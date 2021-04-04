УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9770 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
2 145 50

США порушують кримське питання постійно, воно нікуди не подінеться з порядку денного, - Маркарова

США порушують кримське питання постійно, воно нікуди не подінеться з порядку денного, - Маркарова

США неухильно підтримують Україну в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Це констатувала в інтерв'ю Радіо Свобода посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

Вона відповіла на запитання про те, чи не опинилася анексія Росією Криму в "тіні" бойових дій на Донбасі, які активізувалися останніми тижнями.

"Яка ж "тінь"? Офіційний Вашингтон незмінно заявляє взагалі, що він визнає Крим частиною України. Це офіційні заяви від президента до держсекретаря на всіх абсолютно рівнях. США вже публічно заявили про підтримку створення "Кримської платформи". Тому я думаю, що якраз кримське питання стоїть досить гостро. Воно з порядку денного нікуди не подінеться", – переконана Оксана Маркарова.

Читайте також: Україна зберігає двопартійну підтримку США, - Маркарова

Водночас посол вказала на підтримку Вашингтоном ініційованої Україною "Кримської платформи".

Нагадаємо, президенти США й України Джо Байден і Володимир Зеленський провели 2 квітня телефонну розмову. За повідомленням Білого дому, "президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму".

В Офісі президента України Володимира Зеленського раніше повідомляли, що саміт "Кримської платформи" має відбутися 23 серпня 2021 року.

Автор: 

Крим (14217) США (24058) Маркарова Оксана (502) Кримська платформа (320)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
А наше недоразумение собирается организовывать хоть какие-то мероприятия? Или делает вид что не замечает происходящего?
показати весь коментар
04.04.2021 20:13 Відповісти
+7
Нам сейчас у власти нужен сторожевой пес, а не этот зеленый цуцик и блеяние его шавок. Спасибо дебилам, привели к власти трусов, предателей и их холуев.
показати весь коментар
04.04.2021 20:15 Відповісти
+6
Потрібна не просто "Кримська платформа", а потрібна антикасапська, антипутінська коаліція у складі найсильніших країн світу - подібно до антифашської, антинациської, антигітлерівької коаліції в роки другої світової.
показати весь коментар
04.04.2021 20:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А наше недоразумение собирается организовывать хоть какие-то мероприятия? Или делает вид что не замечает происходящего?
показати весь коментар
04.04.2021 20:13 Відповісти
Лялькова вистава ,це імітація життя ,тому будь-які дії зеленої плісняви ,це лише імітація діяльності !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 20:28 Відповісти
США порушують кримське питання постійно, воно нікуди не подінеться з порядку денного, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1241
показати весь коментар
04.04.2021 20:46 Відповісти
Нам сейчас у власти нужен сторожевой пес, а не этот зеленый цуцик и блеяние его шавок. Спасибо дебилам, привели к власти трусов, предателей и их холуев.
показати весь коментар
04.04.2021 20:15 Відповісти
"БЕЗ ТЕБЯ" | Богдан Процишин посвящает новую песню Владимиру из Кривого Рога ЮТУБ
показати весь коментар
04.04.2021 20:16 Відповісти
США порушують кримське питання постійно, воно нікуди не подінеться з порядку денного, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1716
показати весь коментар
05.04.2021 01:38 Відповісти
Потрібна не просто "Кримська платформа", а потрібна антикасапська, антипутінська коаліція у складі найсильніших країн світу - подібно до антифашської, антинациської, антигітлерівької коаліції в роки другої світової.
показати весь коментар
04.04.2021 20:18 Відповісти
А кто входил в антигитлеровскую коалицию...
показати весь коментар
04.04.2021 20:22 Відповісти
Все, кроме Йоси Сралина !
показати весь коментар
04.04.2021 20:23 Відповісти
Что то не слыхал о таком политическом деятеле...
показати весь коментар
05.04.2021 19:49 Відповісти
Не с нашим шутом. Оно еще в "глаза" не насмотрелось.
показати весь коментар
04.04.2021 20:22 Відповісти
воно й цим і зруйнувало антихуйловську коаліцію, яку, було, почав вибудовувати Порошенко.
показати весь коментар
04.04.2021 20:37 Відповісти
разве Маркарова работает в посольстве США,или быть может она уже секретарь конгресса США?США то постоянно поднимает,а как же поднимают "зеленые домкратЫ" при власти в Украине?
показати весь коментар
04.04.2021 20:20 Відповісти
Вообще-то в природе так уж заведенно, что если что-то поднимают, то поднятое рано или поздно разряжается энергией поднимания и снова опускается... невозможно долго держать что-то поднятым... или необходим постоянный поток энергии, но это очень затратно... или надо просто отрезать это и установить на его место что-то искусственное, неопускаемое... типа памятника.
показати весь коментар
05.04.2021 01:16 Відповісти
ТСК комісія в ВР скоро займеться і питанням Криму від 2014 року
показати весь коментар
04.04.2021 20:24 Відповісти
Складывается такое впечатление что америка больше проявляют глубокую озабоченность чем шмаркля
показати весь коментар
04.04.2021 20:25 Відповісти
Вот и я о том-же. Шмаркля смылся во время кризиса, как будто и не происходит ничего. Или это его не касается.
показати весь коментар
04.04.2021 20:30 Відповісти
США порушують кримське питання постійно, воно нікуди не подінеться з порядку денного, - Маркарова - Цензор.НЕТ 8775
показати весь коментар
04.04.2021 20:48 Відповісти
Маркаров добре що ти ще не у США, шоб ти їм там казала про Вовчин Катар у день, коли стягуються війска рашистів?
показати весь коментар
04.04.2021 20:26 Відповісти
ну да, и Главком.... тупо свалил на отдых.
Маркарова, скажи уже шо Зеля.... ну да, ему 42, но правильно ему там написали.
три буквы. хотя да, это тоже.
показати весь коментар
04.04.2021 20:28 Відповісти
Навіщо повторювати ці висловлювання посадовців Госдепа, позиція яких незмінна вже при третьому президенту. Це ж саме твердить і "стурбований" Євросоюз.
показати весь коментар
04.04.2021 20:43 Відповісти
Ну, хто-то ж должен волноваться и озабочиваться, если в Украине всем пофиг...
показати весь коментар
04.04.2021 20:57 Відповісти
США порушують кримське питання постійно, воно нікуди не подінеться з порядку денного, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5287
показати весь коментар
04.04.2021 20:45 Відповісти
США поднимают крымский вопрос
Чей Крым, что ли?
показати весь коментар
04.04.2021 20:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oeEWdopbcRo Україна отримає ядерну зброю за спеціальним статусом союзника США .
показати весь коментар
04.04.2021 21:07 Відповісти
вот и хорошо, что хоть у байдена подымается, маркарова говорит
показати весь коментар
04.04.2021 21:08 Відповісти
Я уже склонен к федерализации Украины... -- это не по-понятиям, конечно, но по смыслу, точно.
Не прокачать в Украине чистую Национальную Идею -- народ не тот... -- в Украине, по крайней мере -- не в Диаспоре.
показати весь коментар
04.04.2021 21:16 Відповісти
ты гнида касапська, а не Бандера, у себя дома устраивай федерализацию, токо федю не забудь позвать
показати весь коментар
04.04.2021 21:40 Відповісти
-- оскорбуху твою пропущу -- пока! *)

