На засіданні РНБО під час голосування про санкції проти контрабандистів Разумков висловив окрему думку: "Відповідно до закону їх не можна застосовувати до українських громадян і компаній"

На засіданні РНБО під час голосування про санкції проти контрабандистів Разумков висловив окрему думку:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні Ради національної безпеки і оборони висловив окрему думку щодо запровадження санкцій проти українських компаній і громадян через контрабанду.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна-24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Стосовно російських кампаній я підтримав санкції у повному обсязі. Що ж до українських громадян, українських компаній...Якщо ми запроваджуємо проти них санкції, то це має бути за результатами затримань, вручення підозр, можливо, вже рішення суду", - сказав Разумков.

Він нагадав, що відповідно до закону про санкції їх не можна застосовувати до українських громадян і компаній.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у силу це рішення РНБО.

Санкції запроваджено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.

Топ коментарі
+31
Осторожный, сесть в будущем не хочет... Но по сути прав.
показати весь коментар
05.04.2021 01:41 Відповісти
+28
Хоть один там сказал Зеле, что он безграмотный осел. Остальные лизоблюды не посмели.
показати весь коментар
05.04.2021 01:42 Відповісти
+5
Не, просто не хочет сесть через три года, или бежать в Ростов. И он прав, Ростов не резиновый, вся кварталовская шобла едва поместится...
показати весь коментар
05.04.2021 01:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Осторожный, сесть в будущем не хочет... Но по сути прав.
показати весь коментар
05.04.2021 01:41 Відповісти
когда-то симоненко подписывал ющенковы универсалы с приписками особого мнения...
показати весь коментар
05.04.2021 01:58 Відповісти
коли? поточни плз...
показати весь коментар
05.04.2021 02:14 Відповісти
бдлск...їх було не 100 і навіть не 10, коли ющенко шукав порозуміння
показати весь коментар
05.04.2021 09:16 Відповісти
що ти морозиш? я тебе запитую, про який період йдеться? і що за універсали?
показати весь коментар
05.04.2021 12:02 Відповісти
якщо, ти, отморозок, то гугли - універсал національної єдності 2006
показати весь коментар
05.04.2021 12:09 Відповісти
ясно... хто вср*вся? невістка!
показати весь коментар
05.04.2021 12:43 Відповісти
Может как раз и хочет сесть! Только не в тюрьму...
показати весь коментар
05.04.2021 07:59 Відповісти
разумков з самого початку спікерування веде політику "вась-вась" а в даній ситуації він зіслався на закони які в країні є проте вони не працюють від слова зовсім, про що він ніколи не згадує, навіть про те що їх треба терміново міняти. вже дійшло до повного абсурду - вкрав мішок отримав срок, вагон вкрав на закони чхав.
показати весь коментар
05.04.2021 09:03 Відповісти
Хоть один там сказал Зеле, что он безграмотный осел. Остальные лизоблюды не посмели.
показати весь коментар
05.04.2021 01:42 Відповісти
Вот реально тот, из кого нового "героя" (прорезидента) лепят!
показати весь коментар
05.04.2021 07:09 Відповісти
Утебе герой лука з ******.
показати весь коментар
05.04.2021 07:50 Відповісти
З собою "Павла" не плутай...
показати весь коментар
05.04.2021 08:18 Відповісти
До тебе козла ніхто не звертався,і твоя думка нікого не цікавить.
показати весь коментар
05.04.2021 08:29 Відповісти
Чи цікавить когось моя думка, можна судить з мого, тут, спілкування з форумчанами. А от твоя думка вже давно їх цікавить лише з пізнавальної точки зору - що ще збреше пригожинський наймит?...
показати весь коментар
05.04.2021 08:55 Відповісти
Цей пригожинський наймит все життя прожив і живе в Україні і не звав так як декотрі ***** у Крим у гонитві за сруським миром.
показати весь коментар
05.04.2021 09:03 Відповісти
Вірю!... Як казала моя мамка батькові, коли він приходив додому "готовий", і доводив їй, що випив лише пляшку пива...
показати весь коментар
05.04.2021 09:05 Відповісти
То тебе ще й склепали на похмілля,дійсно гени не приховать ніякою мовою,діти за батьків не відповідають,прийми співчуття син алкана.
