Якщо темпи поширення COVID-19 збережуться, то вже через 3 місяці в Україні буде приблизно 9 млн хворих, - головлікар львівського медцентру Жиравецький
Нині в Україні щодня є приблизно сто тисяч інфікованих коронавірусом і, якщо темпи поширення хвороби збережуться, то вже через місяць у країні може бути майже три мільйони хворих, а через три місяці - дев'ять мільйонів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів головний лікар львівського медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький.
За його словами, темпи вакцинації залишають бажати кращого і не дозволяють розглядати щеплення проти коронавірусу як дієвий засіб у боротьбі з поширенням епідемії.
"Цієї кількості доз, яка прийшла до нас перший раз, явно недостатньо для того, щоб вакцинувати велику кількість населення", - сказав він
Нагадаємо, від сьогодні, 5 квітня, у Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Вони діятимуть щонайменше до 16 квітня включно, але можуть бути продовжені.
Навіть вакцинацію нормально організувати не змогли. Завезли якийсь "шмурдяк", запровадили "лохдаун" і все.
Ковід-дисиденти терміново потрібні в лікарнях, санітарами та санітарками. Адже їм не потрібні костюми та маски, котрих катастрофічно не вистачає.
через 9 мес. мона и родить, а не то шо заболеть то...
та ну? а ты с автоматом будешь вакцинировать? если Стебанов купил х.з. что по цене такой шо лучше не нужно?
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/7/7120620/ У Швеції розігнали першу велику демонстрацію проти коронавірусних обмежень
Ковід вже мали близько 19 млн нашого населення. Він майбутнє з сьогодні переплутав.
ах да врач другого слова не знает кроме "больной"
Польща розраховує, що в 2021 році через спрощену процедуру отримання дозволу на роботу для працівників охорони здоров'я з-за меж Європейського союзу кількість працівників сфери охорони здоров'я з України збільшиться(с)