УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8740 відвідувачів онлайн
Новини
16 128 24

Вчені створили 3D-моделі суден, що перебувають на дні Дніпра поблизу Запоріжжя

Вчені створили 3D-моделі суден, що перебувають на дні Дніпра поблизу Запоріжжя

Гідроархеологи створили 3D-моделі залишків двох затонулих човнів, що лежать на дні Дніпра в акваторії Запоріжжя.

Про це повідомив голова відділу охорони пам'яток Національного заповідника "Хортиця" Дмитро Кобалія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-групу експедиції підводних археологічних робіт "Хортиця-Скуба".

Реконструкцію створено за результатами зимової гідроархеологічної експедиції, яка відбулася цьогоріч. Два об'єкти, які були досліджені в ході експедиції, отримали кодування OD8 та OD9.

Фотографії об'єкта OD8 та 3D-модель на їхній основі, яку викали у відкритий доступ, створив молодший науковий співробітник Інституту морської біології Олександр Куракін, який представляє підводний клуб Navarex. Дмитро Кобалія пообіцяв незабаром більш докладно розповісти про досліджені човни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді. ФОТО

Як нагадує Суспільне, з 25-го лютого протягом п'яти днів гідроархеологи Запоріжжя, Одеси та Києва досліджували затонулі у минулі часи поблизу Хортиці судна. Учасники зимової експедиції працювали на глибині від 6-ти до 10-ти метрів біля причалу №11 та поблизу Громушиної балки на Хортиці. Вчені промониторили залишки трьох суден: торгову плоскодонну барку періоду кінця XIX – початку XX століття завдовжки 15 метрів і два об’єкти XVIII століття.

Дослідження були безконтактними, вчені зробили тисячі фотографій об'єктів задля подальшого створення тривимірних моделей решток човнів. Задачаекспедиції полягала в тому, щоб почати ставити пам’ятки, які виявлені на державний облік.

Автор: 

археолог (82) Дніпро (3354) Запоріжжя (2358) історія (1074) корабель (1622)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
копайте й діставайте шановні, друзі-археологи! то НАША історія, яка стане поперек горла "братішкам"
показати весь коментар
05.04.2021 02:26 Відповісти
+8
Існує проблема у збереженні і консервації дерева після підняття з води. Якщо метал доволі легко демінералізувати і законсервувати, то з велетенськими кораблями дещо складніше.
показати весь коментар
05.04.2021 07:17 Відповісти
+7
Запоріжжя - Колиска України...
Було, є і буде во віки віків!!!!
Слава Запоріжжю!!! Слава Україні!!!
показати весь коментар
05.04.2021 04:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
копайте й діставайте шановні, друзі-археологи! то НАША історія, яка стане поперек горла "братішкам"
показати весь коментар
05.04.2021 02:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/341803 Что тебе лучше, чтобы украинцам было лучше, или чтобы "братiшкам" стало "поперек горла"? И еще, думаю, что если спросить у миллиона кацапов, даже в Украине, то они не ответят, что там нашли возле Хортицы.
показати весь коментар
05.04.2021 08:21 Відповісти
А скарби коли дістанете ?
показати весь коментар
05.04.2021 02:45 Відповісти
А це не скарби?
показати весь коментар
05.04.2021 06:55 Відповісти
Теж скарби.
Тоді треба їх підняти і виставити в музеї.
показати весь коментар
05.04.2021 07:08 Відповісти
Існує проблема у збереженні і консервації дерева після підняття з води. Якщо метал доволі легко демінералізувати і законсервувати, то з велетенськими кораблями дещо складніше.
показати весь коментар
05.04.2021 07:17 Відповісти
Дякую за пояснення. Не знала. (Це для мене - далекі поняття)
Жаль. Добре, будемо дивитися фото і 3D.
показати весь коментар
05.04.2021 07:45 Відповісти
Если их поднять, под действием воздуха они разрушатся.
показати весь коментар
05.04.2021 07:27 Відповісти
Thanks.
показати весь коментар
05.04.2021 07:46 Відповісти
а как же дракары викингов, когги 13 века?? римские корабли? "Васа" в конец концов? морение древесины???
показати весь коментар
05.04.2021 11:55 Відповісти
ганзейский когг 13 век не рассыпался! таких примеров сотни.Вчені створили 3D-моделі суден, що перебувають на дні Дніпра поблизу Запоріжжя - Цензор.НЕТ 9262
показати весь коментар
05.04.2021 12:02 Відповісти
Обрабатывают спец составом...Скорее всего после морской воды разрушений меньше...может дуб тот наоборот самоконсервируется (мореный дуб)
Некоторые деревянные экземпляры держат в атмосфере ахота без доступа кислорода..под колпаком..
На фото тоже под стеклом похоже
показати весь коментар
05.04.2021 12:14 Відповісти
По сравнению с месячным доходом и.щ. министра энергетики, ясновельможным паном Витренко ЭТО мелочь, которую стыдно давать приличным людям просящим на паперти род церквой...
показати весь коментар
05.04.2021 08:43 Відповісти
Участники зимней экспедиции работали на глубине от 6 до 10 метров у причала №11 и вблизи Громушиной балки на Хортице. Источник: https://censor.net/ru/n3257572
Гадаю там вже все коштовне дістали...
показати весь коментар
05.04.2021 07:04 Відповісти
Нє ... Там написано, що дослідження було безконтактним.
Тому я й спитала.
показати весь коментар
05.04.2021 07:08 Відповісти
История - тоже ценность.
Хотя, для кого как.
показати весь коментар
05.04.2021 07:29 Відповісти
Як сказала би Мосейчучка - історію на хліб не мамажеш.
показати весь коментар
05.04.2021 09:43 Відповісти
Жуйте букеты.
показати весь коментар
05.04.2021 09:46 Відповісти
Тебе золото Полуботка до сих пор спать не дает? Там самым ценным могла быть серьга в ухе боцмана баржи конца 19 века, но он ее пропил в Херсоне после успешной погрузки кавунов... Стоит оно твоейих переживаний?
показати весь коментар
05.04.2021 07:51 Відповісти
Запоріжжя - Колиска України...
Було, є і буде во віки віків!!!!
Слава Запоріжжю!!! Слава Україні!!!
показати весь коментар
05.04.2021 04:39 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
05.04.2021 06:54 Відповісти
Пенсионерам - пенсия!
P.S. Это я так, на всякий случай, шоб случайно не забыли, бо ГазСбыт кнутами забьет до смерти когда-то гордого козака...
показати весь коментар
05.04.2021 07:56 Відповісти
И гетьману Запоріжжя Ринату, сыну Леонида, возможно потомка царя Спарты - Слава, слава, слава, на всякий случай...
показати весь коментар
05.04.2021 07:53 Відповісти
В музеї є човен видовбаний з дубу, яких було багато на Хортиці.
показати весь коментар
05.04.2021 07:46 Відповісти
 
 