Гімн України лунав на ЧЄ із важкої атлетики в Москві: харків'янка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп виборола три золоті медалі на чемпіонаті Європи, який відбувається у Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного олімпійського комітету.

"Українка Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, виборола три золоті нагороди на чемпіонаті Європи. Їй не було рівних у ривку (95 кг), поштовху (113 кг) і відповідно у підсумку - 208 кг.

Раніше дві бронзові нагороди на чемпіонаті Європи здобув Дмитро Вороновський (до 55 кг) у поштовху (137 кг) і в загальному заліку (247 кг). Ще одна українка Ангеліна Ломачинська посіла третє місце в ривку у ваговій категорії до 45 кг", - йдеться в повідомленні.

