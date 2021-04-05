Вчені створили 3D-моделі суден, що перебувають на дні Дніпра поблизу Запоріжжя

Гідроархеологи створили 3D-моделі залишків двох затонулих човнів, що лежать на дні Дніпра в акваторії Запоріжжя.

Про це повідомив голова відділу охорони пам'яток Національного заповідника "Хортиця" Дмитро Кобалія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-групу експедиції підводних археологічних робіт "Хортиця-Скуба".

Реконструкцію створено за результатами зимової гідроархеологічної експедиції, яка відбулася цьогоріч. Два об'єкти, які були досліджені в ході експедиції, отримали кодування OD8 та OD9.

Фотографії об'єкта OD8 та 3D-модель на їхній основі, яку викали у відкритий доступ, створив молодший науковий співробітник Інституту морської біології Олександр Куракін, який представляє підводний клуб Navarex. Дмитро Кобалія пообіцяв незабаром більш докладно розповісти про досліджені човни.

Як нагадує Суспільне, з 25-го лютого протягом п'яти днів гідроархеологи Запоріжжя, Одеси та Києва досліджували затонулі у минулі часи поблизу Хортиці судна. Учасники зимової експедиції працювали на глибині від 6-ти до 10-ти метрів біля причалу №11 та поблизу Громушиної балки на Хортиці. Вчені промониторили залишки трьох суден: торгову плоскодонну барку періоду кінця XIX – початку XX століття завдовжки 15 метрів і два об’єкти XVIII століття.

Дослідження були безконтактними, вчені зробили тисячі фотографій об'єктів задля подальшого створення тривимірних моделей решток човнів. Задачаекспедиції полягала в тому, щоб почати ставити пам’ятки, які виявлені на державний облік.