Разумков про запровадження комендантської години в Україні: "Я б не хотів, щоб це сталося"

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не хотів би, щоб в Україні запроваджували комендантську годину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це спікер розповів у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24".

"З комендантською годиною ситуація доволі непроста. Я б не хотів, щоб це сталося, об'єктивно. Для запровадження комендантської години потрібно оголошувати надзвичайний стан. Це відбувається за указом президента. Після цього - засідання Ради, це доволі непростий процес. Мені б дуже не хотілося, щоб навіть у зв'язку з COVID-19 ми були змушені піти на такий захід", - сказав він.

Як відомо, Згідно зі статтею 18 закону України "Про правовий режим надзвичайного стану", у разі запровадження надзвичайного стану, додатково можуть вживатися такі заходи, як зокрема запровадження комендантської години.

