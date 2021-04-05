УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8678 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 163 48

Якщо темпи поширення COVID-19 збережуться, то вже через 3 місяці в Україні буде приблизно 9 млн хворих, - головлікар львівського медцентру Жиравецький

Якщо темпи поширення COVID-19 збережуться, то вже через 3 місяці в Україні буде приблизно 9 млн хворих, - головлікар львівського медцентру Жиравецький

Нині в Україні щодня є приблизно сто тисяч інфікованих коронавірусом і, якщо темпи поширення хвороби збережуться, то вже через місяць у країні може бути майже три мільйони хворих, а через три місяці - дев'ять мільйонів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів головний лікар львівського медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький.

За його словами, темпи вакцинації залишають бажати кращого і не дозволяють розглядати щеплення проти коронавірусу як дієвий засіб у боротьбі з поширенням епідемії.

"Цієї кількості доз, яка прийшла до нас перший раз, явно недостатньо для того, щоб вакцинувати велику кількість населення", - сказав він

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про запровадження комендантської години в Україні: "Я б не хотів, щоб це сталося"

Нагадаємо, від сьогодні, 5 квітня, у Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Вони діятимуть щонайменше до 16 квітня включно, але можуть бути продовжені.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
В 19 році 73% населення захворіло на барановірус. Ото була епідемія.Если темпы распространения COVID-19 сохранятся, то уже через 3 месяца в Украине будет около 9 млн больных, - главврач львовского медцентра Жиравецкий - Цензор.НЕТ 5452
показати весь коментар
05.04.2021 08:03 Відповісти
+10
Если темпы распространения COVID-19 сохранятся, то уже через 3 месяца в Украине будет около 9 млн больных, - главврач львовского медцентра Жиравецкий - Цензор.НЕТ 8930
показати весь коментар
05.04.2021 07:59 Відповісти
+6
А как все начиналось...Бубочка спас и привез короновирус с Уханя в Украину, в Санжары...Чемпион по борьбе вызвал вирус на поединок! Будем всех бамбить!- грозно произнес мировой лидер, подразумевая конечно китайский вирус. Бомбит до сих пор на пляже в Катаре.
показати весь коментар
05.04.2021 08:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну а що ви хотіли коли повністю відсутня боротьба з цим вірусом?
Навіть вакцинацію нормально організувати не змогли. Завезли якийсь "шмурдяк", запровадили "лохдаун" і все.
показати весь коментар
05.04.2021 07:52 Відповісти
Буковельський лижник чемпіон і він нас спасьот на раз-два.
показати весь коментар
05.04.2021 07:58 Відповісти
Спакойна. Указ уже выдан. Так шо все будет по хайпу.
показати весь коментар
05.04.2021 08:30 Відповісти
Щось цей барановірус підозріло повільно поширюється. Вже рік пройшов. Вочевидь, швидкість його поширення залежить суто від хотєлок влади. Цікаво, де у світі спалахне перше повстання проти глобалістичної сволоти, яка за допомогою неіснуючої пандемії заганяє страшилками людей в стійло?
показати весь коментар
05.04.2021 08:53 Відповісти
У тебе на расєї спалахне. Будете робити повстання на колінах, як ви любите та завжди робили.
показати весь коментар
05.04.2021 12:29 Відповісти
Больных у нас уже 13 миллионов - столько голосовало за вислюка.
показати весь коментар
05.04.2021 07:58 Відповісти
В 19 році 73% населення захворіло на барановірус. Ото була епідемія.Если темпы распространения COVID-19 сохранятся, то уже через 3 месяца в Украине будет около 9 млн больных, - главврач львовского медцентра Жиравецкий - Цензор.НЕТ 5452
показати весь коментар
05.04.2021 08:03 Відповісти
Якщо темпи поширення COVID-19 збережуться, то вже через 3 місяці в Україні буде приблизно 9 млн хворих, - головлікар львівського медцентру Жиравецький - Цензор.НЕТ 3703
показати весь коментар
05.04.2021 08:19 Відповісти
зэмпанзе
показати весь коментар
05.04.2021 08:19 Відповісти
Если темпы распространения COVID-19 сохранятся, то уже через 3 месяца в Украине будет около 9 млн больных, - главврач львовского медцентра Жиравецкий - Цензор.НЕТ 8930
показати весь коментар
05.04.2021 07:59 Відповісти
До Меркави. Вона відпишеться в цій темі.
Ковід-дисиденти терміново потрібні в лікарнях, санітарами та санітарками. Адже їм не потрібні костюми та маски, котрих катастрофічно не вистачає.
показати весь коментар
05.04.2021 07:59 Відповісти
Залізь у льох і сиди там до нового пришестя сиволапого гетьмана, ботяро. Не забудь вдягнути шапку-вушанку й валянки.
показати весь коментар
05.04.2021 08:54 Відповісти
Володику, злишся від правди? злость, як і зелена мозкова пліснява, вбиває... даже шапка з валянками не допоможуть... як і могила не віривняє горбатого...
показати весь коментар
05.04.2021 09:47 Відповісти
Це трампіст-антиковідник. Помітила цікаву тенденцію: всі трампісти - всі антикодники. Мабуть це пов'язано тим, що вони сидять на кацапських інформаційних помийках, а на кацапії ковіду немає та хворих і померлих від нього теж. Там ковід взагалі відмінили, а бидло по тихому здихає від ковіду. Треба почекати, коли наши антиковідники всі повиздихають, їх все меншає останнім часом.
показати весь коментар
05.04.2021 12:35 Відповісти
Головна проблема в нашій країні, як на мій погляд, це те що у нас справами займаються невігласи, а не професіонали. Кожний повинен займатися своїм ділом згідно свого фаху.
показати весь коментар
05.04.2021 10:02 Відповісти
Вважаєте, що Меркава за освітою не потягне на посаду санітара?
показати весь коментар
05.04.2021 10:55 Відповісти
До речі, як Вам

