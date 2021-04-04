УКР
Додаткову базу для госпіталізації хворих на COVID-19 розгорнуто на Дніпропетровщині

Додаткову базу для госпіталізації хворих на COVID-19 розгорнуто на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині створюють ще одну госпітальну базу для хворих на коронавірус - у Львівській обласній психіатричній лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними пресслужби Дніпропетровської обласної ради, планується розгорнути 100 ліжок для прийому хворих на коронавірус.

Загалом у Дніпропетровській області на державному рівні для прийому пацієнтів обладнано 5613 ліжок у 31 закладі.

Дивіться також: Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові. ФОТОрепортаж

За минулу добу в області виявили 1143 нові випадки коронавірусу. Найбільше - в Дніпрі. 24 людини померли.

Загалом на Дніпропетровщині - 95850 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Уже 76284 жителі регіону одужали. 2473 людини померли.

У Дніпрі станом на 2 квітня госпітальні бази з лікування коронавірусу були заповнені на 54%. Ліжка опорних лікарень області були заповнений на 60%.

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (4142)
Ковід-дисиденти терміново потрібні в лікарнях, санітарами та санітарками. Адже їм не потрібні костюми та маски, котрих катастрофічно не вистачає.
04.04.2021 23:35 Відповісти
"В Днепре по состоянию на 2 апреля госпитальные базы по лечению коронавируса были заполнены на 54%. Кровати опорных больниц области были заполнены на 60%.
Источник: https://censor.net/ru/n3257564" - ВРАНЬЕ. Все забито, людей даже по знакомству не принимают. Статистику эту подают чтоб полного локдауна не было, дабы коммерсанты не возмущались
05.04.2021 10:14 Відповісти
Да, с насморком в больницу не принимают. Берут только тяжелых. Дочь переболела в лёгкой форме, никуда не обращалась вообще - витаминного комплекса оказалось достаточно для лечения этой заразы. Мы с женой сидим на витаминах уже второй год... дистанция и маска, это всё что нужно! Пока наш ********** по курортам мается.
По Городу ещё 11 больница в резерве, полностью. А на Игрени 10,11 отделения!... на берегу Самары, в изоляции... весной там красота! Резниченко с командой это не обоссанная шпана из "слуг". Справятся. Берегите себя, и всё будет хорошо.
05.04.2021 12:53 Відповісти
 
 