УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8712 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
955 14

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1258 осіб, загалом - 291 824, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1258 осіб, загалом - 291 824, - Степанов

291 822 людини в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"1258 людей щеплено проти COVID-19 за добу 4 квітня 2021 року в Україні. 291 824 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 291 822 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - розповів міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 254 людини, зафіксовано 10 179 нових випадків зараження, 4946 осіб одужали

За даними міністра, щеплення проводилися 39 мобільними бригадами з імунізації та 75 пунктами вакцинації.

"Станом на 4 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 407 003 людини", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронівирусу зробили в Харківській області (250), Києві (130) та Львівській (110) області. Водночас у Київській, Одеській та Херсонській областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1258 осіб, загалом - 291 824, - Степанов 01
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1258 осіб, загалом - 291 824, - Степанов 02
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1258 осіб, загалом - 291 824, - Степанов 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) статистика (2255) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Вакцинация по Украине идет семимильными шагами.
Товарищ фраер Степанов, вы не слишком быстро вакцинируете, самого себя любимого не обидели?
показати весь коментар
05.04.2021 08:45 Відповісти
+2
и это все, кого удалось поймать?!
показати весь коментар
05.04.2021 08:48 Відповісти
+2
У нас навіть 1% населення не провакциновано.... Такі ось *шалені* успіхи у степашки...
показати весь коментар
05.04.2021 09:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вакцинация по Украине идет семимильными шагами.
Товарищ фраер Степанов, вы не слишком быстро вакцинируете, самого себя любимого не обидели?
показати весь коментар
05.04.2021 08:45 Відповісти
не обидел -купил пальто за 25штук$
показати весь коментар
05.04.2021 09:30 Відповісти
и это все, кого удалось поймать?!
показати весь коментар
05.04.2021 08:48 Відповісти
Это полный провал, за день 1258 прививок в Украине, а ведь это чмо обещало 10 тысяч привитых в сутки, что тоже очень мало. Кому-то очень выгодно иметь в министрах здравоохранения коня-мародера в пальто за 22 тысячи долларов.
показати весь коментар
05.04.2021 08:48 Відповісти
Не пойму... он хвастает или возмущается???)))
показати весь коментар
05.04.2021 08:51 Відповісти
На запись 407 тыс., но сделано 1258 прививок. Похоже на то, что растягивают остатки вакцины, так как новую партию ждать неизвестно сколько и пойдут дни когда на запись пол миллионов людей, а в сутки сделано НОЛЬ вакцинаций.
показати весь коментар
05.04.2021 08:52 Відповісти
степанов перемоги гатить
показати весь коментар
05.04.2021 08:57 Відповісти
У нас навіть 1% населення не провакциновано.... Такі ось *шалені* успіхи у степашки...
показати весь коментар
05.04.2021 09:01 Відповісти
Ранішу такі темпи визивали сміх, а тепер уже і не до сміху.
показати весь коментар
05.04.2021 09:27 Відповісти
Кошика бросила котят, пусть е***тся как хотять.
показати весь коментар
05.04.2021 09:31 Відповісти
Британія і Україна..
прості порівняння.ХОДУ ВАКЦИНАЦІЇ.

Особливо для довбо...бів -антивакцинаторів (доморощених і з Лахти) і довбо...бів вакцинаторів з МОЗ(від Степанова)..
Британія,провакцинувавши більше половини населення,виходить на цифру 10 померлих в день,Україна цього тижня,провакцинувавши ...тисяч -на цифру 500...
показати весь коментар
05.04.2021 10:35 Відповісти
Це повний провал, цьому профану в 20000оларову пальті треба це визнати і від сорому хоча б піти у відставку
показати весь коментар
05.04.2021 11:28 Відповісти
Одному мені здається, що це дуже схоже на організований геноцид?
показати весь коментар
05.04.2021 12:01 Відповісти
 
 