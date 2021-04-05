Фонд "Хоттабича" і рятувальна служба ASAP RESCUE мають можливість транспортувати реанімобілями лежачих пацієнтів по Україні, - волонтер Хоттабич

Ця пропозиція для постраждалих та учасників війни не комерційна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook пише Ілля Джонович Лисенко, головний виконавчий директор Громадської Організації "Рятувальники ASAP Rescue" та Благодійного фонду "АСАП ЕМС Хоттабич".

"УВАГА! ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ, НАЦГВАРДІЙЦІ, ДОБРОВОЛЬЦІ, РЕЗЕРВІСТИ, ВОЛОНТЕРИ, ПАТРІОТИ!!! Фонд "Хоттабича" і Громадська рятувальна служба ASAP RESCUE має технічну можливість транспортувати реанімобілями лежачих пацієнтів по Україні. Організації НЕ прибуткові! Ця пропозиція для постраждалих та учасників війни НЕ комерційна. Ми маємо лише технічну можливість та бажання бути корисними. Ця пропозиція не означає постійну фінансову можливість фонду. Ця пропозиція технічної можливості та пропозиція об'єднати зусилля для підтримки, допомоги тим хто обрав Україну, служіння нації та втратив здоров'я. ASAP RESCUE це допомога, ASAP RESCUE це не набір слів, а справа. Наші чергові екіпажі є на Донбасі та готові транспортувати в центр України. Наші резервні екіпажі і ресурси є в Києві і готові забезпечити транспортування зі столиці по Україні або з будь-якої точки країни в Київському напрямку. 0689554066", - розповів волонтер.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова: у госпіталь привезли поранених, багато з ампутацією, потрібна допомога. ФОТО



