3 003 45

На перших етапах судової реформи планується запустити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, - Буроменський

У межах ініційованої президентом судової реформи планується запустити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, провести аудит системи місцевих судів, створити інститут присяжних та інститут скарг на недотримання термінів розгляду справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дім".

Дефіцит суддів в Україні дуже великий, наголошує заступник голови комісії з питань правової реформи при президентові України Михайло Буроменський.

"Фактично у нас кількість суддів на 100 тис. населення вдвічі менша, ніж у європейських державах. Тому система не справляється з тим потоком справ, із яким люди приходять до судів", - говорить він.

Читайте також: Україні потрібно взяти на себе зобов'язання щодо прозорого відбору нових членів судових органів на підставі критеріїв доброчесності, - посольство США

На перших етапах реформи планується запустити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів - органу, відповідального за професійний відбір кадрів.

"Без цієї комісії ми не можемо заповнити вакантні посади, без цієї комісії не може бути продовжено кваліфікаційне оцінювання суддів, зокрема і на предмет їхньої благонадійності... Тому ми стоїмо, ми не рухаємося", - зазначає керівниця Верховного Суду Валентина Данішевська.

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт "Про порядок формування і функції Вищої кваліфікаційної комісії суддів". На черзі - оновлення Закону "Про Вищу раду правосуддя".

"Довіра до судів - це, зокрема, і довіра до всієї влади, до всієї держави. Ми маємо дбати про це разом. Я задоволена тим, що у нас така широка дискусія. Всі гілки влади спілкувалися, висловлювали свої плани, і була напрацьована стратегія розвитку, хочу наголосити - розвитку судової системи", - додала керівниця Верховного Суду.

Читайте також: Венеціанська комісія розгляне законопроєкт про обрання членів Вищої ради правосуддя

Реформа передбачає і тотальний аудит системи місцевих судів: планують переглянути всю мережу судових установ з урахуванням навантаження на суддів. Також буде створено інститут присяжних та інститут скарг на недотримання термінів розгляду справ із компенсацією за порушення. Але головним вектором реформи залишається боротьба з корупцією і свідомо несправедливими рішеннями.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо пообіцяв, що упродовж 3 років в Україні буде завершено судову реформу.