показати весь коментар
05.04.2021 09:12 Відповісти
А ти, мабуть, "свічку тримав"...
показати весь коментар
05.04.2021 09:17 Відповісти
Шуфрич, Плотніцький, Захарченко, Здрилюк ("Абвер") і "Гіві" теж народилися і прожили усе життя, в Україні...
показати весь коментар
05.04.2021 09:14 Відповісти
Це вся твоя шобла з якою ти звав *****?
показати весь коментар
05.04.2021 09:19 Відповісти
Знаєш, Ходжа Насреддін, колись, сказав: "Скільки не кричи "Халва!", в роті солодко не стане..." Так і тут - скільки ти не кричи, що я "*****" кличу, що я "неправильний українець", та іншу дурню - не допоможе... Люди знають ціну як тобі, так і мені... Бо ми обоє створили і маємо власну позицію... Так от, обпльовуючи мене тут, лайном, ти не мою позицію підриваєш, а свою... Бо у моїй проукраїнській позиції тут ніхто не сумнівається, а от твоя - "і нашим, і вашим", тут, більшості, не зрозуміла... А якщо людина щось не розуміє, то вона інстинктивно, від цієї "незрозумілості", відгороджується...
Синку, моїм улюбленим предметом, коли я отримував вищу освіту, була ПСИХОЛОГІЯ!... А також "політологія", яка, крім усього іншого, вивчає психологію мас...
показати весь коментар
05.04.2021 09:28 Відповісти
Ну і чим твоя психологія тобі допомогла коли я тебе втікача змусив писати українською бо ти у Криму навіть не задумувався що живеш в Україні.Тобі має бути як мінімум 90 років щоб ти міг претендовати на мого батька,кримське щеня.
показати весь коментар
05.04.2021 09:43 Відповісти
Іди в сраку, "батрак лахтинський...
показати весь коментар
05.04.2021 09:56 Відповісти
Не можу.Звідти твоя голова стирчить.З такими як ти добре лайно їсти,за вами не встигнеш.
показати весь коментар
05.04.2021 10:01 Відповісти
.........................
показати весь коментар
05.04.2021 10:08 Відповісти
А навіщо "з нього ліпить"?... Вони можуть зробить найпростіше - сипнуть "Блазню" чистого "коксу", перед публічним заходом, показать його публіці. Потім піднять "бучу" у ЗМІ. "Поставить ребром" питання перед ВР, опираючись на "суспільну думку", і змусить визнать "Блазня" "нездатним виконувать обов"язки президента з медичних показань...". Усунуть його від влади. Автоматично, згідно з Конституцією, Разумков стає В.О. Президента... Поки буде вирішуваться питання призначення позачергових виборів, Розумков видасть указ про введення надзвичайного стану" : не важливо - в зв"язку з "загостренням ситуації на Донбасі", "масовими громадськими заворушеннями" (які, за необхідності, організує Аваков), чи "в зв"язку з загостренням епідемічної ситуації"... І буде править, продовжуючи "надзвичайний стан" і готуючи підгрунтя для своїх переможних виборів...
показати весь коментар
05.04.2021 08:17 Відповісти
Ти коли писав телячою то було не так видно що дебіл.Переходь знов на ********* ,чи забув азіров.?
показати весь коментар
05.04.2021 08:43 Відповісти
Поцілуй мене у "фалду", батрак внутріМКАДівський...
показати весь коментар
05.04.2021 08:52 Відповісти
Цілувать будеш булшьбашів котрі до тебе на танках приїдуть.ДЕБІЛ.
показати весь коментар
05.04.2021 08:56 Відповісти
Так це ж ти їх чекаєш з нетерпінням, розводячи "колот" на форумі, і зображаючи з себе "суперпатріота"... "Вишиванку" на сраці не порви, з натуги...
показати весь коментар
05.04.2021 09:00 Відповісти
Ти не порвав коли з Криму втікав ?
показати весь коментар
05.04.2021 09:05 Відповісти
А ти бачив?
