Гімн України лунав на ЧЄ із важкої атлетики в Москві: харків'янка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп виборола три золоті медалі на чемпіонаті Європи, який відбувається у Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного олімпійського комітету.

"Українка Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, виборола три золоті нагороди на чемпіонаті Європи. Їй не було рівних у ривку (95 кг), поштовху (113 кг) і відповідно у підсумку - 208 кг.

Раніше дві бронзові нагороди на чемпіонаті Європи здобув Дмитро Вороновський (до 55 кг) у поштовху (137 кг) і в загальному заліку (247 кг). Ще одна українка Ангеліна Ломачинська посіла третє місце в ривку у ваговій категорії до 45 кг", - йдеться в повідомленні.

+36
Каждый день убивают ребят на фронте. Оно лезет в рашку. Какое-то достоинство должно быть. А его нет.
04.04.2021 23:54 Відповісти
+28
Идет война с рашкой.
Любое мероприятие, которое там проводится, Украина должна игнорировать!
Если нет элементарного уважения к себе, то кто нас будет уважать?!
05.04.2021 00:03 Відповісти
+23
Молодца,красуня!!! Так тримати !!! Слава Україні !!!))))
показати весь коментар
04.04.2021 23:52 Відповісти
Молодца,красуня!!! Так тримати !!! Слава Україні !!!))))
04.04.2021 23:52
04.04.2021 23:52
Героям слава!!
04.04.2021 23:54
У москальні пукани рвало від Гімна України !!!Молодці важкоатлети !!!)))
04.04.2021 23:58
а пришлось вставать и пукаи, это проблема руцких ватников, пускай горит.
05.04.2021 00:14
Кому вставать? Турнир проходит без зрителей.
05.04.2021 00:22
То хай пукают в диван,дивлячись ТБ !!!)))
05.04.2021 00:24
а могла б і не поїхати
05.04.2021 00:52
Не имела морального права ехать к врагу.... Ехать только для того, чтобы поразвлекать телезрителей и заработать денег, чем кварталовские шлюхи и занимались во время войны... Чем это отличается от торговли развлекательными программами с мокшанскими телеканалами? Типичная неразборчивая и аморальная гастарбайтерша...Позор......
05.04.2021 06:09
*любезный*, а не пошел бы тынах или по крайней мере с ожогом 5й точки в трампункт...
05.04.2021 11:05
Каждый день убивают ребят на фронте. Оно лезет в рашку. Какое-то достоинство должно быть. А его нет.
04.04.2021 23:54
Хай в недолугих пукани розірве ,слухаючи Гімн України !!!)))
показати весь коментар
А чего у них должно разрывать? Они с Украиной дружат и всячески эту тему развивают. Это Украина у них плохая, и говорит что война какая-то хотя вон и спортсмены ездят. Что лишь доказывает что никакой войны нет, и все это бандеровская власть придумала.

Вот такая цена этого гимна.

Вот такая цена этого гимна.
05.04.2021 00:03
Більшість росєян впевненні що биндєровци і піндоси відірвали частину Росіі Україну і гнобят "споконвечное русскоязичное население Украини " !!!))
05.04.2021 00:09
Вы абсолютно правы - к врагам в гости не ходят.... Значит, лапти - убийцы наших ребят для неё не враги....Для наших гнусных певичек и тошнотворных певцов тоже мацква - сладкое место для выступлений.... Они тоже считают себя "голубями мира".... За солидные гонорары....
05.04.2021 06:15
Согласен на все 100500%
Гімн України лунав на ЧЄ із важкої атлетики в Москві: харків'янка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою - Цензор.НЕТ 3265
05.04.2021 08:37
а вони розділяють мух і котлети.
05.04.2021 00:06
чего ее понесло в ту маскву?
04.04.2021 23:58
Москалям Гімн України зіграти !!!!))))
05.04.2021 00:01
Правильно,а чему вы радуетесь?достижение на восьмом году войны !?
05.04.2021 02:03
Деньги нужны.... А они не пахнут....Особенно, кровью наших погибших на фронте героев.... Это же "спорт".... А он , как и шоу - бизнес длявсех предателей "вне политики"..... Позор....Пусть подавится предательским тремя серебрянниками....
05.04.2021 06:19
Ты как сюда заходишь? Ведь в РФ цензор запрещён.
05.04.2021 00:12
сам факт участия Украини есть позор
05.04.2021 00:01
Позор, это ваше вонючее, сопливое *****!
05.04.2021 04:41
Идет война с рашкой.
Любое мероприятие, которое там проводится, Украина должна игнорировать!
Если нет элементарного уважения к себе, то кто нас будет уважать?!
05.04.2021 00:03
Да мы по всем дипломатическим каналам называем рашку агрессором. В то же время туча народа в том числе и огромное количество спортсменов ездит к ним на соревнования.

