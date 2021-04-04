УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9566 відвідувачів онлайн
Новини
2 903 60

Боррель запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України: "ЄС із вами"

Боррель запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України:

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель у розмові з главою МЗС України Дмитром Кулебою запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку ЄС.

Про це повідомив глава відомства у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Ключова тема розмови із Жозепом Боррелем - загострення Росією безпекової ситуації. "ЄС із вами", - так глава дипломатії ЄС запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та запросив мене взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня", - написав Кулеба.

Боррель запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України: ЄС із вами 01

Читайте також: Кулеба закликав главу ОБСЄ Лінде відкрити додаткові патрульні бази вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону

Автор: 

Євросоюз (13999) Кулеба Дмитро (3605) Боррель Жозеп (1075)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
А к кому он обращается если херант в бегах...
показати весь коментар
04.04.2021 23:01 Відповісти
+4
Забавно! Так о чем говорили Меркель, Макрон и х@йло?
показати весь коментар
04.04.2021 23:03 Відповісти
+3
Його викликали на зустріч з емісарами ***** щоб отримав інструкції. Поважна причина.
показати весь коментар
04.04.2021 23:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А к кому он обращается если херант в бегах...
показати весь коментар
04.04.2021 23:01 Відповісти
Його викликали на зустріч з емісарами ***** щоб отримав інструкції. Поважна причина.
показати весь коментар
04.04.2021 23:07 Відповісти
Чергові ремарки до сценарія лялькового балагана !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 23:09 Відповісти
Да с херантом уже никто и не разговаривает его уже и за комика не считают.
показати весь коментар
04.04.2021 23:19 Відповісти
Він як Джо-невловимий ,нах... нікому не потрібен !!!))))
показати весь коментар
04.04.2021 23:22 Відповісти
Забавно! Так о чем говорили Меркель, Макрон и х@йло?
показати весь коментар
04.04.2021 23:03 Відповісти
О разном.
О Сирии, об СП-2, о Спутнике V и о мире на Донбассе.
показати весь коментар
04.04.2021 23:05 Відповісти
но собирались они не для обсуждения потока и спутника
показати весь коментар
04.04.2021 23:18 Відповісти
Значит ты знаешь больше меня по этому вопросу.
показати весь коментар
05.04.2021 06:19 Відповісти
Мы уже в курсе,как вы с нами и с ними...
показати весь коментар
04.04.2021 23:04 Відповісти
Толерасти ,вони і в Європі толерасти !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 23:08 Відповісти
"ЕС с вами" - так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины- если в воде бздануть,то результат тот-же
показати весь коментар
04.04.2021 23:09 Відповісти
"ЕС с вами" -это типа как хер с вами раз у вас клоун президент
показати весь коментар
04.04.2021 23:19 Відповісти
*ЕС с вами--мы дадим вам парабеллум---будете отстреливаться*. И при этом Остап положил руку на плечо Полыхаеву.
показати весь коментар
04.04.2021 23:34 Відповісти
ЕС только может командировочные оплатить нашему Президенту и не более
показати весь коментар
04.04.2021 23:09 Відповісти
Боррель запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України: "ЄС із вами" - Цензор.НЕТ 4905
показати весь коментар
04.04.2021 23:09 Відповісти
https://twitter.com/Paintman2015
https://twitter.com/Paintman2015
https://twitter.com/Paintman2015


https://twitter.com/Paintman2015

https://twitter.com/Paintman2015 Нарідний комісаріат https://twitter.com/Paintman2015 @Paintman201 1·https://twitter.com/Paintman2015/status/1378800440981217284 33 мин

В якості інвестицій володимир александрочив привезе з Катару 2 рушника, 3 шампуньки і магнітік.
показати весь коментар
04.04.2021 23:37 Відповісти
"ОСТОРОЖНО! Во дворе очень добрая собака. Залижет до смерти!"
Они с нами.
показати весь коментар
04.04.2021 23:09 Відповісти
Запад нам поможет.Боррель запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України: "ЄС із вами" - Цензор.НЕТ 9078
показати весь коментар
04.04.2021 23:09 Відповісти
Я дам вам парабелум...
показати весь коментар
05.04.2021 12:00 Відповісти
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1378801394858258434 1 мин