показати весь коментар
05.04.2021 09:06 Відповісти
У Гройсмана більше шансів ніж у цього (це якщо без допомоги підрахуїв)
показати весь коментар
05.04.2021 08:47 Відповісти
Закомплексований, істеричний Зеленський- це дуже точне відзеркалення пересічного українця (малороса)
Але слизький пристосуванець і номенклатурщик-комсомолець Разумков -це найточніше уособлення наших співвітчизників. Разумков це і є Малоросія.
Схоже в цю сторону ми і несемось.
Herman Aksom
показати весь коментар
05.04.2021 20:38 Відповісти
спалился ****, чмо зеленое....
показати весь коментар
05.04.2021 01:44 Відповісти
совсем не палится, ****.....
показати весь коментар
05.04.2021 01:56 Відповісти
Не, просто не хочет сесть через три года, или бежать в Ростов. И он прав, Ростов не резиновый, вся кварталовская шобла едва поместится...
показати весь коментар
05.04.2021 01:59 Відповісти
це просто акуєнний камінг-аут у виконанні дімка
показати весь коментар
05.04.2021 02:10 Відповісти
"Он напомнил, что согласно закону о санкциях их нельзя применять к украинским гражданам и компаниям"
Как это нельзя, если против Мертведчука и ко применили? Де-юре то он украинский гражданин.
показати весь коментар
05.04.2021 02:03 Відповісти
читайте закони, підвищуйте юридичну грамотність, аби не виглядати дурнями
Санкція - міжнародно-правовий механізм, засіб упливу на міждержавному (!!!) рівні.


однак, в межах дії законів держави:
Санкція - дозвіл уповноваженої особи (прокурора, слідчого судді) на проведення передбачених законом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 слідчих і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C оперативно-розшукових дій . Дієслово санкціонувати вживається у цьому й у ширшому значенні (як дозволяння). Дати санкцію на що-небудь - значить дати дозвіл на це (наприклад, санкцію на арешт). КРАПКА
саме такі санкції мали би застосувати до мертвечуків і решти підпарашників!!! все решта муйня, яку втюхали мудрому наріду!
показати весь коментар
05.04.2021 02:23 Відповісти
Ну я прочитав зараз. Причому тут "дозвіл"? Там інший сенс взагалі. Проти нього застосували санккці прийнятий https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 14 серпня 2014 року з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності.

Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність.
Короче, проти саме громадян України не сказано, але сказано( (шо йому підходить) про "юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність".

Але за це його потрібно садити. Інакше немає логіки. Загалом цирк, як завжди.
показати весь коментар
05.04.2021 02:48 Відповісти
саме так!!! в межах юрисдикції держави і її законів! є й міжнародні правові механізми (естрадиція, запит правової допомоги, міждержавні угоди), що дозволяють притягнути до відповідальності... але то все риторика, тут "суб'єкти" - в межах досяжності!
я трохи помилився з адресатом) перепрошую, чомусь подумав, що ви повірили ЗЄліним фокусам
показати весь коментар
05.04.2021 02:58 Відповісти
тут сам термін важливий... санкція прокурора і санкція від зєлі - дві великі різниці!
показати весь коментар
05.04.2021 02:59 Відповісти
Подоляковским ботам какую х.й.ю бы не писать, лишь бы Порошенко упомянуть. Пшел на ..., "грамотный" холуй.
показати весь коментар
05.04.2021 06:47 Відповісти
чта?
у тебе голівонька не бобо часом? де ти там угледіло хоч щось про Порошенка???
показати весь коментар
05.04.2021 06:56 Відповісти
ааа... підпарашники від паРАША, підкацапники, якщо тобі так дійде краще!!!
оце ти випалюєш))) видали пост доки не осоромився остаточно... і вчи українську, бо тупиш неймовірно На заседании СНБО при голосовании о санкциях против контрабандистов Разумков высказал отдельное мнение - Цензор.НЕТ 7410
показати весь коментар
05.04.2021 06:58 Відповісти
Простите, значит не про вас написал.
показати весь коментар
05.04.2021 08:07 Відповісти
Это пиар от шута горохового , против спонсоров его шапито ,санкций ,даже смешных ввести не посмели !
