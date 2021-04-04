Папа Франциск у пасхальному посланні висловив сподівання на швидке звільнення полонених на Донбасі
Опівдні 4 квітня Папа Франциск привітав християн усього світу з Христовим Воскресінням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Ватикану, Франциск із гіркотою зазначив, що у світі дуже багато воєн і насильства, особливо згадавши про полонених на сході України і в Нагірному Карабасі.
"Надто багато воєн і надто багато насильства ще й далі існують у світі! Нехай же Господь, який є нашим миром, допоможе нам здолати ментальність війни. Нехай же дасть полоненим під час конфліктів, особливо в східній Україні та в Нагорному Карабасі, неушкодженими й здоровими повернутися до своїх родин, та надихне правителів у всьому світі спинити гонку нових озброєнь", - закликав Папа Римський.
Також він закликав всі причетні сторони докласти зусиль для припинення конфліктів і дозволити людям, змученим війною, жити в мирі та почати відновлення своїх країн.
Зазначимо, що протестанти і католики відзначають 4 квітня Воскресіння Христове або Великдень.
кстати с 2019 було уже два больших обмена.