и отказалась от того, чтобы роды приняли специалисты, пусть даже местного розлива аля бабка акушерка. Это уже убийство. Как по закону не знаю, но с моральной стороны она тварь. В любом случае думаю ей просто было насрать на ребенка и она даже не разбиралась мертвый он или живой, а просто взяла и выкинула. Ну а сама наверняка чакундей допивать пошла.
показати весь коментар
04.04.2021 20:46 Відповісти
"Установили", а не "предположили" или "со слов ..."
показати весь коментар
04.04.2021 21:26 Відповісти
А вообще, наверное, ты прав
показати весь коментар
04.04.2021 21:30 Відповісти
хорошо , что в Украине живут не только нищие роженицы, а и милицейские
братки в компании с прокурорами на , так сказать, общественных началах,
только вот аля бапка акушерка это преступление, а в роддом попасть
то надо деньги, не у каждой гражданки Украины есть возможност позволить себе
рожать в роддоме, если бесплатный то рекомендую отправить жену туда рожать,
почему ваши милицыонеры не озабочены "бесплатной" медиуиной ?
показати весь коментар
05.04.2021 09:01 Відповісти
Минулого року, в липні народився мій онук. Роди були безкоштовні. Блату не було, син був присутній. Треба було якийсь препарат, щоб визвати роди, раз дали в роддомі, ще раз купили. От і все.
показати весь коментар
05.04.2021 10:14 Відповісти
видимо вам повезло
показати весь коментар
05.04.2021 11:51 Відповісти
Хлопчик і мама після родів здорові.
показати весь коментар
05.04.2021 10:16 Відповісти
к слову, общался с врачём из роддома г.Кременчуг,
зп чистыии 6 тыщ гривасов, это полторы ставки, летом 20го года общалчя,
тоже всё по честному,
но печально мусора на вертолётах торгуют наркотой
а врач нищета ...
думаю вам повезло, спасибо Создателю ...
показати весь коментар
05.04.2021 11:56 Відповісти
Да и если не брать во внимание этот случай, а саму статью( Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы), именно к ней возникают вопросы.......Какие 5 лет за такое не человеческое преступление? По мне это максималка( а лучше расстрел, как всяким маньякам и педофилам).
показати весь коментар
04.04.2021 20:57 Відповісти
А здесь согласен, в статье подразумевается, что новорождённый - недочеловек
показати весь коментар
04.04.2021 21:28 Відповісти
ну да, государство ещё не потратилось ...
показати весь коментар
05.04.2021 08:44 Відповісти
аборт это хорошо, а тут вы нашли повод осудить роженицу ?
чувствуете силу своего слова ?
показати весь коментар
05.04.2021 08:45 Відповісти
родить в роддоме стоит больших денег,
-знакомые , например, заплатили 3000$,
есть дешевле, 2000$ (киев), есть и ещё дешевле,
возможно, но
не каждая гражданка Украины может себе это позволить рожать в роддоме,
а
деньги идут аваковским браткам,
они себе вертолёты покупают,
и дела заводят ...
показати весь коментар
05.04.2021 08:51 Відповісти
ни одна особь в погонах не озаботилась причинами,
а зачем ?
задача этого государства - поживление тех, кто у корыта,
задача особей в погонах - охрана поживляющихся ...
показати весь коментар
05.04.2021 09:09 Відповісти
 
 