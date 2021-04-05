На засіданні РНБО під час голосування про санкції проти контрабандистів Разумков висловив окрему думку: "Відповідно до закону їх не можна застосовувати до українських громадян і компаній"
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні Ради національної безпеки і оборони висловив окрему думку щодо запровадження санкцій проти українських компаній і громадян через контрабанду.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна-24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Стосовно російських кампаній я підтримав санкції у повному обсязі. Що ж до українських громадян, українських компаній...Якщо ми запроваджуємо проти них санкції, то це має бути за результатами затримань, вручення підозр, можливо, вже рішення суду", - сказав Разумков.
Він нагадав, що відповідно до закону про санкції їх не можна застосовувати до українських громадян і компаній.
Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у силу це рішення РНБО.
Санкції запроваджено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.
Синку, моїм улюбленим предметом, коли я отримував вищу освіту, була ПСИХОЛОГІЯ!... А також "політологія", яка, крім усього іншого, вивчає психологію мас...
Але слизький пристосуванець і номенклатурщик-комсомолець Разумков -це найточніше уособлення наших співвітчизників. Разумков це і є Малоросія.
Схоже в цю сторону ми і несемось.
Herman Aksom
Как это нельзя, если против Мертведчука и ко применили? Де-юре то он украинский гражданин.
Санкція - міжнародно-правовий механізм, засіб упливу на міждержавному (!!!) рівні.
однак, в межах дії законів держави:
Санкція - дозвіл уповноваженої особи (прокурора, слідчого судді) на проведення передбачених законом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 слідчих і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C оперативно-розшукових дій . Дієслово санкціонувати вживається у цьому й у ширшому значенні (як дозволяння). Дати санкцію на що-небудь - значить дати дозвіл на це (наприклад, санкцію на арешт). КРАПКА
саме такі санкції мали би застосувати до мертвечуків і решти підпарашників!!! все решта муйня, яку втюхали мудрому наріду!
Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність.
Короче, проти саме громадян України не сказано, але сказано( (шо йому підходить) про "юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність".
Але за це його потрібно садити. Інакше немає логіки. Загалом цирк, як завжди.
я трохи помилився з адресатом) перепрошую, чомусь подумав, що ви повірили ЗЄліним фокусам
у тебе голівонька не бобо часом? де ти там угледіло хоч щось про Порошенка???
оце ти випалюєш))) видали пост доки не осоромився остаточно... і вчи українську, бо тупиш неймовірно
отак взяв і враз нівелював всю "санкційну" виставу, яку впарював принижень протягом двох останніх місяців! і це говорить представник зешобли
скільки ж тільки нервів і часу довелось витратити, щоб донести це до долюбителів шмарклі...
що скажети ЗЄботи?
суди працюватимуть, коли буде політична воля й запит суспільства...
Чи так постарів од зе-служби ...
Тогда бы в стране воцарился порядок. Кива покаялся бы и пошел в расстрельную команду.
С его рожей можно. Тогда бы от него был бы толк.
Хорошо ещё, что высшую меру не вернули.
гадаю або 12 або 80
розуму в тебе як у мого молодшого сина або як у тещі
ти на українському сайті на телячій мові призиваєш до повалення Конституційно ладу в Україні
кремлядськими штампами критикуєш Україну, владу України та українців
саме такі месаги кремляді вибирають і показують всьому світову як доказ, шо українці на москальській мові критикують Україну і сильно бажають прийдення руського міра
Конституционный строй повалил не я, а твой Янелох, когда разогнал ВР и пытается повторить это в КС, а также фальсификациями выборов на Ивано-Франковщине (как репетиция будущих всеобщих фальсификаций). Поэтому ты работаешь здесь на своё }{уйло, а то, что ты это делаешь на украинском, говорит только о том, что у }{уйла с лингвистами полный порядок. Хотя и гугл-транслейт в твоей вонючей параше пока что ещё работает.
Але це теж виправимо
1. там де рос "Ы" - там наша "И",
2. де російська "И" - там наша "І".
3. рос "Э" - наша "Є",
4. де російська "Ъ" - там наша "Ї",
5. + наш апостроф.
Це можна навіть запам'ятати (у мене саме російська клавіатура).
Перші 2 - за вимовою, 3 - за написанням, 4-5 - це решта відмінностей
А мовна панель змінюється у самій вінді.
До речі, раніше в цій панелі була помилка яку усунули лише чи то після першого чи то навіть після другого майдану - уявляєте собі? Років з 20 нікому до цього не було жодної справи!
А коли українську зустрічаєш не так часто, то переходити на неї буває важкувато. Хоч ніби і знаєш але коли більшість слів у пасивному словниковому запасі то треба час поки вони перетечуть у активний.
Зараз вже легше, бо магазини, кафе, АЗС та СТО вже нормально спілкуються мовою.
І ніхто поки що від цього не помер
звісно, якщо раптом Зеленський не піде на другий термін, але повинен піти
готовиться к долгой и продуктивной (для себя) политической жизни, хочет чистиньким остаться, как-то это не по-пацански.
думаю, голосовать за Разумкова нельзя.