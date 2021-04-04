УКР
Поліцейський збив чоловіка на смерть і зник із місця ДТП на Житомирщині

Увечері 3 квітня у поліцію надійшло повідомлення про ДТП із загиблим у Малинівці на Житомирщині. Винуватець із місця пригоди зник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області, на території регіону запровадили операцію "Перехоплення", "оскільки зафіксовані на місці події обставини свідчили про загибель людини унаслідок дорожньо-транспортної пригоди".

Загинув місцевий житель, 1974 року народження.

"Завдяки зібраним на місці події речовим доказам вдалося встановити марку та колір машини. Відтак поліцейські розпочали заходи для встановлення автомобіля, причетного до дорожньої пригоди. Упродовж ночі перевіряли автомобілі марки Skoda зеленого кольору та їхніх власників щодо причетності до зазначеної ДТП. Зрештою на одній із вулиць Малина було виявлено автомобіль із характерними механічними пошкодженнями. Під час перевірки його власника встановлено, що машина належить поліцейському місцевого відділення поліції, 1988 року народження, який із 1 квітня був відкомандирований до Управління карного розшуку ГУНП", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: "Renault", не поставлене на ручне гальмо, протаранило "Mitsubishi" на Володимирському узвозі в Києві. ВIДЕО

Про це поінформували територіальне управління ДБР. Щодо підозрюваного розпочато службове розслідування. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК. Санкція статті за вказане правопорушення передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років або без такого.

ДТП (4529) Нацполіція (15423) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) смерть (6812) Житомирська область (1304)
+18
За такое нужно довать максимальный срок,без сносок от 8 до 15 лет. Пятнадцать без вариантов, а тем более тому,кто должен был как никто другой руководствоваться законом.
04.04.2021 22:39 Відповісти
+7
он не оборотень. он отреформированый новый мусор - очьень важьно.
04.04.2021 23:06 Відповісти
+6
Право-хоронитель...
04.04.2021 22:42 Відповісти
Одним оборотнем меньше!
04.04.2021 22:38 Відповісти
он не оборотень. он отреформированый новый мусор - очьень важьно.
04.04.2021 23:06 Відповісти
слава петру парашнику
05.04.2021 08:56 Відповісти
за то что классно насадил тебя на бутылку?
06.04.2021 12:32 Відповісти
За такое нужно довать максимальный срок,без сносок от 8 до 15 лет. Пятнадцать без вариантов, а тем более тому,кто должен был как никто другой руководствоваться законом.
04.04.2021 22:39 Відповісти
Форум ЦН отделался лёгким испугом...
04.04.2021 22:41 Відповісти
Право-хоронитель...
04.04.2021 22:42 Відповісти
Вообще ни грамма не удивлюсь,если этой твари дадут 3 года да еще и условно.
04.04.2021 22:42 Відповісти
Очень возможно что ничего не дадут. Машину нашли на одной из улиц. Думаешь розыскник такой дурак что просто сидел ждал когда его найдут? Скорее ее там бросили чтобы сказать что угнали.
04.04.2021 23:52 Відповісти
у нас же камеры кругом Аваков наставил. думаете камеры не помогут? или камеры только на простых граждан настроены?
05.04.2021 05:55 Відповісти
Думаю, что в таком мегаполесе как Малин, камеры действительно на каждом шагу...
Даже комментировать не хочется...
R.I.P. невинно убиенному.
05.04.2021 08:08 Відповісти
Малин, Ружин, Чуднов, Овруч, Коростишев или даже сама Барановка с Бердичевым (*****, как же коверкают коцабы такие прекрасные названия) имеют одинаково конченных полицаев. Слава Житомирской области! Зелю геть!
05.04.2021 21:41 Відповісти
і ще можна додати славний Коростень на ріці Уж та Олевськ.
06.04.2021 09:20 Відповісти
Так, Коростень - це мій бок. Без Коростеня нікуди. Яка ж крута Житомирщина!
06.04.2021 21:10 Відповісти
Я тут могу сводки ДТП по Южной Баварии каждый день выкладывать -- за своих 11 рабочих часов дальнобоем.

...но не советую...*)
04.04.2021 22:43 Відповісти
санкція від 3 до 8 років. Тобто суд може дати 3 умовно, а може 8 правдивої зони. От така то вилка. Нею можна все життя їсти і ні в чому не знати нужди.
04.04.2021 22:47 Відповісти
это еще что вон президент во время переброски и скопления вражеских сил у границы во время войны улетел в катар загорать-клоун
04.04.2021 22:52 Відповісти
от курва закони у нас "от 3 до 8 лет" за те що вбив людину та втік з місця пригоди......
а от якби який дідусь курку у фермера вкрав, ооооо то там би прокурврори відтягнулись по повній.
04.04.2021 23:13 Відповісти
Водитель сбивает пешехода - "задолбали эти пешкодралы, ходят как им вздумается, должны жилет носит с отражайками, думают что они бессмертны, должны убедится в своей безопасности".
Полицейский сбивает пешехода - "повесить, четвертовать, пятнаху в рыло, мусорской беспредел, людей как кегли сбивают, мусора не люди".
04.04.2021 23:16 Відповісти
в этом есть, и даже не "что-то"...
04.04.2021 23:24 Відповісти
С последним тезисом соглашусь...
04.04.2021 23:29 Відповісти
Где должен носить мент нож?
Правильный ответ: в спине!
05.04.2021 08:11 Відповісти
есть один момент "и скрылся с места ДТП" -и это меняет все
05.04.2021 00:26 Відповісти
Я как бы мента не выгораживаю. Виноват- пусть сидит.
05.04.2021 01:33 Відповісти
скрылся потому что пьяный или под наркотой, скорее пьяный, неужели не понятно?
05.04.2021 05:54 Відповісти
нарід встретіл наріда. хуже не будет, новыйее лицца, абынепорох.. кушай.Те
04.04.2021 23:33 Відповісти
Представляю такую новость в США,или ОАЭ,а тут это нормально..
05.04.2021 00:01 Відповісти
Мусор,одним словом!другим словом представитель закона!а разницы то нет!вот и получаеться,отбросы в законе,печально
05.04.2021 02:26 Відповісти
эти петухи всегда всегда скрываются с места происшествия, разве что когда очень пьяные, засыпают за рулём на месте ДТП. Вообще, если нормальные граждане устраивают дтп 1:10000, то у полицейских это соотношение 3:100. Давно пора запретить полицейским пользоваться автомобилями, пусть Аваков вводит для своих петухов расстрел за управление в нетрезвом виде, потому что за рулём пьяными ездят только менты, депутаты, прокуроры и тому подобная нечисть
05.04.2021 05:52 Відповісти
Це і є "луТший из луТших" авакінських мусорів?
05.04.2021 06:35 Відповісти
Таке враження, що поліція, судді і прокурори вбивають більше людей, ніж рятують.
05.04.2021 07:31 Відповісти
попал ментеныш
был бы полковником
в пятницу против него ввели бы санкции
05.04.2021 07:42 Відповісти
Місце загратами...
05.04.2021 10:15 Відповісти
 
 