Жодних позитивних результатів дивні постіні візити зелупи до країн Перської Затоки не мають. Єдине, що спадає на думку, - особисті зустрічі з кураторами-чекістами і паралельна перевірка рахунків в офшорах.
показати весь коментар
04.04.2021 23:11 Відповісти
Як це нема ,а контейнер з контрабвсом !!!))))
показати весь коментар
04.04.2021 23:14 Відповісти
Обіцяв привезти вагон інвестицій з Оману, ось і чекаємо у моря погоди.
показати весь коментар
04.04.2021 23:15 Відповісти
https://twitter.com/finvarta

https://twitter.com/finvarta Financial Guard (UA) https://twitter.com/finvarta @finvarta

Ручное управление - это просто добавить дозы. Шоб в сознанку не приходил.
Зачем туда то летать? У меня только один ответ - наличку свою вывозит. Оно ж примитивное, жадное, трусливое дерьмо.
Возможно, что ссыкло умышленно послали. Хомчак теперь за старшего по армии.
показати весь коментар
04.04.2021 23:36 Відповісти
ЕС с нами и ПЕС с ними. Главное не перепутать
Боррель запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України: "ЄС із вами" - Цензор.НЕТ 4838
показати весь коментар
04.04.2021 23:11 Відповісти
Тебя даже зелупа кинул,как кусок мяса)а оно себе цену набивает...
показати весь коментар
04.04.2021 23:19 Відповісти
Представляю себе женщину, которая может публично написать слово "зелупа" и возникает только образ сбуханой крашенной перекисью ханыги с кричащим дешевым макияжем и парфюмом "красная мацква",собирающая бычки на енакиевском автовокзале
показати весь коментар
04.04.2021 23:24 Відповісти
№32
показати весь коментар
04.04.2021 23:30 Відповісти
Вчера вечером было 37, а сегодня с утра утром 38. Заведи себе бумажную склеротичку, порохобот. Это надежнее
показати весь коментар
04.04.2021 23:34 Відповісти
Я понизив тобі звання до 32, адже чим більший номер тим він почесніший.
показати весь коментар
04.04.2021 23:38 Відповісти
То есть это номер не по счету, кто тебя назвал порохоботом, бо тогда ты попутал его по количеству цифр со своим номером телефона, а рейтинг?
показати весь коментар
04.04.2021 23:43 Відповісти
Стули пельку,зебілоід недолугий !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 23:31 Відповісти
Дочка?
показати весь коментар
04.04.2021 23:35 Відповісти
Боррель запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України: "ЄС із вами" - Цензор.НЕТ 1929 https://censor.net/ru/user/484365-----Ні,онука !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 23:50 Відповісти
А ты вообще себе никого больше представить не можешь )кто ещё будет общаться ,в реале,с дегенератом,голосовавшим за 95квартал,кроме ханыг собирающих бычки
показати весь коментар
04.04.2021 23:34 Відповісти
Вот ты с ним и пообщалась.
показати весь коментар
05.04.2021 06:21 Відповісти
Я спочатку вважав, що https://censor.net/ru/user/484365 - це подляковий бот. Потім розібрався, що це - пригожинський. Так що кості йому кидає *****.
показати весь коментар
04.04.2021 23:30 Відповісти
Це звичайний московський тампакс!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 23:33 Відповісти
може бути
показати весь коментар
04.04.2021 23:34 Відповісти
Про "тампакс", это к Валере.
показати весь коментар
05.04.2021 06:22 Відповісти
Походу дело пахнет керасином. Штаты и ЕС что то возбудилиь не на шутку, клоуны собираются валить из Украины..
показати весь коментар
04.04.2021 23:14 Відповісти
Пірїну в сраку і попутного вітру.
показати весь коментар
04.04.2021 23:16 Відповісти
показати весь коментар
04.04.2021 23:39 Відповісти
Ох уж єти мимириндумы и заверения в совершеннейшем к вам почтении...
показати весь коментар
04.04.2021 23:17 Відповісти
