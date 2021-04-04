Поліцейський збив чоловіка на смерть і зник із місця ДТП на Житомирщині

Увечері 3 квітня у поліцію надійшло повідомлення про ДТП із загиблим у Малинівці на Житомирщині. Винуватець із місця пригоди зник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області, на території регіону запровадили операцію "Перехоплення", "оскільки зафіксовані на місці події обставини свідчили про загибель людини унаслідок дорожньо-транспортної пригоди".

Загинув місцевий житель, 1974 року народження.

"Завдяки зібраним на місці події речовим доказам вдалося встановити марку та колір машини. Відтак поліцейські розпочали заходи для встановлення автомобіля, причетного до дорожньої пригоди. Упродовж ночі перевіряли автомобілі марки Skoda зеленого кольору та їхніх власників щодо причетності до зазначеної ДТП. Зрештою на одній із вулиць Малина було виявлено автомобіль із характерними механічними пошкодженнями. Під час перевірки його власника встановлено, що машина належить поліцейському місцевого відділення поліції, 1988 року народження, який із 1 квітня був відкомандирований до Управління карного розшуку ГУНП", - йдеться в повідомленні.

Про це поінформували територіальне управління ДБР. Щодо підозрюваного розпочато службове розслідування. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК. Санкція статті за вказане правопорушення передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років або без такого.