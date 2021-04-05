За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 38 осіб, на водних об'єктах загинули 18, - ДСНС
Протягом минулого тижня з 29.03 по 4.04 під час пожеж в Україні загинули 38 людей, на водних об'єктах - 18.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Від початку тижня зареєстровано 3 тис. 652 надзвичайні події. У результаті вжитих заходів врятовано 22 людини.
Ліквідовано 3тис. 290пожеж, врятовано на пожежах 20осібта не допущено знищення вогнем 649 будівель і 36 од. техніки. На пожежах загинуло 38 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 614 тис. грн.
Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 249 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 11 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 18 осіб.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Welt Schmerz
показати весь коментар05.04.2021 08:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Welt Schmerz
показати весь коментар05.04.2021 08:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль