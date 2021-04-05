УКР
Марсохід NASA висадив на поверхню апарат, який має здійснити перший в історії політ над планетою

Марсохід Національного аерокосмічного агентства США (NASA) "Наполегливість" (Perseverance) успішно висадив на поверхню Червоної планети 1,8-кілограмовий літальний апарат "Винахідливість" (Ingenuity).

Про примарсування "Винахідливості" NASA повідомило в неділю, 4 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske. Марсохід випустив мінігелікоптер на висоті 10 сантиметрів над поверхнею Червоної планети. Наступне завдання для апарата - "пережити ніч", кажуть у NASA.

Операція з примарсування "Винахідливості" насправді була доволі складною: апарат перебував у марсоході горизонтально, а перед приземленням мав розгорнутися вертикально. Крім того, це перший літальний апарат, який висадили на Марс.

Перші тестові польоти "Винахідливості" в NASA планують здійснити не раніше 11 квітня. Потім протягом 30 днів апарат має якнайбільше політати Червоною планетою, після чого залишиться там назавжди.

"Винахідливість" - це мінігелікоптер завважки 1,8 кілограма та 1,2 метра діаметром. Його головне завдання — вивчення Марса з повітря: він може зависати на 30 секунд і робити знімки у високій якості двома камерами.

У разі успіху політ "Винахідливості" стане першим в історії людства польотом над поверхнею Червоної планети, де атмосфера у 100 разів більш розріджена, ніж на Землі, а сила тяжіння становить приблизно  1/3 від земної.

Марсохід NASA під назвою "Наполегливість" 18 лютого успішно приземлився на поверхню планети. Це вже п'ятий успішно запущений марсохід США - він продовжить геологічні дослідження своїх попередників.

Подорож "Наполегливості" до Червоної планети тривала понад 6 місяців. Автоматичну міжпланетну станцію "Марс-2020", сам марсохід та безпілотний вертоліт запустили з пускового майданчика на мисі Канаверал у Флориді ще 30 липня 2020 року.

На поверхні Марса апарат досліджуватиме ландшафту планети, оцінюватиме його природні ресурси та ризики для наступних місій. Ця програма триватиме два роки, хоча науковці сподіваються продовжити її термін.

Окрім того, під час роботи на поверхні "Наполегливість" також збере зразки ґрунту, щоб доставити його на Землю. Науковці сподіваються за їх допомогою підтвердити чи спростувати наявність життя на планеті.

Окрім США, свої космічні місії до Марса відправили ще Об'єднані Арабські Емірати та Китай. ОАЕ в липні 2020 року стали першою арабською країною, якій вдалося успішно запустити міжпланетну місію "Надія". Місія має облетіти Марс орбітою та зібрати детальну інформацію про його атмосферу й клімат.

Китайська місія "Питання до неба" стартувала також у липні 2020 року. Вона складається із марсохода, який вивчатиме підземні умови Червоної планети та спробує знайти там ознаки життя, та космічного корабля, який вивчатиме Марс дистанційно, з орбіти.

NASA (173) Марс (51)
+19
а тем временем на вяликой расии, известный скульптор слепил еще одного петуха из говна...
05.04.2021 00:36
+16
Надо послать телеграму соболезнования Рогозину по поводу бесконечного разрыва его пердака.
05.04.2021 00:34
+13
Конкурентов у NASA нет и быть не может с момента краха СССР.
05.04.2021 00:33
Конкурентов у NASA нет и быть не может с момента краха СССР.
05.04.2021 00:33
Илон Маск сейчас основной конкурент NASA
05.04.2021 01:12 Відповісти
конкурент у чому? Маск виконує замовлення НАСА!
05.04.2021 01:48 Відповісти
Вот когда он на Марсе вертолёт запустит, можно будет сказать что он конкурент.
А пока ждём 11-го апреля. Вертолёт уже спущен с ровера, и готовится к старту.
05.04.2021 03:00 Відповісти
У тваво батутчика **@ло ещё не разорвало?
05.04.2021 04:45 Відповісти
в ответ парашка перебросила И тонн вооружений на границу с украиной...
показати весь коментар
05.04.2021 00:33
"атмосфера в 100 раз более разреженная, чем на Земле, а сила притяжения составляет около одной трети от земной"

