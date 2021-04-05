За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1258 осіб, загалом - 291 824, - Степанов

291 822 людини в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"1258 людей щеплено проти COVID-19 за добу 4 квітня 2021 року в Україні. 291 824 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 291 822 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 39 мобільними бригадами з імунізації та 75 пунктами вакцинації.

"Станом на 4 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 407 003 людини", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронівирусу зробили в Харківській області (250), Києві (130) та Львівській (110) області. Водночас у Київській, Одеській та Херсонській областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.





