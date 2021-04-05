УКР
Новини Боротьба з коронавірусом
Разумков про заяви щодо появи української вакцини від COVID-19: Краще таких обіцянок не давати

Разумков про заяви щодо появи української вакцини від COVID-19: Краще таких обіцянок не давати

Краще не давати обіцянок про розробку української вакцини від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24".

"Раніше лунали заяви про те, що у нас вже є напрацювання з вакцини, що вона незабаром з’явиться. Краще таких обіцянок не давати, краще дочекатися, поки українські вчені її розроблять, потім вже про це говорити.

Я чую багато пропозиції щодо того – а давайте закупимо технології, давайте тут почнемо виробляти. Та будьмо відверті – шанси на те, що нам хтось цю технологію продасть у сьогоднішніх умовах дуже невеликі, тому що будь-яка технологія сьогодні коштує великі-великі гроші, сьогодні це політика, це економіка, геополітика, це можливість впливати, і від такого інструменту іноземний бізнес не зможе відмовитись", — сказав він.

Також читайте: Словенія обмежила використання вакцини AstraZeneca, - DW

Разумков вважає, що зараз краще зосередитися на тих вакцинах, які вже існують.

"Якщо з’явиться українська вакцина – добре, тоді в нас буде більше можливостей вакцинувати українських громадян. Але чекати лише цього варіанту точно не варто, зараз ми маємо зайнятися пошуком тих вакцин, які вже є у світі, але також ми повинні врахувати, що ці вакцини повинні максимально відповідати стандартам безпеки, які ми могли б гарантувати нашим громадянам", — сказав він.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов розповів, яка кількість доз вакцин від коронавірусу загалом має надійти в Україну.

Автор: 

вакцина (4419) Разумков Дмитро (1528) COVID-19 (19765)
Короче, Стёпа с Радуцким не пригласили Разумкова в распильную бригаду по производству вакцины.
05.04.2021 09:09 Відповісти
А кто эти заявления делал. Уж не "слуги нариду" ? Хитродупый Дима решил откреститься от зеленой плесени . Не получится. Все помнят по каким спискам, какой "партии " он стал депутатом и спикером
05.04.2021 09:13 Відповісти
Деякі розумаки не полишають надії втюхати населенню російський спутнік.
05.04.2021 09:17 Відповісти
Ходит во время дождя между каплями, врагов у него нет. Какой хитрый человек.
05.04.2021 09:18 Відповісти
Хоть один здравомыслящий человек в команде ! Браво !
05.04.2021 09:18 Відповісти
Результат дурости, жадности и безответственности слуг народа Коломойского: Если темпы распространения COVID-19 сохранятся, то уже через 3 месяца в Украине будет около 9 млн больных.
05.04.2021 09:20 Відповісти
А як тоді слугам тримати свій електорат? Звітом про профукане?
05.04.2021 09:32 Відповісти
На розробку і випуск власної вакцини підуть багато років. На виробництво в Україні за зарубіжними ліцензіями - кілька років. Вакцина Українцям потрібна негайно. Тому маємо негайно вакцинувати населення кращими зразками зарубіжних вакцин, а не ширпотребом, закупленим виключно для отримання захмарних "відкатів".
05.04.2021 09:34 Відповісти
"Раньше звучали заявления о том, что у нас уже есть наработки по вакцине, она скоро появится. Лучше таких обещаний не давать, лучше дождаться, пока украинские ученые ее разработают, потом уже об этом говорить.Источник: https://censor.net/ru/n3257590

Строим, монтируем, устанавливаем! линия линии по производству купить лицензию покупаем вакцинируем

лучше дождаться, не ждать работать
05.04.2021 12:07 Відповісти
 
 