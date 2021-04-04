Додаткову базу для госпіталізації хворих на COVID-19 розгорнуто на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині створюють ще одну госпітальну базу для хворих на коронавірус - у Львівській обласній психіатричній лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За даними пресслужби Дніпропетровської обласної ради, планується розгорнути 100 ліжок для прийому хворих на коронавірус.
Загалом у Дніпропетровській області на державному рівні для прийому пацієнтів обладнано 5613 ліжок у 31 закладі.
За минулу добу в області виявили 1143 нові випадки коронавірусу. Найбільше - в Дніпрі. 24 людини померли.
Загалом на Дніпропетровщині - 95850 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Уже 76284 жителі регіону одужали. 2473 людини померли.
У Дніпрі станом на 2 квітня госпітальні бази з лікування коронавірусу були заповнені на 54%. Ліжка опорних лікарень області були заповнений на 60%.
Источник: https://censor.net/ru/n3257564" - ВРАНЬЕ. Все забито, людей даже по знакомству не принимают. Статистику эту подают чтоб полного локдауна не было, дабы коммерсанты не возмущались
По Городу ещё 11 больница в резерве, полностью. А на Игрени 10,11 отделения!... на берегу Самары, в изоляции... весной там красота! Резниченко с командой это не обоссанная шпана из "слуг". Справятся. Берегите себя, и всё будет хорошо.