показати весь коментар
05.04.2021 08:51 Відповісти
«Якщо ж мова йде про українських суб'єктів господарської діяльності або громадян України, і вони порушили наші закони, і тим більше працюють проти нашої країни - то тут, не санкції потрібно застосовувати. Тут правоохоронці повинні доопрацювати весь процес, а винні - понести заслужене покарання. Саме так наказує діяти Кримінальний кодекс України», - Разумков. https://censor.net/ru/n3257571

отак взяв і враз нівелював всю "санкційну" виставу, яку впарював принижень протягом двох останніх місяців! і це говорить представник зешобли
скільки ж тільки нервів і часу довелось витратити, щоб донести це до долюбителів шмарклі...
що скажети ЗЄботи?
показати весь коментар
05.04.2021 02:09 Відповісти
Суды не работают.
показати весь коментар
05.04.2021 02:39 Відповісти
Законный способ , это судебные решения. Но там судебная мафия и вместо того, что бы бороться с ней, Зе клепает санкции.Какая то шизофрения, одной рукой кормит Ермака, Портнова, а другой пишет санкции Медведчуку. В итоге суды отменят всю эту ахинею и это понятно всем, кроме Зе
показати весь коментар
05.04.2021 06:31 Відповісти
Разумков хочет себе электорат ОПЗЖ.
показати весь коментар
05.04.2021 02:37 Відповісти
Через годик другой, Разумков будет главный ватан Украины.
показати весь коментар
05.04.2021 02:38 Відповісти
куди вже більше? воно ватяне намагається зіскочити, чим робить послугу країні!
суди працюватимуть, коли буде політична воля й запит суспільства...
показати весь коментар
05.04.2021 03:05 Відповісти
Шось Дімусік погано виглядає. Хворобливо, я б сказала.
Чи так постарів од зе-служби ...
показати весь коментар
05.04.2021 02:48 Відповісти
на дури они все сидят
показати весь коментар
05.04.2021 05:45 Відповісти
Зеля прав. Только думаю следует вспомнить опыт минувших лет. Нужно организовать "тройки". После решения СНБО дело передается в этот орган. Он решает как быть. Если объект украл или предал государство, тройка выносит приговор. Крайняя мера-расстрел.
Тогда бы в стране воцарился порядок. Кива покаялся бы и пошел в расстрельную команду.
С его рожей можно. Тогда бы от него был бы толк.
показати весь коментар
05.04.2021 03:06 Відповісти
Хитрая гнида, но не дурак
показати весь коментар
05.04.2021 03:49 Відповісти
обое рябое. прости. утка ахметова видит себя в большой политике и в будущем. но, нет. на свалку вместе с бубой-моникой
показати весь коментар
05.04.2021 05:07 Відповісти
петух ваш разумков (русскоязычный)
показати весь коментар
05.04.2021 05:44 Відповісти
По Закону Разумков прав ,виноваты то должны отвечать по Украинскому Закону ,но факту ,зная наши суды ,эта ответстенность неизвестно когда бы наступила..
показати весь коментар
05.04.2021 06:21 Відповісти
Всё это легко обжаловать в тех же судах.
показати весь коментар
05.04.2021 06:40 Відповісти
СНБО - заменил следствие и суд.
Хорошо ещё, что высшую меру не вернули.
показати весь коментар
05.04.2021 06:38 Відповісти
А Разумков не пояснил, почему одних контрабандистов щемят, а других (спонсоров слуги урода)- нет? Придётся пояснить за него: бабло от не-спонсоров теперь потечёт к спонсорам, и теперь все контрабандисты будут башлять слуге урода. А какие санкции против своих?
показати весь коментар
05.04.2021 07:01 Відповісти
тобі скільки років?
гадаю або 12 або 80
розуму в тебе як у мого молодшого сина або як у тещі
показати весь коментар
05.04.2021 07:04 Відповісти
А тебе небось 42? И ты не лох? А пишешь, как лох.
показати весь коментар
05.04.2021 07:06 Відповісти
такі як ти завжди намагаються набрати в рот руського гіфна і плюнути в того, хто спілкується українською мовою
показати весь коментар
05.04.2021 07:15 Відповісти
Я бы тебе на английском (или ещё на 2-х языках ЕС) написал, но ты же не поймёшь, ущербное. Ты лучше подраскинь остатками своими зебильных мозгов и подумай, для кого (кроме вас, зебилов) я на русскоязычной ветке "Цензора" пишу на русском.