April 4 (GMT)
Updates

177 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
показати весь коментар
05.04.2021 11:14 Відповісти
Ніяк. Як усяка статистика. Поки ще спостерігаю за процесом.
показати весь коментар
05.04.2021 14:11 Відповісти
Скільки місяців ще спостерігати збираєтеся? А тим часом в Україні кожного дня ховають по кілька сотень померлих від ковіду...
показати весь коментар
05.04.2021 14:19 Відповісти
Щонайменше зо три місяці. А ховають не тільки в Україні. До того ж чого мені з Вами сперічатись. Що я, який з осторогою до вакцин ставиться, що Ви, що повністю за вакцинацію хоч будь чим, зараз знаходимося в однаковому стані. Можливості вакцинуватися немає ані у Вас, ані у мене. І вважаю, що до кінця потоного року навряд чи що змінется. А у кінці року пандемія сама собою на спад піде мабуть. Ну а як воно вийде побачимо. У всякому разі зараз повна хакуна-матата в цьому питанні. Тобто якщо від тебе нічого не залежить, то немає сенсу напружуватись.
показати весь коментар
05.04.2021 14:29 Відповісти
"що Ви, що повністю за вакцинацію хоч будь чим" - Дайте посилання на пост, де я радив комусь вакцинуватися Спутніком.
показати весь коментар
05.04.2021 14:32 Відповісти
Ахах. Вибачте, звісно будь чим, ОКРІМ СУПУТНИКА. Ще раз дуже вибачаюсь.
показати весь коментар
05.04.2021 16:25 Відповісти
Приймається.
показати весь коментар
05.04.2021 16:36 Відповісти
Є старий анекдот:
"Женщина отправляет телеграмму:
- Поздравляю с Новым Годом дочку Таню, внучку Лену, внука Сашеньку, собачку Жучку, кота Ваську...
Телеграфистка: - Написали бы короче: "Поздравляю всех"...
- Щас! А зять!?"
показати весь коментар
05.04.2021 16:40 Відповісти
математик блин
через 9 мес. мона и родить, а не то шо заболеть то...

\\\\\\\"Этого количества доз, которое пришло к нам первый раз, явно недостаточно для того, чтобы вакцинировать большое количество населения", - сказал он Источник: https://censor.net/ru/n3257577\\\\\

