Корнієнко сумнівається в можливості створення коаліції СН з "Батьківщиною": позиції партій різняться
У "Слузі народу" публічно заперечують можливість створення коаліції з політичною партією "Батьківщина" через розбіжності в поглядах обох партій. Це може стати головною перешкодою.
Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Категорично заявляти, що це неможливо, я б не став. Але зараз мені складно зрозуміти, як ми можемо створити коаліцію з ким би то не було у Верховній Раді, враховуючи, що їхні позиції різняться з нашою", - заявив Корнієнко.
За його словами, між "Слугою народу" і "Батьківщина" є кілька тем, в яких політсили ґрунтовно розходяться.
"Це ставлення до ринку землі, приватизації та ліберальних реформ. У мене є сумніви, що ми зможемо дійти згоди з Батьківщиною" в цих питаннях", - пояснив Корнієнко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Деньги пилят пока голосов хватает
айкоооооооооос ! айкооооооооос !
КАРАбельная СОООСНА УУУУУУ
ехайте ...