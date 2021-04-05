Разумков про запровадження комендантської години в Україні: "Я б не хотів, щоб це сталося"
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не хотів би, щоб в Україні запроваджували комендантську годину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це спікер розповів у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24".
"З комендантською годиною ситуація доволі непроста. Я б не хотів, щоб це сталося, об'єктивно. Для запровадження комендантської години потрібно оголошувати надзвичайний стан. Це відбувається за указом президента. Після цього - засідання Ради, це доволі непростий процес. Мені б дуже не хотілося, щоб навіть у зв'язку з COVID-19 ми були змушені піти на такий захід", - сказав він.
Як відомо, Згідно зі статтею 18 закону України "Про правовий режим надзвичайного стану", у разі запровадження надзвичайного стану, додатково можуть вживатися такі заходи, як зокрема запровадження комендантської години.
Тут кожні 10 днів автоматом продовжують без жодного затвердження Національною Асамблеєю. Прикинь. Лише декретик прем*єра. За законом надзвичайний санітарний стан довше вводити не можна. Після схвалення Національною Асамблеєю - на 30 днів. Один раз. А по факту він у нас уже рік.
І комендантська година - майже три місяці. А починалося все з обіцянок про чотири тижні. Як і з карантином з вересня ... Тоді клялися - 28 днів.
И что - ни одну падлу-преступника не посадят? Или быдло всё ест?
Люди чекають виборів. Є такі, які все схвалюють.
Маніфестації та інші заходи відбуваються більш-менш регулярно.
Це -Великдень, то - тихо.
У лікарнях перебуває 500 хворих з вірусом.
Потім будуть створювати комісії з розслідування щодо crisis management. Як завжди і скрізь.
За кошти платників податків та для заробляння політичного рейтингу і збільшення електорату.
Вони нікуди не виходять і нічим не обмінюються.
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******#c63035
70-79 = 19%
80-89% = 39,40%
90+ = 32,80%
91,2%
Погано і нерізноманітно харчуються, бо все дорого, зарплати маленькі, постійний стрес, екологічна ситуація, повітря - не найкращі. + шкідливі звички та спосіб життя.
Старші якраз міцніші.
На неймовірну бюрократію, погану організацію мед.допомоги та солодкі зарплати тим же бюрократам.