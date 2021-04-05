УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8678 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 254 13

В Україні за добу від COVID-19 померли 254 людини, зафіксовано 10 179 нових випадків зараження, 4946 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 254 людини, зафіксовано 10 179 нових випадків зараження, 4946 осіб одужали

10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 квітня 2021 року.

Про це свідчать дані карти РНБО, передає Цензор.НЕТ.

10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 квітня 2021 року.

Також за даними РНБО, за минулу добу померли від COVID-19 254 особи, одужали - 4946.

Читайте також: Радник Байдена, епідеміолог Остерхольм заявив про четверту хвилю COVID-19 у США: "У певному сенсі ми майже перебуваємо в новій пандемії"

В Україні станом на ранок 5 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 369 162 особи, що на 4979 більше, ніж добою раніше.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1155), Львівській (1121) та Дніпропетровській (1003) областях.

Пізніше в МОЗ додали, що за минулу добу захворіла 431 дитина і 152 медпрацівники. Також за минулу добу було госпіталізовано 3275 осіб.

В Україні за добу від COVID-19 померли 254 людини, зафіксовано 10 179 нових випадків зараження, 4946 осіб одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 254 людини, зафіксовано 10 179 нових випадків зараження, 4946 осіб одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 254 людини, зафіксовано 10 179 нових випадків зараження, 4946 осіб одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 254 людини, зафіксовано 10 179 нових випадків зараження, 4946 осіб одужали 04
В Україні за добу від COVID-19 померли 254 людини, зафіксовано 10 179 нових випадків зараження, 4946 осіб одужали 05

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2325) статистика (2255) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 254 человека, зафиксированы 10 179 новых случаев заражения, 4 946 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 9320
показати весь коментар
05.04.2021 08:21 Відповісти
+4
Спасибо гнусавому клоуну ЗЕ за решительные победы!!!
показати весь коментар
05.04.2021 08:40 Відповісти
+2
на завтра підфіксують ще і тих, кого не зафіксували за вихідні.
показати весь коментар
05.04.2021 08:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 254 человека, зафиксированы 10 179 новых случаев заражения, 4 946 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 9320
показати весь коментар
05.04.2021 08:21 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 254 людини, зафіксовано 10 179 нових випадків зараження, 4946 осіб одужали - Цензор.НЕТ 2175
показати весь коментар
05.04.2021 08:46 Відповісти
НА самом деле не в Буковеле главная причина. Обратите внимания разрастание Ковида началось через несколько дней после 8 марта. Мы ехали 8 марта - поезда были забиты под завязку. Конченый совдэповский праздник стал третьим выходным и вызвал огромные миграции внутри страны. Мамы то святое, а они по привычке празднуют этот проститутско-пролетарским праздничком. МОЖЕТ ПОРА УЖЕ СДЕЛАТЬ 8 марта РАБОЧИМ ДНЕМ! т
показати весь коментар
05.04.2021 09:04 Відповісти
Бабадакаль не дурак, он на юга уже погнал
показати весь коментар
05.04.2021 09:11 Відповісти
Так, Буковель дійсно добре попрацював у росповсюдженні цієї зарази. Мою сусідку буковельський лижник колега по роботі заразив, коли приїхав з відпочинку.
Туди ж з усієї Європи лижники з'їхались, тому що всі лижні курорти були зачинені, а лише Буковель працював. Спасіба кловану та Бєні за наш украінський армагеддець.
показати весь коментар
05.04.2021 14:09 Відповісти
на завтра підфіксують ще і тих, кого не зафіксували за вихідні.
показати весь коментар
05.04.2021 08:21 Відповісти
Спасибо гнусавому клоуну ЗЕ за решительные победы!!!
показати весь коментар
05.04.2021 08:40 Відповісти
и зачем эта статистика? да пох уже все
показати весь коментар
05.04.2021 08:58 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 254 людини, зафіксовано 10 179 нових випадків зараження, 4946 осіб одужали - Цензор.НЕТ 9518
показати весь коментар
05.04.2021 09:22 Відповісти
Еще один "Боинг", ГЕП.
показати весь коментар
05.04.2021 11:16 Відповісти
Поки українці мруть від ковіду, ішак катарський засмагає.
показати весь коментар
05.04.2021 14:04 Відповісти
Прям від COVID-19?! так і написано у свідоцтві про смерть? Вмер від коронавіруса, а саме його англійсько української мутації.... ПИЗ***Ж ! Терористичний акт та соціальний експеримент який проводять виродки в світовому масштабі.
показати весь коментар
05.04.2021 14:26 Відповісти
Який педантичний в нас коронавірус. Від початку епідемії кількість інфікованих має чіткий семиденний цикл. Максимум - п'ятниця, субота; мінімум - понеділок, вівторок. Жодного разу цей вірус не порушив графіку!
показати весь коментар
05.04.2021 17:47 Відповісти
 
 