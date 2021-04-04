США порушують кримське питання постійно, воно нікуди не подінеться з порядку денного, - Маркарова
США неухильно підтримують Україну в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму.
Це констатувала в інтерв'ю Радіо Свобода посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.
Вона відповіла на запитання про те, чи не опинилася анексія Росією Криму в "тіні" бойових дій на Донбасі, які активізувалися останніми тижнями.
"Яка ж "тінь"? Офіційний Вашингтон незмінно заявляє взагалі, що він визнає Крим частиною України. Це офіційні заяви від президента до держсекретаря на всіх абсолютно рівнях. США вже публічно заявили про підтримку створення "Кримської платформи". Тому я думаю, що якраз кримське питання стоїть досить гостро. Воно з порядку денного нікуди не подінеться", – переконана Оксана Маркарова.
Водночас посол вказала на підтримку Вашингтоном ініційованої Україною "Кримської платформи".
Нагадаємо, президенти США й України Джо Байден і Володимир Зеленський провели 2 квітня телефонну розмову. За повідомленням Білого дому, "президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму".
В Офісі президента України Володимира Зеленського раніше повідомляли, що саміт "Кримської платформи" має відбутися 23 серпня 2021 року.
Маркарова, скажи уже шо Зеля.... ну да, ему 42, но правильно ему там написали.
три буквы. хотя да, это тоже.
Чей Крым, что ли?
Не прокачать в Украине чистую Национальную Идею -- народ не тот... -- в Украине, по крайней мере -- не в Диаспоре.
А федерализация на основе единственного Государственного Языка -- Мови -- единственное, что вижу спасительного для Украины.
...а у тебя, вообще никаких вариантов нет... -- или есть?
Так не лохмать клаву -- поделись идеями... -- всем надо!
Короче -- без личностей -- давай шо-нибудь реально-прогматичное не про себя, а про Украину! -- смогёшь?
о, как я тебя понимаю ...гнида
...ты ж нам хочешь, а не мы к вам...
чё ж ты сбёг аж в фрг, гнида, почему не из паРаши вещаешь?
ну эта (с гнилым базаром) хотя бы не с фрг...
зебил и это радует
Об'єднуватися, виховувати, тренуватися та випускати зброю !
Бо ніхто, повторюю Ніхто нам не дасть вже забути та віддати Україну москалям, навіть якщо ми захочемо чи хтось забажає !