та ну? а ты с автоматом будешь вакцинировать? если Стебанов купил х.з. что по цене такой шо лучше не нужно?
показати весь коментар
05.04.2021 07:59 Відповісти
Ну и чем в чем проблема? Даже наоборот, все проблемы с коронобесием будут решены. У нас появится официальный колективный имунитет. Этого вполне хватит,по утверждению коронобесов молодь ведь у нас не болеет. А где зелины 120тыс трупов к новому году,забыли. Грозился если мы будем нарушать лохдаун.
показати весь коментар
05.04.2021 08:13 Відповісти
Ну и конечно - экономия денег. Пенсы выдохнут с половины. Можно будет опять МВФ послать.
показати весь коментар
05.04.2021 08:38 Відповісти
До речі, а як там справи у Швеції, де баранобєсія немає? Мабуть увесь швеццький нарід уже вимер до ноги?
показати весь коментар
05.04.2021 08:55 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/24/7121263/ У Швеції 94% хочуть вакцинуватися від коронавірусу, попри паніку довкола AstraZeneca

https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/7/7120620/ У Швеції розігнали першу велику демонстрацію проти коронавірусних обмежень
показати весь коментар
05.04.2021 14:39 Відповісти
так обещали же к лету имунитет у половины наҫеления Украины
показати весь коментар
05.04.2021 08:21 Відповісти
Ну... кто выживет у тех будет иммунитет!
показати весь коментар
05.04.2021 09:24 Відповісти
отож
показати весь коментар
05.04.2021 09:45 Відповісти
Ну так к лету и будет. Правда к какому лету никто не уточняет.
показати весь коментар
05.04.2021 10:05 Відповісти
А как все начиналось...Бубочка спас и привез короновирус с Уханя в Украину, в Санжары...Чемпион по борьбе вызвал вирус на поединок! Будем всех бамбить!- грозно произнес мировой лидер, подразумевая конечно китайский вирус. Бомбит до сих пор на пляже в Катаре.
показати весь коментар
05.04.2021 08:37 Відповісти
А уявляєте, як приємно ЗЕвиборцю їхать на цвинтар по новій, "відремонтованій" дорозі?
показати весь коментар
05.04.2021 08:37 Відповісти
А родственникам? Не трясет, быстро, можно поспать пока до кладбища.
показати весь коментар
05.04.2021 08:40 Відповісти
Ага. Згідно цих казок, ми всі вже давно повинні бути хворі на СНІД.
Ковід вже мали близько 19 млн нашого населення. Він майбутнє з сьогодні переплутав.
показати весь коментар
05.04.2021 08:47 Відповісти
почему есть и другие слова болезней, главное что бы деньги были, а за деньги они и здорового человека до смерти залечат
показати весь коментар
05.04.2021 08:50 Відповісти
может 13 миллионов болевших ?
ах да врач другого слова не знает кроме "больной"
показати весь коментар
05.04.2021 08:48 Відповісти
"Если темпы распространения COVID-19 сохранятся, то уже через 3 месяца в Украине будет около 9 млн больных, - главврач львовского медцентра Жиравецкий" - https://glavred.info/opinions/kogda-dlya-koronavirusa-v-ukraine-zakonchitsya-goryuchiy-material-10260938.html Конец близко: когда в Украине закончится коронавирусный кошмар. До лета 2021 года около 80% населения Украины переболеет коронавирусом, то есть будет получен базовый иммунитет. Это значит, что в дальнейшем просто не будет необходимости в таких жестких ограничительных мерах, как карантин и локдаун.
показати весь коментар
05.04.2021 08:52 Відповісти
До лета уже критически снизится иммунитет тех, кто болел в 2020 и они по второму кругу болеть начнут.
показати весь коментар
05.04.2021 11:00 Відповісти
Напуганым стадом легче управлять
показати весь коментар
05.04.2021 09:02 Відповісти
якщо темп збережеться, то через 3 міс. лікарів не залишиться.
Польща розраховує, що в 2021 році через спрощену процедуру отримання дозволу на роботу для працівників охорони здоров'я з-за меж Європейського союзу кількість працівників сфери охорони здоров'я з України збільшиться(с)
показати весь коментар
05.04.2021 09:13 Відповісти
А через два года - около 72 млн
показати весь коментар
05.04.2021 09:16 Відповісти
ты школу прокурил в подвортне или в туалете ширялся? если бы ходил, хоть немного грамотности имел бы... и понимал, что такое прогрессия... о чем я? ты же зеленый...
показати весь коментар
05.04.2021 09:54 Відповісти
То что написано в статье х*есия а не прогрессия!
показати весь коментар
05.04.2021 13:08 Відповісти
Вчора сусідка розказала, що її ковідОм заразив буковельський лижнік, колега по роботі. Ходив на роботу хворий та не носив маску. Захворіла спочатку вона, потім чоловік та донька. Хворіли важко, але вдома.
показати весь коментар
05.04.2021 12:38 Відповісти
 
 