показати весь коментар
05.04.2021 07:19 Відповісти
це всім абсолютно ясно
ти на українському сайті на телячій мові призиваєш до повалення Конституційно ладу в Україні
кремлядськими штампами критикуєш Україну, владу України та українців
саме такі месаги кремляді вибирають і показують всьому світову як доказ, шо українці на москальській мові критикують Україну і сильно бажають прийдення руського міра
показати весь коментар
05.04.2021 07:25 Відповісти
Ты здесь прислуживаешь агенту }{уйла Вiслюку Янелоху Оманско-Катарскому.
Конституционный строй повалил не я, а твой Янелох, когда разогнал ВР и пытается повторить это в КС, а также фальсификациями выборов на Ивано-Франковщине (как репетиция будущих всеобщих фальсификаций). Поэтому ты работаешь здесь на своё }{уйло, а то, что ты это делаешь на украинском, говорит только о том, что у }{уйла с лингвистами полный порядок. Хотя и гугл-транслейт в твоей вонючей параше пока что ещё работает.
показати весь коментар
05.04.2021 13:13 Відповісти
Ти знаєш, я теж так раніше думав... І відповідав "російськомовним" російською мовою... Але коли "БОТИ ПРИГОЖИНСЬКІ"!!! почали мене під"юджувать, і дорікать, зображуючи з себе "суперпатріотів України", українською мовою, що я - "русопоклонник", я сказав: "Поцілуйте мене в сраку!!!". І став писать виключно українською... Хто захоче -зрозуміє...
показати весь коментар
05.04.2021 08:24 Відповісти
найбільша складність у побуті - змусити себе не переходити на російську коли до тебе звертаються російською
Але це теж виправимо
показати весь коментар
05.04.2021 12:04 Відповісти
Мені легше... Я - "двомовний". В рамках побутового спілкування переходжу на ту, чи іншу, "автоматично". Коли щось треба писать серйозного, тоді, буває, і до словника лізти треба...
показати весь коментар
05.04.2021 12:41 Відповісти
А мне ещё легче- 4 языка знаю. Но украинской клавы у меня нет, мне английская и ещё кое-какая по работе нужнее.
показати весь коментар
05.04.2021 13:15 Відповісти
Клавіатура - не проблема. Можна взять додаткову клавіатуру, з українським шрифтом. Вона під"єднується через відповідне гніздо. У мене товариш, суддя, так зробив, на своєму ноутбуку... Важче в комп завести відповідну мовну панель... А можна зробить простіше - написать російськими буквами, а потім перейти на англійську панель і внести у текст виправлення англійськими буквами... "Й", та "Ї" там, звичайно, нема, однак, їх і не так часто вживають...
показати весь коментар
05.04.2021 13:24 Відповісти
Ради чего? Комментов на "Цензоре"? По работе мне нужны другие языки, и русский из них чуть ли не в последнюю очередь.
показати весь коментар
05.04.2021 14:04 Відповісти
Та я ж, просто, дав рекомендацію... А що ти вирішиш - твоя власна справа... У товариша ноут був з російською і англійською клавіатурою, а тут повний перехід на українську мову судочинства... Так він не "заморочувався", а купив додаткову клавіатуру, під"єднав, та й по тому...У мене он, на ноуті, неможливо встановить "апостроф", так я ставлю звичайні "лапки", і всі розуміють...
показати весь коментар
05.04.2021 14:13 Відповісти
Та там майже нема відмінностей між українською та російською - тільки 5 клавіш:
1. там де рос "Ы" - там наша "И",
2. де російська "И" - там наша "І".
3. рос "Э" - наша "Є",
4. де російська "Ъ" - там наша "Ї",
5. + наш апостроф.

Це можна навіть запам'ятати (у мене саме російська клавіатура).
Перші 2 - за вимовою, 3 - за написанням, 4-5 - це решта відмінностей
А мовна панель змінюється у самій вінді.
До речі, раніше в цій панелі була помилка яку усунули лише чи то після першого чи то навіть після другого майдану - уявляєте собі? Років з 20 нікому до цього не було жодної справи!
