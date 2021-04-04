Офіс президента незабаром повідомить про домовленості, досягнуті в питанні миру на Донбасі, - Мендель

Україна продовжує переговори на різних рівнях, зокрема з країнами "нормандського формату".

Про це розповіла прессекретарка глави України Юлія Мендель в ефірі програми "Погляд із Банкової" на телеканалі "Дім", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна продовжує вести переговори на різних рівнях, зокрема з країнами "нормандського формату" (у складі якого Україна, Німеччина, Франція, Росія. - Ред.). Незабаром Офіс президента вийде з певними досягнутими домовленостями, з певними результатами з питання, як просуваються перемовини щодо досягнення миру. Якою б не була ситуація, ми однаково будемо рухатися в напрямку досягнення миру. Така позиція президента Володимира Зеленського та його команди", - сказала Мендель.

Водночас вона підкреслила, що мир - це не просто абстрактна цінність, це можливість розвивати промисловість, створювати робочі місця, розвинена інфраструктура, комфортні для всіх школи, лікарні.

Читайте також: Від початку доби 4 квітня порушень перемир'я на Донбасі не фіксувалося, - штаб ООС

У цьому контексті, коментуючи нещодавню розмову канцлерки Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Емманюеля Макрона і президента Росії Володимира Путіна, речниця президента України підкреслила, що лідери трьох країн говорили про багато проблем, починаючи від боротьби з коронавірусом, вакцинації, ситуації на Близькому Сході, й, звичайно, порушувалось питання ситуації на Донеччині й Луганщині.

Мендель наголосила, що сьогодні на сході України триває єдиний військовий конфлікт у Європі й ця війна залишається одним із найголовніших питань міжнародного порядку денного. Тому, на її думку, це правильно, що Донецьку й Луганську області згадують у перемовинах.

"Але одна справа, коли про Донбас кажуть, висловлюють свою точку зору. І зовсім інша, коли ухвалюються якісь рішення. І у світовій дипломатії в принципі неможливо, щоб рішення щодо будь-якої країни ухвалювалися без її участі. Особливо, коли ми говоримо про такий напружений конфлікт, який відбувається на Донбасі", - зауважила прессекретарка Зеленського й вкотре запевнила, що жодне рішення щодо України без участі України не ухвалюється і ухвалюватися не може.

Нагадаємо, 30 березня президент Франції Емманюель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели спільну бесіду у форматі відеоконференції, однією з тем якої була ситуація на сході України. Лідери Франції та Німеччини, зокрема, зазначили, що Росії необхідно взяти на себе зобов'язання забезпечити режим припинення вогню в Донецькій і Луганській областях і сприяти виходу з кризи з дотриманням Мінських угод.

Читайте також: МЗС про переговори Макрона, Путіна і Меркель: Зрушень стосовно Донбасу можна досягти із залученням всіх учасників нормандського формату