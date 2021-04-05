Разумков про заяви щодо появи української вакцини від COVID-19: Краще таких обіцянок не давати

Краще не давати обіцянок про розробку української вакцини від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24".

"Раніше лунали заяви про те, що у нас вже є напрацювання з вакцини, що вона незабаром з’явиться. Краще таких обіцянок не давати, краще дочекатися, поки українські вчені її розроблять, потім вже про це говорити.

Я чую багато пропозиції щодо того – а давайте закупимо технології, давайте тут почнемо виробляти. Та будьмо відверті – шанси на те, що нам хтось цю технологію продасть у сьогоднішніх умовах дуже невеликі, тому що будь-яка технологія сьогодні коштує великі-великі гроші, сьогодні це політика, це економіка, геополітика, це можливість впливати, і від такого інструменту іноземний бізнес не зможе відмовитись", — сказав він.

Також читайте: Словенія обмежила використання вакцини AstraZeneca, - DW

Разумков вважає, що зараз краще зосередитися на тих вакцинах, які вже існують.

"Якщо з’явиться українська вакцина – добре, тоді в нас буде більше можливостей вакцинувати українських громадян. Але чекати лише цього варіанту точно не варто, зараз ми маємо зайнятися пошуком тих вакцин, які вже є у світі, але також ми повинні врахувати, що ці вакцини повинні максимально відповідати стандартам безпеки, які ми могли б гарантувати нашим громадянам", — сказав він.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов розповів, яка кількість доз вакцин від коронавірусу загалом має надійти в Україну.