Боррель запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України: "ЄС із вами"

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель у розмові з главою МЗС України Дмитром Кулебою запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку ЄС.

Про це повідомив глава відомства у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Ключова тема розмови із Жозепом Боррелем - загострення Росією безпекової ситуації. "ЄС із вами", - так глава дипломатії ЄС запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та запросив мене взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня", - написав Кулеба.

