Гімн України лунав на ЧЄ із важкої атлетики в Москві: харків'янка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою
Українська важкоатлетка Каміла Конотоп виборола три золоті медалі на чемпіонаті Європи, який відбувається у Москві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного олімпійського комітету.
"Українка Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, виборола три золоті нагороди на чемпіонаті Європи. Їй не було рівних у ривку (95 кг), поштовху (113 кг) і відповідно у підсумку - 208 кг.
Раніше дві бронзові нагороди на чемпіонаті Європи здобув Дмитро Вороновський (до 55 кг) у поштовху (137 кг) і в загальному заліку (247 кг). Ще одна українка Ангеліна Ломачинська посіла третє місце в ривку у ваговій категорії до 45 кг", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+36 Oleksandr Den
показати весь коментар04.04.2021 23:54 Відповісти Посилання
+28 mrSmith
показати весь коментар05.04.2021 00:03 Відповісти Посилання
+23 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар04.04.2021 23:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот такая цена этого гимна.
Любое мероприятие, которое там проводится, Украина должна игнорировать!
Если нет элементарного уважения к себе, то кто нас будет уважать?!
Так со стороны глядя я бы тоже у виска покрутил пальцем. Какой же это агрессор если вы на поклон к нему ездите?
Логике вообще нет. То им флаг и вообще всю символику запрещают, а ЧЕ- пожалуйста, не проблема...
Примерно так же, как в 1943-м выступать в Берлине...
Нет моральных принципов у человека.
...
Е-е-е... Чому це раптом немає особистого життя? Цілком собі є - зустрічаються, сексом трахаються, одружуються і все таке інше...
Ну детства там нет и всего остольного практически нет. Они вот и женятся меж собой, потому что понимают что у них за жизнь. Да и времени нет знакомится с кем-то из "неспортивной тусовки", поэтому тут всё логично.
Але згоден, там ритм життя дуже специфічний і вкрай напружений, це факт.
хочеться як у кіно: Дядя ви шо дурак. Дівчинка раком поставила Европу, та й ще заставила зіграти гімн Украіни в столиці гондурашкі, та ій орден Герая Украіни треба давати. А що хлопці гинуть, то не іі вина, у неі свій фронт. І хай перемога як можить!!!✌✌✌
хочеться як у кіно: Дядя ви шо дурак. Дівчинка раком поставила Европу, та й ще заставила зіграти гімн Украіни в столиці гондурашкі, та ій орден Герая Украіни треба давати. А що хлопці гинуть, то не іі вина, у неі свій фронт. І хай перемога як можить!!!✌✌✌
Бегу, не оглянусь, лечу искать планету,
Где оскорбленному есть чувству уголок.
Сер Маск - ракету мне, ракету!
Грибоедов