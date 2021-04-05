Корнієнко сумнівається в можливості створення коаліції СН з "Батьківщиною": позиції партій різняться

У "Слузі народу" публічно заперечують можливість створення коаліції з політичною партією "Батьківщина" через розбіжності в поглядах обох партій. Це може стати головною перешкодою.

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Категорично заявляти, що це неможливо, я б не став. Але зараз мені складно зрозуміти, як ми можемо створити коаліцію з ким би то не було у Верховній Раді, враховуючи, що їхні позиції різняться з нашою", - заявив Корнієнко.

За його словами, між "Слугою народу" і "Батьківщина" є кілька тем, в яких політсили ґрунтовно розходяться.

"Це ставлення до ринку землі, приватизації та ліберальних реформ. У мене є сумніви, що ми зможемо дійти згоди з Батьківщиною" в цих питаннях", - пояснив Корнієнко.