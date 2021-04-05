За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1258 осіб, загалом - 291 824, - Степанов
291 822 людини в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"1258 людей щеплено проти COVID-19 за добу 4 квітня 2021 року в Україні. 291 824 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 291 822 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - розповів міністр.
За даними міністра, щеплення проводилися 39 мобільними бригадами з імунізації та 75 пунктами вакцинації.
"Станом на 4 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 407 003 людини", - додав Степанов.
Найбільше за минулу добу щеплень проти коронівирусу зробили в Харківській області (250), Києві (130) та Львівській (110) області. Водночас у Київській, Одеській та Херсонській областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Товарищ фраер Степанов, вы не слишком быстро вакцинируете, самого себя любимого не обидели?
прості порівняння.ХОДУ ВАКЦИНАЦІЇ.
Особливо для довбо...бів -антивакцинаторів (доморощених і з Лахти) і довбо...бів вакцинаторів з МОЗ(від Степанова)..
Британія,провакцинувавши більше половини населення,виходить на цифру 10 померлих в день,Україна цього тижня,провакцинувавши ...тисяч -на цифру 500...