Так со стороны глядя я бы тоже у виска покрутил пальцем. Какой же это агрессор если вы на поклон к нему ездите?
05.04.2021 00:05
Гімн України звучав на ЧЄ із важкої атлетики в Москві: харків'янка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою - Цензор.НЕТ 6144
05.04.2021 00:06
при всем уважении, поехала на соревнования а мацкву? ну и...
05.04.2021 00:06
как можно в 21 году ехать в мацкву... не укладывается в голове...что за уроды в спорте
05.04.2021 00:09
А то, что граница открыта и каждый день в РФ поезда и автобусы ходят не беспокоит?
05.04.2021 00:13
не так а что, почему другим можно ездить на россию а ей нельзя?
05.04.2021 00:20
что всрался вовк, по твоему можно... это тебя характеризует
05.04.2021 00:25
по моему если нельзя - тогда всем. Иначе - это дискриминация.
05.04.2021 00:27
я и говорю что всем нельзя, а кто поехал - уроды
05.04.2021 00:28
А сам сколько раз до 2014 ездил? И не бреши, что ни одного.
05.04.2021 00:44
до 2014 я сам дусал что с коцапами в одном окопе буду отражать нападки НАТО, но коцапы все покерили и откорректировали, теперь я не такой дурак... все полечилось
05.04.2021 00:47
В метро реклама,рейсы каждый день!москва,питер,белгород,ростов.
05.04.2021 02:07
Я срывал, когда такое попадалось....
05.04.2021 06:22
Поезда давно не ходят.
05.04.2021 00:56
Дєніска, що за маячню ти несеш? Ніяких потягів вже більше року нема, а до цього, коли були, їх кількість в раз була меншою, ніж до 2014 року.
05.04.2021 07:03
У спортсменів завжди є отговорка шо спорт поза політикою.
05.04.2021 00:17
иии? Благодаря зедебилам которые просрали всю международную политику, поддержку которую выстраивал Порошенко, в украинских городах может заиграть гимн на-россии
05.04.2021 00:19
Не понятно почему там вообще проводился ЧЕ?
Логике вообще нет. То им флаг и вообще всю символику запрещают, а ЧЕ- пожалуйста, не проблема...
05.04.2021 00:19
1942 рік. Гімн "Deutschland, Deutschland Über Alles" звучав на ЧЄ у москві, німецька атлетка Лореляй фон Штейнбах здобула три золоті медалі, повідомляє Фолькішер Беобахтер...
05.04.2021 00:23
Нахера она туда поперлась ?
Примерно так же, как в 1943-м выступать в Берлине...
Нет моральных принципов у человека.
05.04.2021 00:43
Легко рассуждать про моральные принципы лёжа поп#рдывая на диване. А "спорт высоких достижений"- это отсутствие детства, полноценного общения с друзьями, личной жизни и т.д. Зато, это жизнь по графику- "школа, спорт.зал, сон" + постоянное давление от тренеров и родителей, и постоянный страх "не оправдать надежд" с самого детства. А также- кровь, пот и травмы. И это ежедневно, год за годом. Но этого мало- нужно ещё стать лучшим, добиваться чтобы заметили, потом удерживать интерес своими прог
05.04.2021 01:36 Відповісти
Выступать за сборную дело добровольное, а мораль это то шо внутри и с этим жить всю жизнь и в зал тебя палкой никто не гонит и спасибо за это говорить никто не обязан.
05.04.2021 02:03 Відповісти
Понятно, что не гонит. Их и гнать ненужно, их так с детства воспитали родители. Поэтому спортсмены на таком уровне- это уже фанатики давно. Как им отказаться, если они всю жизнь на это угробили. Спасибо говорить хоть никто и не обязаны, но если ты прославляешь страну своими высокими результатами, то благодарят миллионы по факту.
05.04.2021 02:13 Відповісти
Развлечение вражеского зрителя - это предательство, а не прославление своей страны....Наши шоу - гельминты, звёзды низкосортной попсы не вылазят с мацквы, "прославляя " Украину....
05.04.2021 06:27 Відповісти
Да? Ну вот усика может поблагодарить или ещё какого нибудь сепарка?
05.04.2021 13:24 Відповісти
А "спорт высоких достижений"- это отсутствие детства, полноценного общения с друзьями, личной жизни и т.д.

