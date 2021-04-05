УКР
Радник Байдена, епідеміолог Остерхольм заявив про четверту хвилю COVID-19 у США: "У певному сенсі ми майже перебуваємо в новій пандемії"

У Сполучених Штатах спостерігається вже четверта хвиля пандемії коронавірусної інфекції. Таку думку висловив епідеміолог, член консультативного комітету президента США Джо Байдена щодо коронавірусу Майкл Остерхольм.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Fox News.

Він пояснив це тим, що в останні кілька місяців у країні з'явилися кілька нових різновидів коронавірусу, що становлять серйозну загрозу.

"Я вважаю, що в деякому сенсі ми перебуваємо майже в новій пандемії", - сказав учений.

Проте він зауважив, що хороша новина полягає в тому, що наявні вакцини ефективні проти нових штамів вірусу, зокрема й проти так званого "британського штаму".

Раніше Національна академія наук України представила новий прогноз щодо розвитку ситуації з коронавірусом у країні. Вчені спрогнозували, коли в Україні буде пік третьої хвилі COVID-19.

карантин (18172) США (24064) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Чуваки во всем мире оседлали кошерную тему!
05.04.2021 08:23 Відповісти
ну да, только вот люди болеют по два раза,
похоже это не предел,
увы
05.04.2021 09:10 Відповісти
Открою секрет: люди гриппом тоже болеют по несколько раз)
05.04.2021 10:10 Відповісти
я бы сказал болеют постоянно
05.04.2021 11:57 Відповісти
А потом будет пятая, шестая, пятьдесят шестая и т.д
05.04.2021 09:22 Відповісти
 
 