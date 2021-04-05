На засіданні РНБО під час голосування про санкції проти контрабандистів Разумков висловив окрему думку: "Відповідно до закону їх не можна застосовувати до українських громадян і компаній"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні Ради національної безпеки і оборони висловив окрему думку щодо запровадження санкцій проти українських компаній і громадян через контрабанду.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна-24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Стосовно російських кампаній я підтримав санкції у повному обсязі. Що ж до українських громадян, українських компаній...Якщо ми запроваджуємо проти них санкції, то це має бути за результатами затримань, вручення підозр, можливо, вже рішення суду", - сказав Разумков.

Він нагадав, що відповідно до закону про санкції їх не можна застосовувати до українських громадян і компаній.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у силу це рішення РНБО.

Санкції запроваджено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.