А федерализация на основе единственного Государственного Языка -- Мови -- единственное, что вижу спасительного для Украины.

...а у тебя, вообще никаких вариантов нет... -- или есть?

Так не лохмать клаву -- поделись идеями... -- всем надо!
показати весь коментар
04.04.2021 21:47 Відповісти
идея моя такова : ты хитрожопая кацапская гнида и я за тобой давно наблюдаю
показати весь коментар
04.04.2021 21:52 Відповісти
-- мне льстит, шо даже ты меня давно чтишь своим вниманием...*)
Короче -- без личностей -- давай шо-нибудь реально-прогматичное не про себя, а про Украину! -- смогёшь?
показати весь коментар
04.04.2021 21:58 Відповісти
Лаптеногое, шло бы ты отсюда, со своей лахтой, ************** и своим ******
показати весь коментар
04.04.2021 22:00 Відповісти
Та куда мне дальше идти? -- я в федеральной стране, с единым государственным языком, приятным уровнем жизни... -- ***** у нас завклубом служило...*)
показати весь коментар
04.04.2021 22:04 Відповісти
маленьким хитрожопым кацапским гнидам с 2014 года начала сильно мешать українська мова а спать не дает идея федерализации, т.е политико-экономического расчленения нэньки на удельные княжества, дабы легче было править (т.е .воровать) и сдавать Украину кусками москалям после княжеских "референдумов"...
о, как я тебя понимаю ...гнида
показати весь коментар
04.04.2021 22:01 Відповісти
делись уже ты своими идеями с впопучленцами, в их праветающих дыровских запаведниках
показати весь коментар
04.04.2021 22:04 Відповісти
Ты меня послал -- я тебя привёл... -- в ФРГ. *)
...ты ж нам хочешь, а не мы к вам...
показати весь коментар
04.04.2021 22:11 Відповісти
никто к вам не хочет, но помни, после нас будете - вы и никуда не денетесь, а СП-2 кацап перекроет...
чё ж ты сбёг аж в фрг, гнида, почему не из паРаши вещаешь?
показати весь коментар
04.04.2021 22:25 Відповісти
Я б тебе ответил! -- если б ты был читабелен... -- ну, извини...*)
показати весь коментар
04.04.2021 22:34 Відповісти
Перечитай еще раз свои коменты. Ты реально как гопник из подворотни. Такой гнилой базар, без аргументов. И еще удивляетесь, почему вас меньшинство... та от вас уже нормальные люди шарахаются. Уже даже кацапы на вашем фоне выглядят интеллигентами ))
показати весь коментар
04.04.2021 23:27 Відповісти
блин, ещё одна гнида,
ну эта (с гнилым базаром) хотя бы не с фрг...
зебил и это радует
показати весь коментар
04.04.2021 23:31 Відповісти
У него, судя по флагу, уже все федерализовано и неплохо работает...
показати весь коментар
05.04.2021 01:19 Відповісти
Ти хто такий? бот ольгінський. ти спочатку не ховайся криса москальска за ніком. Склонено оно иди склонись и отсоси
показати весь коментар
05.04.2021 08:59 Відповісти
Пам'ятаємо !
Об'єднуватися, виховувати, тренуватися та випускати зброю !
Бо ніхто, повторюю Ніхто нам не дасть вже забути та віддати Україну москалям, навіть якщо ми захочемо чи хтось забажає !
показати весь коментар
04.04.2021 21:30 Відповісти
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
показати весь коментар
04.04.2021 21:54 Відповісти
Так турки и в том числе Эрдоган следует этим пословицам...
показати весь коментар
05.04.2021 01:24 Відповісти
Та все гаразд. Ось байдену вставлять нову потужну батарейку, і він як дасть пуйлу у вухо - аж загуде!
показати весь коментар
05.04.2021 09:01 Відповісти
{вменяемая речь от посла} - зеля: будем всех бамбить! где моя шаурма я в катар...
показати весь коментар
04.04.2021 22:00 Відповісти
 
 