Три людини загинули внаслідок пожежі в 5-поверховому житловому будинку в Запоріжжі, - ДСНС
У Запоріжжі в п'ятиповерховому житловому будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинули 3 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні ДСНС.
"4 квітня о 23 год. 12 хв. у м. Запоріжжя по вул. Добровольчих батальйонів у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи", - сказано в повідомленні.
О 23:55 пожежу ліквідовано на площі 20 м2.
До гасіння залучалося 12 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, внаслідок пожежі в Запорізькій обласній клінічній лікарні, яка виникла в ніч на 4 лютого, загинули четверо людей - лікар і троє пацієнтів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль