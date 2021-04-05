Якщо темпи поширення COVID-19 збережуться, то вже через 3 місяці в Україні буде приблизно 9 млн хворих, - головлікар львівського медцентру Жиравецький

Нині в Україні щодня є приблизно сто тисяч інфікованих коронавірусом і, якщо темпи поширення хвороби збережуться, то вже через місяць у країні може бути майже три мільйони хворих, а через три місяці - дев'ять мільйонів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів головний лікар львівського медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький.

За його словами, темпи вакцинації залишають бажати кращого і не дозволяють розглядати щеплення проти коронавірусу як дієвий засіб у боротьбі з поширенням епідемії.

"Цієї кількості доз, яка прийшла до нас перший раз, явно недостатньо для того, щоб вакцинувати велику кількість населення", - сказав він

Нагадаємо, від сьогодні, 5 квітня, у Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Вони діятимуть щонайменше до 16 квітня включно, але можуть бути продовжені.