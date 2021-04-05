УКР
Новини
Корнієнко сумнівається в можливості створення коаліції СН з "Батьківщиною": позиції партій різняться

У "Слузі народу" публічно заперечують можливість створення коаліції з політичною партією "Батьківщина" через розбіжності в поглядах обох партій. Це може стати головною перешкодою.

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Категорично заявляти, що це неможливо, я б не став. Але зараз мені складно зрозуміти, як ми можемо створити коаліцію з ким би то не було у Верховній Раді, враховуючи, що їхні позиції різняться з нашою", - заявив Корнієнко.

За його словами, між "Слугою народу" і "Батьківщина" є кілька тем, в яких політсили ґрунтовно розходяться.

Також читайте: Сьогодні рано говорити про розширення коаліції в парламенті, - Разумков

"Це ставлення до ринку землі, приватизації та ліберальних реформ. У мене є сумніви, що ми зможемо дійти згоди з Батьківщиною" в цих питаннях", - пояснив Корнієнко.

Автор: 

ВР (15171) коаліція (409) Батьківщина (587) Слуга народу (2842) Корнієнко Олександр (666)
Топ коментарі
+3
какие наполненные интеллектом лица - как и у быдло их избирателей ... Быдло выбрало в руководство страны клоунов-гопников. И продолжает это делать.
05.04.2021 09:11 Відповісти
+2
05.04.2021 09:07 Відповісти
+2
Ваня на выход....песТню про дострокови...заппевай..😃
показати весь коментар
05.04.2021 09:09 Відповісти
05.04.2021 09:07 Відповісти
Ваня на выход....песТню про дострокови...заппевай..😃
показати весь коментар
05.04.2021 09:09 Відповісти
какие наполненные интеллектом лица - как и у быдло их избирателей ... Быдло выбрало в руководство страны клоунов-гопников. И продолжает это делать.
05.04.2021 09:11 Відповісти
Что с быдла возьмёшь? Может эти 73% идиоты поумнеют и будут выбирать наших звезд благородного интеллекта
05.04.2021 09:17 Відповісти
Какие у наших политиков на ... позиции на ...?!?!
Деньги пилят пока голосов хватает
показати весь коментар
05.04.2021 09:12 Відповісти
Странно было бы если было по-другому. Потому что по уровню ублюдочности до уровня слуг еще никто не опускался!
показати весь коментар
05.04.2021 09:23 Відповісти
Таки юлькини умови вони не сприйняли. Я так і знав.
показати весь коментар
05.04.2021 09:27 Відповісти
Конечно не сходятся. Разве СН мечтают посадить в свои кресла циничную властолюбивую бабулю?
показати весь коментар
05.04.2021 09:30 Відповісти
Бабадакаль и его говнопартия купили рейтинг и теперь умничают
ехайте ...
показати весь коментар
05.04.2021 09:31 Відповісти
Судя по уровню популизма и коррупции, Батькивщина и СН - близнецы, причем сиамские.
показати весь коментар
05.04.2021 10:03 Відповісти
Вам ближче до ОПЗЖ, ціль одна - знищити, або обрусити Україну, тільки методи різні:ОПЗЖ це робить і говорить прямо, а "слуги" питляють і брешіть, прикидаючись патріотами.
показати весь коментар
05.04.2021 10:29 Відповісти
Їх позиціїї відрізняються десь так - СН - грабувати, красти. Юлька- красти, грабувати
показати весь коментар
05.04.2021 11:08 Відповісти