...
Е-е-е... Чому це раптом немає особистого життя? Цілком собі є - зустрічаються, сексом трахаються, одружуються і все таке інше...
05.04.2021 03:06 Відповісти
От спорта, конечно, многое зависит. Например, футболисты. Те "занимаются",конечно. Бывают даже друг с другом)). Но я, к примеру, недавно смотрел док.фильм про сов. фигуристов. Так- жесть. Что только они не делали, чтобы пробиться- и коньки друг другу тупили(один конёк из двух тупой чтобы был), а некоторые вены себе вскрывали если падали на просмотре(шанс когда приезжал "большой тренер" на просмотр был только один) и т.д. Короче, фанатики рискнувшие всем ради призрачной возможности быть чемпионом. Амбиции родителей на самом деле виноваты, но ставки там настолько высоки, что я думаю про вопрос морали(поехать/не поехать) там даже не стоит.
05.04.2021 03:24 Відповісти
Я хз, як там у радянських спортсменів - але у наших хлопців та дівчаток начебто все ОК, Світоліна оно виходить заміж за свого ефіопа (теж тенісист), пловець Михайло Романчук та легкоатлетка Маринка Бех утворили молоду спортивну сім'ю... Тож не все так сумно
05.04.2021 03:34 Відповісти
Да там в целом про спортсменов высокого уровня из разных. школ мира, и про "цену успеха" . Просто самая жесть была именно у фигуристов из-за того, что они уже подростками должны давать результат, а психика ещё детская. Поэтому многие и не выдерживают.
Ну детства там нет и всего остольного практически нет. Они вот и женятся меж собой, потому что понимают что у них за жизнь. Да и времени нет знакомится с кем-то из "неспортивной тусовки", поэтому тут всё логично.
05.04.2021 03:46 Відповісти
"Они вот и женятся меж собой, потому что понимают что у них за жизнь" - можливо... Хоча з іншого боку - може, просто знайомляться у своїй спортивній тусовці.

