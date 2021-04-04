Додаткову базу для госпіталізації хворих на COVID-19 розгорнуто на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині створюють ще одну госпітальну базу для хворих на коронавірус - у Львівській обласній психіатричній лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними пресслужби Дніпропетровської обласної ради, планується розгорнути 100 ліжок для прийому хворих на коронавірус.

Загалом у Дніпропетровській області на державному рівні для прийому пацієнтів обладнано 5613 ліжок у 31 закладі.

Дивіться також: Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові. ФОТОрепортаж

За минулу добу в області виявили 1143 нові випадки коронавірусу. Найбільше - в Дніпрі. 24 людини померли.

Загалом на Дніпропетровщині - 95850 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Уже 76284 жителі регіону одужали. 2473 людини померли.

У Дніпрі станом на 2 квітня госпітальні бази з лікування коронавірусу були заповнені на 54%. Ліжка опорних лікарень області були заповнений на 60%.