когда то и на земле жили в три раза больше великаны с большими в 100раз легкими, которым был не страшен коронавирус...
но, что-то пошло не так
05.04.2021 01:54 Відповісти
парашка пошла не так, родилося куйло, которое оседлало чаяния парашкинцев на ещё захапать земли, им все мало...
05.04.2021 01:58 Відповісти
Надо послать телеграму соболезнования Рогозину по поводу бесконечного разрыва его пердака.
05.04.2021 00:34
Нехай приїждяє в Україну,у нас гарні специ по лікуванню геморою!
05.04.2021 01:29 Відповісти
Ліпше клей "Супермомент".
05.04.2021 08:35 Відповісти
а тем временем на вяликой расии, известный скульптор слепил еще одного петуха из говна...
05.04.2021 00:36
Шах і мат, НАСА та Ілон Маск! 😜😜😜
05.04.2021 00:56 Відповісти
а тем временем на вяликой расии штурмуют картонный Рейхстаг...
05.04.2021 02:17 Відповісти
Вертолет NASA совершит первый полёт на Марсе 11 апреля, данные о нём поступят на Землю 12 апреля. Юра, прости, но 60-летие твоего полёта достойно отметит только Америка.

05.04.2021 00:37
Юра полетел 12 апреля, но сути - правда.

"Поехали!"
05.04.2021 01:18 Відповісти
Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой - Цензор.НЕТ 9618
показати весь коментар
Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой - Цензор.НЕТ 1795
показати весь коментар
Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой - Цензор.НЕТ 9728
показати весь коментар
😂👍
05.04.2021 13:20 Відповісти
Позволить себе исследование Космоса, Марса, Луны, могут себе позволить только страны с высокими технологиями. Даже китайся исследуют внешнюю сторону Луны.
паРаша, без микросхем-транзисторов с Запада, ......нефтежопа!
05.04.2021 00:38
когда-то читал одного кубинского писателя, кажется, карпентьер его фамилия...в 70-е годы он писал о музыке - в дальнейшем законодателями электронной музыки будут страны с развитыми электронными технологиями - польша, ссср...
05.04.2021 01:49 Відповісти
все электронные музыкальные инструменты в совке были содраны с зарубежных аналогов (Британия, США, Япония)
06.04.2021 12:51 Відповісти
как, даже юность и эстрадин?
06.04.2021 13:04 Відповісти
Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой - Цензор.НЕТ 545
05.04.2021 00:39
В качестве асимметричного ответа г-н Рогозин запишет новую песню
Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой - Цензор.НЕТ 9410
05.04.2021 00:40
Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой - Цензор.НЕТ 6521
05.04.2021 00:43
Тут потрібно багато святої води.
05.04.2021 00:58 Відповісти
главное - что там коцапов нет, американцы успели, сделают базу без коцапов. и во вселенной будет мир.
05.04.2021 00:44
Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой - Цензор.НЕТ 4737
05.04.2021 00:47 Відповісти
снято в павильонах голивуда, скажет паражка с туалетами аля очко на своих дворах на временно оккупированной китайской территории...
05.04.2021 01:02
в ответ на выходку проклятого И.Маска русня отправит на марс удмурта своим ходом - пердячим паром.
05.04.2021 01:03 Відповісти
1. е правило робототехники - куоцапы остаются в дырявом очке, а не на марсе....
05.04.2021 01:05 Відповісти
А тем временем в Новосибирской области судят шестилетнюю девочку за коммунальные долги умершей матери. Мать девочки умерла от «осложнений гриппа» .(с)
05.04.2021 01:29 Відповісти
Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой - Цензор.НЕТ 6459
05.04.2021 03:03 Відповісти
Как говорицца, каждому свое. Одни на марсе запускают коптеры, и частная компания Маска завоевала ближний космос и готовит полеты на марс, другие пытаются строить батуты для полета к звездам.
05.04.2021 07:39 Відповісти
Марсохід NASA висадив на поверхню апарат, який має здійснити перший в історії політ над планетою - Цензор.НЕТ 5815
05.04.2021 09:56 Відповісти
Редактори, поміняйте заголовок. Не над планетою, тому що так зазвичай називають орбітальні апарати, а над поверхнею планети або в атмосфері планети.
05.04.2021 10:35 Відповісти
Марсоход Национального аэрокосмического агентства США (NASA) "Настойчивость" (Perseverance) успешно высадил на поверхность Красной планеты 1,8-килограммовый летательный аппарат "Изобретательность" (Ingenuity). О примарсовании "Находчивости" NASA сообщило в воскресенье, 4 апреля Источник: https://censor.net/ru/n3257567
Скільки помилок! Як так можна подавати інформацію?! Perseverance (Наполегливість) здійснив посадку на поверхню Марсу 18 лютого. Доставлений ним дрон Ingenuity (Винахідливість) полетить 11 квітня. Що за "Находчівость" примарсилася учора у вашій новині?!
05.04.2021 11:11 Відповісти
 
 