показати весь коментар
06.04.2021 09:54 Відповісти
Так я знаю.... Не можна тільки "тверду" "Г" відтворить... З апострофом теж не виходить - перевіряв...
показати весь коментар
06.04.2021 10:03 Відповісти
ну це залежить від середовища - якщо у вас є коло спілкування обома мовами - тоді дійсно проблем не має.
А коли українську зустрічаєш не так часто, то переходити на неї буває важкувато. Хоч ніби і знаєш але коли більшість слів у пасивному словниковому запасі то треба час поки вони перетечуть у активний.
Зараз вже легше, бо магазини, кафе, АЗС та СТО вже нормально спілкуються мовою.
І ніхто поки що від цього не помер
показати весь коментар
06.04.2021 09:44 Відповісти
Ну, у мене, справді, "двомовне" середовище... На цьому телефонні шахраї, один раз, погоріли... Мені на мобільний зателефонували. Голос, наче дочки. Розказує, що телефонує з чужого телефону, бо її розбитий, в аварію потрапила, треба гроші - заплатить "відкупного" потерпілій, щоб кримінальну справу не порушували. Я, спочатку, розгубився, Став продумувать для неї лінію захисту, бо спеціалізувався саме по справах такого роду, в судах, а потім думаю: "А з якого переляку дочка зі мною говорить російською мовою? Ми в сім"ї говоримо виключно українською... " Послав козу "в даль свєтлую". Зателефонував дочці... Посміялися...
показати весь коментар
06.04.2021 09:57 Відповісти
Разумков один із головних претендентів на пост президента на наступних виборах
звісно, якщо раптом Зеленський не піде на другий термін, але повинен піти
показати весь коментар
05.04.2021 07:02 Відповісти
Буде ще один Голобаротька.
показати весь коментар
05.04.2021 07:53 Відповісти
Элементарно Зе летит в трубу а этому нужно "зарабатывать авторитет" умными высказываниями, а зелохи как бабы любят ушами не вникая и не думая о сути. Так он спасает "систему ******** и воровства" то есть слуг и тянет на второй срок. Даже и не удивлюсь потому что наш народ к сожалению на 43% малограмотный или вообще не грамотный,на сегодняшний день безграмотность это без логики мысли. Мысль только в холодильнике и курс по 8. Ток что Разумков из того же стада. Думайте бараны, а то вы уже понавыбирали. ПОЗОРИЩЕ.
показати весь коментар
05.04.2021 07:07 Відповісти
Ким працював його папаня?
показати весь коментар
05.04.2021 07:18 Відповісти
Почитайте біографію і вам все стане зрозуміло. Пора вже навчитися вивчати власних гнид під мікроскопом.
показати весь коментар
05.04.2021 07:23 Відповісти
всем понятно, что по суду этих контрабандистов закрыть невозможно или это займет годы.
готовиться к долгой и продуктивной (для себя) политической жизни, хочет чистиньким остаться, как-то это не по-пацански.
думаю, голосовать за Разумкова нельзя.
показати весь коментар
05.04.2021 07:52 Відповісти
Лохторату покажуть по ТБ який він маладєтс і лохи побіжать голосити за нього.
показати весь коментар
05.04.2021 07:55 Відповісти
Вот тут Разумков прав. Осторожный или хитрый это другое дело. Но волать на весь мир "накажите наших граждан, а ты мы сами не в состоянии" выглядит безумно бестолково.
показати весь коментар
05.04.2021 08:21 Відповісти
Создай нормальную карательную систему,истинно демократическую.а потом вякай.Сейчас суды защищают только себя и олигархов.Простому человеку -просто крах.
показати весь коментар
05.04.2021 09:51 Відповісти
НЕ виключаю , що ці санкції введені з розрахунком на кінцевий пшик ,щоб підняти рейтинг Зе і мертвечука не образити . Не дарма він почувається спокійно.
показати весь коментар
05.04.2021 11:01 Відповісти
так і є. Спецоперація, хоча і не банальна. Політолухам зачот
показати весь коментар
05.04.2021 12:06 Відповісти
Хочет подмять себе электорат ОПЗЖ, идея не плохая.
показати весь коментар
05.04.2021 19:55 Відповісти
 
 