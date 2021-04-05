Три людини загинули внаслідок пожежі в 5-поверховому житловому будинку в Запоріжжі, - ДСНС

У Запоріжжі в п'ятиповерховому житловому будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинули 3 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні ДСНС.

"4 квітня о 23 год. 12 хв. у м. Запоріжжя по вул. Добровольчих батальйонів у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи", - сказано в повідомленні.

О 23:55 пожежу ліквідовано на площі 20 м2.

До гасіння залучалося 12 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в Запорізькій обласній клінічній лікарні, яка виникла в ніч на 4 лютого, загинули четверо людей - лікар і троє пацієнтів.