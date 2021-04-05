1 251 3
Поворозник про можливість запровадження комендантської години в Києві: звідки беруться такі чутки?
Київська влада не обговорювала можливість запровадження комендантської години в столиці України. У КМДА висловили впевненість, що це питання не в їхній компетенції.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"В Києві точно ми навіть і не говорили про запровадження комендантської години. Це не наша компетенція. Для мене взагалі дивно чути, звідки беруться такі чутки", - заявив Поворозник.
