В Україні за добу від COVID-19 померли 254 людини, зафіксовано 10 179 нових випадків зараження, 4946 осіб одужали
10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 квітня 2021 року.
Про це свідчать дані карти РНБО, передає Цензор.НЕТ.
Також за даними РНБО, за минулу добу померли від COVID-19 254 особи, одужали - 4946.
В Україні станом на ранок 5 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 369 162 особи, що на 4979 більше, ніж добою раніше.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1155), Львівській (1121) та Дніпропетровській (1003) областях.
Пізніше в МОЗ додали, що за минулу добу захворіла 431 дитина і 152 медпрацівники. Також за минулу добу було госпіталізовано 3275 осіб.
Туди ж з усієї Європи лижники з'їхались, тому що всі лижні курорти були зачинені, а лише Буковель працював. Спасіба кловану та Бєні за наш украінський армагеддець.