судова реформа (1464) ВККСУ (455) Данішевська Валентина (39)
Топ коментарі
+9
Ви що не перезапустите, а виходить портнов і контрольоване ним кривосуддя.
04.04.2021 21:22 Відповісти
04.04.2021 21:22 Відповісти
+7
Если будут так перезапускать, как уволили Тупицкого, то это будет полный п-ц...
04.04.2021 21:23 Відповісти
04.04.2021 21:23 Відповісти
+5
До основанья, а затем -- мы снова что-нибудь построим -- кто был никем, тот должен всем...*)
04.04.2021 21:24 Відповісти
04.04.2021 21:24 Відповісти
Ви що не перезапустите, а виходить портнов і контрольоване ним кривосуддя.
04.04.2021 21:22 Відповісти
04.04.2021 21:22 Відповісти
До основанья, а затем -- мы снова что-нибудь построим -- кто был никем, тот должен всем...*)
04.04.2021 21:24 Відповісти
04.04.2021 21:24 Відповісти
Українці начувайтесь ,на Україну насуваються рішучі та безкомпромисні зелені рехворми !!!)))
04.04.2021 21:34 Відповісти
04.04.2021 21:34 Відповісти
-- зелене вже відсувається -- сіри починають, та вигравають...
04.04.2021 21:41 Відповісти
04.04.2021 21:41 Відповісти
Сірі кардинали ,це гадаю зажопінці ???)))
04.04.2021 21:45 Відповісти
04.04.2021 21:45 Відповісти
Это старый савецкий анекдот: Серые начинают и выигрывают.
04.04.2021 21:51 Відповісти
04.04.2021 21:51 Відповісти
1- ага вакантные места просто снимите табличку ПРОДАЕТСЯ.. и да во времена клятого совка УССР судей в сравнении сегодня было в 38 РАЗ!!! меньше по штату и дела рассматривались в сроки попробуй протянуть сроки дела по УПК ГПК Арбитражу судью ВОЕННЫЕ ТРИБУНАЛЫ КСТАТИ и специальные суды.... так поставят в неудобное положение...
2- полиции и МВС сегодня по штату столько сколько было во времена СССР совместно УССР БССР и МССР.. вместе взятых.. с учетом всех внутренних войск и так далее и да милиция приезжала в течении 2-7 минут...
3- прокуратура .. численность УКРАИНСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ПРОКУРАТУРЫ ВСЕЙ ВЫШЕ В 43 РАЗА!!!! это с учетом что закрыты все военные прокуратуры спец прокуратуры и так далее... а РЕЗУЛЬТАТ КАКОЙ---Я ВАС спрашиваю на сегодня
4-Адвокатура численность адвокатов превышает численность населения
Украины в полтора раза....
5 Юристы по Диплому их хватает на каждого не рожденного человека по 3 юриста-4 с учетом адвокатов нотариусов и так далее...
Одновременно образование медицина социальная область по штату в сравнении с УССР выросла в 20 раз НО КПД отдача для народа.... этих структур равно 1-3% от периода совка...
04.04.2021 22:02 Відповісти
04.04.2021 22:02 Відповісти
меньше сроки на рассмотрение--меньше времени на вымогательство!
04.04.2021 22:11 Відповісти
04.04.2021 22:11 Відповісти
Если будут так перезапускать, как уволили Тупицкого, то это будет полный п-ц...
04.04.2021 21:23 Відповісти
04.04.2021 21:23 Відповісти
Пока Тупицкого, строго по Закону не уволят -- будет вам полный п-ц перманентно...
04.04.2021 21:28 Відповісти
04.04.2021 21:28 Відповісти
Скорее всего, это и было целью.
Для болванов - Вау!, выгнали судью-крысу, а в реальности никакого толку.
04.04.2021 21:39 Відповісти
04.04.2021 21:39 Відповісти
Лялькова вистава ,це імітація життя ,тому будь-які дії зеленої плісняви ,це лише імітація діяльності ,локшина на вуха лохтората !!!)))
04.04.2021 21:41 Відповісти
04.04.2021 21:41 Відповісти
Перезапустить, аттестации....
Это все полумеры. Хорошо, конечно, но полумеры.
Нужно два-три кресла для судей и кожи таких "судей" как тупицкий, вовк, царенко.....
04.04.2021 21:25 Відповісти
04.04.2021 21:25 Відповісти
А нафіга в жовтні 2019-го в монотурборежимі зупинили роботу цього ж ВККС?
04.04.2021 21:25 Відповісти
04.04.2021 21:25 Відповісти
Кожен бажає мати власний ВККС !!!)))
04.04.2021 21:33 Відповісти
04.04.2021 21:33 Відповісти
Нє кожний Синьоносий гэтьман не бажав
04.04.2021 21:40 Відповісти
04.04.2021 21:40 Відповісти
Бажав ,він теж людина !!! Головне ,як її використовувати !!!))))))
04.04.2021 21:43 Відповісти
04.04.2021 21:43 Відповісти
Як? Патріотично звісно Чи ви, пане, зебіл? І не вірите гецьману?
04.04.2021 22:55 Відповісти
04.04.2021 22:55 Відповісти
Цинкуй базар ,недолуге !!!)))
04.04.2021 23:04 Відповісти
04.04.2021 23:04 Відповісти
Зєбіл шолє?
04.04.2021 23:07 Відповісти
04.04.2021 23:07 Відповісти
Стули пельку!!!)))
04.04.2021 23:15 Відповісти
04.04.2021 23:15 Відповісти
Ах ах, а то шо? Налякаєш мене пельтрєтом синьоносого?
04.04.2021 23:18 Відповісти
04.04.2021 23:18 Відповісти
Кого ???Тебе??? Та ти по життю перелякане!!!)))
04.04.2021 23:21 Відповісти
04.04.2021 23:21 Відповісти
