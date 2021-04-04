УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9386 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
21 092 120

Офіс президента незабаром повідомить про домовленості, досягнуті в питанні миру на Донбасі, - Мендель

Офіс президента незабаром повідомить про домовленості, досягнуті в питанні миру на Донбасі, - Мендель

Україна продовжує переговори на різних рівнях, зокрема з країнами "нормандського формату".

Про це розповіла прессекретарка глави України Юлія Мендель в ефірі програми "Погляд із Банкової" на телеканалі "Дім", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна продовжує вести переговори на різних рівнях, зокрема з країнами "нормандського формату" (у складі якого Україна, Німеччина, Франція, Росія. - Ред.). Незабаром Офіс президента вийде з певними досягнутими домовленостями, з певними результатами з питання, як просуваються перемовини щодо досягнення миру. Якою б не була ситуація, ми однаково будемо рухатися в напрямку досягнення миру. Така позиція президента Володимира Зеленського та його команди", - сказала Мендель.

Водночас вона підкреслила, що мир - це не просто абстрактна цінність, це можливість розвивати промисловість, створювати робочі місця, розвинена інфраструктура, комфортні для всіх школи, лікарні.

Читайте також: Від початку доби 4 квітня порушень перемир'я на Донбасі не фіксувалося, - штаб ООС

У цьому контексті, коментуючи нещодавню розмову канцлерки Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Емманюеля Макрона і президента Росії Володимира Путіна, речниця президента України підкреслила, що лідери трьох країн говорили про багато проблем, починаючи від боротьби з коронавірусом, вакцинації, ситуації на Близькому Сході, й, звичайно, порушувалось питання ситуації на Донеччині й Луганщині.

Мендель наголосила, що сьогодні на сході України триває єдиний військовий конфлікт у Європі й ця війна залишається одним із найголовніших питань міжнародного порядку денного. Тому, на її думку, це правильно, що Донецьку й Луганську області згадують у перемовинах.

"Але одна справа, коли про Донбас кажуть, висловлюють свою точку зору. І зовсім інша, коли ухвалюються якісь рішення. І у світовій дипломатії в принципі неможливо, щоб рішення щодо будь-якої країни ухвалювалися без її участі. Особливо, коли ми говоримо про такий напружений конфлікт, який відбувається  на Донбасі", - зауважила прессекретарка Зеленського й вкотре запевнила, що жодне рішення щодо України без участі України не ухвалюється і ухвалюватися не може.

Нагадаємо, 30 березня президент Франції Емманюель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели спільну бесіду у форматі відеоконференції, однією з тем якої була ситуація на сході України. Лідери Франції та Німеччини, зокрема, зазначили, що Росії необхідно взяти на себе зобов'язання забезпечити режим припинення вогню в Донецькій і Луганській областях і сприяти виходу з кризи з дотриманням Мінських угод.

Читайте також: МЗС про переговори Макрона, Путіна і Меркель: Зрушень стосовно Донбасу можна досягти із залученням всіх учасників нормандського формату

Автор: 

мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Мендель Юлія (230)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+67
Офис Президента вскоре сообщит о договоренностях, достигнутых в вопросе мира на Донбассе, - Мендель - Цензор.НЕТ 5218
показати весь коментар
04.04.2021 22:17 Відповісти
+60
Офис Президента вскоре сообщит о договоренностях, достигнутых в вопросе мира на Донбассе, - Мендель - Цензор.НЕТ 6934
показати весь коментар
04.04.2021 22:24 Відповісти
+55
Зеиуда , бросив окружённую террористами страну , вылетел в Катар , чтобы лично доложить своим кураторам, о разговоре с Байденом и получить дальнейшие указания !
показати весь коментар
04.04.2021 22:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Офіс президента незабаром повідомить про домовленості, досягнуті в питанні миру на Донбасі, - Мендель - Цензор.НЕТ 9328
показати весь коментар
05.04.2021 00:27 Відповісти
А ми до вас в ранковий час!
показати весь коментар
05.04.2021 08:05 Відповісти
Офіс президента незабаром повідомить про домовленості, досягнуті в питанні миру на Донбасі, - Мендель - Цензор.НЕТ 8359
показати весь коментар
05.04.2021 00:32 Відповісти
Сатанизацию начали.
показати весь коментар
05.04.2021 00:33 Відповісти
ціни на продукти в Ашані Україні та Польщі
Молоко 3.2% 27.90/16.91
Масло 82% 50.68/30.89
Яйця С0 34.90/35.37
Кефір 2.5% 24.90/23.37
Сир Гауда 249.90/120.69
Філе куряче 109.95/127.79
Свинина биток 152.90/127.79
Яловичина вирізка 388.95/225.82
Олія соняшникова 45.2/37.58
показати весь коментар
05.04.2021 00:36 Відповісти
Эт что, я спецом на параше и у нас сравнил
показати весь коментар
05.04.2021 09:02 Відповісти
ЗЕИуда начинает переговоры с террористами и сепарами, при этом планирует отдать им часть территорий которые отвоевали наши бойцы у сепаров!!! То есть - наши войска отводятся вглубь, эту территорию занимают российские оккупанты, но за это они какое то время не стреляют, создавая видимость "перемирия" для очередных видосиков ЗЕ-вождя.
показати весь коментар
05.04.2021 00:43 Відповісти
Пусть сообщит, что он делал в Омане, а теперь в Катаре
показати весь коментар
05.04.2021 00:53 Відповісти
Все равно сбрешет...
показати весь коментар
05.04.2021 01:20 Відповісти
Щось схоже як по славах української народної пісні - " Туман яром, туман долиною. За туманом нічого не видно, тільки видно Дуба зеленого".
показати весь коментар
05.04.2021 08:14 Відповісти
Як не Оман, то ОАЕ, як не Емірати, то Катар... Цікаво, а: шейх Тамім бін Хамад Аль Тані, емір Катару, взагалі поінформований, що до нього з офіційним візитом вилетів "найвеличніший лідер **********"?
Але є й інша проблема. До Катару добре відправляти торгівельні делегації, але небезпечно посилати керівників держав. Звісно, що Зелепупіку ніхто не розповів про Катарську дипломатичну кризу, яка триває з 2017 року. Річ у тім, що Катар на противагу арабським країнам, а особливо сусідам із Затоки дуже зблизився з Іраном. Як виглядає, не без посередництва росіян. А ще чимало країн світу звинувачують офіційну Доху в підтримці терористичних організацій та екстремістської ідеології. Там і Аль-Каїда, й ІДІЛ, і "Брати мусульмани, й Хамас"... На підтримку Катару виступили Іран та РФія, до них приєдналася Туреччина. США поки займають двоїсту позицію - підтримують противників Катару, але свого осуду прямо не висловлюють і пробують виступити миротворцем, бо в Катарі діє потужна воєнна база США (як і Туреччини). Але Америка була учасником антиекстремістського саміту в Ер-Ріяді, з якого розгорілося протистояння.
Офіційний візит до Катару, попри часткове зняття напруги між Катаром і сусідами, може закрити двері для будь-яких переговорів у потужних арабських державах. І це не лише Саудівська Аравія, але й облюбовані Зеленським Оман та ОАЕ. Хіба що виявиться, що про офіційний візит оголошено лише для наївних чухраїнців, а для всього решти світу - це лише приватний візит для перепочинку в дорогих готелях під яскравим аравійським сонечком. Як насправді й було вже раніше в Омані та Еміратах.
І вишенька на тортик: візит запланований з 5 квітня, а борт Зеленського відправився в теплі краї зранку 4-го... Здається стає зрозуміло, з ким переписувалася служка, коли писала: "Надо валить с этой страны"...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZW1Xe7YDjyZcpNJh9TAQ6ZDJ0oC-YX7ApGEIQe9Pp5onFEgQnM-iyZG6cMP4YyafOAnBorf-mRRB3PD1lHvKDNK8P8EXVNtKyz4TDCFWoaPbxagwiDMJbB71L3RvFrOMImt_DaRnNyBsS3LYyghRp4wadaFoFnGozxJ474KcS0ALg&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Чорновіл
показати весь коментар
05.04.2021 01:52 Відповісти
"В ленте вижу готовность ветеранов и волонтеров снова драться с оккупантом, но что-то совсем нет зеленых рамочек "я - солдат!" от тех, кто два года назад весело размещал "я - клоун!" и потом притеснял "воинственное меньшинство", а это 73% мобилизационного потенциала".

Валерій Прозапас
показати весь коментар
05.04.2021 02:17 Відповісти
в добрый час.
показати весь коментар
05.04.2021 04:06 Відповісти
как только нелох уезжает всегда вылазит эта мендельвошь.
показати весь коментар
05.04.2021 06:32 Відповісти
@#бнулись там напевне усі у тому $%дорському офісі слуги урода?
показати весь коментар
05.04.2021 06:37 Відповісти
Еге ж, треба почекати, поки "Шило"само "вилізе з мішка". Тоді почнеться- "вирвано з контексту", "особиста думка", "не так зрозуміли", це не зрада це перемога. Насиплять купу "інформаційного сміття"
показати весь коментар
05.04.2021 08:10 Відповісти
тем временем Членограй выкурил айкосы и "бабада", "бабада", "бабада" ...
показати весь коментар
05.04.2021 09:26 Відповісти
В с_аку охвіс й його договорялки...!
показати весь коментар
05.04.2021 10:16 Відповісти
"Офис Президента вскоре сообщит о договоренностях, достигнутых в вопросе мира на Донбассе, - Мендель" - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман. - когда наступит то время?
показати весь коментар
05.04.2021 11:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 