Але згоден, там ритм життя дуже специфічний і вкрай напружений, це факт.
05.04.2021 04:29 Відповісти
Наткнулась на инфу, что в начальной стадии беременности перестраиваются биохимические процессы в организме и это стимулирует, ускоряет прогресс после каждой тренировки, потом перед соревнованиями - аборт, подлечили и на старт (мужчин это не касается) Фейк, или нет не знаю, а вы как думаете?
05.04.2021 05:40 Відповісти
Думаю, таки фейк. Вже давно усілякі комітети та організації розірвали б таких тренерів на статеві ганчірки.
05.04.2021 06:40 Відповісти
Так у Світоліной ніби то хранцуз ...
05.04.2021 11:14 Відповісти
Хранцузький негр. Гуглимо "Гаель Монфіс".
05.04.2021 15:11 Відповісти
Что делают президенты меня мало волнует. Я на это никак не влияю. Но за себя я отвечаю, и на ее месте не поехал бы развлекать врагов, как это делает большинство украинских спортсменов. УЕФА, к примеру, не стыкует команды Украины и россии на своих соревнованиях.
05.04.2021 09:16 Відповісти
Олександер ден
хочеться як у кіно: Дядя ви шо дурак. Дівчинка раком поставила Европу, та й ще заставила зіграти гімн Украіни в столиці гондурашкі, та ій орден Герая Украіни треба давати. А що хлопці гинуть, то не іі вина, у неі свій фронт. І хай перемога як можить!!!✌✌✌
05.04.2021 00:45 Відповісти
Олександер ден
хочеться як у кіно: Дядя ви шо дурак. Дівчинка раком поставила Европу, та й ще заставила зіграти гімн Украіни в столиці гондурашкі, та ій орден Герая Украіни треба давати. А що хлопці гинуть, то не іі вина, у неі свій фронт. І хай перемога як можить!!!✌✌✌
05.04.2021 00:47 Відповісти
О, и тут даже нашлись дипилы, что тулят "в Мацкву ни нагой", а что туда несколько лямов соотечественников едут идиотов не смущает. То можно, а вот на соревнования нельзя. Лоботомия по вам всем плачет.
05.04.2021 00:52 Відповісти
Ни нагой в мацкву касается каждого а не только её.
05.04.2021 02:11 Відповісти
Это позор какой-то.Еще наверное от кацапских чинуш медали получала.
05.04.2021 03:15 Відповісти
От европейской ассоциации тяжелоатлетики , а передавала медаль скорее всего какая нибудь собака сутулая рашистская...
05.04.2021 11:18 Відповісти
А почему не игнорируются этот чемпионат? Почему одни украинцы погибают на войне а другие украинцы принимают награды из рук врага? И ********* пищат про санкции и тоже учавствуют в этом чемпионате? Это что вообще происходит белена уже поспела?
05.04.2021 05:20 Відповісти
Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок.
Бегу, не оглянусь, лечу искать планету,
Где оскорбленному есть чувству уголок.
Сер Маск - ракету мне, ракету!

Грибоедов
05.04.2021 05:55 Відповісти
Гимн наш звучал и Флаг наш поднимали! Молодец, Камила!Гімн України лунав на ЧЄ із важкої атлетики в Москві: харків'янка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою - Цензор.НЕТ 3183Гімн України лунав на ЧЄ із важкої атлетики в Москві: харків'янка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою - Цензор.НЕТ 119Гімн України лунав на ЧЄ із важкої атлетики в Москві: харків'янка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою - Цензор.НЕТ 1466
05.04.2021 06:30 Відповісти
На территории 404 чемпионат Европы. Смех и грех.
05.04.2021 06:44 Відповісти
Це добре . Бо під цей гімн , українські захисники калічать та знищують російсько-фашистську наволоч на нашій землі , палять техніку окупанта разом з екіпажами всередині .
05.04.2021 06:52 Відповісти
Только не берите грех на душу - не сравнивайте цирковое выступление алчной и беспринципной малоросской гермафродитки с защитой нашей Родины в окопах, на передовой... Прославил Украину навечно Василий Слипак, бросив феерическую карьеру и зарабатывание денег и приехав защищать Украину.... Вечная ему память и Царствие Небесное...
05.04.2021 07:01 Відповісти
Спортивные вступления - это развлекательное шоу. как "95 квартал"....Восхищаются предательской поездкой на мацкву нашей гермафродитки, в основном, ярые любители "квартала" и другой низкопробной продукции Зеленского....Позор малоросам, позорящим Украину...
05.04.2021 06:53 Відповісти
Вопрос спорный....
05.04.2021 12:00 Відповісти
Чего вы гимном прикрываете свое малодушие? Только малоросы и предатели сотрудничают с врагом!
05.04.2021 12:01 Відповісти
 
 