Да неполучится ЕС втянуть Украину в очередные никчему не приводящие переговоры,америкосы заговорили открыто что поддержат Украину боевыми действиями и ЕС членам НАТО не удастся оттянуть свои жопы и им придется идти за америкосами.
показати весь коментар
04.04.2021 23:17 Відповісти
Перебрал на дысь? Или типа троллинг? Не ссы родной, мы и сами смогём увеличить площадь ваших кладбищ погостов
показати весь коментар
04.04.2021 23:26 Відповісти
На наших погостах кладбищах воинов хоронят с почестями а вас как скотов в траншеи.А остальное еще посмотрим.
показати весь коментар
04.04.2021 23:46 Відповісти
Вот когда начнется война с кацапами, (а она начнется очень скоро) вот тогда и посмотрим, кто из вас в Европе сцикливый Чемберлен, а кто из вас в Европе настоящий Европейский герой Уинстон Черчилль.
показати весь коментар
04.04.2021 23:24 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1617558904-pavlo-klimkin-nazvav-nri-prichini-z-yakih-putin-pidnimae.html Колишній глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Путін вирішив підняти ставки навколо України з трьох причин . На своїй сторінці в Facebook він їх пояснює так:
"По-перше, прагнення отримати кращі позиції у торгівлі з новою адміністрацією США. Кремль не може робити це з позиції сили зі США, тому створює тиск на їхніх партнерів, в першу чергу Україну.
По-друге, бажання створити підґрунтя для масштабних провокацій - як військових, так і, наприклад, визнання незалежності Донбасу перед виборами до Держдуми восени цього року. Донбас Росії не потрібен, але тримати його як колонію на кшталт Абхазії є однією з опцій Кремля. Можуть після "Крим наш" піти й на "Донбас наш" під соусом "захисту" російських громадян, яких на окупованих територіях все більше - паспорти намагаються "одягнути на голову" майже кожному. Створення зараз тотальної істерії у російських ЗМІ щодо начебто "ворожих" дій України лягає в цю логіку. Так просто в російських ЗМІ маразм не розкручують.
По-третє, "телевізор" завжди відволікає від "лікарні" та "холодильника". Економічна ситуація в Росії явно не покращується, вакцинація теж не просувається швидко. Шукати зовнішніх ворогів - це типова відповідь всіх імперій на внутрішні негаразди.
Одним словом, панікувати точно не слід, ми ж все точно нічого не боїмося, але розслаблятися теж не варто", - написав Клімкін.
показати весь коментар
04.04.2021 23:27 Відповісти
Климкинду как уроженцу кацапского Курска и выпускника мацковского физтеха виднее
показати весь коментар
04.04.2021 23:37 Відповісти
Ти дослухайся до того, що дорослі дядькі кажуть,можливо трохи розуму наберешься !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 23:47 Відповісти
Тому вистава зеленого кремлівського балагана триватиме далі !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 23:39 Відповісти
до 19 числа хз, що ще може відбутися...
показати весь коментар
05.04.2021 00:26 Відповісти
а наш бедосик полетел косточки в катаре греть
интересно, чего его так тянет на восток?
показати весь коментар
05.04.2021 00:41 Відповісти
И снова цугцванг... Не нападёт - окончательно превратится в фуфлыжника теперь уже и в глазах своих адептов. Нападёт - горы двухсотых Ванек, новые санкции, отключение от SWIFT, вплоть до потери права вето в ООН. И главное - всё сам, своими руками. Точно что кацапы - "тупиковая ветвь цивилизации". (с)
показати весь коментар
05.04.2021 01:34 Відповісти
Привет от сименса,и сп-2.ну и традиционно,глубокая озабоченность .
показати весь коментар
05.04.2021 02:22 Відповісти
верная заява.
показати весь коментар
05.04.2021 04:07 Відповісти
 
 