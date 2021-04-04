Мешканка Харківщини майже пів року ховала в сараї тіло мертвонародженої дитини, - поліція
На Харківщині слідчі розслідують обставини смерті немовляти. За попередніми даними, мешканка селища Коротич народила мертву дитину і майже пів року зберігала її тіло в сараї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, 3 квітня о 17:11 до оператора служби "102" зателефонував 44-річний житель селища Коротич Харківської області в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік повідомив про те, що 2 квітня його співмешканка нібито на городі власного домоволодіння поховала свою дитину.
За адресою виїжджало керівництво відділення, слідчо-оперативна група та інші поліцейські відділу поліції №2 Харківського РУП №1.
Під час виїзду на місце події поліцейські встановили, що 34-річна громадянка в жовтні 2020 року народила за місцем проживання мертву дівчинку і після пологів заховала її тіло в сараї у дворі домоволодіння. Співмешканцю, який тоді перебував на заробітках у Києві, жінка розповіла, що залишила новонароджену дитину в лікарні.
2 квітня між співмешканцями, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, виник конфлікт, під час якого жінка повідомила, що дитина померла, і віддала чоловікові пакунок із нібито тілом дитини. Того ж дня близько 10:30 заявник власноруч на городі на території домоволодіння поховав тіло немовляти.
Під час огляду двору домоволодіння і розкопок працівники поліції виявили тіло новонародженої дитини.
Відомо, що жінка під час вагітності на обліку у лікаря-гінеколога не перебувала, про пологи і смерть дитини нікому не повідомляла. Виховує ще двох малолітніх дітей.
Тіло немовляти направлено в морг.
Слідчими відділу поліції №3 Харківського РУП №1 відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією статті - до 5 років позбавлення волі. Наразі всі обставини події з'ясовуються.
Не хочеться дізнаватися такі новини про расових українців.
Фокус тут у тому, що після пологів у жіночому організмі відбувається божевільний викид гормонів. Як правило, це не має серйозних наслідків. Проте часом трапляються і винятки, коли "гормональний перекос" б'є жінку по центральній нервовій системі з жахливими наслідками. Якихось закономірностей тут не виявлено, тому важкі наслідки непрогнозовані. Єдине, що можна і потрібно робити у таких ситуаціях - рідним і близьким оточити молоду матір увагою і турботою. І ні на мить не забувати, що такі штуки можливі попри їхню малоімовірність.