Ах ах. Всьо! Кловану завтра прийде жопа з такими "пасіонарними" лєворюцианєрами
04.04.2021 23:29 Відповісти
04.04.2021 23:29 Відповісти
Взяточники оценивают работу взяточников за взятки,нахер это перезапускать,всех посадить,набрать новых.
04.04.2021 21:31 Відповісти
04.04.2021 21:31 Відповісти
Новых уже подготовили
04.04.2021 21:42 Відповісти
04.04.2021 21:42 Відповісти
перезапустить - это чтобы все легли под земафию. какие зетрвари
04.04.2021 21:32 Відповісти
04.04.2021 21:32 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
04.04.2021 21:36 Відповісти
04.04.2021 21:36 Відповісти
Первый этап 137-й потужной реформы был уже ришуче проведен Осталось только провести в травни 2019 року остаточну реформу райсудив! Зебилы, ну шо вы наделали???!!!
04.04.2021 21:38 Відповісти
04.04.2021 21:38 Відповісти
Когда Будит , что то Сделано и простые люди Почувствуют , что о Них позаботились и их Жизнь , а не Существование Улучшилось , - Вот тогда можно о Чем то Говорить.А Так болтовня и Томление Духа.
04.04.2021 21:43 Відповісти
04.04.2021 21:43 Відповісти
Хуже чем при других президентах думаю не будет.
04.04.2021 21:47 Відповісти
04.04.2021 21:47 Відповісти
Чудове зелене гасло-Хуже не будет !!!)))
04.04.2021 21:49 Відповісти
04.04.2021 21:49 Відповісти
На все эти реформы могу процитировать одну фразу - Как вы ребята не садитесь , все ж в музыканты не годитесь! А если серьезно , то гнать надо не менее 90% всей этой братии а то и 95% и у судей и у ментов и у прокуроров!По одному только признаку - имущество посмотреть их , жен, родителей. Все остальное -очковтирательство и имитация !
04.04.2021 21:53 Відповісти
04.04.2021 21:53 Відповісти
Два года у власти--и опять бла-бла-бла: мы изучим, проведем аудит, начнем, должны сделать, должны запустить, ---НАДОЕЛО!
НИЧЕГО НЕ СДЕЛАНО ЗА ДВА ГОДА! Одна болтовня, видосики, имитация и обещания, обещания, обещания. Скажите этим идиотам, что избирательная кампания закончилась два года назад---где РЕЗУЛЬТАТЫ?
Кроме падения экономики, внешнеполитических провалов, занедбанности армии, невиданной коррупции, воровства, непрофессионализма,остановки всех реформ,узурпации власти, имитации бурной деятельности и постоянной брехни с победными видосиками---НИЧЕГО НЕТ.
04.04.2021 22:02 Відповісти
04.04.2021 22:02 Відповісти
Помиляєшься !! Зроблено і чимало ,зелена пліснява послідовно і наполеглево нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!! Реванш кремлівської гидоти триває та прогресує !!!)))
04.04.2021 22:05 Відповісти
04.04.2021 22:05 Відповісти
З пліснявою і не буде. Лише шоу буде продовжуватися з метою повної руйнації країни.
Це мета і бені, і фуйла. Пліснява за втілення отримає долю.
04.04.2021 22:09 Відповісти
04.04.2021 22:09 Відповісти
На перших етапах судової реформи планується запустити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, - Буроменський - Цензор.НЕТ 79
04.04.2021 22:09 Відповісти
04.04.2021 22:09 Відповісти
Лудше...
Отут сумнівів не маю - писав ґавтентичний зебіл.
04.04.2021 22:27 Відповісти
04.04.2021 22:27 Відповісти
Мабуть, Ви не в курсі, колего. Це такий мейнстрим у носіїв зайвих хромосом і одномовних щелеп - писюкати "ни кто", "лудший", "где то" і т. ін. Дуже весело виглядає, коли поляк глузує з москалів на форумі, де їх дохолєри, з приводу їхньої недолугості і тицяє їх писком у їхні кізяки.
04.04.2021 22:38 Відповісти
04.04.2021 22:38 Відповісти
Та авжеж знаю... Десь у мережі навіть є періодична таблиця окороздираючих кацапізмів - "лутьший", "тожыть", "и тогдалие", "калинизация", "калидор", "разбуться"...
А ще ґепічні "травма галина стоп", "факт молодого Регинтропа", "сад Могомора" (на таку пекельну локацію перетворилися Содом і Гомора), "Кокошин эль" (такий от напій від Коко Шанель), "врачи дают клятву демократов"... 🤪😐😶
04.04.2021 23:22 Відповісти
04.04.2021 23:22 Відповісти
М. Салтиков-Щедрін денервово смалить десь за рогом...
04.04.2021 22:28 Відповісти
04.04.2021 22:28 Відповісти
Да не смешите мои подковы,на кого перезапустят.Просто поменяют шило на мыло.
04.04.2021 22:10 Відповісти
04.04.2021 22:10 Відповісти
Нет наказаний для судей---не будет толку от реформ! И учат будущих юристов кто? Кивалов? И учат уже в ВУЗе коррупции! В самом платном обучении ( и медиков, и др.) уже заложена коррупция! Только бесплатное образование! С исключением до 80% неучей!
04.04.2021 22:16 Відповісти
04.04.2021 22:16 Відповісти
Скільки,цих, лайноетапів,вже,було
05.04.2021 10:17 Відповісти
05.04.2021 10:17 Відповісти
 
 