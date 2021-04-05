Марсохід NASA висадив на поверхню апарат, який має здійснити перший в історії політ над планетою

Марсохід Національного аерокосмічного агентства США (NASA) "Наполегливість" (Perseverance) успішно висадив на поверхню Червоної планети 1,8-кілограмовий літальний апарат "Винахідливість" (Ingenuity).

Про примарсування "Винахідливості" NASA повідомило в неділю, 4 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske. Марсохід випустив мінігелікоптер на висоті 10 сантиметрів над поверхнею Червоної планети. Наступне завдання для апарата - "пережити ніч", кажуть у NASA.

Операція з примарсування "Винахідливості" насправді була доволі складною: апарат перебував у марсоході горизонтально, а перед приземленням мав розгорнутися вертикально. Крім того, це перший літальний апарат, який висадили на Марс.

Перші тестові польоти "Винахідливості" в NASA планують здійснити не раніше 11 квітня. Потім протягом 30 днів апарат має якнайбільше політати Червоною планетою, після чого залишиться там назавжди.

"Винахідливість" - це мінігелікоптер завважки 1,8 кілограма та 1,2 метра діаметром. Його головне завдання — вивчення Марса з повітря: він може зависати на 30 секунд і робити знімки у високій якості двома камерами.

У разі успіху політ "Винахідливості" стане першим в історії людства польотом над поверхнею Червоної планети, де атмосфера у 100 разів більш розріджена, ніж на Землі, а сила тяжіння становить приблизно 1/3 від земної.

Марсохід NASA під назвою "Наполегливість" 18 лютого успішно приземлився на поверхню планети. Це вже п'ятий успішно запущений марсохід США - він продовжить геологічні дослідження своїх попередників.

Подорож "Наполегливості" до Червоної планети тривала понад 6 місяців. Автоматичну міжпланетну станцію "Марс-2020", сам марсохід та безпілотний вертоліт запустили з пускового майданчика на мисі Канаверал у Флориді ще 30 липня 2020 року.

На поверхні Марса апарат досліджуватиме ландшафту планети, оцінюватиме його природні ресурси та ризики для наступних місій. Ця програма триватиме два роки, хоча науковці сподіваються продовжити її термін.

Окрім того, під час роботи на поверхні "Наполегливість" також збере зразки ґрунту, щоб доставити його на Землю. Науковці сподіваються за їх допомогою підтвердити чи спростувати наявність життя на планеті.

Окрім США, свої космічні місії до Марса відправили ще Об'єднані Арабські Емірати та Китай. ОАЕ в липні 2020 року стали першою арабською країною, якій вдалося успішно запустити міжпланетну місію "Надія". Місія має облетіти Марс орбітою та зібрати детальну інформацію про його атмосферу й клімат.

Китайська місія "Питання до неба" стартувала також у липні 2020 року. Вона складається із марсохода, який вивчатиме підземні умови Червоної планети та спробує знайти там ознаки життя, та космічного корабля, який вивчатиме Марс дистанційно, з орбіти.

