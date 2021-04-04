На перших етапах судової реформи планується запустити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, - Буроменський

У межах ініційованої президентом судової реформи планується запустити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, провести аудит системи місцевих судів, створити інститут присяжних та інститут скарг на недотримання термінів розгляду справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дім".

Дефіцит суддів в Україні дуже великий, наголошує заступник голови комісії з питань правової реформи при президентові України Михайло Буроменський.

"Фактично у нас кількість суддів на 100 тис. населення вдвічі менша, ніж у європейських державах. Тому система не справляється з тим потоком справ, із яким люди приходять до судів", - говорить він.

На перших етапах реформи планується запустити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів - органу, відповідального за професійний відбір кадрів.

"Без цієї комісії ми не можемо заповнити вакантні посади, без цієї комісії не може бути продовжено кваліфікаційне оцінювання суддів, зокрема і на предмет їхньої благонадійності... Тому ми стоїмо, ми не рухаємося", - зазначає керівниця Верховного Суду Валентина Данішевська.

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт "Про порядок формування і функції Вищої кваліфікаційної комісії суддів". На черзі - оновлення Закону "Про Вищу раду правосуддя".

"Довіра до судів - це, зокрема, і довіра до всієї влади, до всієї держави. Ми маємо дбати про це разом. Я задоволена тим, що у нас така широка дискусія. Всі гілки влади спілкувалися, висловлювали свої плани, і була напрацьована стратегія розвитку, хочу наголосити - розвитку судової системи", - додала керівниця Верховного Суду.

Реформа передбачає і тотальний аудит системи місцевих судів: планують переглянути всю мережу судових установ з урахуванням навантаження на суддів. Також буде створено інститут присяжних та інститут скарг на недотримання термінів розгляду справ із компенсацією за порушення. Але головним вектором реформи залишається боротьба з корупцією і свідомо несправедливими рішеннями.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо пообіцяв, що упродовж 3 років в Україні буде завершено судову реформу.